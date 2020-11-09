Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза". ВIДЕО

Обвинувачений у справі про катастрофу Боїнга MH17 підполковник запасу ПДВ Росії Олег Пулатов, який бере участь у судовому процесі в Гаазі, вперше сам відповів на запитання прокурорів.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Пулатов зокрема підтвердив, що одним з його позовних під час перебування на Донбасі був позивний "Гюрза". Саме так його неодноразово називають у розмові терористів про "Бук" і збитий "Боїнг".

Пулатова в залі суду в Нідерландах представляє група адвокатів.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.