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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 8 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому підрозділи Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За 103 дні припинення вогню на Донбасі кількість загиблих українських військових скоротилася вдесятеро, - Зеленський

Також повідомлялось, що від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці, перебуваючи у готовності миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки, продовжують сумлінно виконувати визначені завдання", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Армяне валят со Степанакерта.
Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
Но только не при презеденте-окурке.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
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09.11.2020 07:51
+7
Это был дружественный огонь.
Мир.Дружба.Жвачка.
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09.11.2020 07:32
+7
Не може бути.
Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
Пункт 1- повне припинення вогню.
Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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09.11.2020 08:17
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Ну звичайно що бойових втрат не було. Бою то не було. Просто обстріл.
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09.11.2020 07:28 Відповісти
Это был дружественный огонь.
Мир.Дружба.Жвачка.
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09.11.2020 07:32 Відповісти
Ну так це твої друзі стріляють в Українців.
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09.11.2020 08:24 Відповісти
Сивохині корєша.
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09.11.2020 08:56 Відповісти
вы пишите нормальные, доходчивые новости - " результате обстрелов ни один банкомат не пострадал" ...
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09.11.2020 07:32 Відповісти
Срочно выборы нужны!
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09.11.2020 07:46 Відповісти
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 301
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09.11.2020 07:48 Відповісти
«стойкое перемирие « по-ЗеБенски
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09.11.2020 07:49 Відповісти
Армяне валят со Степанакерта.
Надеюсь такое будет и с ОРДЛО.
Но только не при презеденте-окурке.
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета і стрілецької зброї поблизу Водяного, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2881
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09.11.2020 07:51 Відповісти
Ти на Ростов рванеш?
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09.11.2020 08:25 Відповісти
Так он о своём президенте *****-окурке и пишет )))
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09.11.2020 08:54 Відповісти
Ще одне непорозуміння виповзло.
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09.11.2020 08:58 Відповісти
Як поживає у Воркуті твоя бригада пришелепкуватих кротів?
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09.11.2020 08:57 Відповісти
То необережне поводження зі зброєю. Так Зеля?
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09.11.2020 08:17 Відповісти
Не може бути.
Резніков сказав, що все досягнуте велічайшим в Парижі, МАЙЖЕ виконано.
Пункт 1- повне припинення вогню.
Та й кравчук вже до 5 пункту "мінських" дійшов. "Амністія". Значить перший- повне припинення вогню, вже виконано.
Чи вони ці вимоги висунули лише Україні, а кацапам вони до виконання не обов'язкові?
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09.11.2020 08:17 Відповісти
Война продолжается ,чтобы там не втирал ,Резников, и это не гражданский конфликт ,это то же самое ,что и в Азербайджане , Украинцы оттуда уехали .Остались граждане Эрефии или которые хотят ими стать ,и к этому стремятся ,они нам не братья и не Украинцы 😡 Поэтому выход один ,военным путем , продвигаться к нашим законным границам , а мосты и все остальное должна востонавливать Эрефия😡
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09.11.2020 08:35 Відповісти
Интересно, а почему говно командующий , обстрел территории Украины, называет не агрессией, а нарушении тишины ?
Когда жаба квакает нарушая тишину, и разрывы снарядов на территории суверенного государства это ж разные вещи
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09.11.2020 08:39 Відповісти
Так приедь с Неметчины и покажи как воевать нужно!!!
Чем дальше от Украины, тем безкомромисснее патриоты...
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09.11.2020 08:56 Відповісти
Пусть Буба криворожский, типа верховный главнокомандующий, покажет, он же в последнее время постоянно бросает Турчинову предъявы за Крым.
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09.11.2020 09:00 Відповісти
Люцифер ,Надо ,чтобы это фото было всегда у Резникова перед глазами ,чтобы он не забывал ,как надо решать вопрос с Лугандоном ,😡😡😡
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09.11.2020 08:57 Відповісти
 
 