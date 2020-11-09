Напад на перехожих у Кривому Розі: четверо постраждалих залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості
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У Кривому Розі четверо постраждалих у суботній різанині залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості.
"Четверо госпіталізовані до лікарні. Двоє у відділення стоматології, двоє у відділення травматології. У них травми середньої тяжкості", - зазначила хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні №2 Марина Вєроптвєлян, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Також інформують, що сьогодні суд обиратиме нападнику запобіжний захід.
У Кривому Розі в понеділок, 9 листопада, оголосили день жалоби за загиблими під час нападу зловмисника.
Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.
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а если удерешь от дебила, то НЕ СЯДЕШЬ 100 %.
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