Глава Рівненської ОДА Коваль захворів на COVID-19: "Коронавірус - не жарти, дотримуйтесь карантинних обмежень"
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Глава Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава ОДА розповів на сторінці в мережі Facebook.
"Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Відчуваю себе нормально. Ускладнень немає. Протягом двох тижнів буду вдома, але працюватиму в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні.
"Вкотре підкреслю: коронавірус - не жарти. Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки і робочі поверхні", - додав Коваль.
Топ коментарі
+6 Эдуард Силенко
показати весь коментар09.11.2020 11:27
+4 Привет
показати весь коментар09.11.2020 11:26
+3 юра Лонг
показати весь коментар09.11.2020 11:40
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Будь ласка, зачекайте...
Так ты значит ранее не соблюдал?? Или соблюдал..но это оказалось как до изды дверь???