Зеленський привітав із Днем української писемності та мови: "В окопах на передовій мовного поділу немає"
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Президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Днем української писемності та мови.
Вітання Зеленський оприлюднив в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Я народився у Кривому Розі, в російськомовній сім’ї. Пішов до школи за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, що подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання та вміння.
І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив та про яку жалкував, – у ці роки мені не випало щастя й можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не лише розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно та правильно. Не нагадуючи при цьому одного колишнього Прем’єр-міністра.
Та з іншого боку, в усьому цьому є й позитив. Бо опановувати українську в дорослому віці – це неймовірні емоції. Це ніби вперше в житті підкорити гірську вершину й затамувати подих від краси навкруги. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути найкращу музику, відвівати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду.
Є чимало наших громадян, які змалечку чули материнські колискові іншою мовою. Які промовляли свої перші слова, навчалися, освідчувались у коханні іншою мовою. Які в побуті спілкуються російською, угорською, кримськотатарською, румунською, вірменською, болгарською та багатьма іншими мовами.
Чи значить це, що вони не люблять або не поважають українську? Ні. Чи значить це, що вони не патріоти України? Ні. І, на відміну від політичних трибун та студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, що з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні мужньо протидіють коронавірусу, рятуючи життя людей.
Всі ми однаково кладемо правицю на серце, коли лунає "Ще не вмерла…". А коли чуємо "Ти признайся мені…", неодмінно підхоплюємо: "Звідки в тебе ці чари…" Всі ми захоплюємося силою рядків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліни Костенко та багатьох інших велетнів українського слова.
Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли й поки що не опанували українську мову.
Але булінг, агресія, примус – точно не сприятимуть її вивченню.
Давайте сьогодні, в День української писемності та мови, зробимо одну корисну річ. Майже в кожного з нас є друг, товариш або колега, якому не пощастило володіти українською. Станьте для них провідником у цей світ, покажіть їм скарб українського слова, порадьте улюбленого українського письменника або поета.
Закохайте їх в українську мову!
Вона має бути мовою єднання, братерства, щирості, добра, свободи, поваги та любові одне до одного. Адже вона – найпрекрасніша у світі!
З Днем української писемності та мови!"- привітав громадян Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
не на часі поздоровлення з "восємнадцатілєтіем", але все одно приємно.
Наташа
"Дякую, дякую, ще раз дякую..."
самое время выучить РОЖДЕСТВЕНСКИЕ колядки всем гражданам Украины , чтобы потом не говорили «вот не слышали с детства»
https://youtu.be/PC7Sa4uex_I
Ну щодо "родного украинского", то бубочка, ти загнув. Це як у старому совєцькомку анекдоті. Єврей купив москвича, сів за кермо і газує що є сили, зупиняє гаїшник: "Ваші права". "Ну аткуда у бєдного єврея права". "Не маєш прав та ще й швидкість перевищуєш!", - кричить гаїшник. "О, какой же русскій не любіт промчаться с ветерком", - з гордістю відповів єврей.
яке воно має вiдношення до iдiш чи iврiту?
маме лошен у шмарклi - поганий рассєянський ЕзЫк, воно зкацаплений совок, народжений совками.
Він ніколи нічому не навчиться. Бо він з пелюшок навчений ненависті та зневазі до всього українського.
"Помню, стояли мы под Курском..."
Наприклад, мати та батька мою перевчили в технікумі, а коли мене до школи снаряджали, то в Краматорську закрили останню україномовну школу.
От і вийшло рідна українська а так російськомовний в російськомовному середовищі. Оце на письмі й відпочиваю від московитської.
09.11.2020 г.
В Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Международный арбитражный суд Стокгольма Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ) поступило два арбитражных иска против Украины. Совокупная сумма иска около 3 млр. $ Суть и обстоятельства выясняются. Скорее всего это "зеленая энергетика".
