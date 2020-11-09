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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Бердянськ (370) Бровари (240) Дніпро місто (2154) Дрогобич (42) Кам'янець-Подільський (50) Краматорськ (508) Кривий Ріг (810) Луцьк (363) Львів (2080) місцеві вибори (1000) мер (483) Миколаїв (1336) Одеса (4020) Полтава (358) Рівне (388) Суми (392) Ужгород (232) Херсон (2328) Черкаси (389) Слов'янськ (508)

Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

Повторне голосування на місцевих виборах вже призначили в низці областей.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці, Херсоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбудеться в Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах.

Також читайте: Одеська обласна ТВК досі не оголосила результати виборів: вірус у комп'ютері знищив протокол

Автор: Наталя Джума
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В Одесі потрібно вводити пряме Президентське правління у зв'язку з епідемією коронавірусу та неможливістю міської влади та громади організувати протиепідемічні заходи! Всі без масок, всі в громадському транспорті так що двері не зачиняються, місць в лікарнях немає, всі ПЛР тести за гроші, люди вмирають навіть без первинної медичної допомоги! Так продовжуватись не може. Якщо в Україні є влада, має бути введено військова-цивільна адміністрація в Одесі і призначений її керівник, який наведе порядок в Одесі! Досить бардака!
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09.11.2020 14:07 Відповісти
 
 