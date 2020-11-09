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вибори (6158) США (14451) Трамп (3124)

Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN

Старший радник і зять чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на президентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Джаред Кушнер та перша леді Меланія Трамп порадили Трампу змиритися з перемогою обраного президента Джо Байдена, тоді як його дорослі сини наполягають, щоб він і його союзники продовжували боротьбу", - зазначає агентство із посиланням на обізнані джерела.

Раніше Трамп відмовився визнавати програш і заявив, що буде через суд домагатися справедливого підрахунку голосів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прихильники Трампа протестують у низці штатів, деякі з них озброєні. ФОТОрепортаж

У суботу, 7 листопада, провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборників.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Аризоні, Алясці та Північній Кароліні. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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ДМБ-2020Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 456
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09.11.2020 10:02
+24
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9592
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09.11.2020 10:02
+20
Кінець епохи блазнів!
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09.11.2020 09:59
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Кінець епохи блазнів!
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09.11.2020 09:59 Відповісти
Трампа --ВСЕ Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5174
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 7936
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09.11.2020 10:58 Відповісти
Байден разрешил Мелании остаться в Белом доме!)))
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Так вот почему она на развод подает,по словам ее помощницы ))))
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09.11.2020 10:37 Відповісти
у Байдена все в порядке и со своей женой, на кой ему поддутая корабельная сосна?
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09.11.2020 10:58 Відповісти
Да то Байден пошутил)а Мелания начала процедуру развода-мечтала все президенство дони об этом
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09.11.2020 11:21 Відповісти
они начали переживать за Трампа ,а то в дурку его заберут
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09.11.2020 10:00 Відповісти
ДМБ-2020Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 456
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09.11.2020 10:02 Відповісти
в дурку
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09.11.2020 10:03 Відповісти
не, ошибка, ДЛБ-2020
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09.11.2020 10:10 Відповісти
Что такое ДПБ? Может ДМБ?
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9512
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09.11.2020 10:58 Відповісти
ДМБ, т.е. дембель, это вторично, ДЛБ, т.е. До-Л-бо-** - первично и по сути
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09.11.2020 11:09 Відповісти
Через 41 день после всенародного голосования (14 декабря) выборщики соберутся в столицах своих штатов и проголосуют за кандидатов на должности президента страны и вице-президента.
Официальное объявление победителя состоится 6 января 2021 после подсчета голосов специальной комиссией Конгресса. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января 2021 года
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09.11.2020 10:43 Відповісти
Теперь точно узнает, что после поражения настоящая жизнь только начинается.
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09.11.2020 10:02 Відповісти
У Трампа да, после выборов может начаться совсем другая жизнь. Вместо Белого Дома - тюрьма "Синг-синг", а вместо Меланьи - здоровенные вонючие ниггеры, категорически не согласные с пословицей "насильно мил не будешь" Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 1624
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09.11.2020 10:14 Відповісти
Є ще Ростов. А там замість Меланії Яник чекає
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09.11.2020 13:53 Відповісти
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9592
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09.11.2020 10:02 Відповісти
И тут же поступают опровержения. И уже в новых сообщениях и жена и зять требуют пересчета голосов и " честных выборов". Хотя возможно эти сообщения пишет уже лично Трамп.
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Скоро до тенісиста в Ростові приєднається гольфіст! Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 503
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09.11.2020 10:02 Відповісти
Вобще-то Ялынкович купил себе место в королевском гольф-клубе Британии.
Такша он тоже гольфист.
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09.11.2020 10:05 Відповісти
Вапщєта, Якунович й "проффєсора" собі купив! "Купив" і "став" - це "двє бальшіє разніци"! Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4203
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09.11.2020 11:32 Відповісти
доня випий чайку з "новічком"і узбагойся не нервуй хозяїв з фсб...
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09.11.2020 10:04 Відповісти
Агент ФСБ Трампыч будет защищаться до последнего патрона,по образу Лукашеску Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 883за меня 80 % белорусов и я защищу их выбор на Майдане в Минске...
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3235
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09.11.2020 10:06 Відповісти
Все у них фальшиве, як і шлюб їх президента
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09.11.2020 10:21 Відповісти
Є три критерії оцінки президентів чи подвбного плану діячів.
1. Чи країна стала кращою, де він президент?
2. Чи хтось у світі став жити краще від того, що він президент?
3. Може ти сам став жити краще від того, що він президент?

