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Новини Політика України Опитування Зеленського
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"Слуга народу" про "викинуті" анкети Зеленського: Купа якихось квитанцій та листів, є кілька схожих бланків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У "Слузі народу" прокоментували фотографії, поширювані в соцмережах і ЗМІ, на яких видно утилізовані тюки анкет, які вірогідно використовувалися в опитуванні президента Володимира Зеленського в день виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "СН" в Telegram.

"Вони (анкети, - ред.) не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на "сенсаційних" фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування.

Серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері", - заявили в партії.

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В "СН" також повідомили, що результати опитування Зеленського будуть представлені найближчим часом.

"Остаточні результати дослідження "5 питань від Президента" вже підраховані. Ми презентуємо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Таке опитування викликало широкий громадський резонанс з точки зору його легітимності та використання його результатів в подальшому.

Слуга народу про викинуті анкети Зеленського: Купа якихось квитанцій та листів, є кілька схожих бланків 01
Слуга народу про викинуті анкети Зеленського: Купа якихось квитанцій та листів, є кілька схожих бланків 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
ага.." ваши доказательства не доказательства"..
где-то мы такое уже слышали..
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09.11.2020 15:05
+33
"Анкети вирвані з контексту!"
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09.11.2020 15:08
+24
Нормально оросили лохов жидкостью желтого цвета. Зелюки прихрюкнули от радости, ведь они с самого начала не сомневались, что это козни порохоботов.
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09.11.2020 15:09
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ага.." ваши доказательства не доказательства"..
где-то мы такое уже слышали..
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09.11.2020 15:05 Відповісти
Ссылочку на лентусру, пожалуйста, иначе - неправда.
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09.11.2020 15:06 Відповісти
Вы все врети "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 6638
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09.11.2020 15:07 Відповісти
"Анкети вирвані з контексту!"
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09.11.2020 15:08 Відповісти
а также аккуратно сложены в тюки и перевязаны бечевкой "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 32
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09.11.2020 15:15 Відповісти
Якщо тюк вважати контекстом, то так, тільки не вирвані, а вивалилися.
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09.11.2020 16:32 Відповісти
Нормально оросили лохов жидкостью желтого цвета. Зелюки прихрюкнули от радости, ведь они с самого начала не сомневались, что это козни порохоботов.
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09.11.2020 15:09 Відповісти
Зелепузики заврались
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09.11.2020 15:09 Відповісти
Да кого интересовало Ваше мнение. Нарисуем те цифры которые захотим. Вообще Центр Разумкова уже осветил данные что вы от нас хотите.
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09.11.2020 15:11 Відповісти
проще: куча мусора
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09.11.2020 15:11 Відповісти
"В "СН" также сообщили, что результаты опроса Зеленского будут представлены в ближайшее время."

Источник: https://censor.net/ru/n3229912

Ще до сих пір не порахували ту мізерну, в порівнянні із бюлетнями, кількість папірців?
Фірмочка Єрмака малює свої шахлі-махлі.
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09.11.2020 15:14 Відповісти
Да да. Это квитанции. и Вооще - это не строгой отчетности.
а теперь. зетипиллы, поржем все вместе по приколу:-А-ха-ха!!
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09.11.2020 15:15 Відповісти
А всього то, анкети в місце свого призначення "Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 9666
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09.11.2020 15:15 Відповісти
Навіть не знаю, який там результат.
А "бомбить" від способу його проведення.
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09.11.2020 15:20 Відповісти
Ахахаха)))))один вопрос:"помогла ли вам,зесрань,не законная реклама в день голосования?".Хотя и так ясно -победа в самом большом райцентре Харьковской обл
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09.11.2020 15:21 Відповісти
результат
"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 5391
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09.11.2020 15:22 Відповісти
хоч сци в очі, а зеленим як божа роса
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09.11.2020 15:16 Відповісти
"Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере"

"Военную форму можно купить в любом магазине"
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09.11.2020 15:21 Відповісти
120 000 анкет "Опрос ишака". 5 000 000 / 120 000 = 40 поддонов = 2 Камаза ЗЕмусора.
"Слуга народа" о "выброшенных" анкетах Зеленского: Куча каких-то квитанций и писем, есть несколько похожих бланков - Цензор.НЕТ 54
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09.11.2020 15:28 Відповісти
Зебіли брешуть, і не паряться: "декілька бланків, схожих на анкети. Цк можуть бути пошкоджені бланки або анкети". Хоча на цих бланках-анкетах чітко видно галочки і печатки.
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09.11.2020 15:37 Відповісти
Подумає, якихось 100 мільйонів в сміття? Яка дрібничка, коли дирище в 300 мільярдів. Правда, зебуїни?
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09.11.2020 15:41 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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09.11.2020 16:08 Відповісти
Да понятно что это Поршенко сделал по заказу госдепа.
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09.11.2020 16:19 Відповісти
зрада отменяется.
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09.11.2020 17:31 Відповісти
В дупу себе засуньте свой опрос, желательно предварительно покрасить бланки зеленой краской.
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09.11.2020 18:21 Відповісти
 
 