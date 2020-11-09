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В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків

В Україні станом на ранок понеділка, 9 листопада, зафіксовано 8687 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померли 115 осіб, видужали 2277 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 321).

Також за останню добу В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 01

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 госпіталізовано – 1 100 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 летальних випадків – 115;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 одужало – 2 277 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 02 здійснено тестувань за добу –41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

Також читайте: Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 262 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 50,7 млн.

За весь час пандемії в Україні В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 01

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07захворіло – 469 018 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07одужало – 209 143 особи;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07 летальних випадків – 8 565;

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 11
В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
"В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли"

-------------
Чуть со стула не упал когда прочитал, что от ковида за сутки умерло 19 115 человек. Умеют же заголовки составлять..
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09.11.2020 08:52
+1
Зате в нас працює "Велике крадівництво" і колвідовські гроші замість в лікарів та лікарні зариваються в зенмлю.
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09.11.2020 08:32
+1
Конечно нет, смотрите какие цифры красивые рисуют
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09.11.2020 08:35
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Сдулась пандемийка, значит Шморгаль не будет вводить локдаун?
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09.11.2020 08:19 Відповісти
Конечно нет, смотрите какие цифры красивые рисуют
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09.11.2020 08:35 Відповісти
Да нє не здулась, просто вони зробили 40 тисяч мазків ,а не 80 як позавчора. А якщо зробити 240 як в Італії то кількість буде значно більша.
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09.11.2020 08:35 Відповісти
А якщо порахувати процент відносно мазків то виходить що він вищий ніж позавчора ) 10.7 при 82 тисячах і 8.687 при 40ках.
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09.11.2020 08:56 Відповісти
Ну вы наче первый раз статистику видите... Это статистика за воскресенье, в ней всегда цифры меньше.
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09.11.2020 08:52 Відповісти
Зате в нас працює "Велике крадівництво" і колвідовські гроші замість в лікарів та лікарні зариваються в зенмлю.
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09.11.2020 08:32 Відповісти
Там легше вкрасти .
.Що *закопано в землю * без експертизи фіг докажеш. В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків - Цензор.НЕТ 2480
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09.11.2020 08:49 Відповісти
степыныч шашкою помахав і ковід майже подолано
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09.11.2020 08:46 Відповісти
"В Украине за сутки от COVID-19 115 человек умерли"

-------------
Чуть со стула не упал когда прочитал, что от ковида за сутки умерло 19 115 человек. Умеют же заголовки составлять..
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09.11.2020 08:52 Відповісти
Я кстати тоже сначала офигел... Потом присмотрелся, разобрался)
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09.11.2020 08:53 Відповісти
Это называется кликбейт. В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків - Цензор.НЕТ 2821
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09.11.2020 09:14 Відповісти
А смертность по Украине выросла на эти 100+ человек в день?
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09.11.2020 09:00 Відповісти
На Полтавщине в больнице пациентов с COVID-19 переносили на руках.
В больнице Миргорода Полтавской области медики буквально на руках переносили пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Видео с медучреждения опубликовали в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".
"Транспортировка больного COVID-19 в тяжелом состоянии (украинская версия). Нелегко приходится врачам из Миргородской центральной районной больницы. Своими руками несут пациентов в машину", - говорится в сообщении.

Видео https://www.obozrevatel.com/society/na-poltavschine-v-bolnitse-patsientov-s-covid-19-perenosili-na-rukah-video.htm
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09.11.2020 09:02 Відповісти
Дай бог здоровья этим людям.
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09.11.2020 09:16 Відповісти
Ужас просто, бедные женщины такого бугая тащить, он инвалид что-ли если сам идти не может, видно же что в сознании.
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09.11.2020 09:21 Відповісти
Мда уж. Мог бы, не несли бы.
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09.11.2020 09:24 Відповісти
Или вирус с распространителями в понедельник отдыхают, или эта статистика фальшивка, но не известно в какую сторону.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
14.10 - 276177 - новых 5590
15.10 - 281239 - новых 5062
16.10 - 287231 - новых 5992
17.10 - 293641 - новых 6410
18.10 - 298872 - новых 5231
19.10 - 303638 - новых 4766 v - Пн
20.10 - 309107 - новых 5469
21.10 - 315826 - новых 6719
22.10 - 322879 - новых 7053
23.10 - 330396 - новых 7517
24.10 - 337410 - новых 7014
25.10 - 343498 - новых 6088
26.10 - 348924 - новых 5426 v - Пн
27.10 - 355601 - новых 6677
28.10 - 363075 - новых 7474
29.10 - 370417 - новых 7342
30.10 - 378729 - новых 8312
31.10 - 387481 - новых 8752
01.11 - 395440 - новых 7959
02.11 - 402194 - новых 6754 v - Пн
03.11 - 411093 - новых 8899
04.11 - 420617 - новых 9524
05.11 - 430467 - новых 9850
06.11 - 440188 - новых 9721
07.11 - 450934 - новых 10746
08.11 - 460331 - новых 9397
09.11 - 469018 - новых 8687 v - Пн
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09.11.2020 09:16 Відповісти
Вы с леса вышли? В выходные тестов практически не делают. Потому цифры ниже.
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09.11.2020 09:18 Відповісти
Сравнивайте понедельники.
19.10 - 303638 - новых 4766 v - Пн

26.10 - 348924 - новых 5426 v - Пн

02.11 - 402194 - новых 6754 v - Пн
09.11 - 469018 - новых 8687 v - Пн
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09.11.2020 09:21 Відповісти
Циферки простуд с неба
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09.11.2020 09:41 Відповісти
Хроніки коронавірусу

Умножайте статистику на пять.
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09.11.2020 10:07 Відповісти
вспоминает ли она вас https://www.youtube.com/watch?v=qY049ovVBnA&feature=youtu.be
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09.11.2020 23:20 Відповісти
 
 