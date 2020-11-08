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Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов

Людям з коронавірусом середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ нагадав, що в Україні є межа медичних ліжок - це 52 тис.

"Вже декілька тижнів тому ми почали думати, в який спосіб ми ще можемо збільшити потужності нашої системи, саме ліжковий фонд. Але як би ми не намагалися збільшити саму кількість ліжок, розгортати мобільні госпіталі, у нас є інша межа, яка має назву медичні працівники. Це лікарі і середній медичний персонал", - отметил Степанов.

За словами міністра, якщо пандемія коронавірусу в Україні буде "в такому ураганному режимі розвиватися, як вона розвивається зараз, "то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі".

Крім того, Степанов додав, що якщо ситуація буде занадто напруженою, то почнеться медичне сортування.

"Це коли медична допомога надається людям передусім із більш важким перебігом хвороби. Людям із хворобою середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації за таких умов", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Також читайте: Для діагностики COVID-19 УЗД легенів краще, ніж рентген грудної клітки, - Голубовська
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Топ коментарі
+16
Свинья Зеленский 100 миллионов потратил на свой недореферендум, а проклятый Петя закупил на них оборудование для больниц. Все что нужно знать о зеленой свинье.
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09.11.2020 00:04
+12
асфальтують дороги, продають зерно та газ за кордон...
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08.11.2020 23:48
+11
" Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации " (с)
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1906
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08.11.2020 23:49
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Какие синонимы слова п*здец вываливает общественности Степанов
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08.11.2020 23:44 Відповісти
І що ви робите, для вирішення цієї глобальної проблеми? Реально?
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08.11.2020 23:46 Відповісти
асфальтують дороги, продають зерно та газ за кордон...
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08.11.2020 23:48 Відповісти
Реально информирует каждое утро о новых антирекордах и врёт вместе с Радуцким ,
о достижениях по борьбе к ковидом.
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08.11.2020 23:57 Відповісти
Свинья Зеленский 100 миллионов потратил на свой недореферендум, а проклятый Петя закупил на них оборудование для больниц. Все что нужно знать о зеленой свинье.
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09.11.2020 00:04 Відповісти
Поміняли прокладки. Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2581
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09.11.2020 00:11 Відповісти
Я думаю зеленый украл ни один миллиард. Таможня не добирает 25%, километр дороги подорожал почти вдвое. О как Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 612
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09.11.2020 01:12 Відповісти
Спамлю тебе кацапе.
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09.11.2020 00:12 Відповісти
Ще раз спамлю гидото кацапська.
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09.11.2020 00:58 Відповісти
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8520 Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8411
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09.11.2020 00:03 Відповісти
Ситуація буде в тисячу разів гірша.
Але ж які дороги!
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08.11.2020 23:47 Відповісти
Уже отказывают
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08.11.2020 23:49 Відповісти
" Людям с коронавирусом средней тяжести будут отказывать в госпитализации " (с)
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1906
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08.11.2020 23:49 Відповісти
дорогу рівну до кладовища краще показуй - гордость же припіздента!
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08.11.2020 23:59 Відповісти
чтож ты падло делаешь а?
хотя наголосовали..кто там хотел ржать 5 лет??
только вот умерших от ковид 19 уже не вернешь....
ну что ж антиковидники...фас...
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08.11.2020 23:50 Відповісти
Скільки можна базікати, ви помізкуйте краще і зробіть так, щоб до грудня хвороба відступила і люди спокійно готувались до свят. Чи слабо? Китайці ж якось змогли...
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08.11.2020 23:51 Відповісти
Инфицированные китайцы не стояли в длинных очередях на КТ.
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08.11.2020 23:59 Відповісти
Знаете как всё это называется - нас ипут за наши деньги..
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08.11.2020 23:51 Відповісти
Шо Зебіли, думали пронєсьот?
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08.11.2020 23:52 Відповісти
Цензор, для тебя есть работа :

