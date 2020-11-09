За добу в МВС виявили 441 випадок коронавірусу, більшість на Дніпропетровщині, Черкащині та в Києві
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 9 листопада, за добу виявили 441 випадок зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2719.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+28), у Черкаській області (+26) та в Києві (+40).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 415 працівників МВС, одужали - 14 379, померли - 40.
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Эдуард Силенко
показати весь коментар09.11.2020 10:44 Відповісти Мені подобається 0
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Игорь Горобец 0cada803
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Андерсен a4cbf7de
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