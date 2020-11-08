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Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО:

Ексміністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що главу делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука потрібно "гнати з ТКГ".

Про це Гриценко повідомив на сторінці в мережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Медведчуківського друга Кравчука треба гнати з ТКГ слідом за Фокіним. Бо занесло його і за "червоні лінії", і за межу гідності. Кравчук готовий дозволити обрання у місцеву владу вбивць/терористів і навіть не приховує своїх антиукраїнських намірів. Таким дозволяти від імені України вести будь-які переговори - неприпустимо!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Верховна Рада прийме закон про амністію учасників збройного конфлікту після проведення виборів у ОРДЛО. Для визначення тих, хто підпадає під амністію, Кравчук допустив створення спеціальних комісій за участі місцевої влади Донбасу.

Також читайте: ОБСЄ підготує єдиний план щодо Донбасу з урахуванням інтересів усіх сторін, - Кравчук

Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: Його занесло і за червоні лінії, і за межу гідності 01
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Топ коментарі
+37
Що у Кравчука на язиці, те у говнокомандуючого на думці.
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08.11.2020 22:43
+33
Кравчук это старая комуняцкая падла с ним давно все ясно. Проблема в быдло малоросском люмпене который выбрал Кравчука вместо Черновола. И эта проблема актуальна как никогда ..быдло малоросский скот всегда выберет своего Кравчука...Януковича, ЗЕкловуна вместо Черновола, и всегда будет Малороросия, которую кстати сейчас строят полным ходом.
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08.11.2020 22:46
+24
Кравчук - коллаборант . Куприк це вже давно казав .
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08.11.2020 22:39
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Напомни нам, милый Гриценко, при каком президенте мы всё это подписали?
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08.11.2020 23:00 Відповісти
При Сивочолому Гетьману,і альтернативи нема))
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08.11.2020 23:04 Відповісти
а не хочеш вспомнить какие президенты под ,,гарантии"(бадапештинские)подписи поставили??и что??(ещё небезызвестный бисмарк об этом писал) Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 9686 Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 5276
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08.11.2020 23:08 Відповісти
До чого тут Будапешт?До гарантів ніхто не звертався))
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08.11.2020 23:14 Відповісти
а тому что нечего на ,,сивочолого"кивать не возьмись он за это даже сейчас трудно предсказать где бы страна оказалась!!благодаря ему сегодняшнняя зелень полтора года никак разрушить не может!!(надеюсь что таки либо не успеет либо вообще не сможет)сборище профанов и импотентов. Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 8767
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08.11.2020 23:32 Відповісти
Уже давно пора гнать из ТГК этого старого маразматика метлой сраной!
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08.11.2020 23:05 Відповісти
якби його корона забрала. скільки б роботи відпало. але як УПЦ КП дєд живчик, так і цей.
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08.11.2020 23:45 Відповісти
до речі..а кучмо з мервяком його у цій переговорній групі цілком влаштовували чи теж копитом бив..? хтось пам'ятає..?
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08.11.2020 23:06 Відповісти
Толик, ты ж за этих идиотов призывал голосовать. Кушай теперь, злыдень
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08.11.2020 23:06 Відповісти
Да. А вообще - это все фантазии тех хто не хочет работать. Хто хочет создавать разные комиссии. комитеты. министерства заседания -для распила денег дегенератов, которым навешали лапшу про мир. Ни нам эти территории сейчас не нужны, ни Макшания их не вернет. Так ша признаем их временно оккупированными - и в дальний путь на долгие года.
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08.11.2020 23:09 Відповісти
Ну, что вы?! Это же такая дойная корова. Как от неё можно отказаться?)
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09.11.2020 08:52 Відповісти
Не очень люблю Гриценко - но в это раз даже мягко он высказался по поводу ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА!!!! ОБ АМНИСТИИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ!!! БЛИН СУКИ КРЕМЛЕВСКИЕ!
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08.11.2020 23:13 Відповісти
Наталья, а их либо убить, либо простить. В окопы, я так понимаю, ни Вы, ни Ваш муж не пойдете...
Так простить или убить?
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08.11.2020 23:29 Відповісти
У нашому віці до горшка б дійти - за щастя
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08.11.2020 23:35 Відповісти
У мої совкові роки війни не було , але від влади за МОЇ погляди не поголівці гладили усю сім'ю
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08.11.2020 23:41 Відповісти
5 років періоду без виборів, всіх нахер на рашистляндію хто не відмовться від її громаданства , й перглянути кожного на його вину й можливість амністії. Папоти рашисти дали, нахрін нехай забирають цих ублюдків
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08.11.2020 23:45 Відповісти
Улыбнуло, вечный кандидат в президенты и лузер по жизни Гриценко наезжает на Первого президента Украины! Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 644
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08.11.2020 23:13 Відповісти
