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За добу в МВС виявили 441 випадок коронавірусу, більшість на Дніпропетровщині, Черкащині та в Києві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу в МВС виявили 441 випадок коронавірусу, більшість на Дніпропетровщині, Черкащині та в Києві

Сьогодні, 9 листопада, за добу виявили 441 випадок зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2719.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+28), у Черкаській області (+26) та в Києві (+40).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 415 працівників МВС, одужали - 14 379, померли - 40.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в МВС виявили 443 нові випадки COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях

Автор: Наталя Джума
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Ви б краще на глисти їх перевірили. Ті які живуть в черепі і живляться головним мозком. Там тотальна пандемія.
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Вот смущают постоянные сообщения о выявленных заболевшим по категориям " специальностей" МВД, ВСУ, медики. Ну тогда давайте по учителям, продавцам, официантам, пенсионерам, учащимся, студентам, МЧСникам, стюардессам. Может в какой то категории заболевших еще больше. При чем тут специальность , даже медиков, когда блеют все. А то получается будь ты не медик и т.д. то ты бы избежал заболевания. Тогда давайте полную выкладку по всем категориям и специальностям для сравнения. И тогда некоторые категории ( которые почему то транслируют отдельно) не будут особо выделяться от остальных.
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09.11.2020 10:47 Відповісти
Шановний недоумок, вказана статистика нагадує тобі, що може настати час коли нікому буде за тебе воювати, нікому буде тебе лікувати і нікому буде тебе охороняти коли ти "СМУЩАЕСЯ". Стюардеси, кажешь?
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09.11.2020 10:57 Відповісти
Нешановный горобець.. Я то все понимаю, ведь для вас остальные 450 тысяч это просто статистика.., так бесполезный мусор ( они же не воюют, не лечат, не охраняют , кстати об охране, это не про тот последний случай как один с ножом перерезал десяток людей и теперь вроде как он больной) Так что все относительно в этом мире. Хотя по медикам конечно согласен.. правда их "посокращали" совсем недавно и больницы "позакрывали", и за кордон они массово рванули, и даже как то порассчитывались " неожиданно".. Так что где то так. Но вас это конечно же "не смущает"., пане нешановный хам.
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09.11.2020 11:18 Відповісти
 
 