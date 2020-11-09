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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, але після відновлення контролю над окупованими територіями, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, але після відновлення контролю над окупованими територіями, - Кравчук

Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зокрема і за мажоритарною системою, але після відновлення контролю Києва над територією ОРДЛО і над українсько-російським ділянкою кордону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню ТАСС заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не відкидаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу", - розповів Кравчук.

Глава української делегації в ТКГ наголосив, що ухвалення такого спеціального закону і проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливі.

"Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори і як гарантуватиме безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?" - зазначив Кравчук.

Проте і в нинішній ситуації, продовжив він, Україна готова обговорювати створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі: "Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не здійснюючи якихось сьогодні кроків, які можуть бути вжиті через пів року - рік".

Кравчук уточнив, що йдеться про кроки щодо твердженням закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

"Далі формується, за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - пояснив Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко про заяву Кравчука щодо амністії терористів в ОРДЛО: "Його занесло і за "червоні лінії", і за межу гідності"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6151
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09.11.2020 01:06
+15
"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - объяснил Кравчук.

вот сразу нахер. и ты и лугандоны с их таделками.
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09.11.2020 00:55
+11
Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9870
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09.11.2020 00:58
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кому кому эта старая перечница дала интервью?
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09.11.2020 00:53 Відповісти
ТАСС
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09.11.2020 00:58 Відповісти
Не кому интервью не давал,так сам с собои поговорил,87 лет ведь.
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09.11.2020 06:41 Відповісти
"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - объяснил Кравчук.

вот сразу нахер. и ты и лугандоны с их таделками.
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09.11.2020 00:55 Відповісти
Оці заготовочки для ТАСС Єрмак дав дідові на умовах початку руйнації КС Вовкою та набором нового під себе . Вдумайтесь від ВР у пятницю найбільше голосів отримав суддя від олігархів ОПЗЖопістів - 150 голосів ( СН -70-! , ЮЛЬКА, За майбах , ОПЗЖ )
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09.11.2020 00:57 Відповісти
це у той час коли ЗЕ-НЕ-ЛОШИСТЕ ЦАРЕНЯ кричало що КС розганяє, бо КС кероване 5 -ою колоною Росії в Україні , РНБО внушітельно підтвердило -осьосьо ми вам усе пред"явимо. СУКИ КРЕКМЛІВСКІ!
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09.11.2020 01:01 Відповісти
Ці ****** тому й заблокували рішення по проекту Разумкова у ВР поданням нового проекту Дубінського , щоб оцей ПРоститут ПРезидент з іменем свого возика дав на ТАСС плани Козиря, й за того ж суддю від ОПОЗАЖОПУ голосував сам Разумков .
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09.11.2020 01:11 Відповісти
Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9870
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09.11.2020 00:58 Відповісти
ЕМУ НА КЛАДБИЩЕ ПОРА, А ОН В ЗЕЛЕНСКОГО ШАПИТО УСТРОИЛСЯ
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09.11.2020 01:00 Відповісти
Выборы в ордло не помогут Лугандонцам.. им поможет только ВСУ и Военно полевые суды... Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4090
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09.11.2020 01:00 Відповісти
Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6151
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09.11.2020 01:06 Відповісти
Там тоже наши люди...
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09.11.2020 01:27 Відповісти
Может кто-то замочит дедугана?
****** старый пенек своими откровениями от совка!
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09.11.2020 01:07 Відповісти
от ермака
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09.11.2020 01:12 Відповісти
Не впевнений, що дідуган розуміє, від кого на нього дрист словесний напав.
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09.11.2020 01:52 Відповісти
якщо це дрист , та ще й для ТАСС- то його за Фокіним гнати треба
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09.11.2020 02:17 Відповісти
ленид, шо там звитна доповидь про золото партии?
товариши ждуть... не всем хватило по справедливости
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09.11.2020 01:12 Відповісти
Ну и когда этот контроль вдруг появится? Никогда! Мудозвон старый...
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09.11.2020 01:25 Відповісти
Та он достал уже старий подкацапник со своими виборами.
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09.11.2020 01:25 Відповісти
Вот интересно в этой грёбанной ТКГ вообще есть граждане Украины или одни только конченные коллоборанты которые на зарплате у КРЕМЛЯ !!?? Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8037 Какие могут быть выборы на территории которая почти 7 лет была оккупирована ?!! За всю мировую историю не было такого прециндента что бы после деокупации на следующий день были выборы !! или эта власть просто хочет взорвать Украину ?? А Кравчука если по нормальному вообще надо посадить за антигосударственную деятельность !! Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9434
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09.11.2020 01:26 Відповісти
Нужно подождать пока подрастут до совершеннолетия дети моторолы, они-то и восстановят суверенитет Украины...
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09.11.2020 01:31 Відповісти
А мне очень интересно , как они мечтают провести выборы в марте 2021 года, если не проведена банальная верификация, кто еще жив, а кто давно того. И это если допустить фантастическую ситуацию, что орки со своим отребьем покинут Донбасс и свалят восвояси. А как партии и мажоритарщики будут проводить агитацию? И не пора ли ее уже начинать? Люди живут в параллельной реальности и имитируют бурную деятельность.
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09.11.2020 01:32 Відповісти
По-моему у них план такой - пообещать побольше и вызвать Путина наслабо, НО! это же болтовня пока. И вдруг Путин ответит надо это обсудить , наслабо будет проверяться нарид Украины с красными линиями. Они не решают, они делают пиарпробы. Если бы было решение или план предложений - эту херню озвучивал бы как минимум Резников, а он совсем о другом . Дед Леня это Фокин-Арахамия для рашистского потребления
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09.11.2020 02:24 Відповісти
Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3221
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09.11.2020 01:33 Відповісти
" КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украинский парламент намерен принять закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе с учетом пожеланий..." tass.ru
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09.11.2020 02:28 Відповісти
НОРМАЛЬНО, это НЕ транслируя кацапские манипуляции в написании))) Так нормально обьяснил?)))
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09.11.2020 02:34 Відповісти
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию ТАСС заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3229789

Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7986
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09.11.2020 02:06 Відповісти
О каких выборах амнезийники думают. Каазлабад заявил, шо на оккупированной территории находятся язычники(русско), потому нарапсея их защитит своим гражданством с выдачей ягелеядных паспортов. О незамедлительном наращивании Украиной боевой мощи нужно думать, а не о выборах, которые с такими маразматиками могут пройти лет через 50.
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09.11.2020 04:00 Відповісти
И вообще Минск -2 был, когда украинцев на оккупированных территориях было большинство. Сейчас там большинство с роиспаспортом, а об этом в минске-2 не шлось. О каких выборах на оккупированных территориях блеять. Освободить, профильтровать, отстроить, выселить лиц с чуждым гражданством в рiднi терени. Не захотят выселяться, роиспаспорт утилизировать , выдав серого цвета аусвайс без права на голос, попытаться привить таким любовь к Украине и госязыку, через экзамен и детектор лжи...
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09.11.2020 04:07 Відповісти
Вот чувствовал какой-то подвох, а не искренность у Макарыча, когда в 91-ом он молчал, шо рыба об лед, во время ГКЧП. И когда стало очевидным, шо ГКЧПисты одержали поражение , у Макарыча язычок "геройски" и развязался. Сдается это приспособленец звичайный и шобы надбати невеличку хатинку у Альпах, он стелился под РУХ Чорновола. иначе его бы кышнули, Сейчас даже не вспоминает про РУХ, тока свои "заслуги " лепит в обретение независимости.
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09.11.2020 04:14 Відповісти
Кравчуку зараз, щоб залишити собі хоч якесь лице, треба грати в повного ідіота, який плутає конституцію з революцією, традицію з поюцією, а конвенцію з деменцією. І у нього це вийде, бо останній час він таку фігню городить, що ще трохи фігні - ніхто нічого не помітить, всі зрозуміють, що пана з віком зовсім заглючило. І потім пан може балаболити будь що - ніякої відповідальності не буде.
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09.11.2020 04:20 Відповісти
а шо вы хотели , сейчас время зеамнезийников, правда доходить кiнця, бо в противном случае - это федерализация с вливанием в федерашку.
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09.11.2020 04:28 Відповісти
це саме і був план Зебілів...по завданю кремля поставити своїх адептів-Злодіїв на кшталт кучми, кравчуків, факіних... і надалі росхитувати ситуацію в Україні...а на шухер поставили медведчуків з єрмаками....
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09.11.2020 09:14 Відповісти
Тобто пан погоджується, що Пєця і Зєля - одне і те саме? Спільники? Поплічники?
Бо Медведчука перший призначив в Мінськ від України хто? Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, але після відновлення контролю над окупованими територіями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8547
Петро Олексійович його призначив. Витягнув свого кума з політичної домовини і призначив. Ну і потім ще багато ніщаків подарував - телеканали, цілі монополії вуглеців, бензомагістраль...
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09.11.2020 09:55 Відповісти
Такое впечатление, что бредит этими выборами и разговаривает сам с собой. Ну зачем людей старше 65 лет назначать на должности, связанные с государственными интересами! Создали что-то вроде клуба аксакалов и пусть они там упражняются в словесности.
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09.11.2020 07:24 Відповісти
А від партії ЄС будуть балотуватись кандидати на виборах у Лугандоні?
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09.11.2020 07:27 Відповісти
ТКГ-на месяц из Минска-вывезти на "передок"-мозги проветрить. Выборы в ОРДЛО могут пройти по мажоритарной системе, но после восстановления контроля над оккупированными территориями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2521
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09.11.2020 08:08 Відповісти
Вибори на теріторії, де зараз перебуває терористична групіровка "ОРДЛО" пройдуть обов*язково, але тоді, коли при владі буде патріот президент, не малорос і не трус-уклоніст і коли в його команді будуть українці, а не комуняки, малороси і агенти московії. Така моя відповідь комуномалоросунетак Кравчуку.
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09.11.2020 08:21 Відповісти
Я так розумію, що "синхронна демілітаризація" Донбасу передбачає виведення звідти не тільки кацапських військ, а й української армії також. Шикарний план!
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09.11.2020 08:41 Відповісти
Какие такие выборы??!! После восстановления контроля ВСЕМ лугондонам поражение в правах на 30 лет!
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09.11.2020 08:43 Відповісти
У раSSії горить земля під ногами...тому і пробують кремлівські терористи через своїх адептів скинути цю валізу Проблем без ручки..(Лугандон)...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
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09.11.2020 09:07 Відповісти
Ответственный по "переливанию из пустого в порожнее" рассуждает, как это сделать наиболее эффективно.
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09.11.2020 09:24 Відповісти
на окупованих територіях може бути тільки одна система виборів - військова адміністрація до повного розмінування території, оновлення інфраструктури, повернення біженців, повноцінної роботи українських інститутів влади та інше. Поспіх з виборами загальмує швидке відновлення цих територій та повернення людей до нормального життя. Тому приклад той же Слов'янськ, де за шість років ніяких змін на краще не відбулося.
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09.11.2020 10:40 Відповісти
 
 