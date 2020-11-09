Вибори в ОРДЛО можуть відбутися за мажоритарною системою, але після відновлення контролю над окупованими територіями, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, зокрема і за мажоритарною системою, але після відновлення контролю Києва над територією ОРДЛО і над українсько-російським ділянкою кордону.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню ТАСС заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
"Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не відкидаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу", - розповів Кравчук.
Глава української делегації в ТКГ наголосив, що ухвалення такого спеціального закону і проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в тій ситуації, яка є зараз, неможливі.
"Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори і як гарантуватиме безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?" - зазначив Кравчук.
Проте і в нинішній ситуації, продовжив він, Україна готова обговорювати створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі: "Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не здійснюючи якихось сьогодні кроків, які можуть бути вжиті через пів року - рік".
Кравчук уточнив, що йдеться про кроки щодо твердженням закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.
"Далі формується, за результатами виборів, місцева влада. І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", - пояснив Кравчук.
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вот сразу нахер. и ты и лугандоны с их таделками.
****** старый пенек своими откровениями от совка!
товариши ждуть... не всем хватило по справедливости
Бо Медведчука перший призначив в Мінськ від України хто?
Петро Олексійович його призначив. Витягнув свого кума з політичної домовини і призначив. Ну і потім ще багато ніщаків подарував - телеканали, цілі монополії вуглеців, бензомагістраль...
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Чмо таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...