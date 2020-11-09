Російського солдата-строковика Макарова, який убив товаришів по службі у військовій частині у Воронежі, затримано

Солдат-строковик Антон Макаров, який влаштував стрілянину у військовій частині у Воронежі, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби регіону.

Зловмисника затримали після того, як правоохоронні органи одержали оперативні дані про викрадення машини поблизу селища Землянський, розповіло інформоване джерело "Інтерфаксу". На прилеглих дорогах були виставлені пости, і потім поліція успішно заблокувала машину на дорозі. Викрадачем виявився Макаров.

Як пише російський Telegram-канал LifeShot, Макарова взяли за 50 км від військового аеродрому, де все сталося, - в Землянському. Трохи раніше він викрав автомобіль у рибалки в Рамонському районі і поїхав в сторону Орловської області. Там у нього живуть дідусь і бабуся.

"Чоловік, у якого Макаров викрав авто, розповів поліцейським, що сидів, нікого не чіпав - спокійно рибалив. Машина стояла трохи вище - на пагорбі. Підійшов військовий, дістав пістолет, пересмикнув затвор ... Словом, рибалка віддав Макарову і ключі від машини, і телефон. Строковик сів у машину і поїхав", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивав по одному: російський солдат Макаров на військовому аеродромі "Балимор" зарубав сокирою майора і застрелив товаришів по службі. ФОТО (оновлено)

Вранці 9 листопада Макаров напав із сокирою, а потім відкрив стрілянину по товаришах по службі на військовому аеродромі "Балтимор". В результаті загинули троє військовослужбовців - майор, єфрейтор і рядовий, ще один строковик зазнав поранення. Після цього нападник зник зі зброєю з місця злочину. У місті був оголошений план-перехоплення.

Повідомлялося, що причиною нападу міг стати конфлікт солдата з офіцером, який проводив перевірку. Представник Західного військового округу заявив, що як основна версія події розглядається нервовий зрив військовослужбовця.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом потрійного вбивства у військовій частині.