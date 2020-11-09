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Веніславський про плани щодо вирішення конституційної кризи: закон про роботу КС і збільшення голосів, необхідних для ухвалення рішень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Веніславський про плани щодо вирішення конституційної кризи: закон про роботу КС і збільшення голосів, необхідних для ухвалення рішень

Оптимальним варіантом для вирішення конституційної кризи є вихід у відставку суддів Конституційного Суду (КС), які проголосували за скасування антикорупційного законодавства, вважає представник президента України в КС, народний депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Ідеальною була б модель вирішення цієї кризової ситуації, до якої призвело саме рішення Конституційного Суду України... щоб вони набралися громадянської мужності і заради збереження інституційності КС подали б у відставку", - сказав Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, якщо судді КС, які проголосували за скасування електронного декларування та кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, підуть у відставку, тоді відбудеться "еволюційне оновлення складу КС".

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Парламентар наголосив, що рішення Конституційного Суду є необґрунтованим, оскільки резолютивна частина не випливає з його мотивувальної частини.

За словами Веніславського, Верховна Рада має ухвалити закон, який поставить роботу КС у чітке законодавче русло. "На сьогодні така діяльність регламентується внутрішнім документом КС, регламентом, затвердженим постановою КС, що суперечить ст. 19 Конституції України. Це перше, що потрібно зробити, і думаю, що найближчим часом ми це зробимо", - сказав депутат.

Представник президента в КС також вважає, що необхідно збільшити кількість голосів у КС для ухвалення рішень. "На сьогодні КС ухвалює рішення щонайменше 10 голосами. Ми пропонуємо, щоб це було двома третіми, за аналогією з парламентом, тобто якщо проголосують 12 суддів за рішення", - сказав Веніславський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Наталя Джума
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ога) єтот плохой( без сраказма) суд в отставку. А кого ж на его место? - смотрим голосование ВР наибольшее количество голосов:
Павленко Юрий Алексеевич от фракции "ОПЗЖ" (поддержали 154 нардепов)
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09.11.2020 13:16 Відповісти
Зеленський втратив час і погіршив своє становище. Суддів КСУ потрібно було арештувати за державну зраду миттєво, оформивши це як надання цілодобової охорони суддям! Влада яка не може і не вміє застосовувати силу проти ворогів - це мертва влада, а мертву владу народ замінить на владу дієву та ефективну!
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09.11.2020 13:19 Відповісти
дурік) твоя "влада" від тих "ворогів" далеко не пішла.
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09.11.2020 13:22 Відповісти
Будь яка влада має миттєво карати ворогів за злочини! КСУ вчинив злочин і мав бути миттєво покараний, навіть якщо це буде порушення Конституції та законодавство! Влада має право застосування сили і має застосовувати силу миттєво там де потрібно, інакше це не влада, а випадкові люди на посадах! Головний обов'язок Гаранта це посадити в тюрму суддів КСУ які здійснили акт державної зради, зупинити роботу КСУ в якому працюють зрадники та вороги, відмінити рішення КСУ які наносять страшний удар по українському правовому полю! Поки що Зеленський не зміг нічого зробити щоб зупинити КСУ та унеможливити наступні катастрофічні удари по правовому полю України. Або Зеленський нікчема і його потрібно знімати, або Зеленський ворог і діє спільно з КСУ і тоді його потрібно судити!
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09.11.2020 13:34 Відповісти
що ти мелеш, це ти від Гриценка муйні набрався?Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений - Цензор.НЕТ 9049
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09.11.2020 13:25 Відповісти
Щось ти занадто вже, ігорок, за ""ЗЕлену проукраїнську владу"" почав піклуватись.
*) Навів вираз аж в двох "лапках", бо в одних, можливо, для якихось ідіотів, буде не зрозумілим
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09.11.2020 13:36 Відповісти
Ставлю сто против одного, что реального возвращения декларирования в том виде, каковым оно было раньше не будет. В этом консенсус нашей новой номенклатуры, независимо от партийной принадлежности и всяких их стенаний по этому поводу в СМИ. Примут закон об амнистии капиталов и все декларирование начнется с чистого листа. Кто успел хапнуть никому уже ничего не вернет. А может так и правильно? Вениславский о планах по разрешению конституционного кризиса: закон о работе КС и увеличение голосов, необходимых для принятия решений - Цензор.НЕТ 8818
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09.11.2020 13:24 Відповісти
Коломойскому без КС 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки не продать.
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09.11.2020 13:25 Відповісти
А навіщо нам КС чи ВР ? У нас є бубочка- Гарант Констітуції, а якщо не бубочка, то Коломійський.
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09.11.2020 14:23 Відповісти
По больше Попкорна! Интересно когда эту шоблу, которая планомерно наехала на КС и конститцуонность, протягиваемых законов через ВР? Прецидент БОЛЬШОЙ ПОСАДКИ депутатов в студию! И не кому, не дать покинуть Украину.
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09.11.2020 14:34 Відповісти
Господа юристы! А почему тогда, чтобы, например, построить детскую площадку возле многоэтажного дома нужно сначала собрать за это не менее 75% голосов совладельцев дома ( это же даже не 50%+ один голос)? Но это же не вопрос, который влияет на государственность!? И почему в КС установлен такой прослабленный кворум ( всего 2/3 - 33,3%) для принятия решений по судьбоносным для государства и народа вопросам ? И почему КС сам себе устанавливает правила "игры", вплоть до увольнения с должности (ё...прст!) - это что-то из области открытой публичной коррупции? Во всяком случае законодательным органом в Украине пока в соответствии с Конституцией является ВРУ!
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09.11.2020 20:44 Відповісти
Извиняюсь - уточняю - не 33, а 66,6%.
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09.11.2020 21:49 Відповісти
 
 