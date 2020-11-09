"Геть кремлівські пазурі від української літератури": під стінами Кабміну триває пікет із вимогою відставки Шкарлета і повернення комплексного ЗНО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під стінами Кабміну в Києві відбувається пікет "Геть кремлівські пазурі від української літератури" з вимогою відставки в.о. міністра освіти Шкарлета і повернення української літератури в обов'язкове ЗНО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У заході беруть участь поети, письменники, артисти і музиканти. Перед присутніми виступила відома українська актриса Римма Зюбіна та письменниця Лариса Ніцой.

"Гібридна війна перемістилася всередину країни. Путін несподівано отримав відсіч на українському фронті, тож перемістив захоплення України в український тил. Це не схоже на прямі військові дії, тому методи й називаються гібридні, і не одразу розпізнані як ворожі. Чого найбільше боїться Путін від українців? Світоглядної єдності. Він боїться спільного бачення українцями фундаментальних засадничих державотворчих питань, та спільного бачення нами нашого минулого і майбутнього. Тому Путін руйнує і впливає на все в Україні, що може об’єднати українців у спільному баченні", - йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Як зазначають організатори, одним з інструментів плекання загального українського світогляду в українців є вивчення української літератури.

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"Предмет української літератури в школі – це не просто читання книжок – це формування спільного погляду на минуле, це аналіз причинно-наслідкових зв’язків, це формування спільного погляду на майбутнє. Українська література – це націєцентричний державотворчий предмет, який формує українську ідентичність, відмінну від російської ідентичності. Саме тому руками своїх посіпак Путін знищує державотворчі предмети в українській школі, і зокрема українську літературу. Вилучення предмету "українська література" з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців, це послаблення державотворчих процесів в Україні", - сказано в повідомленні.

"9 листопада 2020 року в День української мови і писемності закликаємо українську інтелігенцію, письменників, освітян, молодь, - усіх небайдужих вийти з протестними акціями у Києві під стіни Кабінету міністрів, а в інших містах і селищах до обласних та районних державних адміністрацій одночасно о 12.00 по всій Україні. Наші вимоги: відставка міністра освіти і науки Шкарлета та повернення української літератури в обов’язкове ЗНО.

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Закликаємо утворити в столиці, в обласних центрах і ОТГ організаційні комітети акції. Необхідний досвід мають Спілка письменників України та товариство "Просвіта", патріотичні політичні партії та громадські організації.

Запрошуємо виходити з символікою, прапорами, лозунгами і тематичними плакатами", - йдеться в повідомленні організаторів.

Співорганізатори акції: Національний союз письменників України, ГС "Музичний батальйон", "Правий Сектор".



























Фото і відео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.