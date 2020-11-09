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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки в комп'ютер, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Вранці (8 листопада. - Ред.) в комісії обіцяли оголосити результати і новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Втім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: в комп'ютер нібито потрапив вірус, який знищив документ.За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп'ютер нібито видає помилку, тому неможливо остаточно підрахувати результати голосування. Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп'ютері", - зазначає видання.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Вірус спалив паперові протоколи та бюлетені. Біда.
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09.11.2020 09:12
+7
Одеса "випестила" таких Гнид як труханов, марков, ківалофф....що ви ще очіували?! підрахуя ківалова ще й досі не питягли до криміналної відповідальності.... ось і живе його "справа" до сих пір....
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09.11.2020 09:19
+6
А компьютер что, без маски был???
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09.11.2020 09:08
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09.11.2020 09:08 Відповісти
А компьютер что, без маски был???
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09.11.2020 09:08 Відповісти
це протокол був без маски
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09.11.2020 10:16 Відповісти
А вы уверены, что то был вирус??
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09.11.2020 09:09 Відповісти
Цифровой или двуногий? Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 6312
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09.11.2020 09:12 Відповісти
Вірус спалив паперові протоколи та бюлетені. Біда.
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09.11.2020 09:12 Відповісти
Вирус в компьютере - бред сумасшедшего! Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 7641
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09.11.2020 09:14 Відповісти
И кто-то даже знает как его зовут
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09.11.2020 09:14 Відповісти
Covid...20
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09.11.2020 09:16 Відповісти
Одесовид-20
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09.11.2020 09:18 Відповісти
Название вируса - "chlen_TIK"
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09.11.2020 09:20 Відповісти
підрахуй-20 Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 7915
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09.11.2020 09:46 Відповісти
Одеса "випестила" таких Гнид як труханов, марков, ківалофф....що ви ще очіували?! підрахуя ківалова ще й досі не питягли до криміналної відповідальності.... ось і живе його "справа" до сих пір....
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09.11.2020 09:19 Відповісти
чомусь регочу
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09.11.2020 09:36 Відповісти
Одесити ж майстри на анекдоти. А таке видали видно в пам*ять про Жванецького. Добре що хоч миші не з*їли той комп*ютер і паперові протоколи.
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09.11.2020 09:46 Відповісти
понятно...атавизм
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09.11.2020 09:42 Відповісти
Фигня! 3 недели переписывали и ещё раз нарисуете.
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09.11.2020 09:56 Відповісти
Какие же у нас умные вирусы появились. Залазят в компы и уничтожают протоколы.
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Кто без масти сел за комп?
Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол - Цензор.НЕТ 1211
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09.11.2020 11:00 Відповісти
 
 