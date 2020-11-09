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Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано

Солдат-строковик Антон Макаров, який влаштував стрілянину у військовій частині у Воронежі, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону.

Зловмисника затримали після того, як правоохоронні органи одержали оперативні дані про викрадення машини поблизу селища Землянський, розповіло інформоване джерело "Інтерфаксу". На прилеглих дорогах були виставлені пости, і потім поліція успішно заблокувала машину на дорозі. Викрадачем виявився Макаров.

Як пише російський Telegram-канал LifeShot, Макарова взяли за 50 км від військового аеродрому, де все сталося, - в Землянському. Трохи раніше він викрав автомобіль у рибалки в Рамонському районі і поїхав в сторону Орловської області. Там у нього живуть дідусь і бабуся.

"Чоловік, у якого Макаров викрав авто, розповів поліцейським, що сидів, нікого не чіпав - спокійно рибалив. Машина стояла трохи вище - на пагорбі. Підійшов військовий, дістав пістолет, пересмикнув затвор ... Словом, рибалка віддав Макарову і ключі від машини, і телефон. Строковик сів у машину і поїхав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі. ФОТО (оновлено)

Вранці 9 листопада Макаров напав із сокирою, а потім відкрив стрілянину по товаришах по службі на військовому аеродромі "Балтимор". В результаті загинули троє військовослужбовців - майор, єфрейтор і рядовий, ще один строковик зазнав поранення. Після цього нападник зник зі зброєю з місця злочину. У місті був оголошений план-перехоплення.

