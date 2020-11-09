Україна "майже реалізувала" домовленості, досягнуті на "нормандському саміті" в Парижі, - Резніков
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Якщо перерахувати домовленості, досягнуті в "нормандському форматі", то можна сказати, що сторони їх виконали. І це є підставою для нової зустрічі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Мене спитали журналісти, що мав на увазі президент Зеленський, коли казав, що він бере рік. Я казав, що, напевне, на мою думку, в тому числі домовившись 9 грудня з лідерами "нормандського формату" про певний план дій, який виписаний у Паризькому саміті, ми беремо рік на те, щоб його реалізувати. І ми майже його реалізували", – зазначив Резніков.
Віцепрем'єр зазначив, що Тристороння контактна група визначила чотири нові ділянки для розведення сил від лінії розмежування, а також 19 місць для гуманітарного розмінування. Також він нагадав про два нові пункти перетину лінії розмежування, які планується відкрити 10 листопада. Режим тиші, за його словами, продовжує працювати, попри порушення.
"Якщо перерахувати домовленості в Парижі, то можна сказати, що сторони виконали. І це є підставою для нової зустрічі. Але в тому числі на новій зустрічі в Берліні лідери "нормандського формату" можуть сісти і сказати: дещо ми не зробили – давайте запитаємо у себе чому, хто не доклав зусиль, хто, можливо, винен, чи поставили ми собі реальні плани, чи, можливо, ми десь не допрацювали. І про це всі четверо поговорять – представники Росії, України, Німеччини і Франції", – припустив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
І ще одне- коли шахтарі в ордло припинять отримувати платню 15-20 ржублєй у місяць із затримкою в кілька років (і подальшим списанням заборгованості), отоді і відкривай свого рота.
"Процвітаюче" блд недореспубліко.
Бубочка давал год на окончание войны, Резников говорит, что бубочка брал год на выполнение договоренностей в Париже...
Я что-то пропустил ?
Почти ... и он бы таки приучил , но лошадь сдохла !
й, якщо інша сторона не йде на зустріч ?
Но думаю не в этом суть.
Чуток беременными быть -
Тошнит, но дальше нужно ныть...
1 -обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
2 -освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
Важливі для зеленського пункти, обов'язкові для виконання
3 -продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
4 -провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
5 -инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
..Корче на хлеб мажется,но кушать пока нельзя.Знаете что это?