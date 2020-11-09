Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Українські клініки з понеділка припиняють приймати пацієнтів на планові операції і переходять лише на лікування хворих із COVID-19.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і виключно хворих на коронавірус", - сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад з регіонами України в понеділок.
Топ коментарі
+47 Igor L
показати весь коментар09.11.2020 14:53
+30 Igor L
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+24 Elvic Vic
показати весь коментар09.11.2020 14:58
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Будь ласка, зачекайте...
Кстати. На исходнике - первоисточнике на который ссылается Цензор... этот Ляшко вновь прессуху толкает. Без маски.
Интересно, его на выходе из здания МОЗ - будет ждать полицейский патруль с протоколом или квитанцией на 170 / 255 грн.?
Щодо Ляшка на конференції - ви поруч з ним когось бачите ? Кого він у такому випадку може заразити ? TV камеру на відстані 5 метрів ? (( А на виході з МОЗу і не тільки виході він маску одягає , трішки інших поглядів аніж ви !
В новой статье КпАПП написано четко: внутри общественных зданий и сооружений. Сколько там между ними метров - не важно. Общественное здание есть? Есть. Ляшко внутри него есть? Есть. Маска есть? Нет. Штраф, пожалуйста. Это два.
Недавно тут был ролик на предмет сравнения ношения масок. Показывали Польшу - мол поглядите как там все носят. Напомните а то я запутался - там же около 20к новых случаев в день - верно? Это три.
Перевод: плевать они хотели.
То что Вы говорите на предмет Польши - субьективно. Объективно... даже на их митингах против абортов там практически все в масках - видел на всю толпу 1-2 не более.
Даже если и так. Общественное сооружение. Он без маски. Штраф в студию.
Хотя... некоторые перед законом - равнее, как известно.
З.Ы.: Сейчас появилась просто обалденная возможность троллить масочников. Они-то наивные думают, что штрафовать будут не их... знаете как забавно наблюдать за потугами масочника в переполненной маршрутке... который пытается не надеть своему ребенку маску? При том что они сами этого хотели...
Не нравится? А чего так? Вы ж согласились с тем, что опасны.
Поняли... что Вы у себя этим отобрали? Презумпцию невиновности. Так шо теперь... в общем отмена плановых операций и госпитализаций, сегодня повторно озвученная... благодаря таким как Вы у нас уже есть. Наслаждаемся? хз-хз.
Сейчас - да. Надежнее. Поглядим с первым снежком. Скоро.
И ... немного матчасти. При ковид насморк - редкость.
З.Ы.: А если серьезно - не надо меня спасать. Я себя спасу сам (ну не я... а мой иммунитет). Или НЕ спасу... но это мои и только мои проблемы. Если Вам при этом нравится носить маску... то это, соответственно - Ваши и только Ваши. Иначе это не демократия а ... да даже совок и тот был лучше.
Еще раз. Такое может быть. И в отношении меня и в отношении моих близких. Это будет значить одно. Виновный в зеркале. Потому как мужчина - отвечает за свою семью тоже ибо он мужчина (Вы, разумеется, об этом не в курсе).
В зеркале, потому как респираторка - это проблемы иммунитета. За формирование которого отвечает каждый. Лично. Это не рак и не Эбола и не перелом.
Ну а остальные, те, кого так назвать не корректно... ищут виновных где угодно... у них все виноваты кроме них самих.
Видишь ли в чем дело... я не считаю свой иммунитет непобедимым и неоднократно об этом писал, в том числе и выше.
Но я, кажется, понял, наконец, в чем дело. Жизнь же - самое ценное, что есть у живого существа, да? Что же... на это уже сказано, причем лучше чем умею я:
"Ведь совсем неважно, отчего помрешь, а куда важнее - для чего родился" (с).
Наручники, уважаемый. Наручники. Чтоб мне спокойней было. А там и поговорим.
Ох уж эти другие. Все им найти виновного в собственных проблемах... тока лишь бы не себя))
В масці - на сходах і в коридорі.
коллапс!
антиковидники!у вас все впереди!
рестораны работают????медики болеют!
какие плановые операции!забудьте!
освободит лугандониюпобедит ковид за неделю!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"...мастера спорта по борьбе с коронавирусом" , так себя называл Зеленский в мае 2020 г. с понедельника отменяют все плановые операции и госпитализации в больницах. У них " ...вкрай напружена ситуація". Может уже пора их дисквалифицировать до окончания суда ?
Ресурсы - ограничены, и приходится выбирать.
Количество врачей в больнице - конечно!
Количество больных, которых может лечить ордлин врач - конечно!
Если к больнице пристроить ещё барак на сто коек - КТО будет лечить пациентов?
при этом нужны помещения и мат.-тех. обеспечение. при таком устройстве один врач сможет быстро отдавать команды на проведение тех или иных процедур, в случае необходимости
Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико-санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
І не лише в Україні.
Решта може подихати.
Т - "турбота".
Очень хочется надеяться что зелёных ублюдков настигнет справедливое возмездие.
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)