Повідомлялося, що причиною нападу міг стати конфлікт солдата з офіцером, який проводив перевірку. Представник Західного військового округу заявив, що як основна версія події розглядається нервовий зрив військовослужбовця.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом потрійного вбивства у військовій частині.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Уже трое кацапят точно никогда не поедут в Украину
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09.11.2020 15:06
+15
Малувато кацапських офіцерів замочив...
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09.11.2020 15:06
+11
Знову рашопідари в пагонах хотіли залучити до своїх лав молодого бійця, а він не дався. Молодець. На Героя України не тягне, але орден Ярослава Мудрого 2-о ступеня заслуговує. Зеленський негайно видати указ про відзнаку цього бійця.
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09.11.2020 15:08
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Солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 6023 бідний Вороніж, весь час йому достається, бамлять і ******** Солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 6023
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09.11.2020 15:03 Відповісти
Мы с Антоном ходим парой - у Антона есть МАКАРОВ!!!
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09.11.2020 15:21 Відповісти
Макар-следопыт!
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09.11.2020 15:03 Відповісти
та даже Рембо! тов. майора топором коцнул!, наверное"Преступление и наказание" любил в школе! Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 3197
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09.11.2020 15:05 Відповісти
Малувато кацапських офіцерів замочив...
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09.11.2020 15:06 Відповісти
Ну Героя от здравых мира сего точно заслужил.Минус 3 и он до кучи...неплохой результат даже.
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Я даже знаю куда он ехал, к товарищам в лугандон))
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09.11.2020 15:06 Відповісти
Уже трое кацапят точно никогда не поедут в Украину
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09.11.2020 15:06 Відповісти
Побольше бы таких бравы Макаровых в кацапии
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09.11.2020 16:25 Відповісти
да, но вот большая возможность что этого отошлёт и даст оружие.
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09.11.2020 16:38 Відповісти
Да, Воронеж точно проклят Российский солдат-срочник Макаров, убивший сослуживцев в воинской части в Воронеже, задержан - Цензор.НЕТ 3982
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09.11.2020 15:08 Відповісти
согласен, маловато уложил он, до медали не тянет.
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09.11.2020 16:39 Відповісти
за что задержан?
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09.11.2020 15:08 Відповісти
За особое мнение.
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09.11.2020 15:12 Відповісти
Знову рашопідари в пагонах хотіли залучити до своїх лав молодого бійця, а він не дався. Молодець. На Героя України не тягне, але орден Ярослава Мудрого 2-о ступеня заслуговує. Зеленський негайно видати указ про відзнаку цього бійця.
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09.11.2020 15:08 Відповісти
Он в отличии от Потапа трусы перед макшанями не снимал. Так шо дайте орден!
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09.11.2020 15:19 Відповісти
Ерничать, Пєдуард , будешь в клубе*голубая устрица*
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09.11.2020 15:29 Відповісти
Це там де зараз твій бувший зависає після того як ти показалася йому умитою?
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09.11.2020 15:31 Відповісти
Дотепно ж Ви їй...
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09.11.2020 22:54 Відповісти
Скорее всего ты прав!!К тому же личный шофёр убитого майора(проверяльщика),который бросился ему на "помощь", имел весьма "интересную" ФИО-Нинаил Актилиев!!! Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 3779Поэтому возможно намечалась групповое изнасилование... Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 2668
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09.11.2020 16:09 Відповісти
Побільше б таких в на росєйці.
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09.11.2020 15:13 Відповісти
Респект и Уважуха
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09.11.2020 15:15 Відповісти
в прошлом году в забайкалье рядовой восьмерых расстрелял, теперь троих, и опять - нервный срыв))) в такой "великой" стране и такие нервные)))
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09.11.2020 15:17 Відповісти
топором )) явно привыкли руки к топорам. вангую - константином зовут )))
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09.11.2020 15:18 Відповісти
Антоном, но какая разница. Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 1172
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09.11.2020 15:23 Відповісти
))) это только написано, шо гантоном. там давно данные по потерям в мирное время и ессно по фамилиям и погонялам тем более. апирация прикрытие )))
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09.11.2020 15:38 Відповісти
На кацапстані кожен другий--Алікь-сандиррь.Решта-НєКіти,Гав-Рілли,ДА-ніли і махмуди з Зурабами.
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09.11.2020 22:56 Відповісти
Надеюсь. задержали шоб наградить? Орден первой степени Красной звезды и Полумесяца. за истребление макшаней.
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09.11.2020 15:18 Відповісти
как символично макаров с макаровым правильно и сделал мочканул дедов ватных имайора-уважуха..ломай систему бандитскую
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09.11.2020 15:22 Відповісти
Ментов бы еще шлепнул парочку при задержании,вообще бы красавчиком был.
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09.11.2020 15:25 Відповісти
124% "дєдавщіни унас нєт" - армія рфії.
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09.11.2020 15:26 Відповісти
Майор оказался *симпатишнім*....
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09.11.2020 15:32 Відповісти
Хорошо..., но мало!
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09.11.2020 15:36 Відповісти
фото убитых свиней в студию!
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09.11.2020 15:42 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней !!!!!
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09.11.2020 16:14 Відповісти
И 100 топоров...
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09.11.2020 16:17 Відповісти
Макар из "макарова" отправил сослуживцев, где Макар телят не пас.
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09.11.2020 16:16 Відповісти
Макар, наевшись макарон... и далее по тексту. Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 1488
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09.11.2020 16:20 Відповісти
Хороший мальчик
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09.11.2020 16:18 Відповісти
Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по кинжалу!
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09.11.2020 16:22 Відповісти
Отпустите героя...
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09.11.2020 16:23 Відповісти
Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 3304
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09.11.2020 16:40 Відповісти
Эх Макаров, Макаров.. лучше бы тебя Вальтером звали или Шмайсером ...
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09.11.2020 16:43 Відповісти
Та "кака я разьньєдца"?Головне-результат.
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09.11.2020 22:58 Відповісти
" На военном аэродроме "Балтимор". Источник: https://censor.net/ru/n3229911,
Шо? WTF???
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09.11.2020 17:40 Відповісти
https://i.ibb.co/0MCKRP1/10.jpg
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09.11.2020 17:53 Відповісти
Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано - Цензор.НЕТ 595
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09.11.2020 17:50 Відповісти
Душевная устойчивость российской армии в картинках.
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09.11.2020 18:24 Відповісти
кто бы сказал представителю округа что нервного срыва в природе не существует так же как и депрессия. ченые говорят что ти слова придумали бестолковые врачи, которые не могут поставит правильный диагноз. а их подхватили шарлатаны которые "лечат" эти болезни за большие бабки. а этот представитель окрга не хочет називать проишедшее своими именами. них же нет дедовщины и неуставных
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09.11.2020 18:52 Відповісти
Премию этому отважному парню - столько лаптеногих утилизировал. Жаль только что сам не застрелился.
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10.11.2020 03:22 Відповісти
 
 