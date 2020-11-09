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Кривий Ріг (810) напад (1013) Нацполіція (13918)

Криворожанка стверджує, що чоловіка, який напав із ножем на перехожих, напередодні проґавили патрульні. У Нацполіції звинувачення відкидають (виправлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Криворожанка стверджує, що чоловіка, який напав із ножем на перехожих, напередодні проґавили патрульні. У Нацполіції звинувачення відкидають (виправлено)

За кілька днів до нападу чоловіка з ножем на людей у Кривому Розі, який убив двох людей, підозрюваного в неадекватному стані вже бачили мешканці міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила мешканка Кривого Рогу Тетяна Карнаух.

"27 жовтня 2020 року у мої двері подзвонили поліцейські, повідомивши, що на даху мого гаража перебуває невідома особа з ножем. ... Приблизно о 18:30 люди, прогулюючись Світанком (20 квартал), почули крики жінки, поспішили на допомогу і, налякавши невідомого чоловіка, побігли за ним. Він сховався на нашій вулиці, заліз на ялину біля мого двору. Чоловік, який проїжджав нашою вулицею, чітко вказав, де саме він сидів. Патрульні приїхали, постояли і .... поїхали шукати потерпілу від нападу жінку. Незабаром повернулися і "просили", так, саме просили цього чоловіка злізти з ялинки. Скориставшись бездіяльністю правоохоронців, він заліз на мій гараж, а незабаром стрибнув у двір", - розповіла жінка.

За словами очевидців, поліція була поза автомобілем без спорядження.

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"Вони метушилися, не знаючи, що робити. Дзвонили мені в двері і цікавилися, коли ж приїде чоловік. І, о боги, коли приїхав, на моє прохання, друг сім'ї, а незабаром і чоловік ... вони почали збиратися їхати. Цей відморозок, сидячи на ялинці, встиг покопирсатися у своєму рюкзаку, упустити особисті речі: три новенькі прапорці, футболку, нижню білизну ... Поліція не оглянула дах гаража, не оглянула особисті речі злочинця, не оглянула прилеглі двори, не допитала очевидців (а люди понад годину перебували на місці). Сказали, що заяви немає від постраждалої, а отже, нічого робити не будуть, і це не речові докази, а просто сміття, з яким ми можемо робити що хочемо. Мабуть, наявності ножа в особи і загрози життю людей було мало. Коли чоловік хотів взяти рушницю (він мисливець), поліцейський наполіг, щоб цього не робили. І він з нашим другом з ліхтарями і палицями самі все оглядали і шукали його. Побачили, що чоловіки організувалися, поліція просто поїхала", - зазначила Карнаух.

За словами жінки, вранці знайшли сліди злочинця, він утік городами сусідів і зник, як видно, в інституті.

"Звісно, вранці я залишила скаргу на дії патрульних дзвінком і викликала ще один наряд для оформлення заяви. Свідки, які його налякали того вечора, з новин впізнали ніж ... і стверджують, що цей "одержимий Адам" дуже схожий на того чоловіка ... Але ж можна було уникнути трагедії ще тоді, проявивши активність і сміливість, діючи за протоколом, а не чекати, коли він втече", - підсумувала жінка.

Карнаух також прикріпила фото заяви.

Як повідомили Цензор.НЕТ у Нацполіції, зловмисника, який напав у той вечір на жінку, розшукували два екіпажі патрульної поліції. Крім того, він не підходить під опис підозрюваного у вбивстві людей на вулиці, тому що коротко стрижений і високий. Також в поліції зазначили, що якби жінка відкрила ворота, коли її просили патрульні, то вони б встигли затримати чоловіка, поки він перебував на території її домоволодіння.

Криворожанка стверджує, що чоловіка, який напав із ножем на перехожих, напередодні проґавили патрульні. У Нацполіції звинувачення відкидають (виправлено) 01

Як повідомлялося, в суботу, 7 листопада, в Металургійному районі Кривого Рогу 29-річний чоловік на вулиці напав і спричинив ножові поранення десятьом перехожим, у тому числі 8-річній дитині. Двоє потерпілих померли на місці злочину, інші перебувають у лікарні. Нападника затримано, йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще вісьмох громадян.