Якщо на всі 3 питання відповідь "ні" - то можна сказаим Гуд-бай.
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09.11.2020 10:07 Відповісти
1. Да. Прекращена массовая незаконная иммиграция. Производство возвращается из Китая обратно в Америку.
2. Конечно. Люди получили работу, которая раньше была в Китае. Он не начал ни одной войны, обеспечив свою страну четырьмя годами мира.
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09.11.2020 10:13 Відповісти
1-2 - це все до першого пункту. І вимірюється цифрами. Щось особливого зростання економіки США за цифрами не помітно. Однак по карті помітно, що за Трампа проголосувала внутрішня Америка, а узбережні штати, які займаються зовнішньою торгівлею - проти. Тобто, мабуть, він все ж зробив таки щось для внутрішньої inland економіки. Тільки всіх щасливими не зробиш, і ощасливлених виявилося менше, ніж обібраних, як це засвідчило голосування.
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09.11.2020 10:40 Відповісти
те, що Трамп надто специфічний та огидний- сперечатись не буду... Фактом є те, що "республіканці" заробляють кошти, що потім так легко транжирять "демократи"... Тому, масової істерії та ейфорії від вибору Байдена, не розділяю...
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09.11.2020 10:49 Відповісти
я не думаю, що він якось огидний. Він завжди дуже привабливий. Просто я таку економіку, яку запланував Трамп для США, навіть не розглядаю. Бо це закрита економіка, чимось схожа до СРСР, і веде до занепаду й вильоту з світової конкуренції. Якщо б він таке робив в Україні - то мало б сенс і успіх. А він до США підійшов як до якоїсь недорозвинутої країни третього світу. В США економістів більше, ніж будь-де, і якщо б така закрита самодостатня економіка куди-небудь вела - то її б уже обрали раніше. Тільки вона для країн типу України, щоб вилізти з калюжі на берег, а не для країн, щоб прилізти на берег до калюжі. Може Трамп в Україні навіть був би ефективним. Хто зна.
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09.11.2020 11:28 Відповісти
Він завжди дуже привабливий. Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5645
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09.11.2020 11:37 Відповісти
какая МНЕ, украинцу, разница, что Трамп сделал для Америки? мне главное что он сделал для Украины? Как он противостоит России, оттягивает ли силы РФ в других странах? фиг там.
Он вывел войска из Сирии, сократил контингент в Афгане, не противостоит России ни в Африке, ни в Украине. Кроме жалкой кучки Джавелинов - что он сделал для НАС?
Трамп уже не устраивает. Давайте другого.
Байден не устроит - будем дальше смотреть.
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09.11.2020 11:00 Відповісти
Ну, вообще-то, он предотвратил операцию российского вторжения на юг с выходом на Крым.

