Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN
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Старший радник і зять чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на президентських виборах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Джаред Кушнер та перша леді Меланія Трамп порадили Трампу змиритися з перемогою обраного президента Джо Байдена, тоді як його дорослі сини наполягають, щоб він і його союзники продовжували боротьбу", - зазначає агентство із посиланням на обізнані джерела.
Раніше Трамп відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.
У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.
Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.
Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні.
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Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января 2021 года
Такша он тоже гольфист.
1. Чи країна стала кращою, де він президент?
2. Чи хтось у світі став жити краще від того, що він президент?
3. Може ти сам став жити краще від того, що він президент?
Якщо на всі 3 питання відповідь "ні" - то можна сказаим Гуд-бай.
2. Конечно. Люди получили работу, которая раньше была в Китае. Он не начал ни одной войны, обеспечив свою страну четырьмя годами мира.
Он вывел войска из Сирии, сократил контингент в Афгане, не противостоит России ни в Африке, ни в Украине. Кроме жалкой кучки Джавелинов - что он сделал для НАС?
Трамп уже не устраивает. Давайте другого.
Байден не устроит - будем дальше смотреть.
Или вы в самом деле думаете что Б-52 просто на пикник прилетали ?
Президента выбирают выборщики, а не телевизоры.
Герр Мюллер,у нас все в НКВД служат,даже доярки и кухарки,а радистки это элитные рюсские бабы,но я не спал с радисткой Кэт...
Штирлиц,я о другом,почему вы назначили встречу Мартину Борману?
Ведь всему прогрессивному миру во главе с Раиссей, Белоруссией и КНДР ясно, что выборы в США прошли с массовыми фальсификациями и Байден нелегитимен!
Ну и Хабад Любавич через зятя намекнул о том же.
https://twitter.com/FLOTUS/status/1325509832594616328