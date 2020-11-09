Україна "майже реалізувала" домовленості, досягнуті на "нормандському саміті" в Парижі, - Резніков

Якщо перерахувати домовленості, досягнуті в "нормандському форматі", то можна сказати, що сторони їх виконали. І це є підставою для нової зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами "нормандського формату" про певний план дій, який виписаний у Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували", – зазначив Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що Тристороння контактна група визначила чотири нові ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування. Також він нагадав про два нові пункти перетину лінії розмежування, які планується відкрити 10 листопада. Режим тиші, за його словами, продовжує працювати, попри порушення.

"Якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери "нормандського формату" можуть сісти і сказати: дещо ми не зробили – давайте запитаємо у себе чому, хто не доклав зусиль, хто, можливо, винен, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І про це всі четверо поговорять – представники Росії, України, Німеччини і Франції", – припустив Резніков.

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