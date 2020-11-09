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Росія (47164) стрілянина (1678) вбивство (2874)

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі

Військовослужбовець убив трьох людей на аеродромі під Воронежем і забарикадувався на території частини, три людини загинули. Надзвичайна подія сталася на території військового аеродрому "Балтимор".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС і місцеве видання "Мое Online" з посиланням на джерела.

"Три людини загинули під час НП", - сказав співрозмовник агентства.

За даними видання "Мое Online" , напад стався близько 5 ранку 9 листопада. Одна людина зазнала поранення, перебуває в реанімації.

"Військовослужбовець відкрив стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Вбито три людини. Зараз він (нападник - ред.) забарикадувався на території частини", - йдеться в повідомленні агентства, яке цитує джерело в екстрених службах регіону.

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі Балимор зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі 01

Дивіться також: Волонтери InformNapalm встановили дані ще 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в окупації Криму. ФОТО

Влада Воронезької області підтвердили агентству інформацію про надзвичайну подію.

"Так, факт такий є, ми зараз самі з'ясовуємо всі подробиці, там [на аеродромі] кілька загиблих", - розповіли ТАСС у пресслужбі адміністрації області.

Пізніше, як пише Газета.ру, в СК РФ повідомили, що 9 листопада 2020 року о 5 годині 30 хвилин Макаров з метою заволодіння табельною зброєю, використовуючи сокиру, убив офіцера, після чого розстріляв колег, двоє з яких загинули, один поранений.

Інформацію підтвердили в Західному військовому окрузі, зазначивши, що нападника шукають командування частини і правоохоронні органи.

"9 листопада 2020 року біля 5.00 ранку військовослужбовець зі складу добового наряду по парку однієї з військових частин, дислокованих у Воронезькій області, скоїв напад на прибулих для перевірки несення вартової служби посадових осіб наряду по частині і, заволодівши зброєю офіцера, зник", - повідомили в окрузі.

Припускають, що Антон Макаров досі залишається на території військової частини.

"За попередніми даними, Антон Макаров розташування частини не покидав", - йдеться в повідомленні на сторінці регіонального уряду в "ВКонтакте".

Як пише Meduza, причиною нападу у військовій частині називається конфлікт рядового з  офіцером, який здійснював перевірку.

"Вести Воронеж" опублікували орієнтування на зловмисника - це 20-річний Антон Макаров. Строковик з Воронежа, він прописаний на вулиці 45-ї Стрілецької дивізії. Це випливає з орієнтування від МВС по Воронезькій області. Його поширюють в мережі.

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі Балимор зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі 02

З документа випливає, що рано-вранці в понеділок, 9 листопада, Антон Макаров застрелив водія і чергового частини, у якого і відняв зброю. Після цього солдат зник на території зі зброєю - пістолетом ПМ. З собою, можливо, було ще два магазини.

Влада Воронезької області опублікуваа імена убитих військовослужбовців і розповіла про стан пораненого. "Загиблі в результаті стрілянини у військовій частині: майор Сергій Єрмолаєв, єфрейтор Сергій Кажокін, рядовий Нінаїл Акталієв. Поранений рядовий Фірсов госпіталізований з двома кульовими пораненнями в плече і лопатку", - повідомляє уряд регіону на своїй сторінці в соцмережі "ВКонтакте".

За інформацією ФГКУ "416-й Військовий госпіталь Міноборони Росії", загрози життю для постраждалого солдата немає. "У нас перебуває потерпілий солдат, у нього легке поранення, вогнепальне поранення, пошкоджені м'які тканини в районі ключиці і лопатки. Він не важкий, притомний, жити буде, йому дуже пощастило", - заявив представник медустанови ТАСС.

Повідомлення джерела місцевого порталу "МОЄ! Online" про те, що рядовий Фірсов нібито помер в реанімації, вже спростували - за інформацією співрозмовника РІА "Новости" в Західному військовому окрузі, це не так.

СК вже порушив кримінальну справу, а військові назвали основну версію вбивства - нервовий зрив.

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі Балимор зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі 03

Фото: росЗМІ

"Вести Воронежа" повідомляють, що солдат Макаров вбивав військових по одному. Серія розправ почалася з майора Сергія Єрмолаєва - коли той відвернувся, строковик взяв із пожежного щита сокиру і вдарив його в спину, після чого витягнув пістолет і вбив. Про це повідомив телеграм-канал Baza з посиланням на слідчих у понеділок, 9 листопада.

Після розправи над офіцером солдат зайшов до кімнати особового складу, де його помітив товариш по службі і відправив його стояти в наряд - як і повинно було бути. У відповідь Макаров дістав пістолет і вистрілив. На шум прибіг водій, але на нього чекала така ж доля.

