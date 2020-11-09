Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників

Ассоціація тваринників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом COVID-19, пов'язаних з фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок вірусом SARS-CoV-2 на українських фермах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що епідеміологічна ситуація на фермах під контролем і не становить загрози для суспільства.

Асоціація тваринників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, виконуються жорсткі карантинні заходи.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.