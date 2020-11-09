Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

У САП не називають імені глави відомства, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який очолював відомство в 2016-19 рр.

"За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр... у підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн... Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться в повідомленні.

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Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) Служби безпеки України з 11 листопада 2019 року.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 19 червня повідомили про підозру Омеляну в скоєнні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет нібито недоотримав 30,5 млн грн. Дії ексчиновника кваліфіковано за ч.2 ст.211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило: ухвалене міністром рішення призвело нібито до ненадходження до держбюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.



