УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14463 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
26 496 168
карантин (16095) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко

Українські клініки з понеділка припиняють приймати пацієнтів на планові операції і переходять лише на лікування хворих із COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З понеділка всі планові госпіталізації заборонені, наші лікарні приймають лише ургентних хворих і виключно хворих на коронавірус", - сказав він на брифінгу за результатами селекторних нарад з регіонами України в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість захворілих на COVID-19 у ЗСУ перевищила 2,2 тис. осіб, за добу виявлено 68 нових випадків, - Командування Медсил

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+47
Зупинка планового оперативного втручання це фактично смерть сотень тисяч пацієнтів по всій Україні. Планова операція в Україні це останній шанс на порятунок життя. Ніхто з пацієнтів при здоровому глузді не йде на планову операцію без крайної необхідності і тому припинити планові операції це вбити сотні тисяч пацієнтів яким конче потрібне хірургічне втручання! Влада робить жахливий злочин проти життя і здоров'я громадян України. Степанов та Ляшко мають бути негайно звільнені та арештовані як ідіоти та злочинці які ставлять під загрозу життя мільйонів українців!
показати весь коментар
09.11.2020 14:53
+30
Влада думає що хай українці гинуть без планових операцій, ми то поїдемо в Ізраїль та Австрію і будемо там лікуватись навіть від коронавірусу! Зупинки планових операцій це надзвичайно крайня міра яка катастрофічно обмежує права громадян України на медичну допомогу, тому зупиняти планові операції можна виключно під час особливого правового режиму Надзвичайного або Воєнного стану. Якщо забороняються планові операції то для всіх а не тільки для бідних! Закриваємо кордони, закриваємо аеропорти і ніхто нікуди не летить на лікування - всі чекаємо кінця карантину!
показати весь коментар
09.11.2020 14:56
+24
Дегенераты получили 60 млд . , т.е. 2 млд баксов . За эти бабосы можно было залить стационарными генераторами кислорода .

Гонялись за плавцом в Гидропарке , когда было 15-20 умерших в сутки , когда меньше тысячи новых в сутки были .

Спасибо Коле Тищенко и его "Велюру" -- воспитал нацию , шо хер можно класть на запреты и карантины .
Кернес устроил "день города" и когда сам заразился его самолётом прям в "Шарите" , а другим больным харьковчанам оттуда факи послыла и за это получил 60% .
С таким лохотратом , шо выбирает тищенок , кернесов и труху по-другому и быть не могло .
показати весь коментар
09.11.2020 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А при чем здесь антибиотики, если испанка - вирусное заболевание? Вы вообще в теме?
показати весь коментар
09.11.2020 16:19 Відповісти
В теме, просто от вируса, без осложнений не помрут
показати весь коментар
09.11.2020 16:22 Відповісти
Таки "в теме", как вы - пру пруди, все лечат вирус антибиотиками. Даже Юра Бутусов ими вылечился, ахаха.
показати весь коментар
09.11.2020 16:27 Відповісти
Ви такий веселий що прям не можу , сам зараз розсміюся (( людина вам правильно написала , що антибіотиками лікують ускладнення які виникли після вірусної інфекції , а не винищують вірус ; з вірусом бореться імунна система людини ! Шо не так було написано що ха-ха ? Що вилікувався Бутусов ? - Ви в курсі скільки і яких антибіотиків застосовують при пневмонії з ускладненнями ? Я в курсі , бо їх купляв ((
показати весь коментар
09.11.2020 19:15 Відповісти
Ти також написав дурню про пневмонію з ускладненнями, бо вона і є ускладненням, якшо бактеріальна, або одразу вірусна в даному випадку - тоді антибіотики до одного місця.
показати весь коментар
09.11.2020 22:03 Відповісти
На ти той на ти )) Ти знаєш , що дурню пишеш про вірусну пневмонію ? Якщо з"явиться вірусна пневмонія -людському суспільству гамплик (( Пневмонія буває бактеріальною , яка лікується антибіотиками та грибковою , яку вилікувати практично неможливо (( ( можеш більш детально щодо цього із працівниками інституту пульмонології поспілкуватися - там з таким видом пневмоній пацієнтів багато (( і лікують їх дуже довго ) . Тепер щодо ускладнень під час бактеріальної пневмонії , якщо людині повезе , то вона пневмонію в легкій формі перенесе ( одностороння . або хоч і двостороння але з невеликою зоною ураження ) якщо не "пофартило" - пацієнт отримує двосторонню із пошкодженням 70-80 % легень ( ось це я і мав на увазі як ускладнення ) сатурація падає нижче 30, мозок іде у відключку , врятувати може тільки негайна інтубація під загальною анестезією і якщо повезе - наявністю у реанімації морфіну - він розслабляє набряклу легеневу тканину і допомагає легеням не розлетітися на клапті (( транспортувати у такому стані пацієнта сумнівний варіант через велику небезпеку пошкодження легень , але при наполегливості лікарів - витягти з того світу можна ( тільки на Тудорова з його оксигенаторами не покладайтеся - там не стільки допомоги як піару ((() Ну ось так коротенько про ускладнення То що , танк ізраїльський ))), зрозумів ?
показати весь коментар
09.11.2020 22:29 Відповісти
P.S. Іще одне , те що на даний час буває часто з легенями хворих на Covid-19 не можна ідентифікувати як типову пневмонію (( там відбувається не запалення а тромбоз судин , це також не мед ((( але пневмонією його назвати важко , цим пацієнтам також кисень потрібен але зовсім із інших причин аніж при пневмонії , ну це не тут обговорювати ! Здоров"я усім нам ! Он незабаром багаті вакцину матимуть , іще нам з курортів якусь болячку привезуть (((
показати весь коментар
09.11.2020 22:35 Відповісти
Знайди собі нормального лікаря і не мороч людям голову.
показати весь коментар
09.11.2020 22:38 Відповісти
Так зрозумів що тебе вже вилікували ? )) Буває ! Не сердься дуже ))
показати весь коментар
09.11.2020 22:49 Відповісти
Ось це вже справжній геноцид українців. Зебіли прийшли до влади, щоб нас знищити, це вже очевидно.
показати весь коментар
09.11.2020 15:11 Відповісти
Ну что ребята, кто там аплодировал штрафам за безмаску? Как вам на вкус последствия.

