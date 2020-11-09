В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків
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В Україні станом на ранок понеділка, 9 листопада, зафіксовано 8687 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померли 115 осіб, видужали 2277 осіб.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 100 осіб;
летальних випадків – 115;
одужало – 2 277 осіб;
здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 469 018 осіб;
одужало – 209 143 особи;
летальних випадків – 8 565;
проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях", - розповів Степанов.
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.Що *закопано в землю * без експертизи фіг докажеш.
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Чуть со стула не упал когда прочитал, что от ковида за сутки умерло 19 115 человек. Умеют же заголовки составлять..
В больнице Миргорода Полтавской области медики буквально на руках переносили пациентов с коронавирусом (COVID-19).
Видео с медучреждения опубликовали в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".
"Транспортировка больного COVID-19 в тяжелом состоянии (украинская версия). Нелегко приходится врачам из Миргородской центральной районной больницы. Своими руками несут пациентов в машину", - говорится в сообщении.
Видео https://www.obozrevatel.com/society/na-poltavschine-v-bolnitse-patsientov-s-covid-19-perenosili-na-rukah-video.htm
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