Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, - "слуга народу" Радуцький

Медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих на COVID-19 на добу. Понад 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я вже не витримає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, навіть сценарію, коли на добу є 15-20 тисяч випадків, краще не допускати.

"Будь-яка система охорони здоров'я не безмежна і ключовим має бути дотримання санітарних норм. Наше завдання - готуватися до найбільш песимістичних сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7-8 тисяч на добу, то наше завдання - переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності", - сказав Ляшко.

У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я зазначають, що медсистема України не стоїть на місці, проте понад 20 тисяч випадків на добу витримати буде не здатна.

"Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щоденно нарощується потужність медичної системи. На сьогодні ми розуміємо, що вона може впоратися з 15-20 тисячами хворих на добу. Але якщо буде понад 20 тисяч - до цього наша система на сьогодні не готова", - пояснив глава комітету Михайло Радуцький.

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