Кандидат в президенты США Joseph Robinette Biden начал организационную процедуру признания его избранным президентом США. Данная процедура, кроме всего прочего позволяет получить бюджетное финансирование на формирования президентской администрации.
Новый состав Центральной избирательной комиссии, избранный 04.10.2020 г. Верховной Радой по представлению Зеленского, фактически провалил процедуру оглашения результатов местных выборов результаты которых должны быть объявлены до 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования).
Попытка Зеленского получит кредит МВФ в момент политической неопределенности в США - это стиль мышления мелкого жулика. Жулика - потому что он пытается обмануть систему в момент турбулентности. Мелкого - потому что он не понимает, что это не та система которую можно обмануть.
Волшебное слово "дефолт" уже прозвучало из уст официального лица государства. Пока что, главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Пока что, в контексте "ни за что и никогда", но уже с оговоркой "будет трудно".
Алгоритм действия Зеленского
Подписать меморандум включающий гарантии независимости НБУ..Получить транш кредита от МВФ.. Уволить руководство НБУ. Не выполнить 7 из 10 сигнальных договоренностей.
Ждать следующего транша. Не сделать абсолютно ничего после отмены действия антикоррупционного законодательства.Ждать следующего транша.
Не дождавшить отправить "своего" руководителя НБУ просить денег у МВФ.
Наградили избиратели четыреждыуклонистом..
Это не президент Украины
А Зюзя ніколи не стане українцем. Малорос.
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Для мене головною є суть. Чудовий вірш.
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: «Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину».
, - добавляла активистка
«Да, МЕРЗКИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ ПЕРЕХОДИТ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ХОЧЕТ КОГО-ТО ПЕРЕКРИВЛЯТЬ ИЛИ ПОКАЗАТЬ В УНИЧИЖИТЕЛЬНОМ СВЕТЕ»,
24 ноября 2017
https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них
На законном основании дайте им говорить по-русски
У меня еврейская кровь, но я говорю по-русски
Владимир Даль - великий украинец!
Как ученый-филолог КАЗАК ЛУГАНСКИЙ (так величал себя знаменитый Владимир ДАЛЬ) высоко ценил практические возможности украинского языка в сравнении с русским:
«Трудно написать на русском языке книгу о чем-нибудь, чтобы ее понял каждый... Но возьмите какое-нибудь малороссийское произведение, читайте его чумакам, девчатам, парням, кому угодно: язык и содержание его будут всем понятны целиком».
Из Полтавщины Казак Луганский с восхищением писал жене в письме от 21 июня 1844 года: «...я с удовольствием стал вновь разговаривать на этом чудесном языке...»
Учитывая количество времени, прожитого Далем в Украине, его отношение к нашей земле, её народу и языку, мы можем с полным на то основанием во всеуслышание заявить - Владимир Иванович Даль - Великий Украинец!
https://proza.ru/2008/10/28/136
Два Владимира, а какая между ними пропасть...
Журналист: теперь уже официально - новая система питания ВСУ, основанная при Порошенко, накрылась медным тазом
От 1 января 2021 года питания военных снова передают коммерческим фирмам
Взвращается назад система, основана при «настоящем полковнике» Гриценко.
Военных, чьи воинские части успели перейти на новую систему, можно лишь искренне поздравить. Вскоре их снова ждут заброшенные столовки, рацион «вода и капуста» и мясо неизвестного происхождения и качества.
Зато - без Порошенко, как Главнокомандующего ВСУ.
Военные могут искренне поблагодарить тех своих товарищей, которым чесалось из-за желания привести во власть «новые лица» и которые выбрали в президенты комика.
https://replyua.net/news/army-ukraine/231743-zhurnalist-teper-uzhe-oficialno-novaya-sistema-pitaniya-vsu-osnovannaya-pri-poroshenko-nakrylas-mednym-tazom.html
Чингиз Т. Айтматов
Пусть еще споет "в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке"