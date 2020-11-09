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Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов

З погляду розриву ланцюга передачі коронавірусу найкращий спосіб - на три тижні запровадити локдаун.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, якби на початку пандемії в Україні було по кілька тисяч випадків коронавірусу на добу, "тоді відразу б лягла система охорони здоров'я".

"Ми побачили б локдаун медичної системи. Ми б побачили запровадження протоколів з надання медичної допомоги людям, які мають більше шансів на виживання. Це б ми побачили вже на початку епідемії", - наголосив Степанов.

"З епідеміологічного погляду, з погляду розриву ланцюга передачі хвороби, найкращий спосіб - це на три тижні щонайменше запровадити локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин", - пояснив міністр.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Порох, вернись уже, своруй у нас что-нибудь!!!
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09.11.2020 01:40
+15
Пане Степанів, ваш дурний, тупорилий язик, витримує такі недолугі висловлювання, що виникають сумніви у наявності у вас мізків, як таких.
Менше язиком, більше мізками, хоча для кого я ТУТ пи.дю(
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09.11.2020 01:57
+11
Локдаун, акциз на алкоголь и сигареты, рост коммунальных платежей - основа благополучия граждан Украины и путеводная звезда в ЕС!!!
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09.11.2020 01:35
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Локдаун, акциз на алкоголь и сигареты, рост коммунальных платежей - основа благополучия граждан Украины и путеводная звезда в ЕС!!!
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09.11.2020 01:35 Відповісти
У нас есть экономика ??? НЕ при єтой власти. ((( Было бы желание можно было и на 4 недели всех на жопу усадить -- проплатили бы всем по минимуму как в Америке !!! НЕ Гудку не шахтерам не судьям а всем !!! Месяц бы люди посидели бы дома ))) Просто нет мозгов и как вытекающее денег то же нет Лучший способ против COVID-19 сейчас - локдаун на три недели, но экономика Украины не выдержит, - Степанов - Цензор.НЕТ 2896
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09.11.2020 06:34 Відповісти
Бензин и Штрафы)
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09.11.2020 06:48 Відповісти
И к чему этот звон рогов?? Все вышеперечисленное - желание зеленой плесени побольше выжать с лохов бабок и набить себе карманы Найкращий спосіб проти COVID-19 зараз - локдаун на три тижні, але економіка України не витримає, - Степанов - Цензор.НЕТ 4671
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09.11.2020 09:10 Відповісти
Локдаун на полгода? Пик заболеваемости еще ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ.
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09.11.2020 01:37 Відповісти
Порох, вернись уже, своруй у нас что-нибудь!!!
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09.11.2020 01:40 Відповісти
С каких пор степанов - "эксперт" уже и в экономике??? Можно карантин вводить на 2 недели, можно в выходные, но они же ничего не делают. Просто смотрят и считают трупы......
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09.11.2020 01:45 Відповісти
Пане Степанів, ваш дурний, тупорилий язик, витримує такі недолугі висловлювання, що виникають сумніви у наявності у вас мізків, як таких.
Менше язиком, більше мізками, хоча для кого я ТУТ пи.дю(
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09.11.2020 01:57 Відповісти
ДА! Мизок вскипает от этого говоруна. Я не знаю как мизги выдерживают у его секретарши, ведь городит поц шо попало. Хотя, если бы у нее были миски, то не работала бы на него, не?
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09.11.2020 09:35 Відповісти
У Укпрїни типовий пологий графік зростання числа хворих некомунікованої слабкої економіки. Зменшення, теоретично може бути, якщо будуть морози. Якщо є ввести локдаун, як люди жити будуть? Хіба казна візьме на себе комуналку, включаючи опалення. І буде видавати пайки. Тільки ж для того треба організацію й організованість. А ви ж зроду нічого не вміли і не хочете, крім морду в корито. Проблема перша - епідемія. Проблема друга - кадрів багато, але всі лохи. Вихід - хіба якщо всі лохи вимруть від епідемії.
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09.11.2020 02:15 Відповісти
охметов расчищает земли Украины от лохов
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09.11.2020 03:06 Відповісти
А не надо было предвыборные концерты устраивать. Как раз 2 недели прошло. А сейчас еще 2 тур выборов... Еще 1-2 недели отсчитайте. А потом за это простые люди локдауном должны расплачиваться.
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09.11.2020 04:05 Відповісти
Где уже разорвали цепи?
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09.11.2020 05:52 Відповісти
Австралія. 10 днів не зареєстровано ні одного випадку корони.
І це після більше 100 днів жорсткого карантину.
Україні це не загрожує, бо більшості, а тим більше владі - поф!
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09.11.2020 11:15 Відповісти
Народ та влада абсолютно ідентичні.
Пофігізм з двох сторін.
Перше, стьопка, ви мали вже давно змусити всіх носити маски в громадських місцях.
Не під носом, не на бороді, а нормально вдягати.
Це би дійсно помогло.
А так вибору немає. Буде локдаун.
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09.11.2020 06:30 Відповісти
Пускай сначала дадут всем маски и остальную медтрахомудь, а потом и спросить можно.
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09.11.2020 08:15 Відповісти
Ну дадут, а оно ее на бороду напялит точно также.
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09.11.2020 09:13 Відповісти
Придурок Степанов выучил слово локдаун и везде его всовывает, а как люди выживать будут его не интересует они же на ковид фонде сидят и дерибанят.
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09.11.2020 06:57 Відповісти
Холера ясная шо с вами у нас локдаун по всем статьям. Давай уже переключайся на беларусов и спой нам песню санитар чтом там у беларусов и как зараза добивает сябров. Нашему Человеку всегда легче когда у других еще хуже. А то непонятно за что погибаем так и не встретив ни одного зараженого.
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09.11.2020 07:11 Відповісти
юра Шорт, закрой варежку, ботяра.
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09.11.2020 07:59 Відповісти
Пока все не переболеют это будет длиться, а властьпридержащие будут говорить что хотят. Поэтому копите деньги на лечение.
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09.11.2020 07:14 Відповісти
Лучший способ против COVID-19 сейчас. это послать тебя вместе с ковидом накуй.

