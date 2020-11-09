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житло (470) КС (1153) Бігус (150)

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суддя Конституційного Суду Олександр Касмінін має у власності цілих 17 ділянок землі загальною площею 22 гектари.

Про це повідомляє Вihus.info, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя КСУ Олександр Касмінін взяв від роботи все - навіть службову квартиру. Державне помешкання швиденько перетворилась на власне суддівське, приватизоване. Касмінін каже: суддя - громадянин України, має право і на таке", - зазначають журналісти.

За їхньою інформацією, ще у власності судді і його сім'ї: 17 земельних ділянок (загальною площею 22 га) і автопарк на 3 млн грн.

Крім того, Касмінін влаштував у Конституційний Суд дочку помічницею.

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info 01

Також читайте: Дискурс, розпочатий президентом щодо КС, є тиском, - суддя КС Сліденко

Суддя КС Касмінін приватизував держжитло на 150 кв. м. і придбав 22 га землі, - Вihus.info 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Ось і нах ті хапуги українцям? І вони ще розказують як нам жити? Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3193 В шию гнати пристосуванців,під три чорти !!! Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3390
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09.11.2020 12:44
+7
хотелось бы поздравить тов."касминина" с приобретениями,и пожелать ему дальнейших успехов в деле ограбления нищего дурного народа..
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09.11.2020 12:51
+7
Каждый украинец ИМЕЕТ ПРАВО на бесплатные участки земли. Но большинство НЕ МОЖЕТ её получить.
Судья КС может. 17 участков...
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09.11.2020 12:51
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Ось і нах ті хапуги українцям? І вони ще розказують як нам жити? Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3193 В шию гнати пристосуванців,під три чорти !!! Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 3390
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09.11.2020 12:44 Відповісти
Цих в шию, вже й нових, хороших назначають. Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4771
Кандидат на должность судьи КС Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
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09.11.2020 12:50 Відповісти
А про зехаранта чому мовчать???
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09.11.2020 12:45 Відповісти
До нього ще черга не дійшла Судья КС Касминин приватизировал госжилье на 150 кв. м. и обзавелся 22 га земли, - , - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4600
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09.11.2020 12:46 Відповісти
Мама любит землю.
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09.11.2020 12:50 Відповісти
Кстати, ни одна из партий никогда не поднимала вопрос об отмене права на бесплатную приватизацию чего либо государственного. Тфу, совок вонючий!
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09.11.2020 12:50 Відповісти
хотелось бы поздравить тов."касминина" с приобретениями,и пожелать ему дальнейших успехов в деле ограбления нищего дурного народа..
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09.11.2020 12:51 Відповісти
Каждый украинец ИМЕЕТ ПРАВО на бесплатные участки земли. Но большинство НЕ МОЖЕТ её получить.
Судья КС может. 17 участков...
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09.11.2020 12:51 Відповісти
украинское дно
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09.11.2020 12:55 Відповісти
МЕРЗОТА !!!!
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09.11.2020 13:00 Відповісти
Нехилыми денежными средствами обладают наши "законники"! Ясное дело, и им Е-декларирование -Дамоклов Меч на нечестивые головы! А поэтому, считаю, что решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование принято КОНСОЛИДИРОВАНО с парламентом и президентом.
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09.11.2020 13:02 Відповісти
Що повидаляли кометарі? ... я правду казав ...і характеристика правильна... Цензура..? Яка цензура ..цензури в нас немає...)))))) А що судді не секс меньшина...чоловічого роду... а судді і чиновникии не собаки жіночого роду... Повидаляли ..ну Х...хвіст з вами.
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09.11.2020 13:27 Відповісти
Це той бігус беняінфо, що писав за свинарчуків? Чомусь знову таке собі "розслідквання" підігнано по даті для посилення ненависті і розгону суда і призначення суддів однієї сили - слуг Бені і ботоксного. Знову збіг обставин?
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09.11.2020 13:27 Відповісти
От дурень та ті судді меньше підіграли Зе ніж все для себе зробили .. а про тебе - народ взагалі не має речі...ми так мошка на яку уваги не звертають...
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09.11.2020 13:30 Відповісти
що на це скаже ПОРОХОВАТА?
Хай Пецин реформований суд працює? Де голова суду власник землі в Криму і агент ФСБ?
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09.11.2020 13:40 Відповісти
Ты под кровать ночью не заглядывай бо там страшный порошенко.
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09.11.2020 13:49 Відповісти
кацап, тебе не питали - гуляй на..
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09.11.2020 13:51 Відповісти
Дебил, КС назначается на 9 лет. Этот судья назначен Овощем 17 сентября 2013года. Официальный сайт КСУ тебе в помощь http://www.ccu.gov.ua/node/12797
Скажу по секрету, там есть инфа о всех судьях КСУ. В Украине судебная власть не подчиняется презу - у нас сцарей нет. Такой ответ тебя устроит?
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10.11.2020 01:16 Відповісти
Кстати, меньше, чем через год он уходит в отставку автоматически.
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10.11.2020 01:19 Відповісти
К этому вопросу приступать в порядке очереди начиная с брилиантовых прокуроров. А брать выборочно кого то только вред . Это дает владе кнут и пряник и к ним дышло в придачу. Анархия мать порядка она забирает честно за что и несет ответственность. а не прикрываясь законом и государством как влада.
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09.11.2020 14:18 Відповісти
Поки не почнеться вирізання-діла з цього не буде.
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09.11.2020 14:25 Відповісти
и ничего личного. как говорис пан тупицкий
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09.11.2020 15:06 Відповісти
 
 