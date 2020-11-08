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Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер

Глава збройних сил Великої Британії Нік Картер попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні, дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами генерала Картера, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, може викликати нові загрози безпеці і навіть війну.

"Існує ризик нової світової війни, якщо поточні, маленькі конфлікти вийдуть з-під контролю, залучаючи більше країн і зброї", - зазначив Картер.

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Топ коментарі
+40
это ты имеешь ввиду зеленского барыгу, который поднял газ +35% к стоимости и кроме того ещё ввёл отдельную платёжку на доставку газа?
а свинарчуки кстати у него работают в команде, прокуратура не нанашла в их действиях ничего противозакнного, это был просто предвыборный пиар для таких тупоголовых как ты
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08.11.2020 21:57
+20
Картер, "маленькие" конфликтьі спровоцированньі и находятся под контролем России. Чтобьі они не вьішли из-под ее контроля надо либо Россию нейтрализовать, либо задушить саии коніликтьі не обращая внимания на саму Россию.
Черчилль вам в помощь
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08.11.2020 21:46
+20
поясни что твой зеленский сделал хорошего для Украины за 1,5 года ??
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08.11.2020 22:02
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Це так пан Картер підготовує людей про те, що вже добре знає. Сценарії війни пишуться задовго до їх початку.
Ну ми і так здогадувались. Що тут вже вдієш. Але все одно подяка пану
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08.11.2020 22:46 Відповісти
Касапы вабанк пойдут?? Повоняют на весь белый свет перед своей кончиной..
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08.11.2020 22:55 Відповісти
Успокойтесь. Ваш то уж остров нахрен никому не нужен.
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08.11.2020 22:57 Відповісти
Тада. Сраные зажопные нищеброды эти британцы.

То-то во всех предыдущих глобальных конфликтах, включая наполеоновские войны, Британия сыграла ключевую роль.
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09.11.2020 01:15 Відповісти
Сыграли? Ну во и хорошо. Теперь идите в т/пень, лузеры.
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09.11.2020 01:40 Відповісти
От представителя отсталой страны, которая сотнями лет от всех только огребала, это звучит, как минимум глупо.
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09.11.2020 09:42 Відповісти
Коронакризис может спровоцировать вторжение марсиан
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08.11.2020 23:29 Відповісти
Ух ты, капитан Очевидность.
Это сразу было понятно даже не аналитикам с штабов. Такой вирус не зря создавался в лабораториях. Планета перенаселена. Надо прокапать огород. Да и пенсионеров дохрена. Вот их и скосили в первую очередь.Пенсионная реформа в действии. Ну ничего, скоро и до моего возраста дойдут. Напишу Вам с рая. Надеюсь там Маск построит интернет.
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09.11.2020 00:54 Відповісти
А я думал только у нас в армии полно генералов - идиотов.
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Война идет с 7 ноября 1917 года..и не прекратится...
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09.11.2020 11:27 Відповісти
Ні не коронавірус, а цинічна брехня, жадібність, корупція і вори злодії тирани паразити, які загнали свої народи в рабство і зробили стадом. Ось так потрібно говорити правду.
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09.11.2020 11:33 Відповісти
Читаем больше из Гуглеперевода оригинала :
Экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и генерал Картер выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.

Он не уточнил, какие конфликты, но по крайней мере 1000 человек погибли за почти шесть недель боев в столкновениях между поддерживаемым Турцией Азербайджаном и союзной Россией Арменией из-за горного анклава Нагорного Карабаха .

Между тем на Украине продолжается конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны и украинскими правительственными силами.


Назва статті - бред ... Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер - Цензор.НЕТ 1966
Я виділив найбільш мені важливі цитати - іншим - дивитися самостійно Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер - Цензор.НЕТ 5035
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09.11.2020 13:05 Відповісти
СССР тоже быковал а когда дошло до дела обсрались !В СССР готовились к войне в том числе и к ядерной,обучали население строили бомбоубежищя везде, а сейчас?
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14.11.2021 10:15 Відповісти
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