"Слуга народу" про "викинуті" анкети Зеленського: Купа якихось квитанцій та листів, є кілька схожих бланків

У "Слузі народу" прокоментували фотографії, поширювані в соцмережах і ЗМІ, на яких видно утилізовані тюки анкет, які вірогідно використовувалися в опитуванні президента Володимира Зеленського в день виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "СН" в Telegram.

"Вони (анкети, - ред.) не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на "сенсаційних" фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування.



Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері", - заявили в партії.

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В "СН" також повідомили, що результати опитування Зеленського будуть представлені найближчим часом.

"Остаточні результати дослідження "5 питань від Президента" вже підраховані. Ми презентуємо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Таке опитування викликало широкий громадський резонанс з точки зору його легітимності та використання його результатів в подальшому.



