Обвинувачений у справі МН17 Пулатов вперше дав свідчення в Гаазі: "Я відомий під позивним "Гюрза". ВIДЕО
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Обвинувачений у справі про катастрофу Боїнга MH17 підполковник запасу ПДВ Росії Олег Пулатов, який бере участь у судовому процесі в Гаазі, вперше сам відповів на запитання прокурорів.
Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Пулатов зокрема підтвердив, що одним з його позовних під час перебування на Донбасі був позивний "Гюрза". Саме так його неодноразово називають у розмові терористів про "Бук" і збитий "Боїнг".
Пулатова в залі суду в Нідерландах представляє група адвокатів.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.
15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
Будь ласка, зачекайте...
Ложь - это их сущность.
Да уж...
Спомтам Навальний на троні кращий від Пукіна
В любом случае москвиты уудут в несознанку и опять начнется, то о чем когда-то сказал М. Гельман: «Стрелял, но не «Бук», «Бук», но не наш», «Наш, но не мы», «Мы, но не в «Боинг», «В «Боинг», но случайно», «Другим можно, а нам нельзя». И уже традиционное: «А вы докажите!» В этом и есть вся суть «русскага мира».
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе".
Меня смешат мантры "бохнакажэт!"
а здесь - до рубля все, и кара Божия неизбежна
Р@шиськи мерзотники ніколи не визнають провину бо визнати провини це визнати постачання зброї й розв'язання війни... але то їх не врятує.
Судят 4-х отставников.
ось ти і всрався... АХАХАХАХАХАХА
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Горбатого могила виправить.
По друше, з чого ти вирішив що навіть Пулатов признає свою провину? Скаже - "я там не був,нічого не знаю, ніякого Бука не бачив" і все.
Это хорошо.
в ящик