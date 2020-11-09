Законопроєкт Кабміну, здатний реально реформувати ВРП, ховають і намагаються ухвалити розкритиковану "альтернативу" Зеленського, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Розроблений Кабінетом Міністрів законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя має бути внесений у парламент.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Цей проєкт реально ховають, його немає у публічному доступі. Для його отримання я подавав спеціальний запит у Мінюст та ВРП", - зазначає він

Маселко називає "ключові новели" проєкту: створення спеціальної Експертної комісії з 9 осіб (3 представники судів, 3 міжнародні експерти, 3 громадськості), яка проводить одноразову перевірку чинних членів ВРП та ініціює звільнення нечесних, попередньо відбирає кандидатів на вакантні посади членів ВРП (мінімум по дві кандидатури на одну вакансію) і передає їх суб'єктам призначення; удосконалення процедури покарання суддів шляхом створення в ВРП служби незалежних дисциплінарних інспекторів.

"Це дійсно ключове, що потрібно зробити і цілком відповідає нашим міжнародним зобов'язанням ... Кабміну тільки потрібно внести законопроєкт до парламенту, а депутатам об'єднати ці норми з нормами щодо ВККС і ухвалювати один комплексний закон, який нарешті запустить справжню судову реформу", - переконаний Маселко.

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Він також опублікував текст урядового законопроєкту.























Нагадаємо, раніше профільний комітет ВР схвалив розкритикований Венеціанською комісією президентський законопроєкт про судоустрій. Однак у Раді не вистачило голосів навіть для ухвалення його в першому читанні, і документ направили на доопрацювання.

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