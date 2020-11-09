Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден - досвідчений політик, який добре знає ФРН.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в понеділок журналістам у Берліні.
"Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу (...) Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс", - сказала Меркель.
За її словами, ФРН та США багато пов'язує.
"Ми - союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси", - сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в межах трансатлантичного партнерства.
"У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів", - додала вона.
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Может чут вежливее и с плюшками, но строить его вам Байден не даст.
...привнесет опыт десятилетий
А не гнуснавое Какаду - "хоть поржем".
Бо санкції були розроблені ДВОХПАРТІЙНОЮ комісією конгресу. Тому, доречі, Трамп їх й підписав.
Можливо, Байден бажає покращити стосункі з Меркель, але він, звичайно, не бажає псувати стосунки з республіканцями в сенаті.
Тому все буде стабільно для путінського металобрухту на дні балтийському...
"бундесКомсомолка" (с) зітхнула з полегшенням...
Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років.
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.
А з безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива.