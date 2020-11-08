Економічна криза, викликана COVID-19, може спровокувати нову світову війну, - начальник генштабу ЗС Великої Британії Картер
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Глава збройних сил Великої Британії Нік Картер попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні, дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За словами генерала Картера, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, може викликати нові загрози безпеці і навіть війну.
"Існує ризик нової світової війни, якщо поточні, маленькі конфлікти вийдуть з-під контролю, залучаючи більше країн і зброї", - зазначив Картер.
Топ коментарі
+40 Fantomas
показати весь коментар08.11.2020 21:57
+20 Creator Nikdud
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+20 Fantomas
показати весь коментар08.11.2020 22:02
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Ну ми і так здогадувались. Що тут вже вдієш. Але все одно подяка пану
То-то во всех предыдущих глобальных конфликтах, включая наполеоновские войны, Британия сыграла ключевую роль.
Это сразу было понятно даже не аналитикам с штабов. Такой вирус не зря создавался в лабораториях. Планета перенаселена. Надо прокапать огород. Да и пенсионеров дохрена. Вот их и скосили в первую очередь.Пенсионная реформа в действии. Ну ничего, скоро и до моего возраста дойдут. Напишу Вам с рая. Надеюсь там Маск построит интернет.
Экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопасности, и генерал Картер выразил обеспокоенность, что это может повториться, учитывая удар, нанесенный мировой экономике пандемией.
Он не уточнил, какие конфликты, но по крайней мере 1000 человек погибли за почти шесть недель боев в столкновениях между поддерживаемым Турцией Азербайджаном и союзной Россией Арменией из-за горного анклава Нагорного Карабаха .
Между тем на Украине продолжается конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны и украинскими правительственными силами.
Назва статті - бред ...
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