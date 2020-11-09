Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок
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На думку ВООЗ, нещодавні дані, представлені Управлінням охорони здоров'я Данії (Statens Serum Institut) у Данії, щодо нового варіанта SARS-CoV-2, виявленого у людей, потребують підтвердження і подальшої оцінки.
Дії, вжиті владою Данії, обмежать подальше поширення пов'язаних з норками варіантів SARS-CoV-2 в Данії. Йдеться про рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій вірусу.
"Усі віруси, включно з SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок, які згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутацій. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження. Ці дослідження потребують часу і проводяться в тісній співпраці між різними дослідницькими групами", - повідомляється на офіційному сайті ВООЗ.
Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан сказала, що ще занадто рано робити поспішні висновки про наслідки мутації вірусу, виявленого у норок. "Нам потрібно почекати і подивитися, які наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини, - зазначила вона. - На цей момент у нас немає жодних доказів цього".
Більшість вчених схиляється до думки, що динаміка мутацій ще не вивчена і сам факт впливу норок на вірус потребує досліджень. "Я не вірю, що штам, адаптований до норки, становить більш високий ризик для людини", - підтвердив Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона. Він назвав у твітері "абсолютно безвідповідальним" і проблематичним повідомлення про те, що розробка вакцини перебуває під загрозою, написавши, що "страшилка - просто ідіотизм".
Президент Асоціації звірівників України Володимир Федина повідомив, що в Україні не було жодного випадку захворювання норок, а тим більше передачі вірусу від тварини до людини. Всі норкові ферми проходять систематичний контроль і дотримуються правил безпеки.
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