Після цього строковик вирішив покомандувати військовими і крикнув "Встали, вишикувалися!" Коли один з рядових почав тікати, Антон Макаров вистрілив йому в спину і втік.

У Воронежі оголошено план "Перехоплення" - до пошуків Антона Макарова залучені ОМОН і СОБР, повідомляє Росгвардія. Як основна версія нападу строковика розглядається нервовий зрив, уточнює джерело ТАСС. Військові слідчі порушили справи за частиною 2 статті 105 КК РФ "Вбивство двох і більше осіб" і частини 4 статті 226 КК РФ "Розкрадання зброї".

Призначено низку необхідних судових експертиз, також будуть проводитися експертні дослідження для встановлення психічного стану підозрюваного.

Як з'ясувало видання "Baza", Макаров незадовго до армії готувався стати поліцейським - він був студентом воронезького інституту МВС. Відучився лише два роки на радіотехнічному факультеті.

Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі Балимор зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі 04

Фото: РосЗМІ

За словами педагогів, Макаров був запальним, недисциплінованим і іноді надмірно агресивним. За спогадами однокурсників Антона, він іноді дивно поводився, наприклад, міг раптово закричати.

Відрахований з інституту МВС Макаров був через бійки. Про це "Газета.Ru" розповів колишній одногрупник військовослужбовця. "Він був своєрідною людиною, трохи дивний. Не дуже добре свої емоції контролював. Кілька разів кидався на однокурсників. Ось через останній такий випадок його і відрахували, потім в армію пішов", - зазначив приятель зловмисника.

Співрозмовник видання не зміг сказати, чи були конфлікти з іншими учнями наслідком цькування. "Щодо цькування не можу сказати, але конфлікти були, точних причин не пам'ятаю вже. Коли ми жили в казармах, він жив окремо від усіх, а інші - по вісім осіб жили. Навчався не дуже добре", - пояснив він.

Зараз біля будівлі інституту МВС у Воронежі, де раніше навчався Макаров, виставлена ​​додаткова охорона. Там побоюються, що він може прийти до них.

