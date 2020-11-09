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Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок

На думку ВООЗ, нещодавні дані, представлені Управлінням охорони здоров'я Данії (Statens Serum Institut) у Данії, щодо нового варіанта SARS-CoV-2, виявленого у людей, потребують підтвердження і подальшої оцінки.

Дії, вжиті владою Данії, обмежать подальше поширення пов'язаних з норками варіантів SARS-CoV-2 в Данії. Йдеться про рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій вірусу.

"Усі віруси, включно з SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок, які згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутацій. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження. Ці дослідження потребують часу і проводяться в тісній співпраці між різними дослідницькими групами", - повідомляється на офіційному сайті ВООЗ.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан сказала, що ще занадто рано робити поспішні висновки про наслідки мутації вірусу, виявленого у норок. "Нам потрібно почекати і подивитися, які наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини, - зазначила вона. - На цей момент у нас немає жодних доказів цього".

Всесвітня організація охорони здоровя вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок 01

Більшість вчених схиляється до думки, що динаміка мутацій ще не вивчена і сам факт впливу норок на вірус потребує досліджень. "Я не вірю, що штам, адаптований до норки, становить більш високий ризик для людини", - підтвердив Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона. Він назвав у твітері "абсолютно безвідповідальним" і проблематичним повідомлення про те, що розробка вакцини перебуває під загрозою, написавши, що "страшилка - просто ідіотизм".

Президент Асоціації звірівників України Володимир Федина повідомив, що в Україні не було жодного випадку захворювання норок, а тим більше передачі вірусу від тварини до людини. Всі норкові ферми проходять систематичний контроль і дотримуються правил безпеки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Звертаюся до усіх таких ідіотів як цей, які прикриваючись "благими" намірами сіють справжнє зло під лозунгами, що "твоя шуба кричала перед смертю" ви "хвилюєтеся за тварин яких ми самі створили та вирощуємо для того щоб мати для себе певний комфорт, а чому ви не хвилюєтеся за ті види тварин, які жили міліони років на цій планеті, а зараз масово вимирають через викиди шкідливих речовин та відходи від виробництва ваших пластикових курток та сумок та бутилок, які ви міняєте по декілька разів на сезон, бо вони вже або розлізлися або не "модні"?! Підміна понять та лицемірство.
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09.11.2020 11:07
+4
Завалим всю планету синтетикой? Тогда пушные звери вымрут сами.
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09.11.2020 11:38
+3
может хватит разводить пушных зверей на шубы?
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09.11.2020 10:55
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Сколько миллионов жертв нужно для подтверждения?
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09.11.2020 10:55 Відповісти
может хватит разводить пушных зверей на шубы?
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09.11.2020 10:55 Відповісти
Саме так. Адже людство вже має достатньо засобів та способів, щоб вдягатися без кривавих жертв серед тварин.
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09.11.2020 11:01 Відповісти
Звертаюся до усіх таких ідіотів як цей, які прикриваючись "благими" намірами сіють справжнє зло під лозунгами, що "твоя шуба кричала перед смертю" ви "хвилюєтеся за тварин яких ми самі створили та вирощуємо для того щоб мати для себе певний комфорт, а чому ви не хвилюєтеся за ті види тварин, які жили міліони років на цій планеті, а зараз масово вимирають через викиди шкідливих речовин та відходи від виробництва ваших пластикових курток та сумок та бутилок, які ви міняєте по декілька разів на сезон, бо вони вже або розлізлися або не "модні"?! Підміна понять та лицемірство.
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09.11.2020 11:07 Відповісти
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 1172
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09.11.2020 11:37 Відповісти
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 7100
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09.11.2020 11:49 Відповісти
даю ценную инфу для некоторых дебилов, есть натуральные материалы для пошива одежды... самые распространенные: Хлопок, Лен, Конопля, Шелк, Шерсть, Минеральные ткани и тд.
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09.11.2020 12:26 Відповісти
Растения тоже имеют чувства. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 8629 Сам носи штаны из стекловаты. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок - Цензор.НЕТ 8888
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10.11.2020 21:27 Відповісти
Завалим всю планету синтетикой? Тогда пушные звери вымрут сами.
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09.11.2020 11:38 Відповісти
Датская резня)
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09.11.2020 11:11 Відповісти
Китайцы скупят по дешевке и всему миру в виде шуб впарят.
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09.11.2020 11:17 Відповісти
Так эти датчане хотят все сжечь. Вместе с мехом. Какой огромный углеродный след будет от 17 миллионов зверьков.
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09.11.2020 12:06 Відповісти
Китай все равно в прибыли будет.
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09.11.2020 12:07 Відповісти
Есть повод сделать шубки и зеленые не будут ныть)
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09.11.2020 11:26 Відповісти
MINK'S
LIVES
MATTER
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09.11.2020 11:48 Відповісти
 
 