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Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав із Днем української писемності та мови:

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем української писемності та мови.

Вітання Зеленський оприлюднив в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння.

І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього Прем’єр-міністра.

Та з іншого боку, в усьому цьому є й позитив. Бо опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції. Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду.

Також дивіться: Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВIДЕО

Є чимало наших громадян, які змалечку чули материнські колискові іншою мовою. Які промовляли свої перші слова, навчалися, освідчувались у коханні іншою мовою. Які в побуті спілкуються російською, угорською, кримськотатарською, румунською, вірменською, болгарською та багатьма іншими мовами.

Чи значить це, що вони не люблять або не поважають українську? Ні. Чи значить це, що вони не патріоти України? Ні. І, на відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, що з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні мужньо протидіють коронавірусу, рятуючи життя людей.

Всі ми однаково кладемо правицю на серце, коли лунає "Ще не вмерла…". А коли чуємо "Ти признайся мені…", неодмінно підхоплюємо: "Звідки в тебе ці чари…" Всі ми захоплюємося силою рядків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліни Костенко та багатьох інших велетнів українського слова.

Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову.

Але булінг, агресія, примус – точно не сприятимуть її вивченню.

Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета.

Закохайте їх в українську мову!

Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі!

З Днем української писемності та мови!"- привітав громадян Зеленський.

Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: В окопах на передовій мовного поділу немає 01
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: В окопах на передовій мовного поділу немає 02
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: В окопах на передовій мовного поділу немає 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 5968
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09.11.2020 13:35
+32
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 5130
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09.11.2020 13:32
+27
Голова зеленського в розрізі. )))
Зеленский поздравил с Днем украинской письменности и языка: "В окопах на передовой языкового разделения нет" - Цензор.НЕТ 7842
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09.11.2020 13:39
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Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 6862 дякую !
не на часі поздоровлення з "восємнадцатілєтіем", але все одно приємно.
Наташа
"Дякую, дякую, ще раз дякую..." Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 280
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09.11.2020 13:54 Відповісти
Геть кремлівські пазурі від української літератури": под стенами Кабмина проходит пикет ... в годы ГОЛОДОМОРА в окружённых украинских сёлах пулемётными расчётами краснопузых, тоже языкового разделения не было ,можете спросить у детей и внуков красных комиссаров Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 6892
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09.11.2020 13:51 Відповісти
Ну шо, ВПЕРЕДИ КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО . в Западной Украине в городах и сёлах поставят ШОПКИ . Будут и колядки петь.
самое время выучить РОЖДЕСТВЕНСКИЕ колядки всем гражданам Украины , чтобы потом не говорили «вот не слышали с детства»
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09.11.2020 13:51 Відповісти
Как Тине Кароль аплодировали в Нью Йорке за украинские колядки

https://youtu.be/PC7Sa4uex_I
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09.11.2020 13:54 Відповісти
https://youtu.be/TzHPTnHLd8U
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09.11.2020 13:59 Відповісти
И тут умудрилось вставить своё "какаяразница"
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09.11.2020 13:52 Відповісти
Вова Какаяразниценский.
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09.11.2020 13:52 Відповісти
Зеля Безродная, твои слова ничего не стОят, ані українською, ані кацапською чи будь-якою мовою.. ти - порожня закомплексована балаболка та дурілка картонная
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09.11.2020 13:54 Відповісти
мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык.


Ну щодо "родного украинского", то бубочка, ти загнув. Це як у старому совєцькомку анекдоті. Єврей купив москвича, сів за кермо і газує що є сили, зупиняє гаїшник: "Ваші права". "Ну аткуда у бєдного єврея права". "Не маєш прав та ще й швидкість перевищуєш!", - кричить гаїшник. "О, какой же русскій не любіт промчаться с ветерком", - з гордістю відповів єврей.
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09.11.2020 13:54 Відповісти
У него родной должен был быть идиш или иврит.
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Ні... Бо він не "ашкеназі", і не громадянин Ізраїлю... Він - звичайний потомок "маланців"... Довідка: МАЛАНЦІ - презирливе найменування євреїв, що відреклися від національної, мовної, релігійної та соціальної ідентичності єврейського народу, і стали вести себе, як росіяни... Назва виникла у єврейському середовищі м. Одеси, на початку ХХ століття...
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09.11.2020 16:27 Відповісти
вiслюк без роду-племенi.

яке воно має вiдношення до iдiш чи iврiту?


