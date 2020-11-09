УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14777 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 474 2
карантин (16095) Київ (13828) Харківщина (4265) Запорізька область (2557) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 748, Харківська область – 717 та Запорізька - 683

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 748, Харківська область – 717 та Запорізька - 683

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 9 листопада в Києві на коронавірус захворіли 748 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 44 920 осіб.

Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 872 особи, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 16 497 пацієнтів.

Станом на 9 листопада кількість активних хворих у Києві становить 27 551 особа.

Також читайте: В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Запорізька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 717 осіб. Загальна кількість інфікованих - 43 930. Загалом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 595 осіб, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 9626 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 33 719.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 683 особи. Загальна кількість інфікованих становить 14 105 осіб. Всього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 148 осіб, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужали 2713 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 11 244 особи.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса --- кто только не ляпает по клаве пальцами
показати весь коментар
09.11.2020 09:42 Відповісти
"Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 872" - вот этого я не понимаю. Ладно, как нам говорят, от короны нет лечения, но почему у нас резко разучились лечить осложнения связанные с совершенно другими заболеваниями?
показати весь коментар
09.11.2020 09:54 Відповісти
 
 