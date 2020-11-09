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Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом:

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що переможець президентських виборів у США Джо Байден - досвідчений політик, який добре знає ФРН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила в понеділок журналістам у Берліні.

"Джо Байден привнесе досвід десятиліть у внутрішню і зовнішню політику. Він добре знає Німеччину та Європу (...) Рада співпраці з ним і Камалою Гарріс", - сказала Меркель.

За її словами, ФРН та США багато пов'язує.

"Ми - союзники в НАТО, ми поділяємо спільні цінності у сфері прав індивідуума, демократії і правової держави, спільні інтереси", - сказала вона. За її словами, в нових умовах Німеччині та ЄС треба буде бути активнішими в межах трансатлантичного партнерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден планує скасувати низку указів Трампа і почати боротьбу з коронавірусом

"У цьому партнерстві в 21 столітті ми маємо брати на себе більше відповідальності. Америка залишається нашим найважливішим союзником, але вона очікує від нас по праву більших зусиль у захисті власної безпеки й обстоюванні наших інтересів", - додала вона.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Це все класно, але відкритим залишанться лдне питання: "Коли вже той клятий переворот?"
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 12:41
+7
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 8144
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09.11.2020 12:41
+6
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3847
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09.11.2020 12:43
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Правила форума Рада форумчан
Знову платити міліарди за вашу безпеку, поки ви ведете бізнес із кацапами, чи може вони пустять американські вата на свій ринок?
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09.11.2020 12:37 Відповісти
Байден це старий корупціонер, який готовий домовлятись з мафією, тому всі радіють його обранню! Принциповій політиці США прийшов кінець, Америку очікує безробіття та війна.
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09.11.2020 12:41 Відповісти
В Америці зараз знову економічний підйом, котрий сповільнився чере пандемію. Ніякої війни не буде і не надійся. Деми почнуть політику business as usual.
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09.11.2020 12:48 Відповісти
В США економічний підйом через санкції проти Китаю та ЄС, через повернення виробництва в США, через обмеження незаконної еміграції і будівництво стіни на кордоні з Мексикою! Але Байден всі ці здобутки втратить і знову буде криза!
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09.11.2020 12:53 Відповісти
прогноз московського "кисіль ТВ".Прийдеться поставити заглушку на СП-2 ,інструкторів бундесверу направити в Україну для вишколу українських військових , так само як це зробила Німеччина з рашистами, підготувавши до окупації Криму російські окупаціній війська,а також готовитись до можливих фінансових розслідувань німецької лоббістки , окупанта України
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09.11.2020 14:41 Відповісти
Я не дивлюсь російське телебачення, бо не люблю інформаційні смітники. Але якщо Вам хочеться їсти з помийки - Ваше право. Саме нікчемний Обама-демократ допустив війну росії проти України, саме Обама не давав військової допомоги і саме Байден шантажував українське керівництво скасуванням економічної допомоги під час війни і результатом цього шантажу стало призначення сина Байдена в керівну структуру української нафто-газової компанії Бурісма. Байден це махінатор та корупціонер, який буде шантажувати Україну і не дасть реальної допомоги, а путінській газопровід добудують і дадуть посаду заступника Шредера - сину Байдена.
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09.11.2020 14:49 Відповісти
все ,вище Вами написане, вказує на пропогандистську їжу з рашистської помийки.Смачного,
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09.11.2020 15:24 Відповісти
Це факти! Є аудіозаписи відвертого шантажу Байденом українського керівництва! Є факти призначення сина Байдена в керівництво української мафіозної нафто-газової компанії, в якості одного з директорів на шалену зарплату. Поєднати ці два факти дуже просто, навіть не маючи аналітичних здібностей.
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09.11.2020 15:27 Відповісти
Не тратьте время, некому тут это рассказывать, скоро все поймут как они ошиблись, но никто не признает, потому что вместо изучения фактов, наелись fake news, Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 4383
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09.11.2020 17:00 Відповісти
Не тратьте время, некому тут это рассказывать, скоро все поймут как они ошиблись, но никто не признает, потому что вместо изучения фактов, наелись fake news, Трамп пытался с этим бороться, но, похоже что проиграл, хотя официального решения о выигрыше Байдена на данный момент еще нет.
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09.11.2020 16:40 Відповісти
Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 9442
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Галаперидол наше всё
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09.11.2020 14:42 Відповісти
Тада. Но про СП-2 все равно можете забыть.

