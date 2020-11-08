Якщо ситуація з коронавірусом розвиватиметься, як зараз, то в грудні можемо вийти на меганапружений період у медсистемі, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Людям з коронавірусом середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації.
Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ нагадав, що в Україні є межа медичних ліжок - це 52 тис.
"Вже декілька тижнів тому ми почали думати, в який спосіб ми ще можемо збільшити потужності нашої системи, саме ліжковий фонд. Але як би ми не намагалися збільшити саму кількість ліжок, розгортати мобільні госпіталі, у нас є інша межа, яка має назву медичні працівники. Це лікарі і середній медичний персонал", - отметил Степанов.
За словами міністра, якщо пандемія коронавірусу в Україні буде "в такому ураганному режимі розвиватися, як вона розвивається зараз, "то в грудні ми можемо вийти на таку меганапружену ситуацію в медичній системі".
Крім того, Степанов додав, що якщо ситуація буде занадто напруженою, то почнеться медичне сортування.
"Це коли медична допомога надається людям передусім із більш важким перебігом хвороби. Людям із хворобою середньої тяжкості будуть відмовляти в госпіталізації за таких умов", - пояснив міністр охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
о достижениях по борьбе к ковидом.
Але ж які дороги!
хотя наголосовали..кто там хотел ржать 5 лет??
только вот умерших от ковид 19 уже не вернешь....
ну что ж антиковидники...фас...
Трамп уже проснулся и начал спамить в твиторе
ВР проголосовала за создания Национального штаба противодействия ковиду.
Зеленский в курсе ,что он его возглавляет ???
Почему не работает единая телефонная линия для людей с симптомами ковида ?
Почему лично Степанов врёт,что линия работает ,а на самом деле по указанному им
телефону отвечает автоответчик ?
медицинкое сортирование началось уже давно!когда скорая не приезжает к больному нуждающемуся в госпитализации!
свали на фиг!верни супрун!
наших властных структур с ковидом на основании своего собственного опыта.
В данной ситуации Ваш "юмор" не уместен.
сбросит с души наболевшее.
Всем здоровья !
не клятый не мятый и морда без маски... и руки в тепле и лимоны в карманах
а твой начнется!
и у все больных с ковид 19!двухстороння пневмония!!
мжешь и дальше ржать! мне все равно! я умирала..когда ***** скорая не приехала...!я выкарабкалась! не знаюнадолго ли! течение болезни от 3 нед до 6 нед......и больной может умереть на любом этапе!
Я уже три раза переболел и не ору.
Все болезни от нервов.
Это - ботоферма.
Удаляюсь.
с чем столкнулись ,что-то подсказать , было бы желательно,может кому -то это
поможет.
Не смешите.
Чем поможет кому-то такая информация?
А якщо вхопили - то вже лотерея - одужаєш чи не одужаєш.
В Италии было наоборот. А во всех телевизорах говорят, что будет как в Италии.
в общем..ты такой переболевший как я космонавт!!!
переболевшие сидят дома и падают в обмороки в магазинах!
три раза переболевший???чем? двухсторонней полисегментарной пневмонией????
так ты бессмертный!)))))
Почему вы мне не верите?
Сначала левосторонняя, потом правосторонняя, а теперь - двухсторонняя пневмония.
Почему тогда я должен верить вам?
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ладно..
Така важка і гірка для когось, шокуюча істина, але це правило. Так сортують на полі бою, під час катастроф.
Жаль, що зараз в медінститутах нема ні військової підготовки ( і держекжамен по воєнці, і курси щоп'ять років) ні навчАння толком нема, говорять все з голови своєї.(маючи добрі наміри, звичайно).
Як понімають, так і говорять. Навіть не знаючи, що існують давно створені правила