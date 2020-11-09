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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Львів (2080) Садовий (482) Слуга народу (2544)

""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Львова Андрій Садовий закликав партію "Слуга народу" визнати поразку на місцевих виборах до міськради.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів'ян 25 жовтня. Я розумію, що не всім сподобалися результати. Розумію, що "слугам" дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді. Але зрозумійте нарешті - це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш", - зазначив Садовий.

Він нагадав, що "протоколи з" мокрими "печатками підтверджують - "слуги" до ради не заходять. 3,4% - це навіть не близько до бар'єра".

"Зроблю все в межах своїх повноважень, аби вибір львів'ян не був спотворений", - резюмував Садовий.

Також читайте: Синютка про другий тур із Садовим: будемо просити виборців, щоб підтримали "опозиційного проукраїнського кандидата"

Слуги, змиріться! Це Львів, - Садовий закликав СН визнати поразку на виборах 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
"Слуги",проснитесь! Вы обо@рались.
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09.11.2020 13:00
+29
""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 859
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09.11.2020 13:08
+28
От звідки в Львові 3,4% олігофренів голосуючих за це непотріб?
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09.11.2020 13:00
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"Слуги",проснитесь! Вы обо@рались.
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09.11.2020 13:00 Відповісти
А они и не спят.)))
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09.11.2020 13:07 Відповісти
Не могло бути інакше якщо головний політтехнолог партії Корнієнко не вміє працювати і має тільки досвід проведення виборів районного масштабу.
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09.11.2020 13:13 Відповісти
Дело не в нем , а в ничтожестве и предательской ************ политике этих позорных лузеров
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09.11.2020 13:51 Відповісти
ну так, у нього дронів не було, щоб агітацію розкидати
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09.11.2020 21:16 Відповісти
Эх культурный человек Садовий,а мог бы и спросить: слуги,Вы уху ели?
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09.11.2020 14:37 Відповісти
А для чого? Тепло і сиро.... приємно.
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09.11.2020 16:53 Відповісти
От звідки в Львові 3,4% олігофренів голосуючих за це непотріб?
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09.11.2020 13:00 Відповісти
Нащадки камуняк.
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09.11.2020 13:03 Відповісти
нащадки голосують напряму за ОПЗЖ.

Ці ж чомусь голосують за опезежешне проксі а не напряму за медведчука.
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09.11.2020 13:06 Відповісти
+панайєхавшиє кармільци ну і місцеві дегенерати (їх ніхто не відміняв)
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09.11.2020 21:22 Відповісти
Один Богдан на 1,5% тянет.
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09.11.2020 13:05 Відповісти
Переселенці з Донбасу?
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09.11.2020 13:07 Відповісти
Просто не зрозуміло, - нащо голосувати за слуг якщо можна одразу за мудачука.
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09.11.2020 13:13 Відповісти
Даремно ви так про переселенців, богато хто дуже постраждав за українські погляди.
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09.11.2020 20:29 Відповісти
Это все ,что они могли намухлевать
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09.11.2020 13:52 Відповісти
Кацапи вивчили мову...
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09.11.2020 14:38 Відповісти
""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 8224
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09.11.2020 13:02 Відповісти
Львовщина очистилась от зелебобов ""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 5523
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09.11.2020 13:06 Відповісти
Андрій Іванович на пару тижнів, до виборів вирішив стати опозиціонером.
Бо це сподобається львівянам.

До цього:
Взяти Сивохо радником в РНБО - мудре рішення, - Садовий.



https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
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09.11.2020 13:07 Відповісти
Я думаю, просто його зелені встигли прижати перед виборами просто...
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09.11.2020 13:08 Відповісти
т.е. если не "прижимать" его личные интересы, то всё ок.
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09.11.2020 13:10 Відповісти
Ну от поки не прижимали, то Сивуха для нього був мудрим...
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09.11.2020 13:11 Відповісти
Поки не прижимали, мав говорити правду, те, що думає.
Тобто і насправді вважав, що Зєля приймає мудрі рішення?
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09.11.2020 13:20 Відповісти
Не вірю, Садовий не раз уже міняв позицію...
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09.11.2020 13:53 Відповісти
В що саме не вірите?
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09.11.2020 14:00 Відповісти
У те, що він вважає чи вважав Зе мудрим... Звичайне пристосуванство!
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09.11.2020 14:06 Відповісти
Погоджуюсь.
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09.11.2020 14:07 Відповісти
ЧИМ прижали?
В нього з ними "любовь-морковь".
А от ЕС та Синютку вони ненавидять.
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09.11.2020 13:17 Відповісти
О том же подумал. Найти общего врага, погавкать в его сторону под аплодисменты не шибко разумного электората и на этом лишний раз попиариться, как говорится, сам Бог велел.)
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09.11.2020 13:11 Відповісти
Это он с сарказмом сказал.
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09.11.2020 14:39 Відповісти
Ні. Вилизав ( найбільш відповідне слово в цьому випадку ) і мудрого Зелю і Данілова, якого Зеля призначив очільником РНБО, і Сивохо.