Про схильність військовослужбовця до конфліктів розповіли і шкільні вчителі. Вони повідомили "Mash", що молодика виховували бабуся з дідусем, а мати поїхала до Ізраїлю. Характер у нього був дуже складний. "В основному він був тихим, закритим, але дуже часто зривався. З учителями не порозумівся або з однокласниками, оцінку не ту поставили, на контрольній не дали списати - через це міг розлютитися. Таке часто було. Батьки у нього начебто є, але жив з бабусею і дідусем", - розповів однокласник зловмисника "LifeShot".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+86
Хорошо что это был именно хороший российский военный а не плохие солдаты НАТО.
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09.11.2020 09:09
+81
Патронов ему как-то передать что ли..
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09.11.2020 09:10
+48
если бы он их не пристрелил, их бы трахнули геи из НАТО.. так что, рузькый зольдат спас их православную девственность..
а походу, чувак уже начал отстреливаться от наступающих легионов Байдена..
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09.11.2020 09:12
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Тріпл кілл!!
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09.11.2020 09:09 Відповісти
перк акимбо хотел прокачать
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09.11.2020 10:58 Відповісти
Хорошо что это был именно хороший российский военный а не плохие солдаты НАТО.
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09.11.2020 09:09 Відповісти
А Биндеровцы! представляете что бы сделали, съели бы троих! Живьем!
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09.11.2020 09:15 Відповісти
С "биндеравцами" все было бы еще хуже - тушенку из них сделали бы)
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09.11.2020 11:20 Відповісти
Эта всьо НАТА праклятяе.Название - Балтимор!!!
Порушили скрепы от и бядя
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Патронов ему как-то передать что ли..
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09.11.2020 09:10 Відповісти
...послати на підмогу вірменський спецназ.
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09.11.2020 09:29 Відповісти
Ну это точно не выйдет.Армянская армия это единственая армия в мирр,где приказы обсуждаются."Э,ара джян,я нэ буду этава дэлать,слюшяй!"
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09.11.2020 09:34 Відповісти
пора засветить визитку Яроша))
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09.11.2020 11:22 Відповісти
Совковая дедовщина причиной скорее всего. Хотя, могут быть и другие обстоятельства.
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09.11.2020 09:11 Відповісти
А причина совковой дедовщины - сама кацапская сущность
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09.11.2020 09:39 Відповісти
он не захотел вступать в анальный гей кружок, в прошлый раз военный завалил всю гей вечеринку.
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09.11.2020 11:02 Відповісти
И пистолет забрал у ахфицера.
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09.11.2020 12:21 Відповісти
если бы он их не пристрелил, их бы трахнули геи из НАТО.. так что, рузькый зольдат спас их православную девственность..
а походу, чувак уже начал отстреливаться от наступающих легионов Байдена..
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09.11.2020 09:12 Відповісти
ЧП произошло на территории военного аэродрома "Балтимор". Российский военный застрелил троих человек на аэродроме под Воронежем - Цензор.НЕТ 8139 Балтимор в Воронеже!Источник: https://censor.net/ru/n3229808
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09.11.2020 09:12 Відповісти
Вот потому его могут по ошибке разбомбить, вместо американского Балтимора.
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09.11.2020 09:41 Відповісти
Це щоб, коли бомбитимуть "воронеж", то починати з Болтимора А там і Вошинґтон поруч.
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09.11.2020 09:42 Відповісти
почти рядом Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715 Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715 Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 8715
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Если бы он этого не сделал, это бы сделали солдаты НАТО
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09.11.2020 09:12 Відповісти
Аэродром под Воронежем называется "балтимор"!!!
О "великий и могучий русский езык"!
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09.11.2020 09:12 Відповісти
эпическая скрепа. ненавидеть пиндосов и в то же время жутко хотеть им понравиться и что бы их уважали.
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09.11.2020 09:17 Відповісти
Взагалі-то, це Балтійське море - скорочення, як совок любив
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09.11.2020 09:23 Відповісти
Ну да! Всемирно известные воронежские пляжи на балтийском побережье. Мне кажется, что Воронеж в конце концов будет разбомблен именно за это.
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09.11.2020 09:27 Відповісти
...доБлєснимі соколамі х%йла.
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09.11.2020 09:30 Відповісти
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 66
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09.11.2020 09:30 Відповісти
Тоже не понял, почему Балтимор ? А не Питтсбург или Филадельфия.
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09.11.2020 10:20 Відповісти
Питтсбург это возле Энгельса. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 4366
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09.11.2020 11:08 Відповісти
Ага... Якраз на півдорозі між Саратовом ы Енгельсом...
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Провести евакуацію нашого агента, терміново. Явка провалена))
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09.11.2020 09:13 Відповісти
Это был глубоко законспирированный агент СБУ Зорян. Или Шкиряк. Вечно их путаю.
Российский военный застрелил троих человек на аэродроме под Воронежем - Цензор.НЕТ 3078
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09.11.2020 09:15 Відповісти
Солодка парочка
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09.11.2020 09:20 Відповісти
той що лиже анус авакову той зорян, той що яйці - шкіряк.
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09.11.2020 09:33 Відповісти
Ні, той,хто вилізує яйця, той Зорян, а хто шкірку на ******, той шкіряк.
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09.11.2020 09:45 Відповісти
о, Зорян со Шкиряком, это уже классика ))
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09.11.2020 11:09 Відповісти
К награде его. За освобождение Воронежа.
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09.11.2020 09:13 Відповісти
Пистолет отобрал у офицера)))
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09.11.2020 09:13 Відповісти
...ахфіцер спав з будуна.
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09.11.2020 09:32 Відповісти
ну чого одразу з будуна? Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 1416може свєжачка перебрав
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09.11.2020 09:43 Відповісти
Замаскований цинічний бандерівець. Точняк.
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09.11.2020 09:15 Відповісти
Почали бомбити ВоронЄж Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 8385
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09.11.2020 09:18 Відповісти
Пацталом)))
На аэродроме Балтимор в ВОРОНЕЖЕ солдат отобрал пистолет у офицера и поубивал православных скрепоносцев
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09.11.2020 09:19 Відповісти
Все правильно зробив. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 2728
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09.11.2020 09:21 Відповісти
ТрампІст 100% Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 9064
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09.11.2020 09:21 Відповісти
путініст....
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09.11.2020 09:22 Відповісти
комуняки "байдена" (всі ці сандерси_з_камалами) обмежать американців у володінні зброєю, отже ви недалекі від правди.
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09.11.2020 09:44 Відповісти
чому ТАК мало?!!
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09.11.2020 09:21 Відповісти
Талалаев! Ты здесь прекращай всякие испытания Свинёнок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал! (с)
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09.11.2020 09:23 Відповісти
Я так понимаю люди не пострадали.
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09.11.2020 09:24 Відповісти
В тот монент там людей вообще не было. Так, что не переживайте.
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09.11.2020 09:27 Відповісти
Кортик отобрал...
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09.11.2020 09:25 Відповісти
Помер Никодим?
Да и хрен с ним.
Пристрелили Ивана?
На одного меньше болвана.
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09.11.2020 09:26 Відповісти
Іпотеку погасив.
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09.11.2020 09:28 Відповісти
От що творять чудодійні вибори в США.
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09.11.2020 09:27 Відповісти
от же ж тупорила кацапня. Міг би підпалити керосин - згоріли б і літаки і узкоязичниє.
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09.11.2020 09:31 Відповісти
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 5439 Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 2871
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09.11.2020 09:35 Відповісти
Дави козломордих!
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09.11.2020 09:48 Відповісти
мало убил... надо было убить 30, а лучше 300 кацапов...
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09.11.2020 09:48 Відповісти
был в Воронежской области Россошанский район село Поповка пол села кацапы пол села русские русские говорят на Украинском языке тоесть на мове а кацапов говорят паны наменяли на борзых собак из расчета одна борзая на 100 кацапов
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09.11.2020 11:10 Відповісти
Мабуть "голос" із Кривого Рогу.
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09.11.2020 09:51 Відповісти
Дарагие расеяне! Паддержите ето замечательное начинание ! Флешмоб пжлста
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09.11.2020 10:01 Відповісти
бамбіть вароніж хатєлі...
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09.11.2020 10:09 Відповісти
Московитская армия приступила к самоуничтожению - для дела мира на земле.
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09.11.2020 10:11 Відповісти
Срочно подвезите парню боеприпасы.
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09.11.2020 10:17 Відповісти
И это РАДУЕТ!!!
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09.11.2020 10:24 Відповісти
чим більше дохлих кацапів під воронежем, тим менше живих під Донецьком..
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09.11.2020 10:25 Відповісти
Руцкий солдат-асвабадитель. Хет-трик.
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09.11.2020 10:33 Відповісти
Ну вот, добрались и до Воронежа. А то всё спрашивали, когда же начнут бомбить Воронеж)
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09.11.2020 10:37 Відповісти
-4 потенциальных оккупантов.А если повезёт то при задержании и -5,а может и -6 появится!!!
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09.11.2020 10:38 Відповісти
Макаров застрелил сослуживцев из "Макарова".Скрепно!
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09.11.2020 10:51 Відповісти
Рембо или Челах Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 9897
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09.11.2020 15:22 Відповісти
Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.
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09.11.2020 11:09 Відповісти
Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 5862