Також читайте: Напад на перехожих у Кривому Розі: четверо постраждалих залишаються в лікарнях із травмами середньої тяжкості

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Саме тому потрібен законодавчо закріплений дозвіл всім українцям на носіння вогнепальної зброї та застосування зброї у разі будь якої загрози життю чи майну! Якби цього дебіла підстрелили мисливці хоча б у ногу, не було б трагедії.
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09.11.2020 15:05
+8
"старый добрый" мусорской подход "нету тела - нету дела"...
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09.11.2020 15:01
+6
Наша "полиция" - это лица в красивый форме, которые любят ездить в красивых машинах.
И на этом всё.
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09.11.2020 15:00
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Наша "полиция" - это лица в красивый форме, которые любят ездить в красивых машинах.
И на этом всё.
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Саме тому потрібен законодавчо закріплений дозвіл всім українцям на носіння вогнепальної зброї та застосування зброї у разі будь якої загрози життю чи майну! Якби цього дебіла підстрелили мисливці хоча б у ногу, не було б трагедії.
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09.11.2020 15:05 Відповісти
Для початку потрібно змінити закон про самозахист.Бо якщо його підстрелять до того як він насесе поранення,то винен буде стрілець.Спочатку необхідно захистити себе та своє майно законом,а потім вже можна і любими засобами.
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09.11.2020 18:32 Відповісти
и пить кофе. около нашего дома постоянно полицейские кофе пьют. может, им бесплатно наливают.
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09.11.2020 16:14 Відповісти
Цена безответственности, погибшие Люди.
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09.11.2020 15:00 Відповісти
Бей своих, чтобы чужие боялись? «Бабы новых нарожают»
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09.11.2020 15:00 Відповісти
спасибо Кривому Рогу за ЗЕлю !

ну огромное такое спасибо..... Напавший с ножом на прохожих в Кривом Роге за несколько дней до убийства уже нападал на женщину, но полиция его упустила, - местная жительница - Цензор.НЕТ 2228
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09.11.2020 15:01 Відповісти
"старый добрый" мусорской подход "нету тела - нету дела"...
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09.11.2020 15:01 Відповісти
Не треба проблеми з селфіками валити на старих ментів. Менти б зловили цього придурка.
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09.11.2020 16:50 Відповісти
менти - так, мусора - ні...
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09.11.2020 16:53 Відповісти
Шо ти можешь знати про ментів і мусорів? Насолоджуйся селфіками і мрій, що колись дозволять купувати зброю.
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09.11.2020 17:13 Відповісти
хотів би не знати нічого, але, на щастя, зустрічав одних, та, нажаль, інших.
Тому мрій сам, у мене вже є.
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09.11.2020 17:18 Відповісти
Зустрічати, цього замало, потрібно бути одним з них.
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09.11.2020 17:28 Відповісти
Авакова у відставку, це бардак а не робота! За що МВС отримує рекордні бюджети та доплати? За таку роботу не платять гроші, це не робота! За таку роботу виганяють накуй на вулицю! Аваков не може організувати роботу поліції, ДСНС, ДПСУ, НГУ, скрізь бардак та ідіотизм! Звільніть цього провального міністра, від нього самі неприємності!
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09.11.2020 15:02 Відповісти
Они могут только по десять машин с автоматчиками в открытый музей за картинами отправить.
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09.11.2020 15:11 Відповісти
Как в кино The Devils Candy (English) XviD.
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09.11.2020 15:22 Відповісти
пусть скажут спасибо реформаторам, которые позакрывали психушки
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09.11.2020 16:12 Відповісти
а уявляєте, яка б поліція була ніякуща, як би не рехворма товарісча Авак... ах, якого міністра?!
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09.11.2020 16:12 Відповісти
Аваков? Что скажешь? Чоловік, який напав із ножем на перехожих у Кривому Розі, за кілька днів до вбивства вже нападав на жінку, але поліція його упустила, - місцева мешканка - Цензор.НЕТ 6281
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09.11.2020 16:15 Відповісти
ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТСТАВКИ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ МВД !!!
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09.11.2020 19:57 Відповісти
 
 