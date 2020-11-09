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вибори (6158) Пєсков (1443) Росія (47164) США (14451)

У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США:

У Кремлі вважають коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США перед привітанням обраного президента країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Передбачаючи ваше можливе запитання про привітання Путіна обраному президенту США, хочу сказати: ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів, що відбулися", - зазначив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, в чому різниця між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли глава російської держави негайно привітав Дональда Трампа, Пєсков зауважив, що "різниця є очевидною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тейлор про підсумки виборів у США: Ми виправляємо помилки, а це і є демократія

"Там (в США. - Ред.) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", - сказав представник Кремля.

Він нагадав, що чотири роки тому "не було анонсів юридичного заперечування".

При цьому Пєсков не став відповідати на запитання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.

Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.

Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.

Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
А Януковичя и Лукашенку сразу поздравляли! П доры гнойные!
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09.11.2020 12:09
+20
Вам ********* -- ПИСЕЦ вешайтесь В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 1047
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09.11.2020 12:08
+18
В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 8626
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09.11.2020 12:16
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Вам ********* -- ПИСЕЦ вешайтесь В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 1047
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09.11.2020 12:08 Відповісти
В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 3653
ну, помянём теперече Трампакса....
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09.11.2020 12:15 Відповісти
В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 9489
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09.11.2020 12:27 Відповісти
На інтерактивній карті виборів США 2020 (сайт Голос Америки), яка була показана тут на Цензорі, видні результати виборів з 1992 року. У 2016 році у трьох штатах дуже добре видно, що вибори були зфальсифіковані. Ці штати з 1992 року були за демократів весь час. Як вони могли проголосувати за Трампа у 2016 році? Я думаю, 100% фальсифікація.
Інтерактивна карта сайту Голос Америки
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09.11.2020 14:52 Відповісти
В Кремле все еще надеются, что победил Трамп. Но зря, скоро будут введены новые санкции.
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09.11.2020 12:08 Відповісти
А Януковичя и Лукашенку сразу поздравляли! П доры гнойные!
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09.11.2020 12:09 Відповісти
Так то ж не Янукович!)
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09.11.2020 12:09 Відповісти
ну, і где там кнопка?



Hellis@13Hellis_13 1 мин

какое переобувание в полете...

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська дотримується позиції, що відповідно до норм міжнародного права Крим належить Україні.
Таку свою особисту думку Тихановська висловила в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.
"Моя особиста точка зору - є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", - заявила Тихановська, коментуючи на прохання кореспондента своє особисте ставлення до незаконної анексії Криму Росією.
У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідер білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".
При цьому Тихановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка. "Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила вона.
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09.11.2020 12:10 Відповісти
Ой, та да! Особливо з ялинковочем ви чекали офіційних результатів! Сцитеся, то так і скажіть, а то починаєте тут дупою вертіти!
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09.11.2020 12:11 Відповісти
Чего вы хотите дождаться, дибилы, ...лять ??? Прыгайте на бутылки, бараны кацапские... В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 1717
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09.11.2020 12:11 Відповісти
Для кремлядей корректно будет побыстрее выбрать марку бутылок из-под шампанского.
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09.11.2020 12:11 Відповісти
..."ябстествянно"!!
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09.11.2020 12:11 Відповісти
Покрили свої корчі простирадлом коректності й думають світу не видко як їх підкидає в судомах.
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09.11.2020 12:12 Відповісти
В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 8692
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09.11.2020 12:12 Відповісти
У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 9348
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09.11.2020 12:32 Відповісти
Думаю Байден не расстроится без поздравлений от лаптей в кокошниках.
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09.11.2020 12:13 Відповісти
Типичная 1-я стадия поведения человека перед лицом киздеца - отрицание реальности произошедшего.
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09.11.2020 12:13 Відповісти
Трамп не здается, потому что русские не здются!
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Не спешат потому что готовятся, тщательно натираются вазелином.
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09.11.2020 12:14 Відповісти
Байден приде, порядок наведе. Кацапстан должен бить разрушен.
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09.11.2020 12:15 Відповісти
нет у омерики стабильности. ничо не могут па рашники сказать о том, каких и сколько там будет тсцарей до 2036 года ))
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09.11.2020 12:15 Відповісти
В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 8626
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09.11.2020 12:16 Відповісти
- Сергій, ви проти Порошенко?
- Да, кєклолкєк! -
А що ви думаєте про Байдена?
- Оооо! Ааааа!
- Але ж Байден друг Порошенка.
- Ліпецкая фабріка! Ратєрдам+, тарговля на краві
- ???
- ЗабудьтеВ Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 4105
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09.11.2020 12:26 Відповісти
А луку самозванця мудищева без об"яви привітали бо така ж погань як *****.
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09.11.2020 12:17 Відповісти
моль, прійді? нє?
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09.11.2020 12:18 Відповісти
Кацапы, к вам тут гости.... В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 2237

