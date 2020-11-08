Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука потрібно "гнати з ТКГ".

Про це Гриценко повідомив на сторінці в мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Медведчуківського друга Кравчука треба гнати з ТКГ слідом за Фокіним. Бо занесло його і за "червоні лінії", і за межу гідності. Кравчук готовий дозволити обрання у місцеву владу вбивць/терористів і навіть не приховує своїх антиукраїнських намірів. Таким дозволяти від імені України вести будь-які переговори - неприпустимо!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів у ОРДЛО. Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.

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