Может чут вежливее и с плюшками, но строить его вам Байден не даст.
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09.11.2020 12:37 Відповісти
У цю хвилину дідусь Квавчучка на прямому у **********
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09.11.2020 12:37 Відповісти
Що він там меле?
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09.11.2020 12:40 Відповісти
коли почали по Байдену допит робить - воно раптом прапала связь
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09.11.2020 12:55 Відповісти
Байдену нужно лишь привнести кол и надеть на него путлера.
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09.11.2020 12:38 Відповісти
вот потому Германия єто Германия. Потому что там важно -
...привнесет опыт десятилетий
А не гнуснавое Какаду - "хоть поржем".
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09.11.2020 12:40 Відповісти
По" сообщениям" мировых СМИ победу Байдена пока не признали только Лукашенко, Путин , Трамп и вождь племени чунга- чанга.
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09.11.2020 12:40 Відповісти
тебя на пеньсию отправит!)))
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09.11.2020 12:41 Відповісти
Це все класно, але відкритим залишанться лдне питання: "Коли вже той клятий переворот?"
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7050
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09.11.2020 12:41 Відповісти
Это брат Саакашвили или Меладзе? Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 991
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09.11.2020 12:43 Відповісти
Все почнеться до чи після інавґурації Байдена? Бо терпіти нема сили
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09.11.2020 14:15 Відповісти
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 8144
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09.11.2020 12:41 Відповісти
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 4321
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09.11.2020 12:44 Відповісти
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3847
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09.11.2020 12:43 Відповісти
На деменцию Байдена намекает. Мрачный немецкий юмор.
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09.11.2020 12:45 Відповісти
На паркинсона у *****
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09.11.2020 14:44 Відповісти
Тим часом Деркач доїдає «плівки Байдена», в черзі на зміну зовнішності і статі Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 3831
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09.11.2020 12:47 Відповісти
Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 1875
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09.11.2020 12:50 Відповісти
Интервью с президентом США

Меркель заявила, что рада сотрудничать с Байденом: "Он привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику" - Цензор.НЕТ 7761
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09.11.2020 12:51 Відповісти
Скептикам не треба впасти в роспач - СП2 має залишатися під санкциями.
Бо санкції були розроблені ДВОХПАРТІЙНОЮ комісією конгресу. Тому, доречі, Трамп їх й підписав.
Можливо, Байден бажає покращити стосункі з Меркель, але він, звичайно, не бажає псувати стосунки з республіканцями в сенаті.
Тому все буде стабільно для путінського металобрухту на дні балтийському...
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09.11.2020 13:01 Відповісти
Думаю, что последовательность и прогнозируемость политики и действий 46-го Президента США послужат установлению стабильности в мире. А кацапов порошу не делать резких движений,- опасно для жизнеспособности вашей гнилой помойки!
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09.11.2020 13:09 Відповісти
Кацапня кирпичами срет.
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09.11.2020 13:10 Відповісти
Да,вляпался наш Вован 1 в не шуточную историю,Байден чел злопамятный,он 95 квартал не смотрит и глупых шуток не понимает.Писая на ботинок Шварцнегеру нужно предвидеть последствия.Кастрировать будут тупыми ножницами и без наркоза,шутка у них такая,очень смешная.
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09.11.2020 13:58 Відповісти
Хотів Трамп змусити німців платити за свою безпеку, але справа повертається до того, що все буде оплачуватися платниками податків США, переважно виборцями Трампа, та, коли треба буде, кров'ю техаських рейнджерів. А німці продовжуватимуть годувати дармоїдів зі всього світу. Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 9688
"бундесКомсомолка" (с) зітхнула з полегшенням...
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09.11.2020 14:13 Відповісти
А ***** моложавое из бункера не вылезает
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09.11.2020 14:45 Відповісти
Так Харіс всюду по ЗМІ вже величають.
Навіть Сірі знає що президент - Харріс і їй 56 років.
Що їм перешкодить так само цинічно поміняти політику щодо України? Хто тягне мазу за безпринципних - першим коштуватиме від їх діянь.
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09.11.2020 18:18 Відповісти
Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику" - Цензор.НЕТ 1625 Ще б пак! "Севпотоку2" - бути!
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09.11.2020 14:34 Відповісти
"Он привнесет опыт десятилетий" если конечно что то вспомнит, в его возрасте некоторые вещи уже проблематичны. США будут расплачиваться за ошибочный выбор.
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09.11.2020 16:33 Відповісти
Байден снимет санкции с СП2 и устроит сына в газпром заместителем шредера
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09.11.2020 16:35 Відповісти
Байден там взагалі не причому. Так собі - милий забудькуватий одуванчик.
А з безпринципними все може бути, Камала ще може запросто Хутіна в дьосна цілувати - вона ж не брезглива.
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09.11.2020 18:23 Відповісти
 
 