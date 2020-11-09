УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14692 відвідувача онлайн
Новини ПодіїСуспільство
2 396 6
Кривий Ріг (809) напад (1013) поранення (2656) вбивство (2874)

Напад на перехожих у Кривому Розі: четверо постраждалих залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Напад на перехожих у Кривому Розі: четверо постраждалих залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості

У Кривому Розі четверо постраждалих у суботній різанині залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості.

"Четверо госпіталізовані до лікарні. Двоє у відділення стоматології, двоє у відділення травматології. У них травми середньої тяжкості", - зазначила хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні №2 Марина Вєроптвєлян, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Також інформують, що сьогодні суд обиратиме нападнику запобіжний захід.

У Кривому Розі в понеділок, 9 листопада, оголосили день жалоби за загиблими під час нападу зловмисника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який напав на перехожих у Кривому Розі, планував убити 15 людей, - ЗМІ. ВIДЕО

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дураков вовремя не изолируют
показати весь коментар
09.11.2020 10:41 Відповісти
Выпустят под залог, который распилят судьи.
показати весь коментар
09.11.2020 10:48 Відповісти
Скоро такие события будут массовыми! В психиатрических больницах сокращают койки. Психиатрические бригады скорой помощи расформировывают. Далi буде...
показати весь коментар
09.11.2020 10:49 Відповісти
я не понимаю... среди прохожих небіло здоровіх мужиков что бі взять кирпич и увалить єтого дебила по голове ? проломить череп нах ? или все просто проходили мимо пока он буянил и резал людей ?
показати весь коментар
09.11.2020 11:06 Відповісти
если ты "увалишь дебила", то сядешь 100 %.
а если удерешь от дебила, то НЕ СЯДЕШЬ 100 %.

Разница есть?
показати весь коментар
09.11.2020 11:13 Відповісти
если дебил с ножом нападает а ты ему кирпичем в голову бьеш - то даже в нашей дебильной стране не сядеш. тем более что он прям там на месте зарезал нескольких. тоесть тут даже самый тупой судья и прокурор оправдают.
показати весь коментар
10.11.2020 11:13 Відповісти
 
 