Кстати. На исходнике - первоисточнике на который ссылается Цензор... этот Ляшко вновь прессуху толкает. Без маски.
Интересно, его на выходе из здания МОЗ - будет ждать полицейский патруль с протоколом или квитанцией на 170 / 255 грн.?
показати весь коментар
09.11.2020 15:15 Відповісти
До речі ! Зараз ми відчуваємо смак саме ігнорування носіння масок ! Якби їх усі носили , то зверніть свій погляд у бік такої "відсталої" держави як Японія і узнаєте ефективність масконосіння !

Щодо Ляшка на конференції - ви поруч з ним когось бачите ? Кого він у такому випадку може заразити ? TV камеру на відстані 5 метрів ? (( А на виході з МОЗу і не тільки виході він маску одягає , трішки інших поглядів аніж ви !
показати весь коментар
09.11.2020 19:23 Відповісти
Обычно рядом с ним стоит сурдопереводчик. Тоже без маски и где-то в метре. Это раз.
В новой статье КпАПП написано четко: внутри общественных зданий и сооружений. Сколько там между ними метров - не важно. Общественное здание есть? Есть. Ляшко внутри него есть? Есть. Маска есть? Нет. Штраф, пожалуйста. Это два.
Недавно тут был ролик на предмет сравнения ношения масок. Показывали Польшу - мол поглядите как там все носят. Напомните а то я запутался - там же около 20к новых случаев в день - верно? Это три.
показати весь коментар
09.11.2020 19:40 Відповісти
Ви знаєте таке слово "хромакей" ? Дякуючи йому поруч із Лисенком можна і вас поставити , і Байдена із Трампом (( сурдоперекладач в іншій студії знаходиться (( це по перше ; у Польщі дурнів які маски не носили не менше нашого було , половина із них взагалі наші співвітчизники як теперішні , так і вже колишні (( плюс нещодавні акції протесту проти абортів , щось я заплутався - там що усі у масках були ? Може іще Францію у приклад навести , де всі на маски наплювали - там вже 80000 ( куди Польщі) це по друге! По третє - напишіть Ляшку щоб він перед екраном маски не знімав ніколи , бо через раз він все ж у ній (( може це вас заспокоїть , а я зауваження щодо маски тим що поруч роблю , що там з Ляшком мені якось пох#й , він мене через телевізор не заразить ((
показати весь коментар
09.11.2020 20:07 Відповісти
Вы наивны. Знаете, какую реакцию я получил сегодня, использовав законное право на обращение в ВР по некоему законопроекту? Несмотря на любые доводы... общий смысл сводился к: мы рассмотрели, и подали на голосование. А там... как проголосуют так и будет.
Перевод: плевать они хотели.
То что Вы говорите на предмет Польши - субьективно. Объективно... даже на их митингах против абортов там практически все в масках - видел на всю толпу 1-2 не более.
Даже если и так. Общественное сооружение. Он без маски. Штраф в студию.
Хотя... некоторые перед законом - равнее, как известно.
З.Ы.: Сейчас появилась просто обалденная возможность троллить масочников. Они-то наивные думают, что штрафовать будут не их... знаете как забавно наблюдать за потугами масочника в переполненной маршрутке... который пытается не надеть своему ребенку маску? При том что они сами этого хотели...
показати весь коментар
09.11.2020 20:14 Відповісти
Не знаю як там у маршрутках , я ними не їжджу , зараз у межах міста велосипедиком чи моторолером надійніше буде , а за місто - жигуль вам в руки якщо на інше авто коштів не вистачає ! А щодо дітей - у мене вся родина вихована - наші маски вас від нас рятують - хотілося б побачити чемну реакцію у відповідь замість хомута на шиї або сопливого носа над зашморганою онучею ))
показати весь коментар
09.11.2020 20:24 Відповісти
Что же, раз Вы признаете что Вы для меня опасны... может и наручнички оденете? Вдруг побьете? Вы ж согласитесь - руки есть, значит можете... ну чтоб я чувствовал себя защищеннее...
Не нравится? А чего так? Вы ж согласились с тем, что опасны.
Поняли... что Вы у себя этим отобрали? Презумпцию невиновности. Так шо теперь... в общем отмена плановых операций и госпитализаций, сегодня повторно озвученная... благодаря таким как Вы у нас уже есть. Наслаждаемся? хз-хз.
Сейчас - да. Надежнее. Поглядим с первым снежком. Скоро.
И ... немного матчасти. При ковид насморк - редкость.
З.Ы.: А если серьезно - не надо меня спасать. Я себя спасу сам (ну не я... а мой иммунитет). Или НЕ спасу... но это мои и только мои проблемы. Если Вам при этом нравится носить маску... то это, соответственно - Ваши и только Ваши. Иначе это не демократия а ... да даже совок и тот был лучше.
показати весь коментар
09.11.2020 20:31 Відповісти
Так зрозумів - поговорити любите ? У мене кум теж балакучий , але щойно ваш коментар прочитав і зробив про вас висновок : " Дурне , п"є ." Так подумав - а він має рацію !(( Бажаємо разом з кумом щоб до лікарні з COVID не ви попали , при кисневому голодуванні перше що вимикається це мізки (( нехай попаде найдорожча вам людина , як у нас попала , а коли легені лопнуть ( пневмотораксом процес називається ) тоді по пєрвому снєжку і покалякаємо о дєлах нашіх скорбних (((( ха-ха -ха самоспасатель ((
показати весь коментар
09.11.2020 20:42 Відповісти
