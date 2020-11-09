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Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії

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Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії

Самоізоляцію у зв'язку з COVID-19 можна припинити, якщо через 10 днів з моменту початку хвороби протягом трьох днів немає клінічних проявів хвороби.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Перше — відсутність клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. Тобто, наприклад, якщо у вас 1 листопада з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, перебуваєте вдома на самоізоляції. Потім через 10 днів, якщо симптомів немає, і ще рахуючи від цього три дні, ви можете припиняти самоізоляцію і лікарняний", - сказав Степанов.

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Другий критерій, за його словами, - відсутність клінічних проявів хвороби протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня взяття зразків на тестування і при отриманні позитивного результату ПЛР. В цьому випадку, за словами міністра, можна припиняти самоізоляцію без додаткового лабораторного обстеження.

"Наприклад, 1 листопада у вас з’явилися симптоми, у вас взяли відповідний мазок, зробили тест, він виявився позитивним. Так само відраховується 3 дні (після 10 дня від забору зразку на тест. — Ред.), і за відсутності симптомів немає потреби робити лабораторне обстеження", - пояснив Степанов.

Третій критерій: відсутність клінічних проявів хвороби ГРВІ за умови отримання негативного результату тестування методом ПЛР.

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"За наявності хоча б одного з цих критеріїв, можна припиняти самоізоляцію. Всі три критерії є рівноцінними. Повторне тестування методом ПЛР для визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату методом ПЛР. Але не обов'язковим є повторне тестування", - сказав Степанов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
4-й критерий "Нет признаков активности людей более 2 суток снаружи места самоизоляции".
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09.11.2020 11:30
+6
Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 4906
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09.11.2020 11:32
+5
Блин наговорил с три короба.. Попробуй разберись сколько от какого дня 10 дней а потом три .. а потом еще.. Нельзя было попроще как то.. Это как почерк медиков не поймешь что написано ни на рецепте, не на больничном, ни в карточке.. Какой то китайский шифр.
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09.11.2020 11:30
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Степанов объяснил, при каких условиях можно прекратить самоизоляцию после COVID-19: Есть три критерия - Цензор.НЕТ 58

...
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09.11.2020 11:23 Відповісти
Степанов не володіє останніми даними досліджень перебігу коронавірусу. Коронавірус розповсюджується через заражену людину перші 10 днів коли немає абсолютно ніяких проявів хвороби, а вже коли піднімається температура та починається задишка - тоді людина майже не має коронавірусу, а має лише потужну імунну відповідь організму на залишки коронавірусу, хоча всі ПЛР тести показують наявність коронавірусу в людини! В цей момент проявлення хвороби хвору людину взагалі не потрібно обмежувати в спілкуванні бо вона безпечна для інших, вірус в ній вже не активний. Самоізоляція людей в яких проявилась хвороба вже абсолютно безглузда! Самоізолюватись на 10 діб потрібно всім тим хто спілкувався з цією людиною в попередні 10 діб!
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09.11.2020 12:59 Відповісти
Дмитро Обухов

4 листопада о 08:12 ·

ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.

Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).

Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.

Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!

Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.

Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.

Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.

РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.

Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.

Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.

Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.

При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.

Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.

Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.

Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.

Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.

Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.

Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.

Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.

После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.

Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.

На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).

В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.

Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.

Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!

У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.

Как лечить: зависит от фазы.

В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.

В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.

Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.

Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!

Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)

Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.

Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.

Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
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09.11.2020 13:05 Відповісти
Блин наговорил с три короба.. Попробуй разберись сколько от какого дня 10 дней а потом три .. а потом еще.. Нельзя было попроще как то.. Это как почерк медиков не поймешь что написано ни на рецепте, не на больничном, ни в карточке.. Какой то китайский шифр.
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09.11.2020 11:30 Відповісти
4-й критерий "Нет признаков активности людей более 2 суток снаружи места самоизоляции".
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09.11.2020 11:30 Відповісти
Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 4906
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09.11.2020 11:32 Відповісти
Каждый сочиняет, что ему в голову взбредет. У меня у жены положительный ПЦР. Болеет уже дней 10. У меня ни одного симтпома, включая температуру не было. Судя по словам министра я могу везде расхаживать как ни в чем не бывало
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09.11.2020 11:37 Відповісти
а шо вы ожидали от верстальщика печатного станка... Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 6394
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09.11.2020 13:08 Відповісти
Паралельні світи
І Україна, і Польща опинились у світовій десятці за добовою захворюваністю на COVID-19 разом з вісьмома значно більшими за населенням країнами.

Польський прем'єр щодня відкриває черговий тимчасовий госпіталь. Український прем'єр робить презентацію про трильйон якогось потенціалу, з якого найбільша стаття (409 млрд) - це НАДРА. (Яка приємна несподіванка для українських олігархів, небайдужих до цього прем'єра і уряду!)
Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 3196
Павло Шеремета
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09.11.2020 11:37 Відповісти
А те, що ВООЗ вже не раз казала, що людина може хворіти більше двох тижнів (і без симптомно також) наші "найголовніші медики" не чули?
Ситуація з життя: людина захворіла, симптоми і пр. Тест показав ковід. За 2 тижні людині стало легше, її виписують (без тесту), але вона захтіла переконатися. Зробила тест власним коштом - ковід підтвердився. Лікарняний подовжено.
Так що там про 3 дні після 10 діб хвороби цей "бог медицини" розповідає?
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09.11.2020 11:42 Відповісти
Ничего не понял... Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 181 Во всем мире для этого тесты делают, причем по несколько негативных должно быть. А у нас 1 тест и пациент сам считает дни и не известно здоров он или нет. А потом удивляются чего у нас такой большой рост заболеваемости...
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09.11.2020 11:50 Відповісти
подозрительно у этого вещуна голова на конус сходит там где должен быть мозг:
Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 4564

и этот погонщик верблюдов явно не обременён интеллектом:
Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 4753
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09.11.2020 11:55 Відповісти
другими словами медицина для зеГниды и прочих мусорских,
лохи идут лесом и на работу
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09.11.2020 12:03 Відповісти
Прекращение самоизоляции и лечения - это отрицательный ПЦР -тест, но надо ж лохам какую-то хйу..ету протереть, когда бабло фонда разворовано...
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09.11.2020 13:02 Відповісти
Шо воно несе ....Из него такой же министр здравоохранения как из "Промокашки" скрипач... Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії - Цензор.НЕТ 2347
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09.11.2020 13:07 Відповісти
Дурний поп, дурна його молитва.Тьфу!
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09.11.2020 15:49 Відповісти
 
 