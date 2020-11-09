Україна зможе уникнути дефолту в 2021 році, але буде дуже важко, - "слуга народу" Гетманцев
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Наступний рік Україна пройде без дефолту, але буде дуже важко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Якщо говорити великими категоріями, то дефолту не буде. Я переконаний, що прийдешній рік ми пройдемо. Нам буде дуже важко, і я б не розглядав такі сценарії, а покладався на команду наших перемовників, міністр фінансів працює над цими питаннями, і чекав би позитивних сигналів - приїзд місії або другий транш за програмою stand by", - зазначив нардеп.
Гетманцев наголосив, що розраховує на вдалі переговори.
"Ми налаштовані на співпрацю і розуміємо, що більшість вимог МВФ до нас відповідають нашим інтересам. Ми готові виконувати ці вимоги і багато чого ще, щоб вибудувати цивілізовану економіку, а це збігається з позицією МВФ", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Зе дебіли запороли економіку, а зараз кажуть ПОТЕРПІТЬ
Хто знає, може гірше ще попереду, бо з клоуна такий кермувальник як з лайна куля.
,Источник: https://censor.net/ru/n3229790
Зебики, готовьте рыжие зубы, бо Зельцу капуста нужна позарез...
На цьому ж аналі вгораздило мене подивитися пердячку з КісельовимЄ., з слугою урода ВеніславськимФ, колишньою кінаховкою в ЦВК Марина Ставнійчук та Геннадій Друзенко., які чомусь себе позиціонували видатними конституціалістами... Так після таких заяв - місія МВФ може посилатися на COVID-19, на ЗЕ-19, на ДЕБО-19, на ХАОС-18/21 і зі спокійною совістю оминати Україну стороною. Поки 73/43%зебіли не порозумнішають.
Фраза вырвана из контекста чтобы пугать население.Полностью это звучит так: Следующий год Украина пройдет без дефолта, но будет очень тяжело, НО намного легче чем в 2022-ом."
Недвижимость есть, нальная валюта есть, под подушку уже наскладывал, а остальное записал на маму........
За таке не саджають. За таке вішають.
ГРАБІЖ ДЕРЖРЕЗЕРВУ
"...вам і не снилося" (с)
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - з такою сенсаційною заявою виступила 05.11.2020 прес-служба Мінекономіки після оприлюднення результатів авдиту "Держрезерву". *
Тепер починається найцікавіше. Головне питання - з чийого дозволу це робилося?
Те, про що ми писали й попереджали з листопада 2019 року, підтвердилося.
Все це почалося з нашого повідомлення у "Хроніці..." від 23.11.2019 р.:
"В Україні розпечатано оперативні одиниці зберігання стратегічних запасів зерна. Офіційне пояснення - оновлення запасів. Це брехня. Реактивация запасів закінчилася в жовтні."
Сама по собі ця дія унікальна. Розкриття резерву після реактивації (перезакладення запасів), укладання під консервацію та після заходів ізолювання - це надзвичайна подія й жодними технічними обставинами цього пояснити не можна. Саме тому це й привернуло нашу увагу.
Крім того, ця дія - це складний адміністративний процес, який фіксується в документах і спецповідмленнях із кінцевим рішенням, що його ухвалює виключно президент (за його відсутности - особа, яка виконує функції президента). Без такого рішення, що доправляється за спеціяльною процедурою, ніхто нікого й близько не підпустить до Державного резерву. Ми не маємо можливости доступу до Держрезерву, тому питання було поставлене на контроль.
Аналітичний контроль та аналіз непрямих даних показали аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел, про що ми повідомили у випуску "Хроніки...» від 25.03.2020 р.: "Експорт зерна з України за останній місяць зріс на 70%. Заздалегідь попереджаємо владу Зеленського - перевірте реальні запаси продовольчого зерна. Перевірте державні запаси в Держрезерві."
Першою жертвою такого розвитку подій став міністр фінансів Уманський, який у своєму аналізі діяльности митних служб згадав про періодичні скиди та зміну даних щодо діяльности транспортно-перевалочних об'єктів експорту зерна з України, в тому числі й Одеського припортового елеватора, який належить державі. Уманського, який пробув на посаді 26 днів, звільнено 30 березня 2020 року без пояснення причин.
Але інформація вже поширилася...
І от 1 квітня 2020 р. в Зеленського зібралася зовсім не першоквітнева компанія.
Повідомлення «Хроніки...» від 02.04.2020: «Вчора в Зеленського зібралася дивна компанія. Він, Єрмак, Тимошенко Кирило, Шефір Сергій і Устенко (радник Зеленського) і Аваков... Доповідав Устенко. Про що говорили, ми не знаємо, але Устенко недавно майже добу провів у Державній аґенції резерву України".
З цього можна зробити висновок, що президент та його оточення прекрасно знали про ситуацію, але от що в Держрезерві робив Устенко, стало зрозуміло через тиждень.
