""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер Львова Андрій Садовий закликав партію "Слуга народу" визнати поразку на місцевих виборах до міськради.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів'ян 25 жовтня. Я розумію, що не всім сподобалися результати. Розумію, що "слугам" дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді. Але зрозумійте нарешті - це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш", - зазначив Садовий.
Він нагадав, що "протоколи з" мокрими "печатками підтверджують - "слуги" до ради не заходять. 3,4% - це навіть не близько до бар'єра".
"Зроблю все в межах своїх повноважень, аби вибір львів'ян не був спотворений", - резюмував Садовий.
Будь ласка, зачекайте...
Ці ж чомусь голосують за опезежешне проксі а не напряму за медведчука.
Бо це сподобається львівянам.
До цього:
Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.
https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
Тобто і насправді вважав, що Зєля приймає мудрі рішення?
В нього з ними "любовь-морковь".
А от ЕС та Синютку вони ненавидять.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька", - сказав Садовий в ефірі 24 каналу.
"Те, що секретарем РНБО є колишній мер та губернатор Луганська, це дуже мудро. Бо він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати, і робити це мудро", - додав міський голова Львова.
https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
Львів є свого роду законодавцем "політичної моди". За традицією, ця "мода" зі Львова перекидається на Київ, а з Києва мандрує далі Україною.
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" - 42787, 17
Політична Партія "ГОЛОС" - 19621, 8
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВАРТА " - 15324, 7
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 15097, 6
Політична партія "Українська Галицька Партія" - 9971, 0
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7843, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" - 7622, 0
Політична партія "Громадянська позиція" - 7180, 0
Політична партія "Народний Рух України" - 6335, 0
Політична партія "Сила і Честь" - 4606, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" - 4097, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" - 3732, 0
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" - 2242, 0
Політична партія "НАШ КРАЙ" - 384, 0
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3670pf7691=64097pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
Дід трішечки подумав , та й каже :,, Краще з гранатомета "🤣😀
такие как Черчиль, Тэтчер, Ли Куан Ю, Кеннеди....