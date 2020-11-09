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Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет вважає, що держава впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Шедеври літератури від Тараса Шевченка до Івана Котляревського, від Пантелеймона Куліша до Григорія Сковороди, від Лесі Українки до Ліни Костенко – це невичерпне джерело енергії української мови та незбагненна глибина слова в історичній пам’яті народу, що сягає корінням у сиву давнину", - йдеться в привітанні Шкарлета до Дня української писемності та мови.

Глава Міносвіти також відзначив застосування державної мови в освітньому процесі.

"Держава сьогодні впевнено забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема й в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Вивчення державної мови та оволодіння нею на високому рівні усіма здобувачами освіти незалежно від національного походження є однією з найважливіших умов реалізації прав людини згідно з Конституцією України", - упевнений в.о. міністра.

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Шкарлет зазначив, що мова - це найважливіший засіб комунікації для отримання освіти і ключова складова в інтелектуальному розвитку людини.

"Змалечку дитина намагається формувати та висловлювати думки, а згодом – осягнути духовні пласти української нації через феномен мови своїх батьків та дідів. Безсумнівно, державна мова – це внесок у зміцнення інтелекту та генетичної пам’яті нації, наслідування традицій пращурів у розбудові духовно сильної та незалежної України", - додав він.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Брехло що Шкарлет що інші блазні... Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3973
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2415
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09.11.2020 10:16
+6
оно и видно- в словянске за украинский язык с маршрутки женщину высадили- а в одессе учительница довела ребенка до слез за то что ребенок на украинском языке говорил-пора принимать законы по языку как в Латвии и Эстонии-что бы украинофобы не имели право ни голосовать ни работать в госорганах-
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09.11.2020 10:21
+4
Шкарпет бреше як і шмаркля.
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09.11.2020 10:20
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ага, і Дніпро веде перед

Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 900
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09.11.2020 10:15 Відповісти
Брехло що Шкарлет що інші блазні... Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3973
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах жизни на всей территории страны, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2415
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09.11.2020 10:16 Відповісти
Шкарпет бреше як і шмаркля.
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09.11.2020 10:20 Відповісти
оно и видно- в словянске за украинский язык с маршрутки женщину высадили- а в одессе учительница довела ребенка до слез за то что ребенок на украинском языке говорил-пора принимать законы по языку как в Латвии и Эстонии-что бы украинофобы не имели право ни голосовать ни работать в госорганах-
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09.11.2020 10:21 Відповісти
А якою мовою ти будешь спілкуватися громадянами Літви чи Грузії наприклад? Не плутай вільний сайт з держ. установою
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09.11.2020 10:35 Відповісти
Значно більше ніж йолопів з відбитим мізком
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09.11.2020 11:00 Відповісти
Та ні, про ворогів України, з ОПЗЖ та СН що подають усяке сміття до ВКС.
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09.11.2020 11:29 Відповісти
Дивна манера спілкування - питання на питання.. Коли так, то чий Крим?
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09.11.2020 13:18 Відповісти
Ось ще КС визнає закон про українську мову не конституційним і буде вам забезпечення. А там і ватники підтягнуться.
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09.11.2020 10:31 Відповісти
Между функционированием и доминированием огромная разница. Для государственного языка определения "функционирование и развитие" это дешевые отговорки
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09.11.2020 10:31 Відповісти
Відкрию Шкарлету страшну таємницю: «Держава ПОВИННА забезпечувати» і «Держава забезпечує» - це не одне й те са́ме.
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Допоки українці будуть толерувати російську мову нічого не зміниться у мовному питанні в Україні.
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09.11.2020 10:53 Відповісти
Эта гнида смеет что-то вякать из своего подлого приспосбленческовороватого бытия? ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОР ЭТО СТРАШНЕЕ ОБЫЧНОГО, если он еще служит владе с минусовым айкью.
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09.11.2020 12:09 Відповісти
За преЗеденстава Зелі криворізького і малороського українська мова зникла з телеекранів і радіостанцій. В крамницях також всі розмовляють мовою окупанта, хоча вже з 2018 року все частіше було чути українську. Поліція і не думає вивчати українську, та навіть дупутати дають інтерв'ю і спілкуються мовою агресора. Що ти пане брешеш? Кому ти чешеш?
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09.11.2020 12:24 Відповісти
 
 