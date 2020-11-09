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Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Обвинувачений у справі про катастрофу Боїнга MH17 підполковник запасу ПДВ Росії Олег Пулатов, який бере участь у судовому процесі в Гаазі, вперше сам відповів на запитання прокурорів.

Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Пулатов зокрема підтвердив, що одним з його позовних під час перебування на Донбасі був позивний "Гюрза". Саме так його неодноразово називають у розмові терористів про "Бук" і збитий "Боїнг".

Пулатова в залі суду в Нідерландах представляє група адвокатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі МН17: Захист обвинувачуваного Пулатова хоче допитати "багатьох експертів", які робили висновки про "Бук"

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
ох як в коментах кацапсіни вазбуділісь
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09.11.2020 13:46
+38
А как же украинский истребитель пилотируемый мальчиком в трусиках?
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09.11.2020 13:49
+33
да, мальчик был распят на одних крыльях так, что даже пролетающие мимо снегири - афуели это потприсягой подтвердили все кацапские дисПУтчеры...
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09.11.2020 13:56
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ох як в коментах кацапсіни вазбуділісь
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09.11.2020 13:46 Відповісти
А чего под нескрепным прокси?
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09.11.2020 13:49 Відповісти
Лаптеног, зачем вы убили невинных людей?
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09.11.2020 13:57 Відповісти
А как же украинский истребитель пилотируемый мальчиком в трусиках?
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09.11.2020 13:49 Відповісти
да, мальчик был распят на одних крыльях так, что даже пролетающие мимо снегири - афуели это потприсягой подтвердили все кацапские дисПУтчеры...
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09.11.2020 13:56 Відповісти
Его сбили снегири монтажной пеной.
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09.11.2020 14:03 Відповісти
мальчиком в трусиках по імені Карлос 🤣
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09.11.2020 23:02 Відповісти
А что теперь говорит испанский радарщик, который оказывается может отслеживать даже рождение марсиан и взятие проб грунта на астероидах за млн. световых лет от Земли?
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09.11.2020 23:18 Відповісти
Скоро позывной "груз200" у него будет.
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09.11.2020 13:55 Відповісти
Нє, в Європі толерантність до вбивць.
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09.11.2020 14:00 Відповісти
Казломордые не мучайте себя. Все фейки в спаме за пару секунд.
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09.11.2020 13:59 Відповісти
Лжет. Руссосвины не могут не лгать.
Ложь - это их сущность.
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09.11.2020 14:04 Відповісти
Кремль нахезал огромную гору дерьма. Оползень уже сорвался с места и начал движение...
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09.11.2020 14:15 Відповісти
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 976
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09.11.2020 14:16 Відповісти
Шо-то він якось )(..ово виглядає!
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09.11.2020 16:49 Відповісти
Так я не понял, он задержан что-ли? И когда?
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09.11.2020 14:34 Відповісти
Гаага - это местный карго-культ.
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09.11.2020 15:30 Відповісти
Гаага- це місце,де нарешті,хоч і не скоро,але все ж таки буде відновлена справедливість. А карго-культ- це зовсім про друге... Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 284
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09.11.2020 15:48 Відповісти
Какая справедливость? 4пенсионера, из которых 1 украинец, будут заочно признаны виновными, а Рашка останется в стороне?
Да уж...
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09.11.2020 15:57 Відповісти
не тужся, пшек! Нідерланди в липні подали в ЄСПЛ позов проти КАЦАПІЇ за збиття боїнга... ТАМ СРАНИХ КАЦАПІВ І ВЗДРЮЧАТЬ!!!
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09.11.2020 16:53 Відповісти
поиметь миллиард с Раши - это не "вздрючить". Помнится, кто-то обещал хйла на скамье подсудимых.
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09.11.2020 17:14 Відповісти
Та х@йло вже паркінсоном прикинувся, в надії що пронесе....🤣
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09.11.2020 23:05 Відповісти
Яка скам'я подсудімих, його свої ж московити прикандичать в надії що Захід їм пробачить і Крим і Донбас с Грузієй Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 6768
Спомтам Навальний на троні кращий від Пукіна Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 2729
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09.11.2020 23:29 Відповісти
Ашо? 140мільйонів москалів за 1хвилину просто не встигнуть фізично торкнутися важіля "Пуськ" або дати команду "агонь" оператору під час відтворення подій. Але перебіг Ваших думок мені подобається!
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09.11.2020 16:55 Відповісти
«Неумелый адвокат может затянуть процесс на месяцы и годы. Умелый - еще дольше». © Эвелл Янгер

