УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14343 відвідувача онлайн
Новини Політика України Нормандські переговори
3 480 35
нормандська четвірка (1523) Резніков (1385)

Україна "майже реалізувала" домовленості, досягнуті на "нормандському саміті" в Парижі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна

Якщо перерахувати домовленості, досягнуті в "нормандському форматі", то можна сказати, що сторони їх виконали. І це є підставою для нової зустрічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами "нормандського формату" про певний план дій, який виписаний у Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували", – зазначив Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що Тристороння контактна група визначила чотири нові ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування. Також він нагадав про два нові пункти перетину лінії розмежування, які планується відкрити 10 листопада. Режим тиші, за його словами, продовжує працювати, попри порушення.

"Якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери "нормандського формату" можуть сісти і сказати: дещо ми не зробили – давайте запитаємо у себе чому, хто не доклав зусиль, хто, можливо, винен, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І про це всі четверо поговорять – представники Росії, України, Німеччини і Франції", – припустив Резніков.

Також читайте: Резніков - жителям окупованих територій: "Україна - єдина країна, де ви можете бути вільними і щасливими"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Ну тебе видней, что ты там куришь, если жизнь в лугандоне тебе раем показалась)))
показати весь коментар
09.11.2020 02:25
+10
Капитулянты -иуды , зеленскому окурку - импичмент
показати весь коментар
09.11.2020 03:17
+9
Лечь под ***** и туда же сунуть Украину -основная задача нынешней власти . И первую часть они несомненно выполнили .
показати весь коментар
09.11.2020 07:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так а нафига оно надо, если Украине в 2021 будет очень тяжело? Да и ОРДЛО к жопе присоединяться не впало.
показати весь коментар
09.11.2020 02:03 Відповісти
Украинское "тяжело", по сравнению с жопой в ОРДЛО, это как Вот вот рухнет "загнивающий" Запад и "процветающий" совок)))
показати весь коментар
09.11.2020 02:14 Відповісти
Для того, щоб назвати Україну Заходом - треба добре обкуритися, щоб глюки пішли. Не кури.
показати весь коментар
09.11.2020 02:19 Відповісти
Ну тебе видней, что ты там куришь, если жизнь в лугандоне тебе раем показалась)))
показати весь коментар
09.11.2020 02:25 Відповісти
Ти дебіл? Для того, щоб ордло кудись приєдналось- воно повинно від'єднатись, а там поки-що лише тимчасово окуповані українські території.
І ще одне- коли шахтарі в ордло припинять отримувати платню 15-20 ржублєй у місяць із затримкою в кілька років (і подальшим списанням заборгованості), отоді і відкривай свого рота.
"Процвітаюче" блд недореспубліко.
показати весь коментар
09.11.2020 05:30 Відповісти
Хм... Цензор говорит, что Украина все выполнила... Резников говорит, "что стороны их выполнили".... И что же выполнила "та сторона"???
Бубочка давал год на окончание войны, Резников говорит, что бубочка брал год на выполнение договоренностей в Париже...
показати весь коментар
09.11.2020 02:10 Відповісти
Нужно просто забыть слова "Крым" и "Донбасс" и говорить только о ковиде. И всем будет хорошо
показати весь коментар
09.11.2020 02:16 Відповісти
Всех на всех поменяли ?

