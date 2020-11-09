Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов
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З погляду розриву ланцюга передачі коронавірусу найкращий спосіб - на три тижні запровадити локдаун.
Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, якби на початку пандемії в Україні було по кілька тисяч випадків коронавірусу на добу, "тоді відразу б лягла система охорони здоров'я".
"Ми побачили б локдаун медичної системи. Ми б побачили запровадження протоколів з надання медичної допомоги людям, які мають більше шансів на виживання. Це б ми побачили вже на початку епідемії", - наголосив Степанов.
"З епідеміологічного погляду, з погляду розриву ланцюга передачі хвороби, найкращий спосіб - це на три тижні щонайменше запровадити локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин", - пояснив міністр.
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Менше язиком, більше мізками, хоча для кого я ТУТ пи.дю(
І це після більше 100 днів жорсткого карантину.
Україні це не загрожує, бо більшості, а тим більше владі - поф!
Пофігізм з двох сторін.
Перше, стьопка, ви мали вже давно змусити всіх носити маски в громадських місцях.
Не під носом, не на бороді, а нормально вдягати.
Це би дійсно помогло.
А так вибору немає. Буде локдаун.
Утроили, дауны, из за обычного гриппа полный пи&Dец экономике.
https://www.youtube.com/watch?v=6283Gtxe5Co&t=16s
Но видите ли , первым делом власть в Киеве обустроила ВИП палаты, для руководства. Так что они то спокойны за себя и членов своих семей.
Ничего страшного с экономикой не будет. Я и сейчас считаю что дешевле получится выдавать бедным гражданам фин помощь от государства на эти 3-4 недели. Во многих жарких странах вся страна уходит на 1 месяц в летний отпуск и никаких проблем с возникает.