В любом случае москвиты уудут в несознанку и опять начнется, то о чем когда-то сказал М. Гельман: «Стрелял, но не «Бук», «Бук», но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно», «Другим можно, а нам нельзя». И уже традиционное: «А вы докажите!» В этом и есть вся суть «русскага мира».
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09.11.2020 14:59 Відповісти
Мурчелло Каддафьєв також тягнув кота за хвоста, та напала і на кошлатого срачка! )))
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09.11.2020 16:57 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю." (с)
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09.11.2020 15:44 Відповісти
"вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
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09.11.2020 15:58 Відповісти
Человек вечное энергетическое существо, и если ты кому то сделал бяку, то вспомни про закон сохранения энергии. Хотя, знаю, кацапы живут в своем , отдельном мире, там еще странные запахи, мочи и кала...
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09.11.2020 16:21 Відповісти
Расскажи про это гитлеру, сталину, и пр.
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09.11.2020 16:34 Відповісти
Смысл? Они все сами прекрасно знают, теперь...
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09.11.2020 16:46 Відповісти
да, знают что можно спокойно убить кучу миллионов, и умереть от старости. Или вон Бокасса, 40 лет у власти, в прямрм смысле есть "оппозицию", и не жужжит.
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09.11.2020 16:52 Відповісти
Если тебя привлекают деяния таких личностей, то не сдерживай себя, мы живем в зоне свободы выбора, каждый волен поступать так как хочет, одни идут центростремительным путем, другие центробежным, и это просто разные энергии...
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09.11.2020 16:56 Відповісти
меня не привлекают.
Меня смешат мантры "бохнакажэт!"
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09.11.2020 17:12 Відповісти
Никто никого не наказывает, каждый проявляет свою суть, дерьмо не пахнет ландышами...
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09.11.2020 19:14 Відповісти
Та не хвилюйся - Московія сухою в води не вийде, а Пукін спокойно не здохне, як і його співучасники
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09.11.2020 23:32 Відповісти
есть Божий суд, от него не отвертеться
а здесь - до рубля все, и кара Божия неизбежна
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09.11.2020 20:38 Відповісти
Ах як притуснули кацапським бабушкам "прінадлєжності дєдушкі" .
Р@шиськи мерзотники ніколи не визнають провину бо визнати провини це визнати постачання зброї й розв'язання війни... але то їх не врятує.
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09.11.2020 16:06 Відповісти
Так а какие отмазки тупые, ... да мы говорили про "Бук", но только для маскировки... Нет тупее существа чем московит.
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09.11.2020 16:22 Відповісти
а с чего им признавать вину, если к Раше у суда никаких претензий?
Судят 4-х отставников.
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09.11.2020 16:35 Відповісти
Не тупи, "Бук" они ведь не в гастрономе купили, потом наступит ответственность параши как страны...
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09.11.2020 16:39 Відповісти
С какого она наступит? У суда и у следствия претензий к Рашке нет. Откуда они возьмутся "потом"?
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09.11.2020 16:41 Відповісти
Невозможно взять со склада воинской части ЗРК "Бук" без согласования с высшим руководством любой страны. Сначала приговор получат исполнители, а потом последует ответственность самого государства.
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09.11.2020 16:45 Відповісти
ага, только пукин к тому времени умрет от старости.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
РФ заплатит. Немцы вон до сих пор контрибуции платит за вторую мировую, а прошло почти сто лет.
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09.11.2020 19:16 Відповісти
Не умрет, а издохнет. И все его пятиколонцы в Украине издохнут , бо они не люди а крысы.
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09.11.2020 20:25 Відповісти
А нічого, що Нідерланди подали позов в Європейський суд з прав людини НА КАЦАПСЬКУ ********* у зв'язку зі збиттям боїнга????

