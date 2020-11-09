У Кремлі не поспішають вітати Байдена з перемогою на виборах у США: "Вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі вважають коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США перед привітанням обраного президента країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Передбачаючи ваше можливе запитання про привітання Путіна обраному президенту США, хочу сказати: ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів, що відбулися", - зазначив Пєсков.
Відповідаючи на запитання, в чому різниця між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли глава російської держави негайно привітав Дональда Трампа, Пєсков зауважив, що "різниця є очевидною".
"Там (в США. - Ред.) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", - сказав представник Кремля.
Він нагадав, що чотири роки тому "не було анонсів юридичного заперечування".
При цьому Пєсков не став відповідати на запитання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.
Раніше в суботу провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена, ґрунтуючись на результатах підрахунку голосів. Демократичний кандидат набрав понад 270 необхідних для перемоги голосів виборців.
Водночас чинний президент Дональд Трамп збирається оскаржувати результати голосування в деяких штатах у судах.
Підрахунок голосів триває в Джорджії, Арізоні, Алясці і Північній Кароліні.
Будь ласка, зачекайте...
ну, помянём теперече Трампакса....
Інтерактивна карта сайту Голос Америки
Hellis@13Hellis_13 1 мин
какое переобувание в полете...
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська дотримується позиції, що відповідно до норм міжнародного права Крим належить Україні.
Таку свою особисту думку Тихановська висловила в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу.
"Моя особиста точка зору - є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", - заявила Тихановська, коментуючи на прохання кореспондента своє особисте ставлення до незаконної анексії Криму Росією.
У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідер білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".
При цьому Тихановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка. "Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила вона.
- Да, кєклолкєк! -
А що ви думаєте про Байдена?
- Оооо! Ааааа!
- Але ж Байден друг Порошенка.
- Ліпецкая фабріка! Ратєрдам+, тарговля на краві
- ???
- Забудьте
Надо подождать
А чому ж дядечко Сі не спішить поздоровляти Байдена? Адже Трамп - його страшно великий ворог, а Байден - практично партнер по бізнесу.
Може хтось пояснить такий цікавий факт?
просто компромат на сімейку Байденів, вивалений перед виборами, прямо вказує на хабарі з Китаю.
Натомість Трамп сприяв відкриттю виробництв на території США, які його папєрєднікі виводили в Китай, передаючи їм технології і підсилюючи їх. З Хуавеєм, знову ж таки, Трамп війну замутив.
В Екатеринбурге 38-летний крановщик изнасиловал 34-летнего прессовщика, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчины познакомились на транспортной остановке, потом они пошли и выпили. Потом зашли домой к обвиняемому и продолжили употреблять алкоголь уже там.
Затем уставшие от обильных возлияний мужчины легли спать. А утром один из них - прессовщик, проснулся оттого, что его насиловал товарищ по постели. Как отмечал пошедший жаловаться в полицию пострадавший, он находился в беспомощном состоянии. Тем не менее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.
У обоих есть судимости - за кражи и грабежи. А у пострадавшего еще - за изнасилование. Сейчас крановщик находится под подпиской о невыезде, ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
Зараз в московії фішка - вітати з перемогою того, хто скоро їде в Ростов.
https://youtube.com/watch?v=XSuJ6W6Bfcc
"Я хотів би зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики США. Що стосується військової сфери, я б надав більше американської допомоги в галузі безпеки, зокрема, зброю, щоб зміцнити здатність України захищатися. Я б також розширив успішну навчальну місію для збройних сил України, започатковану адміністрацією Обами-Байдена", - повідомив Байден.
"В економічному плані я б працював над збільшенням прямих західних інвестицій та підтримки енергетичної незалежності України від Росії, особливо якщо газопровід Nordstream II буде побудований у наступному році", - повідомив кандидат у президенти.
"Я підтримав би набагато сильнішу дипломатичну роль США, поряд з Францією та Німеччиною, у перемовинах з Росією. Однак, щоб дипломатія працювала, нам потрібні сильніші важелі впливу на Москву, а це означає тіснішу співпрацю з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила вищу ціну за свою війну в Україні", - зазначив він в інтерв'ю.
Взято з https://www.bbc.com/ukrainian/news-54866118
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.