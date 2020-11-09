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Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану "альтернативу" Зеленського, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану

Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя має бути внесений у парламент.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей проєкт реально ховають, його немає у публічному доступі. Для його отримання я подавав спеціальний запит у Мінюст та ВРП", - зазначає він

Маселко називає "ключові новели" проєкту: створення спеціальної Експертної комісії з 9 осіб (3 представники судів, 3 міжнародні експерти, 3 громадськості), яка проводить одноразову перевірку чинних членів ВРП та ініціює звільнення нечесних, попередньо відбирає кандидатів на вакантні посади членів ВРП (мінімум по дві кандидатури на одну вакансію) і передає їх суб'єктам призначення; удосконалення процедури покарання суддів шляхом створення в ВРП служби незалежних дисциплінарних інспекторів.

"Це дійсно ключове, що потрібно зробити і цілком відповідає нашим міжнародним зобов'язанням ... Кабміну тільки потрібно внести законопроєкт до парламенту, а депутатам об'єднати ці норми з нормами щодо ВККС і ухвалювати один комплексний закон, який нарешті запустить справжню судову реформу", - переконаний Маселко.

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Він також опублікував текст урядового законопроєкту.

Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 01
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 02
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 03
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 04
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 05
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 06
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 07
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 08
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 09
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 10
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 11

Нагадаємо, раніше профільний комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій. Однак у Раді не вистачило голосів навіть для ухвалення його в першому читанні, і документ направили на доопрацювання.

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Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 12
Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану альтернативу Зеленського, - Маселко 13

Автор: Наталя Джума
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Так же, как и действенный закон об импичменте (ТСК), принятый предыдущей радой
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09.11.2020 16:06 Відповісти
Если это не закон бубочки, то это наглая попытка 5 колонны и некоторый бывших политиков дискредитировать политику зелени и протянуть свои интересы!!!!!
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09.11.2020 16:16 Відповісти
 
 