Утроили, дауны, из за обычного гриппа полный пи&Dец экономике.
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09.11.2020 07:17 Відповісти
Думаю, что локдаун неизбежен и будет введен в середине декабря.
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09.11.2020 07:20 Відповісти
Не закрыть школы в пандемию - просто преступление. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года. Хватит уже пугать предпринимателей несчастных, работать под дамокловым мечом никто не может, и так малый бизнес еле дышит. Стройте новые койко- места. Какой локдаун? Наоборот, скажите четко- никакого локдауна не будет.
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09.11.2020 07:22 Відповісти
Вчера заглянул на крытый рынок (т.е. место где ограничена циркуляция воздуха и возможно заражение) и понял что нам *****. Быдло в притирку тушка к тушке создаёт дикие толкучки у большинства маски на носу, у продавцов на носу. Я конечно уже в 2019 понял что живу в стране дегенератов, но лишний раз убеждаюсь в этом снова и снова.
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09.11.2020 07:46 Відповісти
Та даже по истории - миллионами вымирали, ели детей, а через пару лет - весело воевали заСралина, который.... это и устроил - как голодоморы, так и войны. И ноют тому же Боху, к которому ныли в голодоморы(!)
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09.11.2020 09:38 Відповісти
да вы себе сами любой мор подготовить готовы. Один только отказ от масок чего стоит...
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09.11.2020 08:01 Відповісти
разрыва цепи передачи коронавирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3229791 ------- Опять этот даун кричит про лак даун. А я так думаю, что если выгнать всех из МОЗ на улицу и прилюдно повесить, то это окажется самым верным лекарством от дураков.
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09.11.2020 07:58 Відповісти
А как же ты писать тут будешь, если тебя повесят?
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09.11.2020 08:00 Відповісти
А что это ты такой умный, а задаёшь такой дурной вопрос? Я ещё не ел министерского пайка, а ты уже меня назначил виноватым министром.
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09.11.2020 08:11 Відповісти
Ты писал про лекарство от дураков, но судя по уровню комментария ты сам из это когорты.
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09.11.2020 10:52 Відповісти
Всё может быть, но то что вы пи-добол так это точно. Много заедаетесь, а умом не блещете и явно.
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11.11.2020 18:13 Відповісти
молодец!
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01.12.2020 13:14 Відповісти
Зато медична торгівля іде на ура!
https://www.youtube.com/watch?v=6283Gtxe5Co&t=16s
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09.11.2020 08:00 Відповісти
ну дав, тем кому не хватает кислорода в реанимации уже никакие деньгши ни работа не нужны...

Но видите ли , первым делом власть в Киеве обустроила ВИП палаты, для руководства. Так что они то спокойны за себя и членов своих семей.
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09.11.2020 08:20 Відповісти
я не понимаю почему власть медлит с введением 100% карантина. Ждут когда будут умирать по 500 чел в день ? Так ведь люди сами устроят локдаун и будут бояться выходить на улицу.

Ничего страшного с экономикой не будет. Я и сейчас считаю что дешевле получится выдавать бедным гражданам фин помощь от государства на эти 3-4 недели. Во многих жарких странах вся страна уходит на 1 месяц в летний отпуск и никаких проблем с возникает.
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09.11.2020 08:18 Відповісти
ну так для олигархов и чиновников это УБЫТКИ, должны работать xoлoпs до последнего
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09.11.2020 08:20 Відповісти
Какой локдаун,ещё же не все дороги построили,,ещё не всем ментам и судьям зарплату добавили,ещё не весь золотой запас распи*дили...,ещё на газ закупленный летом по дешевке цены в 10 раз не подняли...,многое ещё не успели...,зелёные дегенераты получают свою карму,обидно только,что и остальные страдают...,вроде потихоньку мозги с жопы в голову начали возвращаться,всё таки как оказалось,-хуже может быть...Ещё не всё до конца хлебнули,ягодки впереди...
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09.11.2020 08:24 Відповісти
Странно заявление об экономике от министра здравоохранения.
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09.11.2020 09:14 Відповісти
меньше красти потрібно
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09.11.2020 11:10 Відповісти
 
 