Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

Повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в низці областей.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці, Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбудеться в Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах.

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