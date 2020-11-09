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Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, -

Заступниця глави комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук вважає, що карантин вихідного дня призведе до закриття закладів культури в цілому.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що заклади культури і так перебувають на межі життя і смерті, ми знаємо вже не перший місяць. Наш комітет робить все можливе для того, щоб підтримати індустрію і зберегти її життєздатність, адже пандемія – не вічна. Заборона працювати на вихідних – це автоматично мінус 50% виручки. А отже, левова частка закладів закриється, щоб не платити зарплати і податки", - написала Кравчук.

За її словами, саме установи культури є найбільш дисциплінованими в дотриманні всіх необхідних санітарних вимог: дистанція, температурний скринінг, маски, антисептики.

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"Окремо нас непокоїть невизначеність дати скасування цього карантинного заходу. Якщо ми зняття таких обмежень будемо все далі й далі відтерміновувати, то не залишиться тих, на кого їх накладати", - підкреслила Кравчук.

За словами народної депутатки, профільний комітет також стурбований долею "відповідальних установ громадського харчування", які також можуть опинитися під загрозою закриття.

Кравчук звернулася з проханням до Кабінету Міністрів "ще раз зважити всі "за" і "проти" та все ж таки стати на бік доброчесних підприємців, адже будь-який примус і будь-яке обмеження з боку держави має бути виправданим та пропорційним. Також варто поміркувати над застосуванням компенсаторних механізмів, що змогли б пом’якшити удар по підприємцям в сьогоднішніх умовах.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Я взагалі не розумію цього карантину вихідного дня.....це,по -моєму,така дурість...чи,може,я чогось не розумію?
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09.11.2020 15:49
+5
Значит на работу в транспорте можно, а гулять в выходной нельзя. Сделайте тогда карантин день через день.
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09.11.2020 15:48
+5
" профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия " (с)
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5349
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09.11.2020 15:53
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и как же мы *** теперь без культуры
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09.11.2020 15:45 Відповісти
учреждений культуры "креативной индустрии" (тфу !!!!)

фсе! "Сватов" не будет ! Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9029
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09.11.2020 16:07 Відповісти
главными учреждениями культуры станут отдельные отделы гастрономов...
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09.11.2020 15:46 Відповісти
Карантин выходного дня приведет к перевороту и развешиванию рабовладельцев на столбах?
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09.11.2020 15:47 Відповісти
Що за півроку зробили зеблазні при владі щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні??? Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4060
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09.11.2020 15:48 Відповісти
Ну як же,літаками заробітчан повертали
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09.11.2020 15:56 Відповісти
Значит на работу в транспорте можно, а гулять в выходной нельзя. Сделайте тогда карантин день через день.
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09.11.2020 15:48 Відповісти
А прочитать шо сам написал и одновременно думать не получается?
разницу работать и гулять - видишь, не?
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09.11.2020 16:05 Відповісти
Что читать то? Очередное блабла, или что надо компенсировать учереждениям культуры? Людей как скот хотят загнать в стойло, а эта с ушами кудахчет о компенсациях кабакам и кинотеатрам. Ок или может я что-то не прочел еще?
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09.11.2020 16:19 Відповісти
Свой пост читай😁
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09.11.2020 16:56 Відповісти
Ничо, главно штоб квартал95 в ящике был. Да, зебобы?
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09.11.2020 15:48 Відповісти
Я взагалі не розумію цього карантину вихідного дня.....це,по -моєму,така дурість...чи,може,я чогось не розумію?
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09.11.2020 15:49 Відповісти
Надо чтобы пипл чувствовал заботу. И хавал!

Ясно?
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09.11.2020 15:52 Відповісти
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8077
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09.11.2020 15:56 Відповісти
Це типу, щоб в п"ятницю тільки до 12 ночі могли в барах сидіти. А потім по домам відпочивати
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09.11.2020 15:57 Відповісти
Повторюсь!
Опасно выходить ночью и до 3-х часов утра (карантино-комендантский час) Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 615 по причине росы. Не должно есть никакой рыбы, излишнее упражнение может повредить; одеваться тепло, остерегаться холода, сырости, дождя, ничего не варить на дождевой воде, принимать за столом немного териака; оливковое масле в пище смертельно; тучные люди пусть выходят на солнце; очень большое воздержание, беспокойство духа, гнев и пьянство опасны; дизентерии должно бояться; ванны вредны; пусть поддерживают желудок свободным при помощи клистиров; сношение с женщинами смертельно . Эти предписания применимы особенно для тех, которые живут на берегах моря или на островах, на которые подул гибельный ветер.