Или вы в самом деле думаете что Б-52 просто на пикник прилетали ?
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09.11.2020 11:52 Відповісти
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 481 Это применимо для стран демократии. Что-то не слышал про Гуд-бай Путлеру Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5364 . Или "крым-наш" козырнее всех остальных критериев?
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09.11.2020 10:20 Відповісти
чувак ты живешь в америке?
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09.11.2020 11:16 Відповісти
«Нікагда нє сдавайся! Обрсрісь капітально !»
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09.11.2020 10:07 Відповісти
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9515
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09.11.2020 10:08 Відповісти
Он, наверное, думает, что все президенты по названию сыра фамилию берут, Михо Сулугуни, Серджио Моцарелла....
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09.11.2020 10:13 Відповісти
Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8542
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09.11.2020 10:17 Відповісти
Ужасно важно что там бормочет помойная CNN.
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09.11.2020 10:11 Відповісти
важнее что "помойная" FoxNews уже объявила Байдена президентом.
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09.11.2020 11:01 Відповісти
Все СМИ мира принадлежат нескольким индвиидуумам.
Президента выбирают выборщики, а не телевизоры.
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09.11.2020 11:50 Відповісти
Штирлиц,а вас я попрошу остаться....
Герр Мюллер,у нас все в НКВД служат,даже доярки и кухарки,а радистки это элитные рюсские бабы,но я не спал с радисткой Кэт...
Штирлиц,я о другом,почему вы назначили встречу Мартину Борману? Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8129
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09.11.2020 10:12 Відповісти
Похоже в окружении Трампа такие же "дятлы" как и в свите Зеленского Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8492. То признают поражение, то отрицают Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 5499 - Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг публикации СМИ о том, что зять и советник президента Джаред Кушнер призывал его признать поражение. "95 квартал" по-американски Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 2103
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09.11.2020 10:12 Відповісти
Фейк-ньюс і не таке видумує. Наприклад - видумав перемогу байдена. )
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09.11.2020 10:43 Відповісти
Господа Рокфеллеры уже все решили. Трамп стал президентом в 69 дел, а Байдену 78. Но вице резидент, там в переводе Цветок лотоса, 51 год. Многоходовочка
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09.11.2020 10:12 Відповісти
Який? Не вже Симоненко
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09.11.2020 10:16 Відповісти
Если Гиллари Клинтон станет Госсекретарем у Байдена,то Прощай немытая РАБссия... Супруга Трампа и его зять Кушнер рекомендуют признать поражение на выборах, - CNN - Цензор.НЕТ 8878и ты плешивый навеки прощавай...
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09.11.2020 10:17 Відповісти
Плешивому педофилу пох, он сидит в бункере со зрелым мальчиком😂
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09.11.2020 11:03 Відповісти
Блин, его надо ещё и уговаривать
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09.11.2020 10:20 Відповісти
Рыжий индюк ни как не хочет отдать власть,но придется.Если у него с головой все в порядке,то он признает поражение и будет почитаем в Америке,если не признает,то будет-чудаком на букву(М).
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09.11.2020 10:22 Відповісти
За последний месяц Трамп назвал дураками многих политиков не толлько в США,Твиттер Трампа перечитайте... Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 7159Он просто психопат по большому счету...
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09.11.2020 10:23 Відповісти
А може вони і справді такі? )
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09.11.2020 10:42 Відповісти
если они идиоты, то почему не они проиграли выборы, а Трамп?
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09.11.2020 11:02 Відповісти
Потому же почему в Украине победил Зеленский: телевизор объяснил простому народу что "Порох всё украл".
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Сцикуны и предатели!!!
Ведь всему прогрессивному миру во главе с Раиссей, Белоруссией и КНДР ясно, что выборы в США прошли с массовыми фальсификациями и Байден нелегитимен!
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09.11.2020 10:24 Відповісти
Заспокойся! Мають бути опубліковані факти фальсіфікацій. Але цього досі нема. У Трампа не було власних представників в ізберкомах?
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09.11.2020 10:51 Відповісти
Не могу заспокоиться! Миня аж трусет!!! Трам наш презедент!!!
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09.11.2020 11:04 Відповісти
Все факты будут в суде, не беспокойся.
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Я тоже считаю что Коллегия выборщиков США ошиблась в 2016 году назначив Трампа главным шутом США,ведь Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше... Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4399
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09.11.2020 10:30 Відповісти
Жена взмолилась: хватит этого позора.
Ну и Хабад Любавич через зятя намекнул о том же.
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09.11.2020 10:36 Відповісти
Сьогодні і побачимо - подається позов на фальсифікацію виборів у Верховний Суд.
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09.11.2020 10:41 Відповісти
В каждом штате свои Законы,в США нет Центризбиркома Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 9134
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Доня подає на розділ майна? Овальний кабінет буде за ким?
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09.11.2020 10:48 Відповісти
Впервые в истории США претенденты не пожали друг другу руки и проигравший не поздравил победителя...,это действительно ПОЗОР...Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 4395
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Трамп не политик,увы,случайные пассажиры в этом деле бывают часто....хвамилий называть не буду,не все бывают Уинстонами Черчиллями или Вацлав Гавелами..
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09.11.2020 10:58 Відповісти
И какие заслуги у Черчилля ? По итогам его правления, Британская империя прекратила существование.
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09.11.2020 12:03 Відповісти
Эпоха клоунов подходит к завершению 😂
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09.11.2020 11:02 Відповісти
Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3712 Дружина Трампа і його зять Кушнер рекомендують визнати поразку на виборах, - CNN - Цензор.НЕТ 3092
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09.11.2020 11:09 Відповісти
Ще ні одного президента США не виводили з Білого Дому санітари....
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09.11.2020 12:13 Відповісти
Ой бреханули знову СНН. Ну, не можна ж вже так брехати. А ось і відповідь СНН від самої Меланії
https://twitter.com/FLOTUS/status/1325509832594616328
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09.11.2020 13:31 Відповісти
 
 