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Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направили до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook у понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

У САП не називають імені глави відомства, але обставини справи вказують на Володимира Омеляна, який очолював відомство в 2016-19 рр.

"За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр... у підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн... Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) Служби безпеки України з 11 листопада 2019 року.

Як повідомлялося, НАБУ і САП 19 червня повідомили про підозру Омеляну в скоєнні незаконних дій, внаслідок яких держбюджет нібито недоотримав 30,5 млн грн. Дії ексчиновника кваліфіковано за ч.2 ст.211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Слідство встановило: ухвалене міністром рішення призвело нібито до ненадходження до держбюджету в 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн.

Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП 01
Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Где коррупционная составляющая в этом "деле", кто-то может пояснить? При чём тут САП?
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09.11.2020 09:49
+9
На инициаторов "свободной экономической зоны" для Ахмета и рыгов на Донбассе уже завели дело?
Это ведь тоже предполагает уменьшение доходов в казну.
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09.11.2020 09:41
+9
Зелена сопля воює з папірєднікамі.
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09.11.2020 09:47
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Мав право, як міністр. Діло брехливе.
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09.11.2020 09:38 Відповісти
На инициаторов "свободной экономической зоны" для Ахмета и рыгов на Донбассе уже завели дело?
Это ведь тоже предполагает уменьшение доходов в казну.
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09.11.2020 09:41 Відповісти
Ні, ще ВЕЗ Крим не скінчили.

27.09.2014 г. вступил в силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12.08.2014 № 1636-VII (далее - Закон Украины о СЭЗ), предусматривающий создание свободной экономической зоны "Крым" (далее - СЭЗ "Крым") на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.
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09.11.2020 09:45 Відповісти
Так чому тільки за Омеляна вчепились?
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09.11.2020 09:47 Відповісти
Не дочекаєшся, коли за Петра Олексійовича візьмуться?
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09.11.2020 09:53 Відповісти
Та вже сто разів брались, а ловлять облизня.
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09.11.2020 09:57 Відповісти
А 164 порушених справ мало?

Чекаємо Тільки щось блаЗЄнські пнуться-пнуться, а на виході лише сморід Обвинувальний акт щодо Омеляна у справі про зменшення портових зборів направлено до суду, - САП - Цензор.НЕТ 6347
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09.11.2020 10:11 Відповісти
Межа мрій для дебілів.
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09.11.2020 13:19 Відповісти
Я хіба казав, що твоя думка мене цікавить? Йди краще БЧБ повісь на вікно!
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Констатую факт і не лише для тебе.
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09.11.2020 15:20 Відповісти
Зелена сопля воює з папірєднікамі.
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09.11.2020 09:47 Відповісти
А соєві лузери з "наступнікамі"!)))
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09.11.2020 09:54 Відповісти
За 1.5 роки Клоунада вже розорила казну, що формувалась 5 років.
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09.11.2020 10:15 Відповісти
Та ні- статки Петра Олексійовича 1400000000$ так й залишились, не ростуть, як за часів президенства, але й не зменшуються!
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09.11.2020 13:24 Відповісти
Где коррупционная составляющая в этом "деле", кто-то может пояснить? При чём тут САП?
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09.11.2020 09:49 Відповісти
мовчать зебіли? Дивно.
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09.11.2020 10:12 Відповісти
У него справка о "гиперрлупности"..
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09.11.2020 09:52 Відповісти
все ти знаєш чортова дюжина?
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09.11.2020 10:24 Відповісти
Зменьшив і правильно зробив. Це з часом дасть можливість збільшити вантажопотік і кількість суднозаходів в порти України
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09.11.2020 10:28 Відповісти
Зеленому мавпятнику ніхто не указ окрім Бєні, Ахмєта та кремля.

Американська торгова палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація відреагували на провадження, в якому колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру.

Так, Американська торгова палата в Україні заявила, що підтримує зниження торгових ставок в морських портах.
"Протягом багатьох років ми активно співпрацювали з Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України та іншими органами державної влади з метою залучення прямих іноземних інвестицій в цю галузь. Економічна привабливість морських портів і стивідорних компаній значною мірою залежить від розміру ставок портових зборів", - йдеться у повідомленні Американської торгової палати.

Згідно з дослідженням незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн доларів. Одночасно, це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн ​​доларів саме від збільшення прибутковості суб'єктів господарювання, які отримають таку знижку.

Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що адекватні ставки портових зборів - надзвичайно важливі для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни та конкурентоспроможності українських портів.
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09.11.2020 10:30 Відповісти
Соя не читач, соя- дописувач:

По данным следствия, в декабре 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
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09.11.2020 13:25 Відповісти
Якби зебуїни читали не тільки те, що їм цілеспрямовано згодовують, то мали би більше уявлення про предмет обговорення.
Омелян одноосібним підписом вводив такі збори чи це було колегіальне рішення кабміну?
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09.11.2020 13:30 Відповісти
Портовые сборы в Украине самые высокие в регионе. Из-за этого, а так же из-за ужасной коррупции в портах, иностранные суда стараются не заходить в наши порты. Таким образом мы теряем значительно больше.
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09.11.2020 11:02 Відповісти
А як таб "акт" на Байдена ? Вже доїли, чи додають?
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09.11.2020 11:34 Відповісти
 
 