...
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09.11.2020 11:49 Відповісти
Ачётакова, баби есчо нарожают. Російський військовий застрелив трьох людей на аеродромі під Воронежем - Цензор.НЕТ 1832
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09.11.2020 11:45 Відповісти
Военный аэродром под Воронежем с названием Балтимор?Вы уверены,шо это кацапский?Я думаю-это база НАТО.И по ней Искандерами лупанули.
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Именно поэтому погибли лаптеногие ваеннаслужащие?
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09.11.2020 12:26 Відповісти
Парень похож на Данилу из их культового фильма "Брат".
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09.11.2020 12:45 Відповісти
Если бы их не застрелил Макаров из Макарова , это бы сделал солдат НАТО.
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09.11.2020 13:11 Відповісти
Тримайся, воронежський хохол! До останнього патрона.
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09.11.2020 13:20 Відповісти
*****

Какой хохол - натуральный еврей (по матери).
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09.11.2020 19:07 Відповісти
Хоть бы он еще десятка два руской швали на тот свет забрал! Таких энтузиастов нужно поддерживать! Не только патронами! Видишь как то то жжет кацапов? Не стой сбоку, подбрось дровишек!
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09.11.2020 19:00 Відповісти
О склонности военнослужащего к конфликтам рассказали и школьные учителя. Они сообщили "Mash", что молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой,

а мать уехала в Израиль.
Источник: https://censor.net/ru/p3229808
*****
еврей пожарным топором зарубил майора в комнате дежурного по части.
Почему деж. по части не застрелил извращенца из табельного оружия (вопрос конечно интересный).
А имел все возможности .
Наверное ПМ был выдан в оружейной комнате без магазинов .
Урок на б у д у щ е е .в действующей Армии ...-
оригинальный еврей.
Вот , что значит во время не успеть применить силу.
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09.11.2020 19:05 Відповісти
Что ты понимаешь вообще??? Всё правильно сделано. Единственный минус - мало подохло Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 6441
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09.11.2020 20:14 Відповісти
Ну и какое же это чп? Если это даже на курьёзный случай не тянет. Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі - Цензор.НЕТ 4629
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09.11.2020 20:11 Відповісти
вОнюшки-********* массово сходят с ума...


обосРаха- страна сумасшедших и буйнопомешанных, коих на паРаше процентов 70 от наявного населения сей азиопской помойки на 1/9 земной суши.


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12.11.2020 20:11 Відповісти
 
 