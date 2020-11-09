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Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначає, що державна мова відіграє визначальну роль для національної ідентичності, єдності і майбутнього Української держави.

Про це Кремінь написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"День української писемності та мови - свято, яке об’єднує і консолідує українців по всьому світу, закликає цінувати й розвивати рідне слово", - написав Кремінь.

"Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього української держави. Тому захист мови, як і захист нашої Незалежності, територіальної цілісності, – наша провідна справа!", - зазначив він.

День української писемності та мови відзначається щорічно 9 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет

Мова має визначальну роль для національної ідентичності, єдності та майбутнього України, - Кремінь 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
- Валерия Новодворская: "Русский язык - орудие ликвидации независимой Украины"

- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.

- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…
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09.11.2020 10:32
+7
Язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины, - Креминь - Цензор.НЕТ 9097
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09.11.2020 10:40
+6
В Україні повинна бути лише одна мова міжнаціонального спілкування - українська.
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09.11.2020 10:49
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- Валерия Новодворская: "Русский язык - орудие ликвидации независимой Украины"

- К.Маркс :У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.

- Ліна Костенко: Нації помирають не від інфаркту: спочатку їм віднімає мову…
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09.11.2020 10:32 Відповісти
Обома руками за українську мову, але Маркс такого не казав. І не писав. Це фейк.
Не раджу використовувати цитати без посилань.
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09.11.2020 10:55 Відповісти
Ти хоч тримав КАПІТАЛ в руках?
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09.11.2020 11:41 Відповісти
Як це впливає на фейкову цитату без джерела?
Облиште, я не маю наміру щось доводити. Якщо Вам хочеться вважати, що це слова Маркса, мені однаково.
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09.11.2020 13:18 Відповісти
100 %
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09.11.2020 10:36 Відповісти
Язык играет определяющую роль для национальной идентичности, единства и будущего Украины, - Креминь - Цензор.НЕТ 9097
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09.11.2020 10:40 Відповісти
В Україні повинна бути лише одна мова міжнаціонального спілкування - українська.
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09.11.2020 10:49 Відповісти
Чесно кажучи ви вже всіх заграли з тою мовою!..Дайте їй спокій,дайте їй пожити на свободі!..Не пхайте в неї оті закони і постанови,не "лікуйте" її штучними привілеями - і побачите,як вона поздоровіє і розквітне...Бо хто говорив на ній - той і буде говорити,а хто не говорив - не заговорить хоч би ви всі всралися...тільки ворогом їй стане...
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09.11.2020 10:53 Відповісти
Один єврей, що лежить на Красній площі сказав, - При будівництві держави головним питанням, яке потрібно вирішити є національне питання.
А один з президентів Франції сказав, що при вирішенні національного питання першим пунктом стоїть питання мови.
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09.11.2020 11:46 Відповісти
Там на Красной площі лежить купа різних євреїв,один в Мавзолеї,десятки в могилах за мавзолеєм і сотні в кремлівській стіні...Якщо їх всіх слухати то можна посивіти...І ніколи не треба порівнювати,ніколи не треба брати когось одного з кодла...Просто подивіться на конкретну ситуацію в Україні...Україна розколена по мові,не по чомусь іншому - по мові...І розколюють ж навмисне,заради сьогоденного піару...
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09.11.2020 17:00 Відповісти
Главное нас-рать на европейские ценности и посеять раздор между гражданами Украины.
Вот такие у нас патриоты.
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09.11.2020 11:30 Відповісти
А що, в Європі не існує міжнаціональних і мовних проблем?
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09.11.2020 11:48 Відповісти
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності переглянути Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:33 Відповісти
Ещё один Капитан-очевидность. Як же ви до ригачки наостогидли своїм "сказал-сказал". Что сказал, что собака посрал - одинаково.
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09.11.2020 15:07 Відповісти
 
 