ось ти і всрався... АХАХАХАХАХАХА

https://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%81%D0%BF%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-mh17/a-54191854
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09.11.2020 16:51 Відповісти
ну подали и подади, там компенсация ущерба. А где же пукин "на скамье подсудимых в Гааге"?
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09.11.2020 17:09 Відповісти
ой, а що сталось "прЄтЄнзій к РашкЄ ньЄт"???
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09.11.2020 17:14 Відповісти
ой, а шо сталось, представление под названием "пукин на скамье подсудимых в Гааге" откладывается на неопределенный срок?
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09.11.2020 17:16 Відповісти
я десь писав про ********** на лавці підсудних???
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09.11.2020 18:52 Відповісти
ты нет. А вот остальная братия тут портки стерли доказывая что пукин скоро закончит свои дни в Гааге.
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09.11.2020 19:00 Відповісти
П*дар твій Пукін, як і більщість московитів - це вся Україна знає.
Горбатого могила виправить.
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09.11.2020 23:33 Відповісти
У справі фігурують військові звання "отставніков". Та й канал поставки Бука вони повинні будуть засвітити, пояснивши зібрані слідством докази.
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09.11.2020 17:07 Відповісти
кто кому должен пояснить? Отставники которые на суд не приехали?
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09.11.2020 17:10 Відповісти
Це потрібно для спростування або підтвердження зібраних слідством доказів. Суду до сраки яким чином вони це зроблять - чи самі чи через адвокатів.
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09.11.2020 17:19 Відповісти
по-перше, з них з судом спілкується тільки Пулатов. Інші ні особисто, ані через адвокатів спілкуватись не збираються.
По друше, з чого ти вирішив що навіть Пулатов признає свою провину? Скаже - "я там не був,нічого не знаю, ніякого Бука не бачив" і все.
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09.11.2020 19:11 Відповісти
решта підтягнуться, щоб затягнути процес, а там "неприкасаемьій" на госдачу или на ранчо в амазонии зникне
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09.11.2020 20:42 Відповісти
хм.... дивно чому це кончена москальня не відправила свідчити в нідерландський суд іспанського диспетчера!??? Іспанський диспетчер - це ж ГАРАНТОВАНИЙ виграш в суді!!! КАРЛОС, АУУУУУ???!!! ТИ ДЕ??? ТУТ ПУКІНА СУДЯТЬ - ВИРУЧАЙ, БРААААТ....
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09.11.2020 16:47 Відповісти
Товриш Карлос за день до керуванням повітряним простором України, з іспанської вежі, був лижним інструктором, що підписав з Азіровим угоду на кілька мільярдів єврів.
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09.11.2020 17:11 Відповісти
позивний кізда
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09.11.2020 16:54 Відповісти
"Мальчік в трусіках" був раніше, поки над ним працюють. Боїнг буде пізніше.
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09.11.2020 17:27 Відповісти
У ***** Новичек закончился?
Это хорошо.
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09.11.2020 17:41 Відповісти
НУ ЗА ЭТО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПУТИНУ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ !!!
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09.11.2020 18:17 Відповісти
свидетели от ковида в свое время пострадают...
в ящик
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09.11.2020 20:44 Відповісти
ДІСПЄТЧЄР КАРЛОС У ТРУНІ ПЕРЕВЕРТАЄТЬСЯ ВІД СОРОМУ Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 7486
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09.11.2020 23:26 Відповісти
шота нет призывов на танках по Гааге и могем повторить.....
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10.11.2020 09:13 Відповісти
Кацап, це брехлива худоба, тим паче, якщо він свідчить не будучі під арештом.
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10.11.2020 09:59 Відповісти
Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза" - Цензор.НЕТ 9937
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10.11.2020 10:29 Відповісти
 
 