Ваш вывод, впрочем, как и Ваши посты свидетельствует об одном: Вы не умеете в причинно-следственные связи. Бывает. К куму Вашему это, кстати, тоже относится.
Еще раз. Такое может быть. И в отношении меня и в отношении моих близких. Это будет значить одно. Виновный в зеркале. Потому как мужчина - отвечает за свою семью тоже ибо он мужчина (Вы, разумеется, об этом не в курсе).
В зеркале, потому как респираторка - это проблемы иммунитета. За формирование которого отвечает каждый. Лично. Это не рак и не Эбола и не перелом.
Ну а остальные, те, кого так назвать не корректно... ищут виновных где угодно... у них все виноваты кроме них самих.
показати весь коментар
10.11.2020 09:21 Відповісти
Я вже не з одним таким як Ви спілкувався у кого думки плутаються (( Ваша фраза : "Вы не умеете в причинно-следственные связи." тому підтвердження ! Тому для Вас розжую те що сказав . Я не шукаю винних , бо я не суд ! Я просто хочу отримати у відповідь на свою порядність стосовно оточення таке саме відношення до мене ! У силу того що багато "неляканих ідіотів" свято вірять у свій непереможний імунітет і т. п. ми і маємо неконтрольоване поширення вірусних захворювань (( дехто із них свою думку вже змінив кардинально після того як сам полежав у інфекційному або свою родину туди відправив , а інколи і попрощався з нею назавжди (( Дуже скорботно що розуміння ситуації до таких осіб доходить у такий спосіб , але це вже не моя вина (( На цьому завершую , коли поспілкуємося я Вам у попередньому повідомленні написав , тоді і у дзеркало поглянете ! БувайТЕ !
показати весь коментар
10.11.2020 13:02 Відповісти
Ну уж извините. На глупость не имею привычки отвечать такой же глупостью.
Видишь ли в чем дело... я не считаю свой иммунитет непобедимым и неоднократно об этом писал, в том числе и выше.
Но я, кажется, понял, наконец, в чем дело. Жизнь же - самое ценное, что есть у живого существа, да? Что же... на это уже сказано, причем лучше чем умею я:
"Ведь совсем неважно, отчего помрешь, а куда важнее - для чего родился" (с).
Наручники, уважаемый. Наручники. Чтоб мне спокойней было. А там и поговорим.
показати весь коментар
10.11.2020 14:07 Відповісти
Ну нарешті хоч щось "понял" (( Правда виходячи із останньої тиради "уважаемого" народився для того щоб іншим життя укорочувати (( Мої побажання збуваються дуже часто , на жаль, так що думаю що іще поговоримо (( ......P.S. Кум привіт шле , каже правильне побажання зробили , я йому довіряю !
показати весь коментар
10.11.2020 20:31 Відповісти
Куму Вашему тоже привет. Х.З., увидим, насколько оно правильное.
Ох уж эти другие. Все им найти виновного в собственных проблемах... тока лишь бы не себя))
показати весь коментар
11.11.2020 09:39 Відповісти
Ми в кабінеті приймаємо клієнта без маски. Банк.
В масці - на сходах і в коридорі.
показати весь коментар
10.11.2020 02:07 Відповісти
Умирать - так с музыкой!
показати весь коментар
09.11.2020 15:18 Відповісти
Вообще-то, после таких заявлений президент обязан отправить в отставку и Ляшка и Степаху.
показати весь коментар
09.11.2020 15:24 Відповісти
Шмаркля уже давно у них на крючке, ничего он не может.
показати весь коментар
09.11.2020 15:30 Відповісти
У нас немає ні президента ні уряду, керує група олігархів від імені вигаданого персонажа якого грає не дуже вдалий актор.
показати весь коментар
09.11.2020 16:33 Відповісти
А де він, той президент?
показати весь коментар
09.11.2020 17:32 Відповісти
как понять то есть ложись помирай что ли или как.. Українські клініки переходять лише на лікування пацієнтів із COVID-19, всі планові операції заборонені, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6989
показати весь коментар
09.11.2020 15:26 Відповісти
хощ жить впитуй ковидлу
показати весь коментар
09.11.2020 22:46 Відповісти
Степанов Ляшко Шмигаль кабмін і Зеленський і усе ПРригівське лайно, яке Зеленським призначено до владних посад і силових структур , - просто злочинці, і діють проти України і українців, проти українсткої мови і культури, освітництва і розбудови армії, оборони країни
показати весь коментар
09.11.2020 15:27 Відповісти
правильно, піднімай народ, шибениця передвижна вже готова
показати весь коментар
09.11.2020 22:49 Відповісти
отделения закрываются!
коллапс!
антиковидники!у вас все впереди!
рестораны работают????медики болеют!
какие плановые операции!забудьте!
показати весь коментар
09.11.2020 15:27 Відповісти
Та дайте уже булаву Парашенке он освободит лугандонию победит ковид за неделю!
показати весь коментар
09.11.2020 15:42 Відповісти
Но а якщо діти далі ходитимуть до школи, то скорт школи теж стануть шпиталями.
показати весь коментар
09.11.2020 15:51 Відповісти
Так дороги надо делать а не готовится к второй волне.
показати весь коментар
09.11.2020 15:52 Відповісти
жизнь в украине это как клавиатура на рояле - белая чёрная клавиша ..белая чёрная клавиша ..КРЫШКА ....ну и пианист я думаю вам всем известен...нет страны..её пропили проболтали с умными сальными рожами на ТВ последний золотой запас страны ( люди ) и тех скоро не будет
показати весь коментар
09.11.2020 16:06 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·1 ч

