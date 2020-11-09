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Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть

Український малий бізнес скаржиться не тільки на впровадження реєстраторів розрахункових операцій та на складності, пов'язані з коронакрізом, але також на серйозний тиск з боку банків і платіжних систем.

Про це заявили опитані представники малого бізнесу, пишуть Українські новини.

За їхніми словами, надмірні банківські комісії - перш за все, за картковими платежами, вбивають спрощену систему оподаткування і малий бізнес в цілому.

Щоб вирішити цю проблему, в жовтні 2020 року в парламент України був внесений законопроєкт №4178, який передбачав поступове зниження загальної комісії банків і платіжних систем за карткові платежі - до 1,5% з початку 2020 р. до 1% з липня 2021 р., і до 0,5% з початку 2022 р.

"Збільшення попиту з боку клієнтів стимулює підприємців встановлювати термінали. Але на шляху дві перешкоди: по-перше, це великі комісії банків (вище за європейські у багато разів). 2-3% і більше - це багато. Ніяких переговорів з малим бізнесом банки не ведуть. Для мікробізнесу, зазвичай, умови гірші, ніж для великих корпорацій", - зазначила ексглава Державної регуляторної служби (2015-2019 рр.) Ксенія Ляпіна.

Друга, не менш важлива перешкода - це недовіра малого бізнесу до банків.

"Сьогодні мікробізнес не довіряє банкам, адже його вклади нічим не гарантовані. У 2015 році багато хто втратив гроші і сьогодні вважають за краще готівку", -підкреслила Ксенія Ляпіна.

"З одного боку потрібно підтримувати банки. А з іншого - трохи стримати їхні апетити законодавчо. Я завжди була противником втручання держави в ринок, але сьогодні ринок банківських послуг має серйозні перекоси. І це той випадок, коли законодавче (прим. - законопроєкт №4178 ) регулювання виправдано й доречно", -підсумувала Ксенія Ляпіна.

З нею згодна і голова Всеукраїнського об'єднання "Фортеця", народний депутат України VII і VIII скликань Оксана Продан, яка багато років активно займалася питаннями малого бізнесу.

"Відсоток комісії при безготівковому розрахунку значно зменшує можливість застосування спрощеної системи оподаткування, єдиного податку підприємцями, робить ціни товарів і послуг неконкурентними. А значить, малий бізнес втрачає свої позиції на ринку", - заявила Оксана Продан.

За її словами, "банки не готові йти на поступки і відмовлятися від відсотків навіть для системних проєктів у комунальній сфері, де вони отримали б додаткові великі обсяги коштів".

"Я однозначно підтримую зниження розміру комісії. Це стимулює більш широке застосування платіжних терміналів, що буде зручно і покупцям, і продавцям", -впевнена Оксана Продан.

Наявність проблем у цій сфері підтвердили і багато керівників малих підприємств.

"Ми працюємо з продуктами харчування і сигаретами, чиста націнка на якы мінімальна - близько 4%. На ринку продуктів дуже висока конкуренція, тому комісія банків і платіжних систем додає серйозне навантаження на нас. У нас 26 POS-терміналів. Ми вели тривалі переговори з банком, навіть закрили рахунки в інших банках, отримали знижку на еквайринг до 1,9%. Але діяла вона лише два місяці! Після цього представники банку повідомили про підвищення комісії до 2,2%. Це дуже складно для нас", - розповіла про проблеми директор з розвитку мережі магазинів "Щедрий кошик" Анна Дудка.

За її підрахунками з 2 млн грн обороту мережа змушена платити банкам близько 50 тис. грн.

"Я підтримую поступове зниження розміру комісії до 0,5%. Це дасть нам можливість вижити в кризу - платити оренду, зарплати - і розвиватися", - впевнена Ганна Дудка.

Про аналогічну ситуацію розповідає і директор ресторану "Публіцист" Наталія Петрук.

"Комісія з еквайрингу, яку ми платимо з кожної оплати банківською картою, становить 2%. Ми не пробували вести переговори з банком з приводу зменшення комісії, у нас немає такого досвіду. Але можливість її зниження має для нас велике значення, оскільки найчастіше клієнти розраховуються з нами за допомогою платіжних карток і спеціальних онлайн-додатків", - пояснює Наталія Петрук.

Вона також підтримує законопроєкт №4178.

"Зменшення процентної ставки по еквайрингу - важливий крок для підтримки українського малого бізнесу, особливо в період карантину", - впевнена директор ресторану Петрук.

