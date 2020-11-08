В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на 8 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях.
Всього по Україні завантаження ліжок становить 60,5%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
Будь ласка, зачекайте...
За наказом АП будуть розказувати скільки бурштина закопали в землю, скільки вже хвилин вже хвилин продовжується пєрєміріє, скільки втрат живої сили - всі небойові, а тепер добавиться брехня про те скільки ще коєк залишилося для хворих. Це щоб не було питань про розкрадені кошти.
Опять контроль пассажиров на входе в магазины...
...а чем Украина хуже Германии? -- помаємось разом...
Можливо в ці 60.5% входять і косметичні та пластико-хірургічні місце-ліжка?
Тут вони мають свої шкурні інтереси а органи які зобовязані арештовувати за не цільве використання коштів по всій вірогідності теж мають із цього зиск ось і закривають очі на всі порушення.
Як колись в ВВВ було крилате вираження що війна все спише так і тепер ковід все спише.
Сич Авдія@owl_ok
В Авдеевке цифра больных COVID-19 приближается к соточке.
Хорошо, что все успели на #аннукаренину сходить. Тогда было всего 11)) Кстати, некоторые знакомые слягли с ковидкой именно после данного мероприятия на котором, естественно, все забыли про пандемию.