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Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19:

Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА розповів на сторінці в мережі Facebook.

"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.

"Вкотре підкреслю: коронавірус - не жарти. Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні", - додав Коваль.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
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09.11.2020 11:27
+4
В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
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09.11.2020 11:26
+3
осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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09.11.2020 11:40
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В который раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Соблюдайте карантинные ограничения. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности", - добавил Коваль.Источник: https://censor.net/ru/n3229850

Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???
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09.11.2020 11:26 Відповісти
Ще одна тварина рішила хайпонуть на страхах приматів.
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09.11.2020 11:27 Відповісти
Хорошо, что ты не примат, а членистоногое
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09.11.2020 12:13 Відповісти
Эдик, как заболеешь на Ковид-в больницу не иди, к врачам не обращайся. Ведь Ковида нет..........
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09.11.2020 12:49 Відповісти
вже переболів і в ліарню не ходив.
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09.11.2020 14:35 Відповісти
Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень" - Цензор.НЕТ 4681
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09.11.2020 20:44 Відповісти
Соблюдайте -- легко сказать . Соблюдали один хрен заразились-- теперь лечимся !!! И где хрен знает (((
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09.11.2020 11:33 Відповісти
Тож самое. Хреново шо капец! Болят даже волосы на голове
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09.11.2020 12:08 Відповісти
Чувствую себя нормально...Коронавирус - не шутки...
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09.11.2020 11:52 Відповісти
У них давно когнитивный диссонанс.
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09.11.2020 11:55 Відповісти
Мабуть цілувався з Зеленським в губи.
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09.11.2020 11:36 Відповісти
осложнений нет чуствую себя в норме. Но вы бойтесь . Это не шутка это 100% высказывание из устава ковидных- Оурела. Запугать штрафами и заклинаниями а потом добить слабые умы шизофренией превратиь все общежитие в скотный двор.
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09.11.2020 11:40 Відповісти
Ачо, сам то как? Не соблюдал шоле? Или ага, таки никакой пользы от всех энтих масок, да?
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09.11.2020 11:40 Відповісти
Были в масках конечно и пофик все заболели...
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09.11.2020 11:48 Відповісти
Партия сказала "надо !" - комсомолец ответил "есть !"
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09.11.2020 11:54 Відповісти
 
 