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Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені

Автори розширять групу добровольців, щоб відстежувати її показники і далі. Так можна буде оцінити збереження імунологічної пам'яті.

Після поступового зникнення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі зберігаються "заточені" під цей конкретний патоген B- і T-клітини імунітету. Тобто, майбутні вакцини, якщо буде доведена їхня ефективність, і природне поширення вірусу серед людей все-таки зможуть наблизити колективний імунітет. Препринт дослідження міжнародної групи біологів викладений на bioRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Тривалість захисту проти повторного інфікування SARS-CoV-2 все ще обговорюється. Існують обґрунтовані побоювання, що певні штами коронавірусу, які накопичили мутації, потенційно можуть бути стійкими до антитіл, які успішно нейтралізують основний тип патогену.

Автори дослідження показали, що довгоживучі Т- і В-клітини імунної пам'яті потенційно можуть бути присутніми в тканинах організму і після нової зустрічі з вірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус може стати сезонним, як грип, а вакцина, можливо, його повністю не знищить, - вчений

Біологи перевірили 88 видужалих пацієнтів з COVID-19 з Італії і, меншою мірою зі Швеції. Переважна більшість перехворіло в перші місяці спалаху в Європі. Середній вік - 63 роки (від 32 до 89 років), 45 чоловіків і 33 жінки. Легкий перебіг хвороби був у п'ятьох, середній у 16, важкий у 52 і критичний - у п'ятьох.

Антитіла проти SARS-CoV-2 були в 85% проб, зібраних протягом першого місяця після появи симптомів. Рівні антитіл IgM або IgA знизилися через місяць, тоді як рівні IgG залишалися стабільними до пів року після постановки діагнозу. У 80% проб, зібраних через 6-8 місяців після появи симптомів, IgG все ще були, хоч і на значно нижчому рівні.

Специфічні до SARS-CoV-2 імунні відповіді B- і T-клітин пам'яті розвивалися у переважної більшості пацієнтів незалежно від тяжкості захворювання. Вони збільшувалися з часом і надалі виявляються через 6-8 місяців після зараження.

Докладні графіки з титрами антитіл і імунних клітин доступні на останніх чотирьох сторінках PDF.

Автор: Анастасія Потіха
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Как будет "перемога" по-международному?)

\\\\\\ Препринт исследования\\\\

И даже без мердандайзинга? Коучситтеры рофлят.
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09.11.2020 10:32 Відповісти
Очередное "сообщение" которое только подтверждает мнение что про ковид ни кто ни чего не знает и вопрос узнает ли вообще. Вспомните что нам только не рассказывали за это время и то что дети не болею, а молодые и здоровые не замечают течение болезни, а серьезно болеют и умирают только тем кому за 60 и у которых по десятку сопутствующих болезней. Потом говорили что умирают только с избыточным весом., про сезонность - не сезонность. Потом что повторного заражения нет. или есть., про антитела чего только не говорили, что маски нужны- не нужны ( как и антисептики и перчатки) и то что передается через поверхности и что нет, что вирус остается в организме пожизненно ( как герпес) и просыпается когда ему нужно, что даже при легком варианте наступают в организме необратимые процессы, на сколько длинен иммунитет на 3-4 месяца или на 1,5 - 2 года.. и есть ли он вообще и т.д. В общем слова, слова.. Ни кто ни чего не знает вообще. Склько людей, ученых, специалистов столько и мнений. Скорее всего окажется правильной версия что переболеет 80% и вирус пришел к нам на долго или навсегда, а для людей это как игра в кости.., повезет , не повезет. Считай мы попали в войну " с инопланетянами" с подавляющим преимуществом противника.
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09.11.2020 10:34 Відповісти
Только статистика года за три что-то начнет показывать. Пока только накопление информации идет. На создание более-менее годной вакцины от малярии понадобилось порядка 40 лет. И еще неизвестно так ли она годна.
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09.11.2020 11:47 Відповісти
Знаю из общения со спецами в этой области они сразу сказали что при удаче и счастье вакцину удастся создать не ранее чем через 3 года, а вакцинировать массово через 4 года, и то не факт. Пример СПИДа как ни как научились лечить, но вакцину за все эти года так и не создали. Так что ваш пример в 40 лет вполне вероятен. Тем более вероятны мутации , к примеру от норок.. а почему бы еще и не от кур или свиней в последствии.
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Свинной и птичий гриппы уже были, люди не шуганулись. Сейчас подействовало ибо тупеют люди Антитіла до COVID-19 виявляються у перехворілих на початку пандемії через 6-8 місяців після зараження, - вчені - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 15:58 Відповісти
Люди отупели и, как следствие, прессовать их стали жёстче
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09.11.2020 22:22 Відповісти
 
 