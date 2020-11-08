Лукашенко про санкції Євросоюзу: Не парюся з цього приводу, я чверть століття під санкціями

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "не париться" через внесення до списку санкцій Єросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство БЕЛТА.

"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, - живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, 6 листопада ЄС ввів санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадових осіб.

Також читайте: Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники