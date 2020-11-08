Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука потрібно "гнати з ТКГ".
Про це Гриценко повідомив на сторінці в мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Медведчуківського друга Кравчука треба гнати з ТКГ слідом за Фокіним. Бо занесло його і за "червоні лінії", і за межу гідності. Кравчук готовий дозволити обрання у місцеву владу вбивць/терористів і навіть не приховує своїх антиукраїнських намірів. Таким дозволяти від імені України вести будь-які переговори - неприпустимо!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів у ОРДЛО. Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.
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Так простить или убить?
Исходя из мирового опьіта.
Миньі в африке "находят" и после 50 лет активного разминирования,а ведь там не засьіпано неразорвавшимися снарядами с истекшим сроком годности!
Краще вже розглядати у судах,де головувати будуть дійсно неупереджені суді з нейтральних краін.
За такі горші,які отримують укрсуді,зголосяться багато,навіть з найбагатших краін.
На наслаждайся как кацапские нацисты стреляют из градов по украинцам (и таких видео дохрена и больше)
https://www.youtube.com/watch?v=RcyN2ymxXm8
https://www.youtube.com/watch?v=zRCjUPa7qHU
https://www.youtube.com/watch?v=VxdkCv4BaQ8
https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8
ЗА ТЕ ЩО КРАВЧУК ЗДАВ ЯДЕРНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ ЙОМУ НАДАН ІМУНІТЕТ ВІД КАРНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ВСІМА РОЗВИНУТИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ НА ЛЮБЕ ЗБОЧЕННЯ, ТОМУ ЦЕЙ МАРАЗМАТИК СТАРИЙ МЕЛЕ ЩО ХОЧЕ, ЩО ПІДКАЗУЄ ЙОМУ ЙОГО ЗБОЧЕНА КОМУНЯЦЬКА МОРАЛЬ (ХОЧА МОРАЛЬ ТАМ НЕ НОЧУВАЛА)
Кучма вже по інерції робив те що почав Кравчук, хоча мудік теж ще той..