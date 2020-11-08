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В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині. ІНФОГРАФІКА

Станом на 8 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для ослаблення протиепідемічних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Таким чином, заповненість ліжок не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 60,5%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

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В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині 01
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Топ коментарі
+5
Загруженность по Украине - это средняя температура по больнице. Абсолютно бесполезный показатель. Какая польза для загибающихся одесситов и киевлян от того, что в Шепетовке еще есть свободные места?
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08.11.2020 20:44
+2
Одесситы без намордников в большинстве своем ходят, и что то не шкалит)) А в минздраве такие же олухи и наперсточники, как президент и все кто ниже ))
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08.11.2020 20:49
+2
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 4818
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08.11.2020 20:51
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Придётся и эту хрень пережить.
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08.11.2020 20:40 Відповісти
это как карта ляжет
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08.11.2020 23:01 Відповісти
Загруженность по Украине - это средняя температура по больнице. Абсолютно бесполезный показатель. Какая польза для загибающихся одесситов и киевлян от того, что в Шепетовке еще есть свободные места?
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08.11.2020 20:44 Відповісти
Поки зеленський сидить у кріслі президента - буде політика замовчування.

За наказом АП будуть розказувати скільки бурштина закопали в землю, скільки вже хвилин вже хвилин продовжується пєрєміріє, скільки втрат живої сили - всі небойові, а тепер добавиться брехня про те скільки ще коєк залишилося для хворих. Це щоб не було питань про розкрадені кошти.
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08.11.2020 20:45 Відповісти
смотрю бабла с ковид -фонда осталось только на красивые таблички со статистикой.
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08.11.2020 20:46 Відповісти
Одесситы без намордников в большинстве своем ходят, и что то не шкалит)) А в минздраве такие же олухи и наперсточники, как президент и все кто ниже ))
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08.11.2020 20:49 Відповісти
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 4818
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08.11.2020 20:51 Відповісти
Тут лежат жертвы мастера спорта по короновирусу зели клована
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09.11.2020 10:29 Відповісти
У нас локалки и гаштеттики опять позакрывали для сидения -- токо на вынос.
Опять контроль пассажиров на входе в магазины...
...а чем Украина хуже Германии? -- помаємось разом...
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08.11.2020 20:56 Відповісти
В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 2987 В Украине заняты 60,5% больничных коек для пациентов с COVID-19: больше всего на Полтавщине и Ривненщине - Цензор.НЕТ 6848
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08.11.2020 21:00 Відповісти
А як вируховали ці 60.5%?Чомусь всі інфекційні лікарні заповненні на 99% і хворих приходиться возити по всій області в надії що хтось прийме при тому що у В.Березному закрили єдину інфекціюну лікарню на карантин.
Можливо в ці 60.5% входять і косметичні та пластико-хірургічні місце-ліжка?
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08.11.2020 21:05 Відповісти
Дитячі ліжка туди входять. Також якісь підвальні приміщення. Як регіони дали - так в МОЗ і показали. Всі питання до місцевої влади. Вони там з тими ліжками хімічать.
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08.11.2020 21:09 Відповісти
Та нічого вони не хімічачть,адже палати тарапії та нервології в звязку із пандемією стоять порожні а державні мужі для хворих на ковід орендують приміщеня стадіонів та інших за кошти виделені на пандемію замість того щоб за ці кошти закупити обладнання у ці пустуючі відділення.
Тут вони мають свої шкурні інтереси а органи які зобовязані арештовувати за не цільве використання коштів по всій вірогідності теж мають із цього зиск ось і закривають очі на всі порушення.
Як колись в ВВВ було крилате вираження що війна все спише так і тепер ковід все спише.
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08.11.2020 21:20 Відповісти
Все считают в одном кабинете, кому вы верите? ))
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08.11.2020 21:25 Відповісти
Я із Вами не згоден,я думаю що якраз МОЗ повинно знати про кожне чоловіко-ліжко у своєму господарстві інакше просто Міністерство статистів та розподільників виділених державою коштів просто НЕПОТРІБНО.
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08.11.2020 21:30 Відповісти
Знайомий зараз лежить в 17-їй Харків.Ковід підтвердився,запалення двостороннє легень,температуру збили в перший день,лікування безкоштовне,на день два уколи в живіт ,дві крапельниці і ще уколів 5-6.Лікується вже 10 днів,кардіограма,рентген,кисень,кров норма,сподівається що завтра випишуть.Палата на 5 ліжок,дві вільні.Ставтеся до ковід у серьйозно,бо більш половини приходять сюди в край важкому стані і лежать під апаратами.Апаратів вистачає всім.
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08.11.2020 21:32 Відповісти
Гарна реклама.
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08.11.2020 21:47 Відповісти
В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 3770
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08.11.2020 22:42 Відповісти
А как те койки могут быть загружены на 100% если больным отказывают в госпитализации сплошь и рядом.
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08.11.2020 21:34 Відповісти
Если у человека нет критических проблем с дыханием, очень высокой температуры тела, невыносимых болей, - зачем ему занимать койкоместо в больнице с серьезно больными, рискуя со своим гриппом или обострившимся бронхитом, подцепить в больнице ещё коронавирус? В подобных случаях безопаснее не рисковать, а на больничном и самоизоляции, следуя инструкциям семейного врача о медикаментах, отлечиться дома.
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09.11.2020 12:18 Відповісти
Так то оно так, но,примером, (суджу со своей колокольни), в нашем районе проблема попасть даже на прием к семейному врачу проблема _ полсотни человек в очереди и телефон постоянно занят. Просто ушли врачи-пенсионеры и на оставшихся возросла нагрузка.
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09.11.2020 15:23 Відповісти
А вот это "предупреждающий звонок" что Вам точно надобно менять семейного врача.
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11.11.2020 22:27 Відповісти
Спасибі, але нінакого, залишився тільки паталогоанатом.
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12.11.2020 07:22 Відповісти


Сич Авдія@owl_ok





В Авдеевке цифра больных COVID-19 приближается к соточке.
Хорошо, что все успели на #аннукаренину сходить. Тогда было всего 11)) Кстати, некоторые знакомые слягли с ковидкой именно после данного мероприятия на котором, естественно, все забыли про пандемию.

В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 6754
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08.11.2020 22:13 Відповісти
 
 