Скарги "зелених" інвесторів через борги України дійшли до міжнародних арбітражів, - Тинний

Через заборгованість за "зелену" електроенергію, та небажання держави вирішувати проблеми в секторі відновлюваної енергетики, інвестори почали подавати позови проти України вже й до міжнародних арбітражів.

Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інвестори, що розвивають відновлювальну енергетику в Україні, почали звертатись для захисту своїх прав не лише в українські суди, а й в міжнародний арбітраж. Він наголосив: на сьогодні, виробникам "зеленого" струму заборгували десятки мільярдів гривень і ситуація з погашенням боргу не покращується навіть попри те, що інвестори погодились на зниження "зеленого" тарифу.

"Із приходом нового президента, нового парламенту, нового Кабінету міністрів, нашу галузь почали душити. На даний момент все шкереберть. Після 18 років стабільності тотальні неоплати, всі в боргах на грані банкрутства і дійсно ми почали масово подавати позови до українських судів, а деякі компанії і до міжнародних", - повідомив Тинний.

Експерт також нагадав, що галузь ВДЕ за минулий рік сплатила більше податків, ніж інші види генерації, проте саме її влада вирішила знищити.

"Ми пишались завжди, що протягом 11 років існування галузі відновлюваної енергетики в Україні ми не брали жодної копійки з державного бюджету, натомість сплачували мільярди податків. В минулому році, піковому по виробництву, ми сплатили податків біля 19 млрд. грн, не взявши з державного бюджету жодної копійки", - сказав Тинний.

Як повідомлялося, у червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 мільярда грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за "зелену" електроенергію, за 20 днів жовтня – усього 7%. Водночас зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.