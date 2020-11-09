Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко

Українські клініки з понеділка припиняють приймати пацієнтів на планові операції і переходять лише на лікування хворих із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і виключно хворих на коронавірус", - сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад з регіонами України в понеділок.

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