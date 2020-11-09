Понад 20 тис. випадків коронавірусу на добу медична система України може не витримати, - "слуга народу" Радуцький
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Медична система України здатна витримати 15-20 тисяч хворих на COVID-19 на добу. Понад 20 тисяч випадків на добу система охорони здоров'я вже не витримає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, навіть сценарію, коли на добу є 15-20 тисяч випадків, краще не допускати.
"Будь-яка система охорони здоров'я не безмежна і ключовим має бути дотримання санітарних норм. Наше завдання - готуватися до найбільш песимістичних сценаріїв. Коли ми говоримо, що вийшли на цифри 7-8 тисяч на добу, то наше завдання - переорієнтувати систему охорони здоров'я від запобігання хвороби до зменшення смертності", - сказав Ляшко.
У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я зазначають, що медсистема України не стоїть на місці, проте понад 20 тисяч випадків на добу витримати буде не здатна.
"Постійно створюються додаткові ліжка в лікарнях, облаштовуються польові шпиталі, щоденно нарощується потужність медичної системи. На сьогодні ми розуміємо, що вона може впоратися з 15-20 тисячами хворих на добу. Але якщо буде понад 20 тисяч - до цього наша система на сьогодні не готова", - пояснив глава комітету Михайло Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Асобенна у праклятых врачей по 16 часов в защитных костюмах здорово!
а дебилы продолжают орать что я идиотка и бот!
ну что ж орите и дальше! и они не видели ни одного зараженного!
да они бегают вокруг вас бессимптомные!и разносят вирус!
и я должна быть в больнице!(((((((((
если б меня госпитализировали в тот злополучный день когда мне стало плохо...но нет скорая не приехала!!!
Если бы такие ,как вы ,Радуцкий и Степанов , хоть ,что-то понимали и имели
совесть ,то система бы выдержала.
лечение дома! если вы задыхаетесь..пцр плюс темп выше 38 сатурация 92......тогда вас госпитализируют!
я пишу пишу..а дебилы ржут!очень смешно!медики болеют!!!!!!!!!да вас банально некому лечить будет!
ходите в бары и прочее..отсутствие мозга не лечится!
не хотите спросить где бы я была бы сейчас!?я строчу коменты!чтоб для дебилов дошло!
Я щось вже заплутався...
лаборатории пашут на выявленных!
мне должны были передать! а потом перезвонили и все...! отменяется!