Трамп уже проснулся и начал спамить в твиторе Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2885
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08.11.2020 23:53 Відповісти
Зростать буде в любому випадку, бо ганчірка місячної витримки притягує до себе всі хвороби, а якщо знімеш то штраф.
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08.11.2020 23:53 Відповісти
...а менять маску не пробовал? Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 6655
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08.11.2020 23:58 Відповісти
Разорвите цепочку между заболевшими и здоровыми.
ВР проголосовала за создания Национального штаба противодействия ковиду.
Зеленский в курсе ,что он его возглавляет ???
Почему не работает единая телефонная линия для людей с симптомами ковида ?
Почему лично Степанов врёт,что линия работает ,а на самом деле по указанному им
телефону отвечает автоответчик ?
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08.11.2020 23:54 Відповісти
да степанов ты еще и дебил!
медицинкое сортирование началось уже давно!когда скорая не приезжает к больному нуждающемуся в госпитализации!

свали на фиг!верни супрун!
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08.11.2020 23:55 Відповісти
Доложи здесь ,мы поверим.
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09.11.2020 00:08 Відповісти
Вмешиваюсь. Человек эмоционально высказывает свои впечатления о "борьбе "
наших властных структур с ковидом на основании своего собственного опыта.
В данной ситуации Ваш "юмор" не уместен.
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09.11.2020 00:22 Відповісти
Не будьте таким циничным.
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09.11.2020 00:38 Відповісти
С Вас никудышный психолог. При любой болезни человеку легче ,когда он
сбросит с души наболевшее.
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09.11.2020 00:51 Відповісти
Здесь собрались те ,кто не хочет заболеть.
Всем здоровья !
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09.11.2020 01:04 Відповісти
тебя не спугнешь
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09.11.2020 00:41 Відповісти
...вот вам рецепт от зеленой медицины Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9249
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 8968
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08.11.2020 23:57 Відповісти
росто не вдихни кислород. пулю ще тратить.
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09.11.2020 00:00 Відповісти
классная работа у чела..."министр ежедневной ковидной информации"
не клятый не мятый и морда без маски... и руки в тепле и лимоны в карманах
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08.11.2020 23:57 Відповісти
ну в цьому плані його діло. от коли Зе за нього говорив,ото було трандєц. дороги робить, за інших говорить, а свої обов"язки Єрмаку віддав. Вже віце-президентом смі називають.
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09.11.2020 00:01 Відповісти
Какая разница что тебя повезут на кладбище , если тебя будут везти по новой, ровной дороге освещённой фонарями??
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08.11.2020 23:59 Відповісти
зе не хворів, і схоже жінка теж, інакше б по іншому себе вів.
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09.11.2020 00:02 Відповісти
То есть улучшать ситуацию никто не собирается?
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09.11.2020 00:02 Відповісти
Это ежу понятно. Пик будет зимой. Может даже после декабря.
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09.11.2020 00:05 Відповісти
чтоб разорвать цепочку надо вводить локдаун! а кто будет вводить!денег нет..фонда нет ни хера нет..страны нет..Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1299
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1299
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09.11.2020 00:08 Відповісти
Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9203
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09.11.2020 00:19 Відповісти
строн рок вдох выдох будешь делать под аппаратом ивл..когда тебе откажут в госпитализации!
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09.11.2020 00:13 Відповісти
да и я больная!ковид 19!слышал такое!мой ковидный треш продолжается уже 3 неделю!
а твой начнется!
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09.11.2020 00:17 Відповісти
и когда ты будешь думать что ты здоров! тоты глубоко будешь ошибаться! а больные с легким течением лазят по городу и заражают!других для которых этот вирус смерть! и я не одна такая! ты даже не представляешь что творится в ковидном отделении!
и у все больных с ковид 19!двухстороння пневмония!!
мжешь и дальше ржать! мне все равно! я умирала..когда ***** скорая не приехала...!я выкарабкалась! не знаюнадолго ли! течение болезни от 3 нед до 6 нед......и больной может умереть на любом этапе!
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09.11.2020 00:25 Відповісти
Хватит истерить.
Я уже три раза переболел и не ору.
