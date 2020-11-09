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Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко

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Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко

Держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування української мови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що пишається тим, що підписав Закон про мову.

"Сам факт ухвалення і підписання Закону про мову є блискучою перемогою на культурному фронті. Саме на фронті, бо мова, культура, мистецтво, інформаційний простір для нас – поле боротьби за єдність, за цінності та наше спільне майбутнє у вільній Україні. На жаль, у нашій країні є люди, які систематично воюють з нашою мовою. Впевнений, це те саме, що воювати, власне, з Україною. Адже в українському суспільстві розвиток і захист нашої мови не створює проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент вважає, що держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування мови. І додав, що з командою "Європейської Солідарності" захищатиме українську мову від будь-яких атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території країни, - Шкарлет

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
Закон о языке - блестящая победа на культурном фронте, составляющая проблему лишь для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6217
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09.11.2020 11:07
+33
Закон о языке - блестящая победа на культурном фронте, составляющая проблему лишь для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2734
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09.11.2020 11:06
+26
Петя с ЕС набирает обороты, зелебобе будет за счастье досидеть свой срок.
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09.11.2020 11:08
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Да, Венгрия не даст соврать.
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09.11.2020 11:42 Відповісти
Понятие русский народ придумал Джугашвили в 1932 году....,до этого были вяликаросы РАБссии Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3606сохраниласьб анкета в.и.чЛенина.год 1920,где вождь мирового дебилизма записал великорос
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09.11.2020 11:44 Відповісти
Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4120 Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8331 быдло рюсскае.. помолитесь на этих ублюдков...
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09.11.2020 11:48 Відповісти
Болгарское наречие Пушкин и Даль успешно перевели на НАРЕЧИЕ рюсскава Ызыка... Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6572в 19 веке..Радуйтесь..
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09.11.2020 11:52 Відповісти
Баба йулья прийде та парядак навиде Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5775
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09.11.2020 12:15 Відповісти
те,що людина бачить вказує на те ,ким вона є Закон про мову - блискуча перемога на культурному фронті, яка становить проблему лише для РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6568
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09.11.2020 15:06 Відповісти
Шановні друзі!
Потрібна Ваша допомога.
05.11.2020, на сайті президентських петицій, було розміщено петицію номер 22/108306-еп. Вона має дуже провокативний і маніпулятивний характер і полягає у необхідності змінити Закон про мову в Україні з метою розширення прав російської мови. Петиція створена дуже грамотно і за перших три доби набрала понад 5000 голосів з 25000 необхідних для розгляду Зеленським. Зверніть увагу: ця петиція з'явилась всього через кілька днів по тому, як одіозний КСУ переніс на невизначений термін розгляд закону про мови.Тоді влада вирішила зайти з іншого боку.
Тобто схема зрозуміла: ОП від імені якоїсь "лівої людини" вкидає петицію з метою ревізії мовного закону, петиція за декілька днів набирає потрібну кількість голосів, після чого Зеленський невідкладно вносить на розгляд Верховної Ради зазделегідь заготовлений законопроект про зміни у Законі про мову.
Як можна відмінити / скасувати петицію 22/108306-еп?
Я ще вчора спробував виставити нову петицію про відміну 22/108306-еп, але мені було відмовлено...
Як бути? Що робити? Не недооцінюйте серйозність ситуації. Поразка зелені на місцевих виборах ще нічого не означає, реваншизм кремля триває.
Втратимо мову - втратимо країну!
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09.11.2020 12:20 Відповісти
50% обитателй запоребрика вообще не понимают украинский без знания контекста, нуна довести до 70%.
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09.11.2020 12:23 Відповісти
"нуна", тебя не только там, но и тут не поймут))
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Как же Пеця любит то пиарится... даже когда мама жены умирает от короны ему норм по кинотеатрам, фоткается кароче упырь https://www.facebook.com/474409562693441/posts/2267258170075229/?d=n
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09.11.2020 12:59 Відповісти
Пиар в защиту государственных интересов с реальными результатами это одно, а зеленое бла-бла ради бла-бла по простому называется демагогией, в чем ныне действующий более, чем преуспел.
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09.11.2020 13:18 Відповісти
06.11.2020. hprostirsvobody.org/news/0/550

Огляд, презентований 6 листопада у Києві, базується на даних державної статистики, соціології та моніторингових досліджень.
- реальна мовна ситуація в закладах освіти часто не відповідає офіційній статистиці. Значна частина освітнього процесу, особливо в закладах позашкільної освіти всупереч закону здійснюється російською мовою.
Ще гірша ситуація в дитячих гуртках і секціях. Так, лише 16% дитячих гуртків у Києві і 8% у Харкові ведуть усі заняття українською мовою. В 56% гуртків і секцій для дітей у 5 найбільших містах України заняття виключно російськомовні.
Російська мова цілковито домінує в українському інтернет-просторі. Наприклад, у Києві частка використання української мови в соцмережах становить лише 16%, українська мова трохи переважає російську в соціальних мережах лише в 4 областях України.
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09.11.2020 13:14 Відповісти
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