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арбітраж (145) борг (328) інвестиції (543) енергетика (1649) інвестори (145) альтернативна енергетика (151) Тинний Ігор (34)

Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Скарги

Через заборгованість за "зелену" електроенергію, та небажання держави вирішувати проблеми в секторі відновлюваної енергетики, інвестори почали подавати позови проти України вже й до міжнародних арбітражів.

Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інвестори, що розвивають відновлювальну енергетику в Україні, почали звертатись для захисту своїх прав не лише в українські суди, а й в міжнародний арбітраж. Він наголосив: на сьогодні, виробникам "зеленого" струму заборгували десятки мільярдів гривень і ситуація з погашенням боргу не покращується навіть попри те, що інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу.

"Із приходом нового президента, нового парламенту, нового Кабінету міністрів, нашу галузь почали душити. На даний момент все шкереберть. Після 18 років стабільності тотальні неоплати, всі в боргах на грані банкрутства і дійсно ми почали масово подавати позови до українських судів, а деякі компанії і до міжнародних", - повідомив Тинний.

Експерт також нагадав, що галузь ВДЕ за минулий рік сплатила більше податків, ніж інші види генерації, проте саме її влада вирішила знищити.

"Ми пишались завжди, що протягом 11 років існування галузі відновлюваної енергетики в Україні ми не брали жодної копійки з державного бюджету, натомість сплачували мільярди податків. В минулому році, піковому по виробництву, ми сплатили податків біля 19 млрд. грн, не взявши з державного бюджету жодної копійки", - сказав Тинний.