Я что-то пропустил ?
показати весь коментар
09.11.2020 02:21 Відповісти
А что там параша зарелизила,как аггрессор,а зебил?
показати весь коментар
09.11.2020 02:35 Відповісти
Капитулянты -иуды , зеленскому окурку - импичмент
показати весь коментар
09.11.2020 03:17 Відповісти
Как это почти. МУЖ почти удовлетворил жену, но она почему то отвернулась и надулась)
показати весь коментар
09.11.2020 04:38 Відповісти
Умеют формулировать "утверждения" со словом-наречием ПОЧТИ.... Почти потух...Почти полный...
показати весь коментар
09.11.2020 05:24 Відповісти
І кацапня вже майже вивела своїх озброєних муднів, а війна вже майже скінчилась нашою перемогою.
показати весь коментар
09.11.2020 05:24 Відповісти
Один Рома (цыган) почти приучил лошадь не жрать ...
Почти ... и он бы таки приучил , но лошадь сдохла !
показати весь коментар
09.11.2020 05:25 Відповісти
Як можна реалізовувати свою частину домовленосте
й, якщо інша сторона не йде на зустріч ?
показати весь коментар
09.11.2020 06:33 Відповісти
Просто у команди ЗЕ одне бачення ситуації з РФ. У нас ось до влади прийшли два донецькі мєнта-переселенця, так ми вже без п'яти хвилин в ОРДЛО.
показати весь коментар
09.11.2020 06:53 Відповісти
Співчуваю.
показати весь коментар
09.11.2020 08:39 Відповісти
Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 4214...
показати весь коментар
09.11.2020 06:44 Відповісти
Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 6940 Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 2902
показати весь коментар
09.11.2020 06:46 Відповісти
Почти "радуюсь" такому "успеху" и почти хочется пожелать власти идти в ....., но вижу,что она почти там.
показати весь коментар
09.11.2020 07:04 Відповісти
Кому "почти", кому чуть-чуть,
Но думаю не в этом суть.
Чуток беременными быть -
Тошнит, но дальше нужно ныть...
показати весь коментар
09.11.2020 07:08 Відповісти
Почти. Надо только подождать.
показати весь коментар
09.11.2020 07:11 Відповісти
На фоне предположения об уходе Путина с престола, наши доморощенные спешат под этот шумок протолкнуть все невпихуемое. Вот от куда вся эта последняя возня.
показати весь коментар
09.11.2020 07:13 Відповісти
Лечь под ***** и туда же сунуть Украину -основная задача нынешней власти . И первую часть они несомненно выполнили .
показати весь коментар
09.11.2020 07:24 Відповісти
Зє-інфекція від початку створення була фейком. Це підтверддено місцевими виборами. Отже тепер слід перевіряти будь-яку зєініціативу на предмет відповідності виключно кримінальному законодавству, оскільки монобільшість в вр є штучним утворенням з метою узурпації влади - суть ОЗУ.
показати весь коментар
09.11.2020 07:36 Відповісти
НЕ важливі для зеленського пункти, НЕ обов'язкові для виконання Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 4860
1 -обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
2 -освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
Важливі для зеленського пункти, обов'язкові для виконання Украина "почти реализовала" договоренности, достигнутые на "нормандском саммите" в Париже, - Резников - Цензор.НЕТ 1882
3 -продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
4 -провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
5 -инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
показати весь коментар
09.11.2020 07:43 Відповісти
ну сказали же кацапы встречи ради встречи не будет я понимаю Зебил должен закончить войну в этом году и освободить от орков територии но у кацапов другое мнение а вам Резникам Кравчукам еще больше уступок и обещаний да и тоничего не выйдет так как кацапы не хотят мира на наших условиях
показати весь коментар
09.11.2020 07:45 Відповісти
Резников хочет сказать. что руководство к предательству готово.
показати весь коментар
09.11.2020 08:13 Відповісти
защита рукскаязычного населения в белоруси,армении,азербайджане,украине,киргизии и грузии и молдове усилится,сказал песков.
показати весь коментар
09.11.2020 08:26 Відповісти
Вот эото слово"почти"стало главным в мире.Почти выполнили,почти президент.
..Корче на хлеб мажется,но кушать пока нельзя.Знаете что это?
показати весь коментар
09.11.2020 08:32 Відповісти
віддала свої території окупанту? Такі були домовленості?
показати весь коментар
09.11.2020 09:49 Відповісти
. Я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря с лидерами "нормандского формата" об определенном плане действий, который выписан в Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - но в то же время Но в том числе на новой встрече в Берлине лидеры "нормандского формата" могут сесть и сказать: кое-что мы не сделали - давайте спросим у себя почему, кто не приложил усилий, кто, возможно, виноват, или поставили ли мы себе реальные планы, или, возможно, мы где-то не доработали. И об этом все четверо поговорят - представители России, Украины, Германии и Франции", - предположил Резников.---во множественном наборе слов ,есть такие,которые указывают на очередную ложь
показати весь коментар
09.11.2020 09:50 Відповісти
зеленський почті президент
показати весь коментар
09.11.2020 09:56 Відповісти
"Почти" это еще значит не вывесили триколор над зданием Рады. , или как.
показати весь коментар
09.11.2020 10:41 Відповісти
 
 