Повідомлення «Хроніки...» від 08.04.2020: «З посади виконуючого обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ - національний оператор зернового ринку України у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових) йде призначений в грудні 2019 року Саймон Чернявський. На посту відпрацював прекрасно. Структурні питання вирішив, кредитні питання з Китаєм улагодив. Йде з причини конфлікту з радником Зеленського Устенком. Обставини нам НАРАЗІ невідомі."
Сталося ось що: завдяки характерові діяльности та займаній посаді пан Чернявський побачив те саме, що й ми, - "аномальний ріст експорту зерна з не зовсім зрозумілих джерел". Будучи професіоналом у своїй сфері, він, природно, точно визначив "джерело" аномального росту і, відповідно, почав ставити запитання. Влада вирішила, що він є джерелом нашої інформації, і звільнила його, відсікши його від небезпечної для неї інформації.
Влада помилилася й у визначенні джерела і в оцінці своїх можливостей контролювати витік інформації. Загальні обсяги вивезення зерна з Держрезерву ми оприлюднили.
Повідомлення "Хроніки...» від 07.05.2020: «За період з грудня 2019 року до березня 2020 року з державних одиниць зберігання стратегічних запасів зерна вилучено 1.86 млн. тонн зерна продовольчої групи. Основну масу цього зерна, близько 1 млн. тонн, вивезено через морські порти України в період з 12 до 22 березня. Подібна операція неможлива без дозволу президента країни як голови РНБО. "
Далі було ще цікавіше. Задовго до всіляких "перевірок Державдитслужби за розпорядженням Кабінету міністрів", управління "К" СБУ провело обстеження одиниць зберігання "Державної аґенції резерву України", результати якого ми оголосили у «Хроніці...» 30 червня 2020 р.:
"...виявлено недостачу матеріяльних цінностей на загальну суму понад 10 млрд. гривень. У тому числі:
- зерна продовольчої групи - 9,311 млрд. гривень (на 4,890 млрд. є договори перевкладання);
- паливо - 890,73 млн. гривень (на 611.2 млн. гривень є договори перевкладання);
- предмети медичного призначення - 3,41 млн. гривень (є акти списання на суму 890,6 тисяч гривень);
- металоконструкції - 9,12 млн. гривень (за залишковою вартістю);
- сіль харчова - 2,01 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);
- будівельні матеріяли - 1,91 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали);
- спирт етиловий технічний - 4,98 млн. гривень (на всю суму є договори перевкладання, але ліквідовано фірми, що їх уклали)."
Вже тоді стало ясно, що масштаб розкрадань колосальний.
Зеленський вирішив діяти за звичним методом: мовчати - і всі все забудуть. Цілком логічно. Без зміни влади розслідування такого масштабу й рівня, котре зачіпає вищі поверхи влади, практично неможливе.
Він не врахував одного - його влада не вічна, й публікація інформації Мінекономіки, крім усього іншого, ясно говорить і про це.
P.S. Для тих, кому "та яка різниця?" - Різницю ви побачите в ціні на хліб у лютому.
ОПа повідомила, що персонаж, який продав стратегічні запаси зерна України, зустрівся з воїнами на передовій.
Шановні воїни, наступного разу затримайте його, не дайте втекти, він потрібен для суду!
Апдейт:
Міністерство розвитку економіки України передало результати перевірки Держрезерву Державною авдиторською службою до НАБУ, СБУ і МВС для подальшого реаґування за складом компетенції.
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* Аудит "Держрезерву" підтвердив тотальне розкрадання запасів і мільйонні збитки
05.11.2020 | 16:37 | Прес-служба Мінекономіки
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA...
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
"Миші", що з'їли українські стратегічні запаси зерна
https://lesinadumka.blogspot.com/2020/11/blog-post_7.html
Леся Порутська-Сакович
Важко буде лише мудрому наріду та армії.
Що ж ви наробили....
Зебилы закопали Украину 21.04.2019 живьем. И было бы хотя бы ради чего...
- упростите экспорт и импорт - через таможню невозможно товар провезти;
- научитесь компенсировать НДС наконец-то;
- введите налог на вывод капитала;
- рейдерство жёстко преследовать
- и так далее ..
А что конкретно делает это правительство зелёных дилетантов для экономики, кроме выклянчивания бесконечных кредитов для обслужиавния самих себя?
Малого и среднего бизнеса быть не должно. Вот план на ближайший год для Гетьманцева. И как не странно оказалось что не ФОПы виноваты во всех проблемах Украины. Ужас какой.
Зебилы ж верили в светлое и доброе, в фею Голобородьку и либертарианцев с ближайшего рынка.
Это лютые порохоботы еще 1,5 года назад пугали, что ЗЕ просрет все подчистую.
Хліба вже нема (миші з'їли), але видовищ повно.
"Мужики, мы за 1,5 года про*бали все полимеры и не собираемся останавливаться. Придется вам затянуть потуже пояса во имя вождя Зели и партии СН как деды затягивали."
Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".
Алгоритм действия Зеленского
Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.
Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.