Ще раз Гриценко лузер , навіть політик не с найчистішими постійними уподобаннями , але слвав Богу, не несе на собі звання Президента , як це комуняцьке падло що колись пря Яникові сказало- краще б руку собі тоді відрізав й не підписав у Біловіжській Пущі розпуск СССР
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08.11.2020 23:34 Відповісти
Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 3112
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08.11.2020 23:13 Відповісти
Зєль, деркачів, єрмаків і всіх інших українофобських сівох треба зібрати під дахом якогось виставкового центру і добре охороняти. Це все обмінний фонд.
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08.11.2020 23:52 Відповісти
Лучше на пожизненное проживание в ОРДЛО
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09.11.2020 00:42 Відповісти
а що з тобою та ТЮлькою робити? Ви двоє підспівували Зе!білу, а твоя клаповуха видра ще й проголосувала з фракцією за бюджет? Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 5714
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09.11.2020 01:32 Відповісти
Я продажним тролям мародера не відповідаю
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09.11.2020 08:31 Відповісти
ціню білів, кумедні та віддані тварюшки... В твоєму випадку Зе!біл+ТЮбіл= СуліВано. Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 1768
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09.11.2020 09:31 Відповісти
Кремлёвские падлы ещё стрелять по нам не прекратили, а зелёные коллаборанты уже амнистию всем планируют....Зачиста даунбасса будет тянуться лет 10, разминирование, суды затянутся на несколько лет ...Итого, лет через 20-30 можно начинать думать об амнистии выжившим....
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08.11.2020 23:16 Відповісти
Разминирование не менее 20 до 35 лет. По расчетам ООН,и с международной помощью.
Исходя из мирового опьіта.
Миньі в африке "находят" и после 50 лет активного разминирования,а ведь там не засьіпано неразорвавшимися снарядами с истекшим сроком годности!
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09.11.2020 04:20 Відповісти
Там до амнистии,как нам до НАТО,что больше поговорить не о чём.
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08.11.2020 23:21 Відповісти
Мужики, а че вы трещите? Лично я воевал, что такое русская армия - знаю. Их много, они обучены Нам никто ниче не должен, если не возьмем сами. Многие из вас пошли по мобилизации? Сами себе не врите
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08.11.2020 23:25 Відповісти
До чого це Ви..?
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08.11.2020 23:36 Відповісти
Этот старый маразматик бредит СССРом, гоните в шею этот нафталин.
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08.11.2020 23:39 Відповісти
кравчуку все пихуй
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08.11.2020 23:46 Відповісти
Погоджуюсь з формулюванням Гриценко. Кравчук впихує невпихуєме. Нехай ці лугандони почекають з виборами років з 50. А судити вбивць будуть українські суди, а не лугандонські.
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08.11.2020 23:48 Відповісти
В яких зараз працюють лугандонськи судьі?!
Краще вже розглядати у судах,де головувати будуть дійсно неупереджені суді з нейтральних краін.
За такі горші,які отримують укрсуді,зголосяться багато,навіть з найбагатших краін.
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09.11.2020 04:27 Відповісти
Як варіант
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09.11.2020 08:32 Відповісти
....і за межі здорового глузду. Хоча що взяти з прєпіздєнта-пєнсіонера із задавненою деменцією.
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08.11.2020 23:52 Відповісти
А кому тут вообще плохо без этого даунбасса???
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08.11.2020 23:54 Відповісти
Від своїх добавлю - Львів , Тернопіль , Франківськ (Станіславів) , Рівне , Луцьк ,Житомир ...
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09.11.2020 13:30 Відповісти
У Кравчука дети не погибали, убийство более 13000 тысяч украинцев для него ничего не значит, Кравчуку как и Медведчуку не раз приходилось продавать украинцев, поэтому не первый и не последний раз предавать для их это норма жизни
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09.11.2020 00:19 Відповісти
Кого до себе позвали від тих й загинули
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09.11.2020 01:14 Відповісти
Попытка кацапни-сепарни захватить горотдел милиции с последующим захватом города. Получив по зубам, шакалье, которое не подохло, сбежало в Донецк. Кого то потом отловили, обменяли, кто-то подох на войне, кто-то смылся в фейкостан. А Мариуполь отстояли. Это форпост Украины на побережье Азова.
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09.11.2020 12:11 Відповісти
"Они на 90% местные" - ты наркоман??? 13-15 тысяч это общая численность погибших граждан Украины с обоих сторон из-за войны развязанной кацапами. И нет, воевавшие на стороне кацапов не являются украинцами, они или кацапы, или хохлы-манкурты без роду-племени.
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09.11.2020 01:44 Відповісти
Я понимаю что ты кацап, а значит с логикой у тебя совсем туго. Итак специально для лишнехромосомных дидываевателей - кацапы напали на Украину и в итоге в результате войны погибло 13-15тысяч граждан Украины. Не было бы кацапсколй агрессии - не было бы войны - не было бы жертв.
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09.11.2020 14:50 Відповісти
Что кацап, у тебя амнезия или интернет у тебя только для сранья на форумах? Про сруцкую весну 2014го года ты ничего не слышал?
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Что из тайги за спичками вышел и пропустил тот момент как на орде установился неонацистский режим путлера, и кацапы возобновили убийства украинцев?
На наслаждайся как кацапские нацисты стреляют из градов по украинцам (и таких видео дохрена и больше)
https://www.youtube.com/watch?v=RcyN2ymxXm8
https://www.youtube.com/watch?v=zRCjUPa7qHU