В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 2980
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09.11.2020 12:19 Відповісти
Ну ясный перец.. это же не Янукович.. которого Пукин трижды успел поздравить пока он не проиграл Ющенко. ( "борцы" за соблюдением формальностей ешкин кот) Хотя они возможно отправили посылкой Трампу свой любимый препарат " любителей британских соборов", как последний аргумент Трампопона против Байдена ( на месте демократов я бы такую возможность не исключал)
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09.11.2020 12:19 Відповісти
Правильно. Только 146% является гарантированно корректным подсчётом.
Надо подождать
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Шампанскаго ні будіт? В Кремле не спешат поздравлять Байдена с победой на выборах в США: "Считаем корректным дождаться официального подведения итогов" - Цензор.НЕТ 6966
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Боже, які ж ви всі плоскі...
А чому ж дядечко Сі не спішить поздоровляти Байдена? Адже Трамп - його страшно великий ворог, а Байден - практично партнер по бізнесу.
Може хтось пояснить такий цікавий факт?
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09.11.2020 12:27 Відповісти
У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 5388
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09.11.2020 12:30 Відповісти
Не совай ногами, ватка... У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 5484
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09.11.2020 12:35 Відповісти
А йому все рівно. Хто б не був обраний, Китай вони будуть ставити на місце
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09.11.2020 12:50 Відповісти
Сначала ответь - а сколько своих производств семейка Трампов вывела из Китая за 4 года? Даже кепки и фурболки с надписью "Трамп" - все made in China.
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09.11.2020 17:07 Відповісти
хз, мені сімейка Трампа не цікава,
просто компромат на сімейку Байденів, вивалений перед виборами, прямо вказує на хабарі з Китаю.
Натомість Трамп сприяв відкриттю виробництв на території США, які його папєрєднікі виводили в Китай, передаючи їм технології і підсилюючи їх. З Хуавеєм, знову ж таки, Трамп війну замутив.
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09.11.2020 21:12 Відповісти
Так вот производство Трампа в Китае не уменьшилось, а таки выросло. Шо там про войну Рыжего с Китаем? Какие свои производства он перенес в США?
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09.11.2020 22:02 Відповісти
На московии победили 50 кочегаров, 40 лесорубов, 30 уборщиц, 20 дворников. Дошли уже до мышей. Дзюба показал что в реале происходит в запоребриковой политике.
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09.11.2020 12:30 Відповісти
Жирик теперь в госдуре не шампанское открывать будет а стаканчики водки накрытые хлебушком, как на поминках, должен расставить на местах голосования !
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Плешивое ***** забилось в бункере со зрелым мальчиком и не может никак определиться что ему делать, поэтому туалетный ёршик письков не спешит поздравлятьУ Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 9031
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09.11.2020 12:31 Відповісти
Толи дело Януковощ, Лука - тут аж искры из под копыт!
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09.11.2020 12:33 Відповісти
В Екатеринбурге крановщик изнасиловал прессовщика У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 4188



В Екатеринбурге 38-летний крановщик изнасиловал 34-летнего прессовщика, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчины познакомились на транспортной остановке, потом они пошли и выпили. Потом зашли домой к обвиняемому и продолжили употреблять алкоголь уже там.

