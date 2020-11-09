Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначає, що державна мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього Української держави.
Про це Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"День української писемності та мови - свято, яке об’єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати й розвивати рідне слово", - написав Кремінь.
"Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього української держави. Тому захист мови, як і захист нашої Незалежності, територіальної цілісності, – наша провідна справа!", - зазначив він.
День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.
Топ коментарі
+12 Олєкса Москаленко
показати весь коментар09.11.2020 10:32
+7 wake up-UA
показати весь коментар09.11.2020 10:40
+6 Николай Стариков fb77148d
показати весь коментар09.11.2020 10:49
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- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.
- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…
Не раджу використовувати цитати без посилань.
Облиште, я не маю наміру щось доводити. Якщо Вам хочеться вважати, що це слова Маркса, мені однаково.
А один з президентів Франції сказав, що при вирішенні національного питання першим пунктом стоїть питання мови.
Вот такие у нас патриоты.
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!