https://www.youtube.com/watch?v=VxdkCv4BaQ8
https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8
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09.11.2020 16:34 Відповісти
Не читала уважно , кому воно оце все наговорило -виявляється ТАСС отримали від Кравчука оцю всю пуйлятину ... НЕ в Україні спочатку виложили ці плани, а одразу в Росії! Кравчучка попрацював Арахамкою тільки для Рашистської пропоганди ...
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09.11.2020 01:18 Відповісти
Вже всі знають цю "тайну" -

ЗА ТЕ ЩО КРАВЧУК ЗДАВ ЯДЕРНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ ЙОМУ НАДАН ІМУНІТЕТ ВІД КАРНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ВСІМА РОЗВИНУТИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ НА ЛЮБЕ ЗБОЧЕННЯ, ТОМУ ЦЕЙ МАРАЗМАТИК СТАРИЙ МЕЛЕ ЩО ХОЧЕ, ЩО ПІДКАЗУЄ ЙОМУ ЙОГО ЗБОЧЕНА КОМУНЯЦЬКА МОРАЛЬ (ХОЧА МОРАЛЬ ТАМ НЕ НОЧУВАЛА)
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09.11.2020 01:34 Відповісти
"Ядерный щит" сдал не Кравчук а Кучма. А Кравчук, сколько бы не корчил из себя патриота элементарный приспособленец и комуняка до мозга костей.
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09.11.2020 07:53 Відповісти
При Кравчуке проделали подготовку к сдаче, а сдал Кучма, но только по причине того, что на тот момент он был президентом.
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09.11.2020 08:50 Відповісти
А хто перший погодився на здачу ядерної зброї - Кравчук чи Кучма ?
Кучма вже по інерції робив те що почав Кравчук, хоча мудік теж ще той..
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09.11.2020 11:55 Відповісти
Кстати, а что там случилось с "военным гением" арестовичем, ведь вроде как он объявлялся "единым голосом" украинской делегации в ТГК. Или дедуля не стерпел и побежал хвастаться кацапам своей проделанной работой, и тем как ловко сдает Украину второй раз за неполные 30-ть лет.
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09.11.2020 01:49 Відповісти
Раз знову почали піарити цього нікчему, то скоро вибори?
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09.11.2020 02:05 Відповісти
Крачук и агентура Кремля
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09.11.2020 02:40 Відповісти
Просто "гнать" мало,многих убили и за меньшее
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09.11.2020 03:47 Відповісти
Грицнко играет в "сильного" политика, смешно выглядит смншно. Где ты был в 14 году "великий" генерал
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09.11.2020 05:24 Відповісти
Подобные заявления из серии "Не знаю как, но не так"... Это уже прорыв личной неприязни...
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09.11.2020 05:27 Відповісти
О и старина Мостовой решил слегка попиариться. Вернее за него решила... Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 3260
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09.11.2020 06:09 Відповісти
На фоне предположения об уходе Путина с престола, наши доморощенные спешат под этот шумок протолкнуть все невпихуемое. Вот от куда вся эта последняя возня.
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09.11.2020 07:15 Відповісти
Ну об этом только соловей поет,знатный вбрасыватель от кремля. Ему -верить себя не уважать
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09.11.2020 10:49 Відповісти
Даже после восстановления границ-никаких выборов,лет десять.Сознание деформировано,они уже "навыбирали" в 14г. Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності" - Цензор.НЕТ 8136
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09.11.2020 07:56 Відповісти
Боюсь что 10лет мало будет, там сейчас кацапы воспитывают янычар которые ненавидят все украинское, так что надеяться их переделать просто глупо, нужно пожизненное понижение в правах или депортация.
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09.11.2020 16:36 Відповісти
Отакої! ґросмейстер Гриценко озвався? А хіба він, коли претендував на тренера блаЗЄнського з "шахів", не міг передбачити до чого йде? Невже він вважав, що "путін" грає в шахи з Україною? І невже не міг передбачити, що якщо путін вже й сяде за шахову дошку з членограєм-блаЗЄнським, то путін має лише один хід: шаховою дошкою по дурних головах блаЗЄнського та Гриценка за компанію, так би мовити.
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09.11.2020 08:34 Відповісти
ЯКЩО ВИБОРИ ДО ЧИСТКИ ТО ВСІ БАНДЮГИ СТАНУТЬ ДЕПУТАТАМИ
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Кравчук -продажная комуняка пророссиская!!! Сдал крым и Севастополь Ельцину, отдал бесплатно вместе с вором Кучмой Ядерный потенциал Украины, теперь сдаёт с потрохами Украину Даунбассу!! К стенке ииюду Кравчука!!
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09.11.2020 16:51 Відповісти
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