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Ляшко про локдаун: Якщо буде ризик колапсу системи охорони здоров'я, розглядатимемо жорсткі обмеження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ляшко про локдаун: Якщо буде ризик колапсу системи охорони здоров'я, розглядатимемо жорсткі обмеження

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде доволі складно пережити з економічного погляду. Захист здоров'я неможливий без економічної складової.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні".

За його словами, влада шукає баланс, щоб могли працювати визначені суб'єкти або сфери господарської діяльності для того, щоб поповнювати економіку.

"Але якщо будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження", - зазначив головний санітарний лікар.

Офісу Президента мало одного параметра добових випадків для посилення карантину. Це залежатиме насамперед від індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності та від кількості зайнятих лікувальних ліжок.

"Тим не менш, якщо суспільство не буде з розумінням ставитися до маскового режиму, до соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде запроваджено повсюдний жорсткий карантин", - заявив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 115 осіб померли, 2277 - одужали, виявлено 8687 нових випадків

Нагадаємо, МОЗ пропонує запровадити новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету Міністрів посилити карантин в Україні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
У сина в класі нeма трeтини учнів: хворіють діти, хворіють іх батьки, хворіють вчитeлі. Одна вчитeлькв гeографіі помeрла від ковід - було лишe 63 роки. Діти кажуть, стара була. В Польші, Чeхіі, Румуніі закрили школи, щоб діти нe поширювали ковід із родини в родину. В Украіні начхати на життя та здопов.я людeй, як завжди...
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09.11.2020 08:57
+1
Степанов и Ляшко как советские политруки закрыл рот и рабочее место прибрано Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения - Цензор.НЕТ 224
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09.11.2020 08:59
+1
Разорвите наконец - то цепочку между заболевшими и здоровыми !
Введите немедленно прямую телефонную контактную линию для людей с симптомами
коронавируса,обеспечьте их процедурами и лекарствами на дому .
Заслужите доверие общества действиями ,а не болтовнёй .
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09.11.2020 09:37
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У сина в класі нeма трeтини учнів: хворіють діти, хворіють іх батьки, хворіють вчитeлі. Одна вчитeлькв гeографіі помeрла від ковід - було лишe 63 роки. Діти кажуть, стара була. В Польші, Чeхіі, Румуніі закрили школи, щоб діти нe поширювали ковід із родини в родину. В Украіні начхати на життя та здопов.я людeй, як завжди...
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09.11.2020 08:57 Відповісти
В Україні хабад чистить територію.
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09.11.2020 09:38 Відповісти
Степанов и Ляшко как советские политруки закрыл рот и рабочее место прибрано Ляшко о локдауне: Если будет риск коллапса системы здравоохранения, будем рассматривать жесткие ограничения - Цензор.НЕТ 224
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09.11.2020 08:59 Відповісти
Лучшее лекарство от ковида- это публичное ЛИНЧЕВАНИЕ ублюдков Степанова и Ляшка !
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09.11.2020 09:12 Відповісти
Ляшко никто и звать его никак кто ещё не знает что СЭС в Украине несуществует она реформирована и называется лабораторный центр и все ...
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09.11.2020 09:13 Відповісти
Угу - например поселение пациентов с ковид в ИПАГ(инстит акушерства и педиатрии им. Лукьяновой) в детский и акушерский корпус!!! Пять баллов!
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09.11.2020 09:23 Відповісти
Що за недовіра? "Если будет риск коллапса..." обов'язково буде! Навіть не сумнівайся.
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09.11.2020 09:36 Відповісти
Разорвите наконец - то цепочку между заболевшими и здоровыми !
Введите немедленно прямую телефонную контактную линию для людей с симптомами
коронавируса,обеспечьте их процедурами и лекарствами на дому .
Заслужите доверие общества действиями ,а не болтовнёй .
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09.11.2020 09:37 Відповісти
Cогласен с Ляшко, но пока еще далеко до 20 тыс и система похоже выдерживает. Если бы власть не скомуниздила деньги из фонад Ковида, а лучше подготовилась, то можно было бы и без локдауна обойтись.
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Месяц до 20000 остался.
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09.11.2020 11:17 Відповісти
А почему не действовать на опережение , скажем закрыть все КППВ и не открывать их до окончания осенне - зимней волны пандемии, ограничить сообщение через остальные границы и между областями ( особенно те где больше красных зон), карантин "выходного дня" вводить по факту а не на бумаге ( потому что вроде как закрывают и в тоже время все остается " разрешенным"), точно так же и с обязательным ношением масок и дистанцией в общественных местах. У нас борьба в основном где то в астрале.. виртуально в указах и распоряжениях на бумаге.
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09.11.2020 10:23 Відповісти
Вчера в райцентре был 250 км от Киева - и там все в масках. Может пора признать, что толку с них никакого?
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09.11.2020 11:18 Відповісти
Про маски. Носят их не все. Носят за частую не правильно, на подбородке, на лбу , не закрывают нос и т.д.. Не меняют, а носят неделями. ( Больше что бы избежать штрафа) По поводу их нужности или не нужности. Ну это же во все мире требование а не в отдельно взятой неожиданно "сошедшей с ума стране", поэтому считаю что это нужно. Ну не может же весь мир ошибаться. Это конечно не панацея, а просто дополнительный шанс. Пускай и небольшой. Но в сложившейся ситуации хоть какой то. Дело только в одном , он имеет смысл если масочный режим выполняют все поголовно а не 50 или даже 90%, потому что оставшиеся и могут быть носителями вируса. ( Но конечно по этому поводу у всех разные мнения , хотя до недавнего времени были и такие кто вообще в наличие вируса не верил..)
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09.11.2020 11:26 Відповісти
Ой не гони. Все носят, даже в райцентре - был удивлён.

Что до остальных доводов - уверен на 146% что немцы носят, ичо? Помогло?

Политикам больше нечего народу предложить - вот и извиваются, как ужи на сковородке. Но время идёт, и вопрос "какого хера?" не за горами.
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09.11.2020 11:38 Відповісти
Ой да понятно. И вирус это " выдумка" СМИ, и он ни чем не страшнее ОРВИ, и это сделали политики что бы загнать народы на самоизоляцию и захватить везде власть тайного мирового правительства, и это заговор Сороса по выпуску масок и вообще какого х-ра, все равно все когда то умрем. ( последнее и в правду верно)
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09.11.2020 11:51 Відповісти
будут рубить ,пока еще не совсем сухой економический сучек , (согласно планов бабломойских),на котором пока еще сидит Украина и ее народ , дабы пересадить ее на свеженький дефолт , о котором мечтают рашисты и ихние кошельки в Украине
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09.11.2020 10:54 Відповісти
Коллапс уже давно в Украине !!!!
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09.11.2020 13:14 Відповісти
 
 