Як повідомлялося, у червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 мільярда грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня – усього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Цена на зеленый килловат должна быть как за килловат на АЭС. А то какой-то лохотрон для потребителя получается Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины поступили в международные арбитражи, - Тынный - Цензор.НЕТ 117
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09.11.2020 12:51
+3
Держава має викупити всі сонячні електростанції по мінімальним цінам і припинити всі спекуляції на зеленій енергетиці і відмінити зелений тариф як ідіотський та дискрімінаційний.
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09.11.2020 12:48
+2
Електрика взагалі має бути безкоштовна.АЕС належать державі,тобто наріду.Надра теж.Тож вхзагалі все має бути безкоштовно.Хтоб ще просто так сміття б вивозив?
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09.11.2020 12:52
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Держава має викупити всі сонячні електростанції по мінімальним цінам і припинити всі спекуляції на зеленій енергетиці і відмінити зелений тариф як ідіотський та дискрімінаційний.
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09.11.2020 12:48 Відповісти
Електрика взагалі має бути безкоштовна.АЕС належать державі,тобто наріду.Надра теж.Тож вхзагалі все має бути безкоштовно.Хтоб ще просто так сміття б вивозив?
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09.11.2020 12:52 Відповісти
ага, и работать там должны бесплатно, и ремонты бесплатно проводится, и хранение и переработка отходов тоже задаром. И ты бесплатно работать иди.
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09.11.2020 14:08 Відповісти
Ігор Л, держава бажає викупити твою квартиру по мізерній ціні, наприклад за 100 гривень і не думай десь там плакатись. Так нормально?
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09.11.2020 13:12 Відповісти
Якщо будуть викупляти всі квартири по 100 грн то нормально.
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09.11.2020 13:15 Відповісти
Игорь Л тебе нужно заминить ник на шариков . Все это уже проходили 1917 отбрать и разделить, ну там и бесплатная медицина ( на западе она платная , ну это так. )
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Да вообще нафига эта зеленая енергетика. Нужно в рашке покупать, братушков выручать, а то на все войны не хватает денёг.
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09.11.2020 13:19 Відповісти
Зелена енергетика це глобальна махінація європолітиків, які піаряться на абсолютно безглуздих темах. Запровадження зеленої енергетики в Україні, де немає куди дівати електрику вироблену на АЕС, це приклад державного ідіотизма та корупції. Влада януковича вигадала собі монопольку як обкрадати державу під вивіскою зеленої енергетики і тепер наступна влада поставлена в жахливе становище коли потрібно сплачувати за непотрібну електрику шалені гроші! Єдине правове рішення - викупити сонячні та вітрові електростанції та відключити їх від електромережі і відмінити зелений тариф як такий.
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Для балансування енергомереж потужність АЕС має становити десь 60 відсотків.40 відсотків це ГЕС,ТЕС та зелені.З ГЕС маємо практично нуль вже давно у балансі.Залишається ТЕЦ та зелень.І там і там дорого приблизно однаково. тільки від зелених шкоди екології менше
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09.11.2020 13:30 Відповісти
ГЕС це теж зелена електрика, але її зупинили щоб дати олігархам заробляти на сонячних електростанціях! Навіть АЕС зупиняють щоб дати можливість сонячним та вітровим електростанціям працювати! А сонячні працюють тільки вдень, а вітрові тільки під час вітру, а балансується все це неекологічними теплоелектростанціями на вугіллі, на радість Ахметову! Ну це ж маразм та ідіотизм! Ну як можна бути такими дебілами? АЕС мають працювати на 106% своєї потужності, а все що лишається від АЕС, має ділитись між ГЕС та ТЕС і там немає місця ніяким сонячним та вітровим електростанціям бо споживання електрики в Україні знизилось в рази з 1991 року і надалі падає! Нам просто непотрібна це екологічно чиста генерація, бо в нас купа гідроелектростанцій які ми не використовуємо, а могли б використовувати!
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09.11.2020 13:45 Відповісти
Скажи ты дебил ? ГЭС это зеленая энергетика ?!! Посмотри во что Днепр превратили.
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09.11.2020 14:07 Відповісти
я так розумію, дехто взагалі не к курсі про стан наших ГЕС, маловоддя і так далі.Більшість ГЄС на сьогодні мають від'ємний баланс, тобто потребують більше енергії ніж виробляють
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09.11.2020 14:29 Відповісти
Ну якщо в нас вдосталь енергетики з наших АЕС, то навіщо купувати в рашки? Де логіка?
А з зеленою енергетикою потрібно вирішувати проблеми з цифрами і аргументами, а не зі срачем на весь світ. Взагалі вже "красота игры" зеленої влади пре зі всіх шпарин, а що буде до кінця каденції?
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09.11.2020 13:48 Відповісти
у зедебилов логики нет. Они просто тут повторяют сказки Геруса и Коломойского, пока они миллиарды делают на этих дебилах
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09.11.2020 14:23 Відповісти
держава должна выполнять свои обязательства которые законом гарантировала, а не выполнять твои фантазии
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09.11.2020 14:19 Відповісти
Цена на зеленый килловат должна быть как за килловат на АЭС. А то какой-то лохотрон для потребителя получается Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины поступили в международные арбитражи, - Тынный - Цензор.НЕТ 117
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09.11.2020 12:51 Відповісти
А какова цена кВт на АЭС?С учетом амортизации,затрат на вывод из эксплуатации?
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09.11.2020 12:53 Відповісти
Накладные расходы на АЭС, в сотни раз выше затрат, на оплату сторожа панелей. Это самая дешевая энергия. Почему то нет "инвесторов" на строительство АЭС...
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09.11.2020 12:57 Відповісти
Потому что Герус и Коломойский своим зедебилам не рассказывают о том, что АЭС окупается от 30 лет, без учета затрат на переработку /хранение, и обслуживание отработавших свой срок реакторов. Так же как зедебилам не рассказывают о том, что на субсидирование, включая главного субсидианта, нищего господина Коломойского, денег государство теряет в разы больше чем вкладывает в зеленый тариф.
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09.11.2020 14:12 Відповісти
В заголовке ошибка. Наоборот, слово ИНВЕСТОРЫ следует взять в кавычки.
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09.11.2020 12:53 Відповісти
"Инвесторам" - бульдозер.
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09.11.2020 12:53 Відповісти
" С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров, нашу отрасль начали душить. На данный момент все наперекосяк. После 18 лет стабильности тотальные неоплаты, все в долгах на грани банкротства " (с)

Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний - Цензор.НЕТ 2837
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09.11.2020 13:04 Відповісти
Такі інвестори мають іти на ХЕР, кожен кВт їх електроенергії лягає у собівартість підприємств +3, 4 грн., які випускають кінцеву реальну продукцію і робіть її виробництво в Україні апріорі не вигідним і чим скорше держава пошле зелену енергетику подальше, тим буде для держави краще...
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09.11.2020 13:06 Відповісти
Для ODNAKO і дійсно, якщо Україна пошле "зелену енергетику" то державі росія буде краще, бо вона має куди збувати своє вугілля і знову притягнути і припнути на ланцюг до себе в залежність. "Зелена енергетика" для держави сама дешева і безтурботна, бо вона на будівництво станцій не виділяє копійки, а якраз на них заробляє, даючи різні дозволи(ліцензії), а також має можливість розвивати свою економіку, бо для будівництва СЕС підприємець має використати не менше 40% матеріалів українського виробництва, а це транформатори, кабель, опори, рейки та інше. Плюс на будівництво залучаються робітники і спеціалісти, які роблять внески в бюджет при відрахуванні налогів, а після ще і спеціалісти по її обслуговуванню. А для виробництва електроенергії на ТЕЦ держава, чи олігархи, закупають великий обсяг вугіля, привозять його в Україну за державні кошти, спалюють, забруднюючи при цьому повітря і платять бюджетні гроші не своїй державі, а ворогу і потихеньку стають від них залежними. І ще, не забувайте, що за останні роки українці побудували на своїх дахах і на городах більше 18 тисяч міністанцій і запезпечують себе і заробляють гроші. То краще хай кацапи на нас заробляють?
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09.11.2020 13:24 Відповісти
не неси бред. Зеленый тариф ни коим образом не влияет на тарифы для населения и бизнеса.
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09.11.2020 14:14 Відповісти
Сірий Вовке, а де ти побачив, що я писав про тарифи? Не видумай і читай уважно. Тут написано, що на "зеленій" енергетицві крім великих підприємців заробляють і обикновенні люди,які у себе на даху, чи городі поставили один стіл із модулів. А ось про тарифи:в Україні сонячна електроенергія - дійсно високодохідний товар. Весь обсяг невикористаної електроенергії у власника гарантовано викупить держава за фіксованою ціною, так званим «зеленим» тарифом. Право на отримання «зеленого» тарифу мають домогосподарства, де потужності СЕС не більше 30 кВт.
Вартість сонячного кіловата в Україні прив'язана до курсу євро, хоч і сплачується власнику в національній валюті. Якщо власник експлуатує СЕС з 2017-2019 рр., вона складала 18,09 євроцента. З поточного року - 16 євроцентів.Одночасно, ціна на електроенергію для населення вже кілька років лишається незмінною - 1680 гривень. Завищений тариф для сонячних електростанцій влада підтримує свідомо, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики та зменшення залежності від нафти і газу. Викуповувати кожен сонячний кіловат держава зобов'язується до 2030 року, що робить приватну СЕС реальним комерційним проектом.Україна має придатну територію для розвитку «сонячної енергетики». Особливо перспективними є центральні, південні та східні регіони. Середньорічна загальна кількість енергії сонячного випромінювання в північних областях знаходиться в межах 1 070 кВт∙год / м2, у південних - 1 400 кВт∙год та вище / м2. Тому економічні показники СЕС будуть залежати від її розташування.
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09.11.2020 14:53 Відповісти
Я не тебе отвечал, но за инфу спасибо. Правда и так все знаю - к зеленому тарифу подключен.
И можно до 50 кВт уже. Если крыша конечно позволяет)))
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09.11.2020 18:35 Відповісти
Звідки гроші ?
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09.11.2020 17:30 Відповісти
с чистой прибыли госэнергокомпаний. Так что ты это переживёшь, а они меньше воровать будут - хоть часть на зеленый тариф уходит.
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09.11.2020 18:36 Відповісти
А от интересно какая ...дь и когда этот тариф придумала?
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09.11.2020 13:10 Відповісти
А нагадайте но мені- хто ж то такий потужний підписав той довбаний закон, згідно якого з нас будуть гроші драти?
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09.11.2020 13:11 Відповісти
лучше вспомни, кто нам давал под этот закон транши, чтобы Украина не загнулась в пик свинорашской агрессии
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09.11.2020 14:15 Відповісти
Тоді якого біса ваша отара повітря псує, якщо закон гарний?
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09.11.2020 14:32 Відповісти
не знаю как там ваша отара, а наша ставит солнечные панели и не ноет)))
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09.11.2020 14:49 Відповісти
Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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09.11.2020 13:15 Відповісти
Укренерго зобов'язали оплачувати зелений тариф за рахунок тарифу на передачу. Ахметов і Коломойський зобов'язані оплачувати тариф на передачу і з цих грошей отримувати плату за зелений тариф. Таким чином вони як би самі собі мають платити. Тому організували взаємозалік сам з собою мінус податки державі. Всім привіт!
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09.11.2020 17:03 Відповісти
V ES jest prioritet zelionaja energija i poderzyvajet ejio dengami.Vse ES strani dolzni v etom godu dostignut 20% takoj energiji,za 5 let uze ne mense 30% i tak daleje
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09.11.2020 13:28 Відповісти
Уже больше полугода поступают, никак не поступят
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09.11.2020 13:43 Відповісти
Больше полугода поступали, и уже поступили
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09.11.2020 14:16 Відповісти
Будут отбирать госпредприятия и землю за долги?
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09.11.2020 13:54 Відповісти
ну если зедебилам нечем будет платить, то конечно госимущество пойдет в уплату долгов
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09.11.2020 14:17 Відповісти
25% дефицит госбюджета!
Платить нечем будет еще лет 10.
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09.11.2020 16:28 Відповісти
Международный арбитраж найдет чем Украине платить. И на Зеленый тариф на самом деле сравнительно мизер уходит. На субсидии, включая на помощь бедному Коломойскому в разы больше денег уходит. Вот Коломойскому уберут льготные тарифы, Герусу скажут чуть меньше воровать на Золотом ключике - и сразу найдется чем заплатить. Не волнуйся
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09.11.2020 18:40 Відповісти
630 млн грн или 3млрд долларов? Сообщается о двух исках на сумму почти в 3 млрд $.
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09.11.2020 14:28 Відповісти
Взагалі то дешевше палити дрова та сидіти зі свічкою,аніж якась там електроегергія
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09.11.2020 14:38 Відповісти
Олег проснись і не ведись на пропаганду Бені, якщо ти сам не з тієї кагорти. При попередниках все працювало і не було заборгованності за "зелену" енергетику, а чому? А тому, що Беня і Герус побажали заробити гроші при схемах закупівлі вугілля і електроенергіх з росії, де вже давно все було відпрацьовано по зольності і інших парамертах. Тому везуть вугілля з московії і вимикають альтернативну енергетику і також зупиняють по одному блоку АЕС і тільки для того, щоб працювали теплові електростанції Бені і інших олігархів. І подається той факт, що "зелена" енергетика дуже дорога і щоб вашими руками це знищили. Виробництво альтернативної енергетики в Україні близько 2% від загального обсягу виробництва електроенергії, так що це невелика сума. В деяких європейських країнаї альтернативна (сонячна і вітрова) доходять вже до 50% і вони все далі і далі відходять від газу і вугілля.
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09.11.2020 15:12 Відповісти
"С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров, нашу отрасль начали душить.Источник: https://censor.net/ru/n3229870