маме лошен у шмарклi - поганий рассєянський ЕзЫк, воно зкацаплений совок, народжений совками.
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09.11.2020 17:51 Відповісти
Це таки "талантіще". "Привітати", назвавши незначущою.
Він ніколи нічому не навчиться. Бо він з пелюшок навчений ненависті та зневазі до всього українського.
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09.11.2020 13:54 Відповісти
Интересный вопрос - а дети у ЗЕ учат и говорят на мове , или только английский ?
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Вова какаяразніца.
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09.11.2020 13:57 Відповісти
Зеленський, коли грає гімн, ще й язика висолоплює.
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09.11.2020 13:58 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 9966

"Помню, стояли мы под Курском..."
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09.11.2020 13:59 Відповісти
четыре раза Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 7656
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09.11.2020 14:42 Відповісти
"мовного поділу на передовій не виникаї…" - і тут всунув своє "какая разніца".
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09.11.2020 14:03 Відповісти
В моем представлении "родным" считается твоей первый язык, на котором ты говоришь в кругу семьи или без принуждения. У Зе почему-то родной украинский, которым не пользуется его семья и который он не изучал должным образом, как он сам и говорит. Странно как-то.
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09.11.2020 14:03 Відповісти
"Хто не знає мови народу, на землі якого-живе, той або гість, або наймит, або окупант"
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09.11.2020 14:09 Відповісти
Народ у нас двуязычный, так что нет смысла в этой цитате.
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09.11.2020 14:28 Відповісти
дійсно, чому б далі не вчити "язик" окупантів.
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09.11.2020 15:03 Відповісти
расскажи американцам, которые не знают языка индейцев.
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09.11.2020 15:47 Відповісти
Нічого дивного.

Наприклад, мати та батька мою перевчили в технікумі, а коли мене до школи снаряджали, то в Краматорську закрили останню україномовну школу.
От і вийшло рідна українська а так російськомовний в російськомовному середовищі. Оце на письмі й відпочиваю від московитської.
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09.11.2020 14:13 Відповісти
Хроника одного президента

09.11.2020 г.

В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Международный арбитражный суд Стокгольма Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ) поступило два арбитражных иска против Украины. Совокупная сумма иска около 3 млр. $ Суть и обстоятельства выясняются. Скорее всего это "зеленая энергетика".

Кандидат в президенты США Joseph Robinette Biden начал организационную процедуру признания его избранным президентом США. Данная процедура, кроме всего прочего позволяет получить бюджетное финансирование на формирования президентской администрации.

Новый состав Центральной избирательной комиссии, избранный 04.10.2020 г. Верховной Радой по представлению Зеленского, фактически провалил процедуру оглашения результатов местных выборов результаты которых должны быть объявлены до 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования).

Попытка Зеленского получит кредит МВФ в момент политической неопределенности в США - это стиль мышления мелкого жулика. Жулика - потому что он пытается обмануть систему в момент турбулентности. Мелкого - потому что он не понимает, что это не та система которую можно обмануть.

Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".

Алгоритм действия Зеленского

Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.

Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.
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09.11.2020 14:08 Відповісти
Гарно написано. Питання в тому, що він думає насправді.
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09.11.2020 14:10 Відповісти
дауны там
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09.11.2020 14:56 Відповісти
В Кривому Розі і в "кварталі" точно поділу немає, там одні малороси.
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09.11.2020 14:16 Відповісти
Еще немного, и ты будешь напоминать не только одного бывшего премьера, но и одного бывшего президента. Если повезет...
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09.11.2020 14:20 Відповісти
Вова, я знаю. А ты был в окопе?!)))
Наградили избиратели четыреждыуклонистом..
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09.11.2020 14:31 Відповісти
Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає" - Цензор.НЕТ 3369
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09.11.2020 14:32 Відповісти
Баба, даа!! Хороша.
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09.11.2020 14:58 Відповісти
Тьфу, гімно.
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09.11.2020 14:49 Відповісти
Так и не смог выдавить из себя ничего хорошего про государственнвй язык.
Это не президент Украины
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09.11.2020 14:51 Відповісти
А ти з себе українську мову вже давно видавив?
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09.11.2020 20:03 Відповісти
Ніколи не видавлював і не збираюсь. Видавлюю потихеньку російську.
А Зюзя ніколи не стане українцем. Малорос.
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09.11.2020 23:40 Відповісти
З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.
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09.11.2020 14:55 Відповісти
"Вітчизна" до речі це слово запозичене з російської. А "батько" як стверджують науковці з іранської
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09.11.2020 17:16 Відповісти
Вірш Дмитра Павличка. Напишіть йому. Може він щось змінить.
Для мене головною є суть. Чудовий вірш.
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09.11.2020 23:37 Відповісти
Шось ти вова, ніхvя не послідовний - а де твоє "какая разніца", асхвальт, олівьє ?
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09.11.2020 15:02 Відповісти
За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
, - добавляла активистка

