Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що держава впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Шедеври літератури від Тараса Шевченка до Івана Котляревського, від Пантелеймона Куліша до Григорія Сковороди, від Лесі Українки до Ліни Костенко – це невичерпне джерело енергії української мови та незбагненна глибина слова в історичній пам’яті народу, що сягає корінням у сиву давнину", - йдеться в привітанні Шкарлета до Дня української писемності та мови.

Глава Міносвіти також відзначив застосування державної мови в освітньому процесі.

"Держава сьогодні впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема й в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження є однією з найважливіших умов реалізації прав людини згідно з Конституцією України", - упевнений в.о. міністра.

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Шкарлет зазначив, що мова - це найважливіший засіб комунікації для отримання освіти і ключова складова в інтелектуальному розвитку людини.

"Змалечку дитина намагається формувати та висловлювати думки, а згодом – осягнути духовні пласти української нації через феномен мови своїх батьків та дідів. Безсумнівно, державна мова – це внесок у зміцнення інтелекту та генетичної пам’яті нації, наслідування традицій пращурів у розбудові духовно сильної та незалежної України", - додав він.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.