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Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний - Цензор.НЕТ 2647 "Ынвесторы" душили население - население почало душить "ынвесторов"...Один - один.

С такими "ынвесторами" и врагов не нужно - разуют и разденут.
Есть у "ынвесторов" питання - хай пиз..ють к папэрэдникам...Они им обещали космические заработки в самой бедной стране Европы - хай и расплачиваются
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09.11.2020 14:43 Відповісти
кого ты там душить начал, болезный?))) Во первых, твоего мнения по этому поводу никто и не спрашивал, а во вторых, платить штрафы и пени будешь как раз ты)))
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09.11.2020 14:50 Відповісти
йдіть любоватися шпілєм св. П*єтри!
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09.11.2020 15:50 Відповісти
иди плати за свет исправно, чтобы не отключили, и не вякай, душитель)))
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09.11.2020 18:42 Відповісти
та не, ти за мене платиш. А ось не будеш платити за себе та "за того парня" - відріжуть 100%!
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09.11.2020 18:55 Відповісти
где и каким образом я за тебя плачу, болезный? Иди к психиатру покажишь, шизоид)))
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09.11.2020 21:02 Відповісти
Повторяю еще раз: плати больной за электроэнергию, а то отключат - в темноте вообще с ума сойдешь)))
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09.11.2020 21:03 Відповісти
Треба прийняти закон про закупку твердого сиру Літинського заводу по 2000 за кіло і створити під нього гарантованого покупця та зобов'язати інші заводи цей сир оплачувати.
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09.11.2020 16:34 Відповісти
 
 