«Да, МЕРЗКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ХОЧЕТ КОГО-ТО ПЕРЕКРИВЛЯТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ В УНИЧИЖИТЕЛЬНОМ СВЕТЕ»,

24 ноября 2017
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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09.11.2020 15:05 Відповісти
О русском языке на Украине - Зеленский
Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них
На законном основании дайте им говорить по-русски
У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
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09.11.2020 15:19 Відповісти
Если на востоке...
Владимир Даль - великий украинец!
Как ученый-филолог КАЗАК ЛУГАНСКИЙ (так величал себя знаменитый Владимир ДАЛЬ) высоко ценил практические возможности украинского языка в сравнении с русским:
«Трудно написать на русском языке книгу о чем-нибудь, чтобы ее понял каждый... Но возьмите какое-нибудь малороссийское произведение, читайте его чумакам, девчатам, парням, кому угодно: язык и содержание его будут всем понятны целиком».
Из Полтавщины Казак Луганский с восхищением писал жене в письме от 21 июня 1844 года: «...я с удовольствием стал вновь разговаривать на этом чудесном языке...»
Учитывая количество времени, прожитого Далем в Украине, его отношение к нашей земле, её народу и языку, мы можем с полным на то основанием во всеуслышание заявить - Владимир Иванович Даль - Великий Украинец!
https://proza.ru/2008/10/28/136


Два Владимира, а какая между ними пропасть...
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09.11.2020 16:14 Відповісти
Є мова - є нація.Все інше від лукавого.
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09.11.2020 15:40 Відповісти
И кстати про "ОКОПЫ"

Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.
Военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
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09.11.2020 15:50 Відповісти
Воно дурне і так нічому і не навчилося!!! Дійсно, "хто дурнем родився - той дурнем і згине" ( Л.Українка)
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09.11.2020 16:05 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:11 Відповісти
БЕССМЕРТИЕ НАРОДА - В ЕГО ЯЗЫКЕ.
Чингиз Т. Айтматов
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09.11.2020 16:21 Відповісти
Як казав Стецько з п'єси "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки-Основ'яненка:"Ти мені хоч що кажи, а я буду казати тобі дарма, дарма, дарма, дарма". Щоб так обісрати, коли вітаєш, треба просто бути несповна розуму. ПРИШЕЛЕПКУВАТИЙ!!!
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09.11.2020 16:23 Відповісти
Щоб так насрати в душу, коли вітаєш, треба ненавидіти народ серед якого ти живеш
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09.11.2020 23:42 Відповісти
Тобто, знову - ''какая разница, лишь бы человек был хороший''. В Ізраїлі ПРИМУСИЛИ вивчити івріт і зробили так, що без знання івріта роботи не знайдеш. А там цю мову напочатку взагалі мало хто знав. Молодці, євреї. Вчіться, недолугі українці, як бути націоналістами в євреїв.
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09.11.2020 16:49 Відповісти
Раздєлєнія нєт, але зелений телепень не має жодного права виправдовувати вживання інших мов поза межами приватної сфери спілкування і тим самим знижувати статус державної мови.
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Я думаю, нормально зєлєнскій сказав. Звичайно "все про себе", а не про народ - це кидається в очі. Але ліпше вже так ніж ніяк.
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09.11.2020 17:18 Відповісти
Як на мене краще ніяк, ніж так.
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09.11.2020 23:43 Відповісти
всё верно.
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09.11.2020 17:25 Відповісти
Все отвратительно. Плюнул в душу украинскому народу. Нехороший осадок. А про окопы вообще бы помолчал, четырежды уклонист.
Пусть еще споет "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"
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09.11.2020 23:46 Відповісти
И что этот четырежды уклонист знает о передовой? Мама Лена рассказывала?
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09.11.2020 17:56 Відповісти
У день української миови та писемності гідрант спромігся тільки на те, щоб виправдати тих, хто віддає перевагу російській.
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09.11.2020 18:15 Відповісти
Не лізь в окопи, зараза, там і без тебе не солодко.
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09.11.2020 18:33 Відповісти
ЗЕ-гнида завжди мусить ложку дьогтю в мед закинути.
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09.11.2020 21:52 Відповісти
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