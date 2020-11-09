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Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників

Ассоціація тваринників України у зв'язку з виявленням у шести країнах випадків зараження коронавірусом COVID-19, пов'язаних з фермами з розведення норок, заявила про відсутність випадків захворювання норок вірусом SARS-CoV-2 на українських фермах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що епідеміологічна ситуація на фермах під контролем і не становить загрози для суспільства.

Асоціація тваринників України запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, виконуються жорсткі карантинні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Данії знищать до 17 мільйонів норок через виявлення в деяких особин нового штаму коронавірусу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
ага, їм норкам всім аналізи зробили і коронавіруса не знайшли. Ви бачите коронавирус? і вони не бачать
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09.11.2020 13:54
+1
На секонд хенде, уж очень много такой продукции Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 724 Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 2717
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09.11.2020 15:04
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ага, їм норкам всім аналізи зробили і коронавіруса не знайшли. Ви бачите коронавирус? і вони не бачать
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09.11.2020 13:54 Відповісти
Вы его, коронавируса, не видите, а он есть Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 4695
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09.11.2020 15:02 Відповісти
им об этом норки сказали? ))) или на основе чего сей радостный вывод?
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09.11.2020 13:56 Відповісти
Дохлые норки уже ничего не скажут. Закопаны в садку... Тут уже эксгумация нужна
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09.11.2020 13:58 Відповісти
кааакие еще дохлые норки?..
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09.11.2020 14:02 Відповісти
з яких шкурки познімали на пальта жіночі
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09.11.2020 18:36 Відповісти
а вот все же интересно - как долго шкурки, снятые с больных коронавирусом норок могут сберегать эту заразу? (почему Дания решила утилизировать 17 млн зверьков?)
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09.11.2020 18:59 Відповісти
а на ферме дырок в Украине, идёт такое их размножение по всем статьям, шо никакой вирус, в отличие от норок, дыркам не страшен )
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09.11.2020 14:07 Відповісти
Китайцы сначала птичий грипп свернули на кур . Потому конкуренты уничтожали птицефермы
Потом свиной грипп - БЕДНЫЕ СВИНЬИ !!!! Та же война среди производителей
А вот Ковид свернуть на летучих мышей не удалось. И потом НЕТ ФЕРМ,
К горю норок- попались под руку . Теперь все свалят на норок и начнут банкротить фермы
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09.11.2020 14:08 Відповісти
Ненавязчивая реклама норковых шуб.
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09.11.2020 14:24 Відповісти
На секонд хенде, уж очень много такой продукции Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 724 Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 2717
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09.11.2020 15:04 Відповісти
і геть уся вона хвора на коронавірус
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09.11.2020 18:38 Відповісти
Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників - Цензор.НЕТ 6025
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09.11.2020 14:45 Відповісти
 
 