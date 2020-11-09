Після заяв про взяття Шуші вірмени масово тікають із Нагірного Карабаху. ВІДЕО+ФОТО

Після вчорашньої заяви Азербайджану про взяття під контроль міста Шуша в Нагірному Карабасі в соціальних мережах поширилися свідчення масової евакуації вірмен з довколишніх міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, представлених Telegram-каналом 1news.az, можна побачити велику колону автомобілів, що виїжджають з окупованих територій Азербайджану.

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"Десятки тисяч цивільних християн тікають зі столиці Карабаху Степанакерта після того, як азербайджанська армія захопила Шушу і просунулася на північ від неї", - написав у Twitter військовий аналітик німецького видання Bild Джуліан Ріпці.

За його інформацією, на момент публікації азербайджанські військові перебували вже за 4 км на південь від Степанакерта, який "зараз зазнає обстрілу".

Раніше в неділю Алієв оголосив про взяття міста Шуша в Нагірному Карабасі азербайджанською армією. Вірменська сторона спростувала це.

Шуша (арм. Шуші) є одним із ключових міст Карабаху, розташований за 11 км від Степанакерта - столиці самопроголошеної Нагірно-Карабаської Республіки.

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