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Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 листопада заповнюваність ліжок пацієнтами з підозрою і підтвердженим коронавірусом не перевищує 50% лише в чотирьох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Ліжка заповнені менш ніж на 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаження ліжок по Україні становить 62,4%.

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Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише в Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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В загрузка диванів як?
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09.11.2020 10:15 Відповісти
Дня 3-5 назад в нашей "районке" народ УЖЕ в коридорах лежал! Наверное именно потому что "загрузка коек 50%"?
Врёт как дышит.
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09.11.2020 10:16 Відповісти
 
 