Мнение членов Парижского медицинского факультета ХIV века о происхождении эпидемии чумы «черной смерти» и о предохранительных мерах против нее!
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09.11.2020 16:11 Відповісти
Доволі схоже на дії нашого керівництва
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09.11.2020 17:24 Відповісти
Очень просто на работу можно, отдыхать нельзя. Рабы должны постепенно привыкать, скоро землю раскупят и будут разрешать рабов покупать.
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09.11.2020 16:21 Відповісти
а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты
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09.11.2020 20:14 Відповісти
ну конечно это самое главное в стране... давайте все закроем а культуру оставим работать , мы же без нее не проживем, ее и жрать будем! Тупая!
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09.11.2020 15:49 Відповісти
Какая культура? Лишь бы маникюрные салоны с гадюшниками не закрыли. А то где же #********************?
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09.11.2020 15:50 Відповісти
коронобессие в народ и в большом количестве.
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09.11.2020 15:50 Відповісти
Капитан Очевидность. Спасибо что напомнил, а то мы сами бы не догадались.
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09.11.2020 15:53 Відповісти
" профильный комитет также озабочен судьбой "ответственных учреждений общественного питания", которые также могут оказаться под угрозой закрытия " (с)
Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5349
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09.11.2020 15:53 Відповісти
инопланетяне захватили сотовую Землю.оккупация
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09.11.2020 15:54 Відповісти
Нехай сфера культури не продовжує працювати за радянськими стандартами укритими мохом, а виходить в онлайн з прийнятною вартістю квитків. Не знаю, за якійсь цікавий ******** спектакль з ціною онлайн-квитка від 30 до 50 грн. прийшли б тісячі користувачів, а театр не побирався б різним мінкультам. От навпроти мене готель Україна, 360 номерів загалом, ввечері світиться від 2х до 5ти вікон, він вмирає. Бо власника нема фактично. А якійсь міні хостел за цей же день рубає тисяч п'ять по 100 грн., і живе, і не скаржиться. Коронавірус він як нацизм, вб'є все непристосоване до існування, неефективне, деградоване, слабке. Чи це є зло? Напевно, так, яке тим не менш в підсумку започаткує добрі зрушення.
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09.11.2020 15:55 Відповісти
верили в комунизм,верили в белое братство,настала эпоха коронавируса.народ очнитесь.
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09.11.2020 15:59 Відповісти
Пропаганду срускую размещай на камсамольской правде. Карантин выходного дня приведет к закрытию многих учреждений культуры, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9480
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09.11.2020 16:07 Відповісти
а ты с этой идеей очнуться к водилам скорых сгоняй, которые не знают куда несуществующих больных из своих машин пристроить - им попробуй мысль свою донести. Они народ простой, свою точку зрения доходчиво растолкуют.
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09.11.2020 16:12 Відповісти
да, а безбожниками как были, так и остались...
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09.11.2020 20:16 Відповісти
все это было в Киеве,а Мария родилась в донецке если забыли то могу многое напомнить.как из вас баранов делают Рабинович и медведчук с короновирусом с марта 2020
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09.11.2020 16:12 Відповісти
10 марта рабинович и медведчук были в кремле с дружеским визитом.через сутки Рабинович вам на ящику страшилку запустил самоизоляция и карантин.коронавирус путина пришел.
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09.11.2020 16:16 Відповісти
не помните? память ОТШИБЛО?
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09.11.2020 16:17 Відповісти
следующий ход путина поголовная вакцинация
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09.11.2020 16:26 Відповісти
Карантин выходного дня.. это на пока во второй половине ноября, начале декабря все закроют когда по 15-20 тысяч в день заболевших будет. Это просто постепенная адаптация бизнеса к неизбежному. А они уже сейчас гвалт подняли, да работайте остальные пять дней недели пока есть такая возможность, которой скоро не будет. Говорят что весенний карантин забрал все скопленные на черный день деньги.. Но как только все открыли ломанулись на курорты да по бутикам аж гай зашумел.. ( голодающее блин поволжье)
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09.11.2020 16:26 Відповісти
Коли буде по 20 тисяч на добу, то вже і колективний імунітет не за горами буде, бо реальні цифри більші в три-чотири рази за офіційні. Так з місяць - і вже нічого закривати не треба буде, бо більшість перехворіє
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09.11.2020 17:22 Відповісти
Коллективный иммунитет туфта.. Переболевшие имеют иммунитет как выясняется не так уж и много, есть случаи 4 месяца .. Возможно кто то года полтора максимум. Те кто переболел в "легкой форме" у них тоже есть поражение организма. У всех по разному. Так что "коронавирус" скорее простудится на похоронах 35 миллионного жителя планеты чем у человеческой популяции выработается иммунитет или изобретут действенную и доступную вакцину. Ну а в добавок если он так оперативно мутирует ( пример норки) то тогда вообще кранты. Пойдут болеть куры, свиньи и т.д. Не будут ученые успевать реагировать. Оптимизм вещь хорошая но не всегда оправданная. Ну как говорится дай Бог вашими молитвами... Так говорите как только 20 тысяч в сутки наберется наступит "всеобщее счастье" избавление от напасти.. Ну если доживем то увидим.. хотя маловероятно и то и другое.
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09.11.2020 20:14 Відповісти
в моем городе больных нет и маски никто не носит.ни малыши ни взрослые.значит мы иноплпанетяне
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09.11.2020 16:32 Відповісти
Реально тупое, зеленое существо !!!!
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09.11.2020 16:59 Відповісти
Станет меньше культурных людей! Карантин вихідного дня призведе до закриття багатьох закладів культури, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4878
Будут бросать мусор мимо урны, не уступать место старшим, не убирать какшки за своей собачкой ...
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09.11.2020 17:23 Відповісти
гумор 10000%
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09.11.2020 20:18 Відповісти
 
 