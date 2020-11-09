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Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info. ІНФОГРАФІКА
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Суддя Конституційного Суду Олександр Касмінін має у власності цілих 17 ділянок землі загальною площею 22 гектари.
Про це повідомляє Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.
"Суддя КСУ Олександр Касмінін взяв від роботи все - навіть службову квартиру. Державне помешкання швиденько перетворилась на власне суддівське, приватизоване. Касмінін каже: суддя - громадянин України, має право і на таке", - зазначають журналісти.
За їхньою інформацією, ще у власності судді і його сім'ї: 17 земельних ділянок (загальною площею 22 га) і автопарк на 3 млн грн.
Крім того, Касмінін влаштував у Конституційний Суд дочку помічницею.
Топ коментарі
+7 Sav UA
показати весь коментар09.11.2020 12:44
+7 Салаутдин
показати весь коментар09.11.2020 12:51
+7 Dron
показати весь коментар09.11.2020 12:51
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Кандидат на должность судьи КС Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
Судья КС может. 17 участков...
Хай Пецин реформований суд працює? Де голова суду власник землі в Криму і агент ФСБ?
Скажу по секрету, там есть инфа о всех судьях КСУ. В Украине судебная власть не подчиняется презу - у нас сцарей нет. Такой ответ тебя устроит?