Все болезни от нервов.
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09.11.2020 00:28 Відповісти
Я понял.
Это - ботоферма. Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 4083
Удаляюсь.
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09.11.2020 00:55 Відповісти
Орать действительно не надо ,а вот проинформировать посетителей сайта
с чем столкнулись ,что-то подсказать , было бы желательно,может кому -то это
поможет.
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09.11.2020 00:36 Відповісти
Это вы называете "проинформировать"?
Не смешите.
Чем поможет кому-то такая информация?
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09.11.2020 00:54 Відповісти
Хотя бы тем ,что "стучите и отворят ! "
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09.11.2020 00:59 Відповісти
Допоможе ідійотам натягнути маску на писка, поки ковіду не вхопили.
А якщо вхопили - то вже лотерея - одужаєш чи не одужаєш.
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09.11.2020 06:43 Відповісти
Здоровья Вам !
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09.11.2020 00:28 Відповісти
***.. Зебил ты конченный Степашка !!! а сейчас что у нас с вирусняком !? цветочки что ли !? Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов - Цензор.НЕТ 5835
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09.11.2020 00:26 Відповісти
"Это когда медицинская помощь оказывается людям прежде всего с более тяжелым течением болезни. Людям с болезнью средней тяжести будут отказывать в госпитализации при таких условиях", - объяснил министр здравоохранения.
В Италии было наоборот. А во всех телевизорах говорят, что будет как в Италии.
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09.11.2020 00:43 Відповісти
ну вас! правильно сказала моя знакомая! зачем ты это пишешь! тебе никто не поможет! думай о себе!
в общем..ты такой переболевший как я космонавт!!!
переболевшие сидят дома и падают в обмороки в магазинах!
три раза переболевший???чем? двухсторонней полисегментарной пневмонией????
так ты бессмертный!)))))
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09.11.2020 00:43 Відповісти
Вы уже смеётесь, значит идёте на поправку.
Почему вы мне не верите?
Сначала левосторонняя, потом правосторонняя, а теперь - двухсторонняя пневмония.
Почему тогда я должен верить вам?
И ещё, если вы хотите ответить, жмите на кнопку "Ответить".
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09.11.2020 00:52 Відповісти
почему?можете пройтись по моим трешам как все начиналось..вы охренеете...и если бы я получила своевременную помощь!я уже была бы здорова! а поправка ничего не значит!больной может умереть и на 18 день!и на 25!это рулетка!и легкие поражены в хлам!
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09.11.2020 00:59 Відповісти
Писала ,ещё не видя Ваш коммент ,так что просто совпадение.
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09.11.2020 01:02 Відповісти
Когда Вы кому-то отвечаете кликните под его комментарием на "ответить ".
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09.11.2020 00:57 Відповісти
я нажала кнопку.но комент высветился для всех....
ладно..
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09.11.2020 01:03 Відповісти
не переживайте, Зєля мастєр спорта с баратьби проті каранавіруса.
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09.11.2020 05:15 Відповісти
Вообще-то под медицинской сортировкой подразумевается отбор для лечения раненых у которых есть шанс выздороветь и вернуться в строй. Так что пусть Степанов не лукавит. В госпитализации будут отказывать в первую очередь пожилым людям с сопутствующими заболеваниями и тем у кого нет ни связей ни денег.
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09.11.2020 07:13 Відповісти
І це більшість населення.
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09.11.2020 08:04 Відповісти
Этот зеленый мусор точно так же руководит всей страной, как этот Степашка медициной, борьба с Ковидом - это просто наглядный пример! Теперь представьте, какой пи..ц творится в финансах, экономике, образовании, на таможне ....
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09.11.2020 08:54 Відповісти
Неправильно. Сортування передбачає три категорії: легкі- не потребують лікування( екстреного, госпіталізації, а взагалі потребують, звичайно), середні, які без допомоги стануть важкими і можуть померти, і важкі, які скоріш за все, помруть. Тому сортування передбачає, як це не важко звучить і виглядає, але медичне сортування передбачає допомогу СЕРЕДЕНІМ, тоді виживе більша кількість.
Така важка і гірка для когось, шокуюча істина, але це правило. Так сортують на полі бою, під час катастроф.
Жаль, що зараз в медінститутах нема ні військової підготовки ( і держекжамен по воєнці, і курси щоп'ять років) ні навчАння толком нема, говорять все з голови своєї.(маючи добрі наміри, звичайно).
Як понімають, так і говорять. Навіть не знаючи, що існують давно створені правила
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09.11.2020 09:18 Відповісти
 
 