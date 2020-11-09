УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14322 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
3 732 19
вибори (6158) США (14451) Тейлор (117)

Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія

Адміністрація США так само, як і українська, припускається помилок, але "намагається їх виправити і стати кращою - це і є демократія".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній посол США в Україні (2006-2009) Вільям Тейлор у коментарі "Суспільному".

"І американці, і українці знають, що жоден уряд не є бездоганним. Ми припускаємося помилок, ми припустилися багатьох у минулому. В американській історії було багато поганих речей. У нас є проблеми з расизмом, які були від самого початку США, і ми не дуже добре з ними впоралися. Це велика проблема для нас, але ми намагаємося її виправити", - повідомив він.

Також Тейлор зазначив, що США досягли прогресу в роботі виборчої системи країни: "Ці вибори, які ми зараз спостерігаємо, - не найгірші у нашій історії. Тут є трохи безладу, а Україна добре знає, що таке безлад, але у США не було заяв щодо підкупу виборців. Так, були безпідставні заяви про фальсифікації, але жодних доказів. Усі заяви про помилки чи будь-які порушення перевіряють наші інституції. Працюють наші суди. І поки вони не знайшли жодних доказів".

"Тож ключовий мій посил такий: ми не бездоганні, ми припускалися і припускатимемося помилок, але ми намагаємося їх виправити, ми намагаємося бути кращими, це і є демократія. Інші країни, у яких немає демократичних цінностей, інституцій та норм, не роблять цього, не виправляються. Це важко, це процес, який не має кінця. Але ми все одно робимо це", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штаб Байдена вимагає його "невідкладного визнання" обраним президентом США

Також Тейлор додав, що Байден знає, наскільки Україна важлива для США: "Він дуже обізнаний у закордонній політиці. Байден був очільником комітету з питань закордонної політики Сенату, віцепрезидентом, він багато разів бував в Україні, знає, чому Україна є важливою для США. Він знає, що Україна перебуває на передовій війни з Росією і що підтримка є важливою з огляду на оборону не лише самої України проти російської агресії, а і Європи, США".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
" Россия решительно поддержала Трампа в 2016 году, выторговав себе четыре года на продолжение своей войны против Украины и частичную оккупацию. Русские горячо поддержали кандидатуру телевизионного клоуна Зеленского на пост президента Украины. Взамен "Зе" вернул коррупцию и капитулировал на Донбассе. Теперь всему этому пришёл конец." (с)
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
09.11.2020 12:06
+8
Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 1839
показати весь коментар
09.11.2020 12:13
+6
Украинцы кричащие,что трампуша"дал нам джевелины и заморозил сев поток" и поэтому должен остаться-подумайте почему вам в унисон то же самое кричат кацапы,если им так нагомнил трамп
показати весь коментар
09.11.2020 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может это стать стартом исправления ошибок для Украины. ДА! ********* дают совет - абсолютно нетайное голосование , например на пеньках, ломка системы выборов во всем мире по образцу уХйла ... КАК ИХ КАРЕЖИТ!!!
показати весь коментар
09.11.2020 12:03 Відповісти
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 3913
показати весь коментар
09.11.2020 12:04 Відповісти
" Россия решительно поддержала Трампа в 2016 году, выторговав себе четыре года на продолжение своей войны против Украины и частичную оккупацию. Русские горячо поддержали кандидатуру телевизионного клоуна Зеленского на пост президента Украины. Взамен "Зе" вернул коррупцию и капитулировал на Донбассе. Теперь всему этому пришёл конец." (с)
Тейлор о итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
09.11.2020 12:06 Відповісти
Покакал от чужого имени... Молодец!
показати весь коментар
09.11.2020 12:11 Відповісти
Украинцы кричащие,что трампуша"дал нам джевелины и заморозил сев поток" и поэтому должен остаться-подумайте почему вам в унисон то же самое кричат кацапы,если им так нагомнил трамп
показати весь коментар
09.11.2020 12:09 Відповісти
Как вы думаете: кто дал приказ на недавние полёты Б-52 над территорией Украины ? Байден ?
Вы обратили внимание на их маршрут ?
показати весь коментар
09.11.2020 12:22 Відповісти
на втором сроке Трамп эту преграду убрал бы, получив карт-бланш переизбранием.

Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 7706
показати весь коментар
09.11.2020 14:56 Відповісти
Перечитайте мой комментарий ещё раз.
А также вспомните что Обама лишь обещал дать Украине летальное оружие, а Трамп это сделал.
показати весь коментар
09.11.2020 21:59 Відповісти
Kakije mogut bit pretenziji po vyboram statax.Tam snimajetsia kogda cytajet golosa,mozno proverit video zapisi.Golosa toze cyatjet ludi kotoryje vypolniajet svojiu rabotu,mozes perecytat rezultati budet teze.Tam melocnyje narusenyje oni byli i budet ot kandidatov s obojix storon.Trump zria nacial iskat problemi nicego etogo nedast
показати весь коментар
09.11.2020 12:10 Відповісти
Тейлор об итогах выборов в США: Мы исправляем ошибки, а это и есть демократия - Цензор.НЕТ 1839
показати весь коментар
09.11.2020 12:13 Відповісти
Всё решится в суде. Америка - правовое государство. Если были преступления связанные с подделкой бюллетеней, суд их расследует.
показати весь коментар
09.11.2020 12:23 Відповісти
"...У нас є проблеми з расизмом..."
===
Ще один посипає голову попелом Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 5395
Скоро цілуватимете дупи і все одно вас називатимуть расистами Власне, не називатимуть, а змусять самих себе так називати Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія - Цензор.НЕТ 9894
показати весь коментар
09.11.2020 12:50 Відповісти
если чиновники делают одни и те же ошибки , то это уже коррупция и преступление .
показати весь коментар
09.11.2020 15:42 Відповісти
Трампу удалось избежать импичмент от Конгресса, но он получил его от Народа.
показати весь коментар
09.11.2020 15:54 Відповісти
Вообще-то импичмент - это две трети голосов. А в данном случае расклад примерно равный.
показати весь коментар
09.11.2020 22:00 Відповісти
Две трети голосов Законодательной ветви власти, а источником власти является Народ, вот он и вынес вердикт большинством голосов.
показати весь коментар
09.11.2020 23:54 Відповісти
Вот когда расследования мухлежа будут закончены, тогда и ясно будет: что на самом деле решил народ.
показати весь коментар
10.11.2020 00:08 Відповісти
 
 