Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть
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Український малий бізнес скаржиться не тільки на впровадження реєстраторів розрахункових операцій та на складності, пов'язані з коронакрізом, але також на серйозний тиск з боку банків і платіжних систем.
Про це заявили опитані представники малого бізнесу, пишуть Українські новини.
За їхніми словами, надмірні банківські комісії - перш за все, за картковими платежами, вбивають спрощену систему оподаткування і малий бізнес в цілому.
Щоб вирішити цю проблему, в жовтні 2020 року в парламент України був внесений законопроєкт №4178, який передбачав поступове зниження загальної комісії банків і платіжних систем за карткові платежі - до 1,5% з початку 2020 р. до 1% з липня 2021 р., і до 0,5% з початку 2022 р.
"Збільшення попиту з боку клієнтів стимулює підприємців встановлювати термінали. Але на шляху дві перешкоди: по-перше, це великі комісії банків (вище за європейські у багато разів). 2-3% і більше - це багато. Ніяких переговорів з малим бізнесом банки не ведуть. Для мікробізнесу, зазвичай, умови гірші, ніж для великих корпорацій", - зазначила ексглава Державної регуляторної служби (2015-2019 рр.) Ксенія Ляпіна.
Друга, не менш важлива перешкода - це недовіра малого бізнесу до банків.
"Сьогодні мікробізнес не довіряє банкам, адже його вклади нічим не гарантовані. У 2015 році багато хто втратив гроші і сьогодні вважають за краще готівку", -підкреслила Ксенія Ляпіна.
"З одного боку потрібно підтримувати банки. А з іншого - трохи стримати їхні апетити законодавчо. Я завжди була противником втручання держави в ринок, але сьогодні ринок банківських послуг має серйозні перекоси. І це той випадок, коли законодавче (прим. - законопроєкт №4178 ) регулювання виправдано й доречно", -підсумувала Ксенія Ляпіна.
З нею згодна і голова Всеукраїнського об'єднання "Фортеця", народний депутат України VII і VIII скликань Оксана Продан, яка багато років активно займалася питаннями малого бізнесу.
"Відсоток комісії при безготівковому розрахунку значно зменшує можливість застосування спрощеної системи оподаткування, єдиного податку підприємцями, робить ціни товарів і послуг неконкурентними. А значить, малий бізнес втрачає свої позиції на ринку", - заявила Оксана Продан.
За її словами, "банки не готові йти на поступки і відмовлятися від відсотків навіть для системних проєктів у комунальній сфері, де вони отримали б додаткові великі обсяги коштів".
"Я однозначно підтримую зниження розміру комісії. Це стимулює більш широке застосування платіжних терміналів, що буде зручно і покупцям, і продавцям", -впевнена Оксана Продан.
Наявність проблем у цій сфері підтвердили і багато керівників малих підприємств.
"Ми працюємо з продуктами харчування і сигаретами, чиста націнка на якы мінімальна - близько 4%. На ринку продуктів дуже висока конкуренція, тому комісія банків і платіжних систем додає серйозне навантаження на нас. У нас 26 POS-терміналів. Ми вели тривалі переговори з банком, навіть закрили рахунки в інших банках, отримали знижку на еквайринг до 1,9%. Але діяла вона лише два місяці! Після цього представники банку повідомили про підвищення комісії до 2,2%. Це дуже складно для нас", - розповіла про проблеми директор з розвитку мережі магазинів "Щедрий кошик" Анна Дудка.
За її підрахунками з 2 млн грн обороту мережа змушена платити банкам близько 50 тис. грн.
"Я підтримую поступове зниження розміру комісії до 0,5%. Це дасть нам можливість вижити в кризу - платити оренду, зарплати - і розвиватися", - впевнена Ганна Дудка.
Про аналогічну ситуацію розповідає і директор ресторану "Публіцист" Наталія Петрук.
"Комісія з еквайрингу, яку ми платимо з кожної оплати банківською картою, становить 2%. Ми не пробували вести переговори з банком з приводу зменшення комісії, у нас немає такого досвіду. Але можливість її зниження має для нас велике значення, оскільки найчастіше клієнти розраховуються з нами за допомогою платіжних карток і спеціальних онлайн-додатків", - пояснює Наталія Петрук.
Вона також підтримує законопроєкт №4178.
"Зменшення процентної ставки по еквайрингу - важливий крок для підтримки українського малого бізнесу, особливо в період карантину", - впевнена директор ресторану Петрук.
Нагадаємо, в країнах Євросоюзу комісія з карткових платежів обмежена законодавчо - директивами ЄС. Не більше 0,2% для дебетних карт, і не більше 0,3% - для кредитних.
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Вот как оно так?
А вообще банки зажрались, да. процент с оборота - это очень дохрена.
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
А якщо серйозно- з нашим рівнем інфляції і відсотком мертвих кредитів ми ніколи не матимемо нормальну відсоткову ставку...
Але для багатьох пенсів це нереально.
Тобто банки хижо наживаються на найбідніших
Никто никого не заставляет брать под проценты...
1. Налоговые правила в Украине СЛОЖНЕЕ , НЕПРОЗРАЧНЕЕ , и коррумпированы По сравнению с ЕС. За годы независимости СОЗДАНА КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.
Когда я стала знакомиться со Словакией и ее правилами , я поняла что Украину специально олигархи и чиновники держат в изоляции , чтобы грусти деньги лопатой с 30 млн рабов
Вопрос по судьям КС остался открытым - ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ИХ ДЕКЛАРАЦИИ ? Значит депутаты заплатили ?
Оформление покупки дома стоило у нотариуса - 28 евро !!!!
Справки из реестра 3 штуки по 8 евро =24 евро
Итого 52 евро
Вопрос - почему такая операция в Украине стоит От 1000 уе ????????
Требует зарегулировать еще больше итак зарегулированный банковский сектор...
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А защо б тоді Лерка "Аблигация" нехіло прилаштувалася у ЛондОні...
Отец Солдата
@uspenovka19632
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Раз є вовна,яку можна стригти,знач,є і її ринок.Л-логіка!((Дов...***** мало не буває.
Ще один дурнуватий "слуга народу" (інших не тримають), що через збіг обставин помилково обіймає посаду міністра фінансів, такий собі Сергій Марченко. Цитата: Слід змінити принципи оподаткування нерухомості, бо ЦЕЙ РИНОК майже не сплачує податки. Що воно верзе? Який к х.....м ринок?