Затем уставшие от обильных возлияний мужчины легли спать. А утром один из них - прессовщик, проснулся оттого, что его насиловал товарищ по постели. Как отмечал пошедший жаловаться в полицию пострадавший, он находился в беспомощном состоянии. Тем не менее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.
У обоих есть судимости - за кражи и грабежи. А у пострадавшего еще - за изнасилование. Сейчас крановщик находится под подпиской о невыезде, ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
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09.11.2020 12:34 Відповісти
У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 538 У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 10000
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09.11.2020 12:38 Відповісти
Не, а че, давай вітання Трампу.
Зараз в московії фішка - вітати з перемогою того, хто скоро їде в Ростов. У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 8827
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09.11.2020 12:36 Відповісти
Тут подробно, почему так очкуют в Кремле У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 2716
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
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09.11.2020 12:39 Відповісти
У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 1105
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09.11.2020 12:45 Відповісти
Только мертвяки и фейки за деменционного деда и проголосовали. Ну и на этом сайте оказалось умственно отсталых тоже немеряно, думают что склеротичному деду с деменцией есть дело до Украины. Конченые. Есть Зебилы, а тут появились Байдобилы, что еще тупее...
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Яркий пример provisional ballots. Нехрен просить прислать бюлетень домой, проголосовать, а потом явиться на участок.
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09.11.2020 12:54 Відповісти
Только баба йуля спасёт мир..а.ха..ха..ха......Трамп тоже старый маразматик, но при этом ещё и ************...не неси пургу!!!
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09.11.2020 13:04 Відповісти
Давай-давай, чекистон - плакали ордынские денежки, которые вы, чекисты-мимллиардеры, в рыжего клоуна вкачивали лет 10! Готовьте ему место проживания на Рублевке и способ побега, пока не началось его судебное преследование с посадкой лет на 50, а то ведь все расскажет.
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09.11.2020 13:37 Відповісти
Тебе, конечно, лучше знать, русский У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 5
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09.11.2020 17:08 Відповісти
Справді. Якщо вони свій народ цинічно і нагло обманюють, недопускають республіканців до перевірки бюлетнів, під тотальним медійним замовчуванням та цензурою соцмереж - то де гарантія, що вони так само не продадуть інтереси України за якісь 3-ярда від Хутіна?
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09.11.2020 17:57 Відповісти
Судьба ополченца

У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 6337
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09.11.2020 12:49 Відповісти
Дырявые упалчленцы У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 2101
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09.11.2020 13:05 Відповісти
ааааааааааа. вот она главная примета раиснского борца за свободу днровского обезьянника. совать себе в жопу все что под руку попадается.
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Вот так и выяснилась тайна возникновения фамилии "Пальчевский"...
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09.11.2020 17:08 Відповісти
Давайте попробую отгадать, что же извращенец засунул себе в анус: ну конечно же, это были мощи Святого пениса невиданных размеров. У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 6756
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11.11.2020 15:49 Відповісти
Ох, чует мое сердце, ТРАМП еще потреплет нервы со своими судами-пересудами. А если еще и Мелания на развод подаст..! Слетит рыжий с катушек.
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09.11.2020 12:57 Відповісти
Удивительно, что путен не поздравил пару раз Трампа с победой. Обычно же кремлевский ублюдок своих фаворитов поздравляет еще в начале голосования.И не по одному разу.
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09.11.2020 13:12 Відповісти
всем как-то пофих.....
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Знает Письков:США - не орда, это только в орде поздравляют с победой своего "президента" еще до начала "голосования" на декоративных "выборах".
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09.11.2020 13:31 Відповісти
Слова Джо Байдена про те що він буде робити з Україною:
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися. Я б також розширив успішну навчальну місію для збройних сил України, започатковану адміністрацією Обами-Байдена", - повідомив Байден.
"В економічному плані я б працював над збільшенням прямих західних інвестицій та підтримки енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо газопровід Nordstream II буде побудований у наступному році", - повідомив кандидат у президенти.

"Я підтримав би набагато сильнішу дипломатичну роль США, поряд з Францією та Німеччиною, у перемовинах з Росією. Однак, щоб дипломатія працювала, нам потрібні сильніші важелі впливу на Москву, а це означає тіснішу співпрацю з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила вищу ціну за свою війну в Україні", - зазначив він в інтерв'ю.

Взято з https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
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09.11.2020 13:47 Відповісти
До лампочки вже то все. ЗМІ висовують Камалу наперед. Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років.
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.
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09.11.2020 18:15 Відповісти
Помнится, своего дважды судимого назначенца Януковича Путен поздравил мгновенно наутро в 2004 году, хотя эту сволочь в Президенты он тогда так и не протащил.
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09.11.2020 15:27 Відповісти
Та ДА. А в 2004 році вічно лєгітімного примудрився аж двічі поздоровити. А зараз що? Сцикотно?
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09.11.2020 16:46 Відповісти
А Лукашенко обнулений привітав з намальованою перемогою відразу і самий перший. У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків" - Цензор.НЕТ 829
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09.11.2020 18:00 Відповісти
Росія насправді дуже трепетно выдноситься до США, хоче бути партнером в розподілі світу, тому не спішить з признанням.
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09.11.2020 18:01 Відповісти
Вот и спалились кремлевские швали. Как трамп стал презом, у как они были рады. А тут не признают пока, вот и ответ. Человек был ихний, и представлял ихнюю риторику.
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09.11.2020 18:41 Відповісти
 
 