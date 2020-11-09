Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради, оскільки в комп'ютер, де зберігався протокол голосування, потрапив вірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Вранці (8 листопада. - Ред.) в комісії обіцяли оголосити результати і новий склад Одеської обласної ради приблизно о 19:00 8 листопада. Втім о 18:46 члени ТВК повідомили, що протокол доведеться переробити: в комп'ютер нібито потрапив вірус, який знищив документ.За словами представників Одеської обласної ТВК, через цей вірус комп'ютер нібито видає помилку, тому неможливо остаточно підрахувати результати голосування. Після цього всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп'ютері", - зазначає видання.

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