"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька", - сказав Садовий в ефірі 24 каналу.

"Те, що секретарем РНБО є колишній мер та губернатор Луганська, це дуже мудро. Бо він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати, і робити це мудро", - додав міський голова Львова.

https://lviv.24tv.ua/ru/vzyati_sivoho_radnikom_v_rnbo__mudre_rushennya__sadoviy_n1299034
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09.11.2020 14:44 Відповісти
ЗЕбилы, давай до свидания! ""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 3342
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09.11.2020 13:07 Відповісти
""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 859
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09.11.2020 13:08 Відповісти
А як себе поведе Садовий, коли мером стане Синютка?))
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09.11.2020 13:10 Відповісти
два сапога пара
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09.11.2020 13:31 Відповісти
Так садовой сам друг зедебила! Зачем им еще кто то если есть этот любитель ,зеленой плесени и пригородной земли? Уже давно у них висит на кукане.
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09.11.2020 13:10 Відповісти
3,4% - це навіть не близько до бар'єру.

Львів є свого роду законодавцем "політичної моди". За традицією, ця "мода" зі Львова перекидається на Київ, а з Києва мандрує далі Україною.
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09.11.2020 13:13 Відповісти
Это мечты. Уже давно не так.
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09.11.2020 13:23 Відповісти
Як для кого. Для тебе може мордор, а може й лугандон є прикладом для наслідування.
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09.11.2020 13:31 Відповісти
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 68794 голосів, 26 місць в міськраді Львова;
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" - 42787, 17
Політична Партія "ГОЛОС" - 19621, 8
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВАРТА " - 15324, 7
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 15097, 6
Політична партія "Українська Галицька Партія" - 9971, 0
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7843, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" - 7622, 0
Політична партія "Громадянська позиція" - 7180, 0
Політична партія "Народний Рух України" - 6335, 0
Політична партія "Сила і Честь" - 4606, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" - 4097, 0
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" - 3732, 0
Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" - 2242, 0
Політична партія "НАШ КРАЙ" - 384, 0
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3670pf7691=64097pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
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09.11.2020 13:27 Відповісти
""Слуги", смиритесь! Это Львов", - Садовый призвал "СН" признать поражение на выборах - Цензор.НЕТ 9958
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09.11.2020 13:33 Відповісти
слуги коломойского,валите в ростов
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09.11.2020 13:35 Відповісти
"оСлуги" хочуть служити! Допустіть їх, хіба вам шкода? ""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 1394
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09.11.2020 13:37 Відповісти
Львов и Киев остались не замазаны зеленым дерьмом.
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09.11.2020 13:59 Відповісти
тільки коричневим
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09.11.2020 14:07 Відповісти
Пізно всрався мер. Останні дні допрацьовуєш
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09.11.2020 14:08 Відповісти
Вся проблема слуг уродів в цьому випадку полягає в тому, що Львів - один із трьох облцентрів, в якому уроди не потрапили в міську раду. До речі: лише дві партії мають представництво в усіх обласних радах (уроди - одна з таких); і лише одна партія має представництво в усіх обласних радах та міськрадах обласних центрів, це - Європейська Солідарність.
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09.11.2020 14:25 Відповісти
"Абжалавать!" это мулька рыгов,после 2014- го
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09.11.2020 14:58 Відповісти
У Львові чоловік звертається до діда , та й питає :,, Як попасти до російського консульства ? "
Дід трішечки подумав , та й каже :,, Краще з гранатомета "🤣😀
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09.11.2020 15:25 Відповісти
правильно.
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09.11.2020 17:23 Відповісти
""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 8462 мабуть скоро перейменують у Пєдроград...
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09.11.2020 18:00 Відповісти
Піар створений під Задового під другий тур виборів !


""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 6422
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09.11.2020 18:45 Відповісти
Кому той Задовий тільки не смоктав і лизав ?! ""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 8569 Воно не тоне... ""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 8569

""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 2643
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09.11.2020 18:46 Відповісти
Этих "слуг народа," гнать сраной метлой подальше от народа, на хрен нам нужны такие слуги-уроды... ""Слуги", змиріться! Це Львів", - Садовий закликав "СН" визнати поразку на виборах - Цензор.НЕТ 5405
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09.11.2020 19:51 Відповісти
Саодовой это просто мастер переобувания )
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09.11.2020 21:44 Відповісти
как и практически любой политик.... редчайшие исключения - люди с принципами и волей
такие как Черчиль, Тэтчер, Ли Куан Ю, Кеннеди....
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10.11.2020 06:39 Відповісти
 
 