Нагадаємо, в країнах Євросоюзу комісія з карткових платежів обмежена законодавчо - директивами ЄС. Не більше 0,2% для дебетних карт, і не більше 0,3% - для кредитних.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Тырнетом плати. Такие комиссии оттого, что тебя в отделении с этими бумажками не очень то видеть хотят.
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09.11.2020 10:51
+6
А комісії за комуналку?
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
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09.11.2020 10:50
+6
Нет конкуренции,нормальные западные банки сюда не пускают,наши банкиры сдирают с людей три шкуры,платят хорошие взятки таким мразям как гетьманович,что бы тот на законодательном уровне крышевал их сговоры и ограждал от конкуренции,замкнутый круг.
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09.11.2020 11:00
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Зате кешбеку навалять людям повно )))
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09.11.2020 10:49 Відповісти
Влада має створити українську платіжну систему як аналог Visa Mastercard, бо ми сплачуємо шалені гроші іноземним процесінговим центрам за транзакції по цим карткам. Потрібно державне фінансування для створення єдиного українського процессінгового центру і єдиної української платіжної системи для здешевшення операцій по платіжним карткам для малого бізнесу. Держава має зобов'язати всі банки які діють на території України обслуговувати єдину українську платіжну систему без обмежень! Сьогодні українські банки вводять різні обмеження для клієнтів які знімають готівку з карток інших банків - це недопустимо! Держава в особі НБУ має втрутитись в цю дискримінаційну ситуацію і навести нарешті порядок! Українські картки української платіжної системи мають бути дешевшими в обслуговуванні і обслуговуватись без обмежень будь яким банком на території України, та українськими банками за кордоном!
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09.11.2020 13:29 Відповісти
Странно, а как жиж крупный бизнес не убивают ни кассовые аппараты, ни неподъёмные комиссии, ни НДС с бухгалтерией.

Вот как оно так?

А вообще банки зажрались, да. процент с оборота - это очень дохрена.
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09.11.2020 10:50 Відповісти
А кто у нас с крупных налоги платит? Давайте посмотрим самые большие плательщики налогов, Это НАК НАФТОГАЗ и табачный фирмы. В ТОП 20 не одного завода, не одной импортно-экспортной организации.
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09.11.2020 11:16 Відповісти
А комісії за комуналку?
Кожна квитанція 15 грн.
Ніяк не понажираються пейсаті
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09.11.2020 10:50 Відповісти
Тырнетом плати. Такие комиссии оттого, что тебя в отделении с этими бумажками не очень то видеть хотят.
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09.11.2020 10:51 Відповісти
а перекос: кредит под 60% годовых при одновременном 7%-м депозите - можно как-то тырнетом поправить?
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09.11.2020 11:03 Відповісти
Звичайно. Набираєш у гуглі "переїзд пмж у ЄС".

А якщо серйозно- з нашим рівнем інфляції і відсотком мертвих кредитів ми ніколи не матимемо нормальну відсоткову ставку...
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09.11.2020 11:05 Відповісти
Плати через портмоне, там комісія невелика. А у ПУМБ взагалі комуналка без комісії.
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09.11.2020 11:03 Відповісти
Вы наверно не понимаете, что для пенсионеров фраза "Плати через интернет" означает катастрофа. и загнанных работников Укрпошты заодно добьют обозленными толпами пенсов.
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09.11.2020 11:09 Відповісти
Тут я їм не допоможу.
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09.11.2020 11:28 Відповісти
Я плачу через інтернет.
Але для багатьох пенсів це нереально.
Тобто банки хижо наживаються на найбідніших
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09.11.2020 12:02 Відповісти
пумб - банк рахметова.
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09.11.2020 12:45 Відповісти
Будь-який банк належить комусь з олігархів.
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09.11.2020 13:07 Відповісти
незаперечую, але коли почалась війна я перестав купляти у "брусниці" товари та заправлятися пальним на АЗС Рахметова.
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09.11.2020 13:19 Відповісти
Создается впечатление, что деньги пенсионеров, которые не понимают как платить через интернет кто-то очень зебильный решил направить в Укрпошту, чтобы нарисовать им рост прибыльности.
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09.11.2020 11:06 Відповісти
Малый бизнес выступил против неподъемных комиссий по карточным платежам: Никаких переговоров с предпринимателями банки не ведут - Цензор.НЕТ 26
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09.11.2020 10:55 Відповісти
Нет конкуренции,нормальные западные банки сюда не пускают,наши банкиры сдирают с людей три шкуры,платят хорошие взятки таким мразям как гетьманович,что бы тот на законодательном уровне крышевал их сговоры и ограждал от конкуренции,замкнутый круг.
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09.11.2020 11:00 Відповісти
Не стоит идеализировать "западные банки". Там нормальные капиталисты и они тоже не прочь подзаработать. Никто не запрещает этим банкам работать в Украине. Другой вопрос, что не очень-то им это и интересно. Отделения в одном Франкфурте, того же Райфайзена, дает оборот больше чем все их отделения в Украине. И единственное чем их может привлекать такая страна как Украина - это высокая маржа (и по карточкам, и по кредитам, и пр.)
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09.11.2020 13:35 Відповісти
так в чем проблема - массовые неплатежи банковским крахоборам, всех не достанут, а там и физ.лица подтянутся, этих зажравшихся тварей давно пора разорять
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09.11.2020 11:08 Відповісти
Грабят, грабят, грабят... С каждым днем все новые направления....Кроме инфляционной ренты
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09.11.2020 11:12 Відповісти
В Україні потрібні комунальні та кооперативні банки, які б створили конкуренцію, і були б дуже ефективними. Але ж цього не буде, бо в нас диктат кланово-олігархічних інтересів, так що п№здуй в банк ахмєткі, падло і плати не вякай.
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09.11.2020 11:19 Відповісти
Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 4165
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09.11.2020 11:22 Відповісти
Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 7739
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09.11.2020 11:24 Відповісти
есть же госбанки, приняли какой-то закон, на них бы и проверили, как раз бы и увидели нужен ли он вообще и сходится ли дебет\кредит - может легче еще один налог ввести, чем кучу людей заставлять херней заниматься - все равно больше бабла в обороте не появится (ну разве что бумага используется - но деревья и так уже повырубали)
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09.11.2020 11:25 Відповісти
Ща зебилоид робингуда включит.
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09.11.2020 11:28 Відповісти
Варто ввести заборону на позиковий відсоток і барижні гниди вимруть, а їх місце займуть інноваційні інвестори!
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09.11.2020 11:32 Відповісти
Создай свой "инвест" банк и выиграй в конкурентной борьбе...
Никто никого не заставляет брать под проценты...
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09.11.2020 12:02 Відповісти
Из своего опыта
1. Налоговые правила в Украине СЛОЖНЕЕ , НЕПРОЗРАЧНЕЕ , и коррумпированы По сравнению с ЕС. За годы независимости СОЗДАНА КОРМУШКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.

