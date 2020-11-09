За тиждень кількість госпіталізацій з коронавірусом збільшилася на 2 тис., - Степанов
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За минулий тиждень госпіталізовано на 2 тис. пацієнтів з коронавірусом більше, ніж тижнем раніше.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом тижня госпіталізували 9234 особи, що на 2 тис. більше, ніж за попередній тиждень. Понад 28 тис. осіб перебувають у медзакладах з COVID-19 або підозрою", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за тиждень коронавірус виявили у 66 824 тис. осіб, що на 13,5 тис. більше ніж за попередній тиждень.
Крім того, збільшилася і кількість ПЛР-тестувань за тиждень - більш ніж на 8 тис.
"Напружена ситуація з тестуванням залишається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях", - додав міністр.
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