Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.
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Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 472 686 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5841 особа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 50 738 566 випадків інфікування, з них 472 686 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 262 138 осіб, з них 5841 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 35,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.
Топ коментарі
+2 Serg Koshserg
показати весь коментар09.11.2020 08:25
+1 Yuriy Smith
показати весь коментар09.11.2020 09:28
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Це вам не орві на 7 днів.
Мінімум два тиждні. До одного місяця. А потім ще кілька місяців відновлення.
и лечится он в основном как и грипп витаминами,
Пишу как переболевший короновирусом
тиждні\\\\
Гораздо лучше писать грамотно по российски чем неграмотно на другом, не?
Вон где кошмар, и мне людей не жалко, если почитать про вот такие "подввиги". Еще и иудеи попали под раздачу.
https://was.media/uk/2017-12-25-cats/
и жесткой полицейской системой выявляют всех носителей и больных. Нам такое и не снилось.
У нас температурящие с маской на подбородке в метро ездят. Сама рядом с таким ехала.