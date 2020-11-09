УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14503 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
855 11
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.

Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 472 686 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5841 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 50 738 566 випадків інфікування, з них 472 686 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 262 138 осіб, з них 5841 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 35,7 млн ​​осіб.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зайнято 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше на Полтавщині та Рівненщині. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Короновирус и есть ОРВИ и лечится он за 7 дней,
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
показати весь коментар
09.11.2020 08:25
+1
орві\\\\\
тиждні\\\\

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 6341
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
показати весь коментар
09.11.2020 09:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аминь...
показати весь коментар
09.11.2020 07:49 Відповісти
Лопата...
показати весь коментар
09.11.2020 09:27 Відповісти
Ще треба озвучувати термін лікування.
Це вам не орві на 7 днів.
Мінімум два тиждні. До одного місяця. А потім ще кілька місяців відновлення.
показати весь коментар
09.11.2020 08:07 Відповісти
І як мінімум 15000 на лікування.
показати весь коментар
09.11.2020 08:10 Відповісти
Короновирус и есть ОРВИ и лечится он за 7 дней,
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
показати весь коментар
09.11.2020 08:25 Відповісти
орві\\\\\
тиждні\\\\

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 6341
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
показати весь коментар
09.11.2020 09:28 Відповісти
Китайцы врут. С апреля у них никто от короны не умер, а так не бывает Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн. - Цензор.НЕТ 7109 у нас уже в два раза больше скончалось чем в Китае с населением в полтора лярда...
показати весь коментар
09.11.2020 08:10 Відповісти
Та у нас за тиждень теж сім смертей від пневмоній. Але офіційно від корони лише двоє. Решті результати тестів не встигли прийти.
показати весь коментар
09.11.2020 08:11 Відповісти
Кошмар
показати весь коментар
09.11.2020 08:31 Відповісти
Почему?
Вон где кошмар, и мне людей не жалко, если почитать про вот такие "подввиги". Еще и иудеи попали под раздачу.
https://was.media/uk/2017-12-25-cats/
показати весь коментар
09.11.2020 09:30 Відповісти
В Китае даже приезжающих из другого региона страны сажают на карантин в гостиннице. И карантин жесткий - из номера выйти не можешь. С ихним отслеживанием передвижений
и жесткой полицейской системой выявляют всех носителей и больных. Нам такое и не снилось.
У нас температурящие с маской на подбородке в метро ездят. Сама рядом с таким ехала.
показати весь коментар
09.11.2020 10:04 Відповісти
 
 