"...мастера спорта по борьбе с коронавирусом" , так себя называл Зеленский в мае 2020 г. с понедельника отменяют все плановые операции и госпитализации в больницах. У них " ...вкрай напружена ситуація". Может уже пора их дисквалифицировать до окончания суда ?
показати весь коментар
09.11.2020 16:17 Відповісти
И к чему эти крики идиотов в ночи?
Ресурсы - ограничены, и приходится выбирать.
показати весь коментар
09.11.2020 16:20 Відповісти
Где - в ПФ?
показати весь коментар
09.11.2020 16:39 Відповісти
Скоро будуть вибирати кого рятувати, а кого ні і це буде "законно", дуже можливо що весною в україні стане на мільйон+ пенсіонерів менше
показати весь коментар
09.11.2020 16:32 Відповісти
Идиоты. Довели страну до ручки, разграбили ковидный фонд, а теперь запрещают людям лечиться.
показати весь коментар
09.11.2020 16:55 Відповісти
ти - вже все, видихайте! Магічно-містичним чином зразу через декілька днів після поразки Тримпа знайшли вакцину... Фсьо - кОнЄц! Індекси амерські вже ростуть, як на дріжджах!
показати весь коментар
09.11.2020 17:03 Відповісти
Дыбилята мозга!
Количество врачей в больнице - конечно!
Количество больных, которых может лечить ордлин врач - конечно!
Если к больнице пристроить ещё барак на сто коек - КТО будет лечить пациентов?
показати весь коментар
09.11.2020 17:24 Відповісти
очевидно, натренировать волонтеров-парамедиков для борьбы с ковидом можно быстро

