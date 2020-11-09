Малий бізнес виступив проти непідйомних комісій карткових платежів: Жодних переговорів з підприємцями банки не ведуть

Український малий бізнес скаржиться не тільки на впровадження реєстраторів розрахункових операцій та на складності, пов'язані з коронакрізом, але також на серйозний тиск з боку банків і платіжних систем.

Про це заявили опитані представники малого бізнесу, пишуть Українські новини.

За їхніми словами, надмірні банківські комісії - перш за все, за картковими платежами, вбивають спрощену систему оподаткування і малий бізнес в цілому.

Щоб вирішити цю проблему, в жовтні 2020 року в парламент України був внесений законопроєкт №4178, який передбачав поступове зниження загальної комісії банків і платіжних систем за карткові платежі - до 1,5% з початку 2020 р. до 1% з липня 2021 р., і до 0,5% з початку 2022 р.

"Збільшення попиту з боку клієнтів стимулює підприємців встановлювати термінали. Але на шляху дві перешкоди: по-перше, це великі комісії банків (вище за європейські у багато разів). 2-3% і більше - це багато. Ніяких переговорів з малим бізнесом банки не ведуть. Для мікробізнесу, зазвичай, умови гірші, ніж для великих корпорацій", - зазначила ексглава Державної регуляторної служби (2015-2019 рр.) Ксенія Ляпіна.

Друга, не менш важлива перешкода - це недовіра малого бізнесу до банків.

"Сьогодні мікробізнес не довіряє банкам, адже його вклади нічим не гарантовані. У 2015 році багато хто втратив гроші і сьогодні вважають за краще готівку", -підкреслила Ксенія Ляпіна.

"З одного боку потрібно підтримувати банки. А з іншого - трохи стримати їхні апетити законодавчо. Я завжди була противником втручання держави в ринок, але сьогодні ринок банківських послуг має серйозні перекоси. І це той випадок, коли законодавче (прим. - законопроєкт №4178 ) регулювання виправдано й доречно", -підсумувала Ксенія Ляпіна.

З нею згодна і голова Всеукраїнського об'єднання "Фортеця", народний депутат України VII і VIII скликань Оксана Продан, яка багато років активно займалася питаннями малого бізнесу.

"Відсоток комісії при безготівковому розрахунку значно зменшує можливість застосування спрощеної системи оподаткування, єдиного податку підприємцями, робить ціни товарів і послуг неконкурентними. А значить, малий бізнес втрачає свої позиції на ринку", - заявила Оксана Продан.

За її словами, "банки не готові йти на поступки і відмовлятися від відсотків навіть для системних проєктів у комунальній сфері, де вони отримали б додаткові великі обсяги коштів".

"Я однозначно підтримую зниження розміру комісії. Це стимулює більш широке застосування платіжних терміналів, що буде зручно і покупцям, і продавцям", -впевнена Оксана Продан.

Наявність проблем у цій сфері підтвердили і багато керівників малих підприємств.

"Ми працюємо з продуктами харчування і сигаретами, чиста націнка на якы мінімальна - близько 4%. На ринку продуктів дуже висока конкуренція, тому комісія банків і платіжних систем додає серйозне навантаження на нас. У нас 26 POS-терміналів. Ми вели тривалі переговори з банком, навіть закрили рахунки в інших банках, отримали знижку на еквайринг до 1,9%. Але діяла вона лише два місяці! Після цього представники банку повідомили про підвищення комісії до 2,2%. Це дуже складно для нас", - розповіла про проблеми директор з розвитку мережі магазинів "Щедрий кошик" Анна Дудка.

За її підрахунками з 2 млн грн обороту мережа змушена платити банкам близько 50 тис. грн.

"Я підтримую поступове зниження розміру комісії до 0,5%. Це дасть нам можливість вижити в кризу - платити оренду, зарплати - і розвиватися", - впевнена Ганна Дудка.

Про аналогічну ситуацію розповідає і директор ресторану "Публіцист" Наталія Петрук.

"Комісія з еквайрингу, яку ми платимо з кожної оплати банківською картою, становить 2%. Ми не пробували вести переговори з банком з приводу зменшення комісії, у нас немає такого досвіду. Але можливість її зниження має для нас велике значення, оскільки найчастіше клієнти розраховуються з нами за допомогою платіжних карток і спеціальних онлайн-додатків", - пояснює Наталія Петрук.

Вона також підтримує законопроєкт №4178.

"Зменшення процентної ставки по еквайрингу - важливий крок для підтримки українського малого бізнесу, особливо в період карантину", - впевнена директор ресторану Петрук.

Нагадаємо, в країнах Євросоюзу комісія з карткових платежів обмежена законодавчо - директивами ЄС. Не більше 0,2% для дебетних карт, і не більше 0,3% - для кредитних.