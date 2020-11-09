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Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, -

Медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих на COVID-19 на добу. Понад 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я вже не витримає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, навіть сценарію, коли на добу є 15-20 тисяч випадків, краще не допускати.

"Будь-яка система охорони здоров'я не безмежна і ключовим має бути дотримання санітарних норм. Наше завдання - готуватися до найбільш песимістичних сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7-8 тисяч на добу, то наше завдання - переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності", - сказав Ляшко.

У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я зазначають, що медсистема України не стоїть на місці, проте понад 20 тисяч випадків на добу витримати буде не здатна.

"Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щоденно нарощується потужність медичної системи. На сьогодні ми розуміємо, що вона може впоратися з 15-20 тисячами хворих на добу. Але якщо буде понад 20 тисяч - до цього наша система на сьогодні не готова", - пояснив глава комітету Михайло Радуцький.

Також читайте: Ляшко про локдаун: Якщо буде ризик колапсу системи охорони здоров'я, розглядатимемо жорсткі обмеження

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Главное шоб карманы Крадуцкого выдержали деньги из коронавирусного фонду Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2396 Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7698
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09.11.2020 09:16
+4
У вас эта цифра меняется дважды в неделю и каждый раз в большую сторону, зачем вообще об этом говорииь у таком случае)
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09.11.2020 09:16
+4
И 100 млн грн на опрос от ***********.
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09.11.2020 09:23
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Главное шоб карманы Крадуцкого выдержали деньги из коронавирусного фонду Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2396 Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7698
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09.11.2020 09:16 Відповісти
В сраці дна нема, іже сратиме чорною ікрою, але все одно напихатиме в горлянку.
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09.11.2020 09:18 Відповісти
Ублюдки 🤢💩🤡🎪👃🏻🎹 калозелегые , деньги разворовали , яко-бы , под дороги , не построив ни одного госпиталя и не закупив всего необходимого ! Всех вас давно гнать пора!
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09.11.2020 09:24 Відповісти
У вас эта цифра меняется дважды в неделю и каждый раз в большую сторону, зачем вообще об этом говорииь у таком случае)
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09.11.2020 09:16 Відповісти
Абсчепит, бары, рестараны, кальяны закрываць низзяяя! Ихним сатрудникам ы хазяевам нечега кушать!!! У всех остальных усё *******!
Асобенна у праклятых врачей по 16 часов в защитных костюмах здорово!
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09.11.2020 09:17 Відповісти
И 100 млн грн на опрос от ***********.
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09.11.2020 09:23 Відповісти
я уже неделю об этом пишу из ковидного ада!
а дебилы продолжают орать что я идиотка и бот!
ну что ж орите и дальше! и они не видели ни одного зараженного!
да они бегают вокруг вас бессимптомные!и разносят вирус!
и я должна быть в больнице!(((((((((
если б меня госпитализировали в тот злополучный день когда мне стало плохо...но нет скорая не приехала!!!
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09.11.2020 09:26 Відповісти
Если вы можете постоянно строчить комментарии из "ковидного ада", значит вы не в тяжелой форме. Поэтому, перестаньте истерить и сеять панику. Во всем мире в тяжелой форме болеет только 0,6% зараженных - и вы предлагаете всем остальным уйти в локдаун?
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09.11.2020 09:45 Відповісти
Ну то починайте нарешті лікувати і поводити профілактику. Саме для цього існує розроблений українськими науковцями лазерний апарат "Геліос". Чому не використовуєте???
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09.11.2020 09:28 Відповісти
"...мы понимаем ..."
Если бы такие ,как вы ,Радуцкий и Степанов , хоть ,что-то понимали и имели
совесть ,то система бы выдержала.
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09.11.2020 09:29 Відповісти
Измените протокол госпитализации - и все нормализуется - перестаньте класть в больницу людей с кашлем лишь на том основании, что он из "группы риска". Кроме этого, весной было 67 тыс. коек - куда они подевались?
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09.11.2020 09:38 Відповісти
они уже не кладут больных со средним течением болезни с пцр плюс!
лечение дома! если вы задыхаетесь..пцр плюс темп выше 38 сатурация 92......тогда вас госпитализируют!
я пишу пишу..а дебилы ржут!очень смешно!медики болеют!!!!!!!!!да вас банально некому лечить будет!
ходите в бары и прочее..отсутствие мозга не лечится!
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09.11.2020 09:46 Відповісти
Дебіли повинні виздихати, не переймайтеся. Бажаю найшвидшого одужання. Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8163
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09.11.2020 09:49 Відповісти
я две недели болею.а лечение я начала сама..когда скорая не приехала....а пцр пришел на 8 день!
не хотите спросить где бы я была бы сейчас!?я строчу коменты!чтоб для дебилов дошло!
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09.11.2020 09:48 Відповісти
Строчишь без устали, и тест же самостоятельно сдала. Это какой день от сдачи теста пошел?
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09.11.2020 09:54 Відповісти
Можна зрозуміти, що в лікарні будуть приймати тільки кандидатів в покійники, лікувати нікому і нічим.
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09.11.2020 09:56 Відповісти
краще б воно сосало ніж ротом срало...
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09.11.2020 10:01 Відповісти
Це той самий (к)Радуцький, який спустошив запаси засобів індивідуального захисту собі до кишені? Чи той (к)Радуцький, що підтримав рішення виділити з фонду боротьби з ковідом 35 лярдів на дороги? А може він той голова комітету з питань здоров`я, хто, більш ніж за півроку карантину, не вніс пропозицій про закупівлю засобів захисту лікарів, апаратів ШВЛ, побудови тимчасових боксів чи лікарень для інфікованих?
Я щось вже заплутався...
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09.11.2020 10:12 Відповісти
ну да!когда пошла с катетером на руках в кабинет к зав. и ора что у меня ковид!и меня не лечат!и скорая не приехала! она мне сразу дала на пцр! и я пошла! а вечером к врачу!которая орала чего я взяла что у меня ковид! и пошло поехало!а пото кт легких..я позвонила к вачу мне поменяли антибиотик..но пцр еще не было...а в пон мне начали звонить...караул! я говорю я должна прийти у меня кт...вы что!!!!!!пришел результат!ага! догадайтесь какой! а на опр день мне стало хуже..и я вызвала скорую..и они приехали...я ведь уже в базе! но не госпитализировали..доктор сказал что лечение у меня хорошее и я должна идти на поправку...а я ему говорю а вы знаете что больные на ковид могут умереть на 18 день(я знаток((( он поднял на меня глаза и промолчал...да и у всех больных двухсторонняя пневмония...все только начинается...............................а вы и дальше ржите! очень смешно!
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Для того что бы ускорить приближение этого " счастливого" часа , с 10 ноября решено открыть все КППВ с ОРДЛО. " Правильной дорогой идете товарищи плахиши"
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09.11.2020 10:16 Відповісти
а для тех кто в танке!по новому приказу степанова повторный пцр не делают!!!
лаборатории пашут на выявленных!
мне должны были передать! а потом перезвонили и все...! отменяется!
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09.11.2020 10:18 Відповісти
Говорят Зеленский подал в Раду, как неотложный, законопроект об эвтаназии в Украине. Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 2034
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09.11.2020 12:48 Відповісти
Мишаня, а система типа была?
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09.11.2020 13:15 Відповісти
 
 