при этом нужны помещения и мат.-тех. обеспечение. при таком устройстве один врач сможет быстро отдавать команды на проведение тех или иных процедур, в случае необходимости
показати весь коментар
09.11.2020 19:08 Відповісти
"Быстро" тільки діти робляться ((( а через те що бистро - половина неповноцінними на світ з"являються (( ви коли небудь підключичний катетер ставили ? трахеостомію робили , дренаж при пневмотораксі ...... натренувати собаку можна щоб вона сусідів кусала , а медиків навчати потрібно 6+3 роки і то на виході половина недоуки ((
показати весь коментар
09.11.2020 19:32 Відповісти
Від заборони планових операцій загине людей кратно більше ніж від корони.
показати весь коментар
09.11.2020 17:48 Відповісти
Не зупинять COVID - половина планових і так до свого плану не доживуть ((
показати весь коментар
09.11.2020 19:33 Відповісти
ІдіЙОТИ
показати весь коментар
09.11.2020 19:27 Відповісти
Конституция Украины.
Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.

Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально - экономических, медико-санитарных и оздоровительно - профилактических программ.
Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена. Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности.
показати весь коментар
09.11.2020 19:49 Відповісти
Ковід вищий за Конституцію.
І не лише в Україні.
показати весь коментар
10.11.2020 02:09 Відповісти
Зелені ковідіоти, хоча мила не жеруть
показати весь коментар
09.11.2020 19:58 Відповісти
Україна серед інших країн дуже зацікавлена в зменшені кількості пенсіонерів - грошей на пенсії то нема. В Канаді теж чомусь преважна більшість жертв ковіда - постояльці будинків пристарілих.
показати весь коментар
09.11.2020 21:38 Відповісти
Ощущение что безграмотный человек просто от паники не знает что делать и делает хоть чтото, чтоб не выглядеть идиотом, но это плохо получается. А что делать тем у кого жизнь от операции зависит? На этого идиота можно уголовку заводить за массовые убийства путем ограничения конституционного права на мед лечение.
показати весь коментар
09.11.2020 21:52 Відповісти
там и так не лечили..а теперь и подавно.....
показати весь коментар
09.11.2020 23:05 Відповісти
Это что, средневековье? Совсем лишились всего человеческого, пид@ры?
показати весь коментар
10.11.2020 00:04 Відповісти
жи ди прискореними темпами хочуть виморити українців??
показати весь коментар
10.11.2020 01:47 Відповісти
Так, як в нас.
Решта може подихати.
Т - "турбота".
показати весь коментар
10.11.2020 01:55 Відповісти
Ну что господа. Естественный отбор никто не отменял. Страна выбирающая клоуна во время войны другого и не заслуживает.
показати весь коментар
10.11.2020 06:32 Відповісти
10% населения, проголосовавшие за Порошенко, в этом не виноваты.

Очень хочется надеяться что зелёных ублюдков настигнет справедливое возмездие.
показати весь коментар
10.11.2020 09:28 Відповісти
Издалека все одинаковы. Вы же не протестовали когда деньги на борьбу с ковидом закатали в асфальт? Можно смело через каждые 50 метров новой дороги ставить венок, потому что это чья то жизнь в прямом смысле.
показати весь коментар
10.11.2020 11:06 Відповісти
"Ковид" - фикция.
показати весь коментар
10.11.2020 12:07 Відповісти
Це просто дурдом... Нема слів... До чого виродки зебуїни довели країну
показати весь коментар
10.11.2020 08:02 Відповісти
Это называется: дефолт. Полная финансовая катастрофа.
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
10.11.2020 09:25 Відповісти
Совсем ********* там?
показати весь коментар
10.11.2020 10:17 Відповісти
т.е помирайте от других болезней, если нет бабок на лечение в Австрии
показати весь коментар
10.11.2020 10:17 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 