Когда я стала знакомиться со Словакией и ее правилами , я поняла что Украину специально олигархи и чиновники держат в изоляции , чтобы грусти деньги лопатой с 30 млн рабов
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09.11.2020 11:40 Відповісти
2. Евросоюз не зря требует от Украины сблизить законы и постановления , БО В УКРАИНЕ ИНВЕСТОРЫ В ШОКЕ ОТ БЕСПРЕДЕЛА
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09.11.2020 11:41 Відповісти
3. Прямо сейчас в Словакии идёт ОПЕРАЦИЯ ОЧИЩЕНИЕ - идут аресты в полиции за коррупцию . Когда это сделают в Украине?

Вопрос по судьям КС остался открытым - ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫЛИ ИХ ДЕКЛАРАЦИИ ? Значит депутаты заплатили ?
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09.11.2020 11:43 Відповісти
О платежах
Оформление покупки дома стоило у нотариуса - 28 евро !!!!

Справки из реестра 3 штуки по 8 евро =24 евро
Итого 52 евро
Вопрос - почему такая операция в Украине стоит От 1000 уе ????????
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09.11.2020 11:47 Відповісти
Украинцам пора доказать миру, шо они не рабы и выгнать олигархов и хитроделанных чиновников
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09.11.2020 11:49 Відповісти
Эта Ляпина - лживая поппулистка...
Требует зарегулировать еще больше итак зарегулированный банковский сектор...
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09.11.2020 12:01 Відповісти
sany , а может быть пенсионерам ,пора б уже начать учиться как платить через интернет , уже весь мир на карточках ,в Китае вообще нет наличных ,а украинские пенсионеры ,что самые ттупые ?
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09.11.2020 12:05 Відповісти
Sophia-Maria Duglass Вы правы на 100%😊😊😊 Чиновникам не вугодны реформы в Украине ,как и олигархам 😠
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09.11.2020 12:10 Відповісти
Но на пути две преграды: во-первых, это большие комиссии банков (выше европейских во много раз). 2-3% и более - это многоИсточник: https://censor.net/ru/n3229840

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Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 9274 А защо б тоді Лерка "Аблигация" нехіло прилаштувалася у ЛондОні...
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09.11.2020 12:30 Відповісти



Отец Солдата

@uspenovka19632

·43 мин

Раз є вовна,яку можна стригти,знач,є і її ринок.Л-логіка!((Дов...***** мало не буває.

Ще один дурнуватий "слуга народу" (інших не тримають), що через збіг обставин помилково обіймає посаду міністра фінансів, такий собі Сергій Марченко. Цитата: Слід змінити принципи оподаткування нерухомості, бо ЦЕЙ РИНОК майже не сплачує податки. Що воно верзе? Який к х.....м ринок?

Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть - Цензор.НЕТ 6832

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09.11.2020 13:39 Відповісти
Клятый Порошенко нинавидит прастый нарид.
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09.11.2020 13:41 Відповісти
А де ж "смєтуни"?
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09.11.2020 15:07 Відповісти
западные банки берут 0,1 - 0,2% - в десять раз меньше.
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09.11.2020 17:04 Відповісти
 
 